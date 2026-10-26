ബോക്സ് ഓഫിസ് ടൈഗര് അങ്ങ് തൂക്കി! ആഗോളതലത്തില് വമ്പന് കുതിപ്പുമായി 'ജയിലര് 2'; തമിഴിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടുന്ന ചിത്രം
ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പുതിയ റെക്കോർഡ്, തമിഴിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടുന്ന ചിത്രം, 2.0വിന്റെ കലക്ഷനെ മറികടന്ന് ജയിലർ 2.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 10:47 AM IST
സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്തിന്റെ 'ജയിലർ 2' ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ചരിത്രനേട്ടത്തിലേക്ക്. ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടുന്ന തമിഴ് ചിത്രമെന്ന നേട്ടമാണ് 'ജയിലര് 2' സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നെല്സണ് ദിലീപ് കുമാര് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫിസില് മുന്നേറുകയാണ്.
ശങ്കര് സംവിധാനം ചെയ2ത സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ചിത്രം '2.0'യുടെ കലക്ഷനെ മറികടന്നതോടെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടിയ തമിഴ് ചിത്രമെന്ന നേട്ടം ജയിലര് 2 സ്വന്തമാക്കിയത്.
ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 'ജയിലർ 2' ഇതുവരെ ആഗോളതലത്തിൽ 710.35 കോടി രൂപയാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 466.85 കോടി രൂപയും വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്ന് 243.50 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ വരുമാനം. വിവിധ ഭാഷകളിലെ പതിപ്പുകൾക്കും മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. തമിഴ് പതിപ്പിൽ നിന്ന് മാത്രം 279.30 കോടി രൂപ നേടിയ ചിത്രം തെലുഗുവില് നിന്ന് 75.25 കോടി രൂപയും ഹിന്ദി പതിപ്പിലൂടെ 38.55 കോടി രൂപയും സ്വന്തമാക്കി. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ 70.60 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയതെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
For the first time in 40 years, Superstar Rajinikanth joins fans to witness #Jailer2 on the big screen!😎🔥 #Jailer2 Industry Mega Blockbuster #Jailer2 Rampage in theatres worldwide @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss @IMAX— Sun Pictures (@sunpictures) October 24, 2026
ഒക്ടോബർ 15ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രത്തിന് ആദ്യദിനം മുതൽ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. ആദ്യദിനം 43.35 കോടി രൂപ നേടിയ ചിത്രം രണ്ടാം ദിവസം 26.60 കോടി രൂപയും മൂന്നാം ദിവസം 33.80 കോടി രൂപയും സ്വന്തമാക്കി. ആദ്യ ഞായറാഴ്ചയായ ഒക്ടോബർ 18ന് കലക്ഷൻ വീണ്ടും ഉയർന്ന് 39.95 കോടി രൂപയിലെത്തി. അഞ്ചാം ദിവസം 31.40 കോടി രൂപയും ആറാം ദിവസം 32.10 കോടി രൂപയും നേടിയ ചിത്രം ഏഴാം ദിവസം 18.50 കോടി രൂപയും എട്ടാം ദിവസം 10.75 കോടി രൂപയുമാണ് നേടിയത്. തുടർന്നും ചിത്രം മികച്ച കലക്ഷൻ നിലനിർത്തുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ശങ്കറിന്റെ '2.0'യെ മറികടന്ന നേട്ടം തമിഴ് സിനിമാ വ്യവസായത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. വമ്പൻ വിഷ്വൽ എഫക്ടുകളും സയൻസ് ഫിക്ഷൻ പശ്ചാത്തലവും അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ സാന്നിധ്യവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രമായിരുന്നു '2.0'. എന്നാൽ, 'ജയിലർ 2' രജനീകാന്തന്റെ താരപ്രഭയ്ക്കൊപ്പം ആക്ഷൻ, നർമ്മം, മാസ് രംഗങ്ങൾ, ജനപ്രിയ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ സ്വീകാര്യത എന്നിവയെ കൂട്ടിയിണക്കിയാണ് പ്രേക്ഷകരെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ അവതരണശൈലികളിലൂടെ തമിഴ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.
ആദ്യഭാഗമായ 'ജയിലർ' ഇരുകയ്യും നീട്ടിയാണ് സിനിമാപ്രേമികള് സ്വീകരിച്ചത്. രജനീകാന്തിന്റെ ജനപ്രിയ കഥാപാത്രവും അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിന്റെ സംഗീതവും അതിഥിവേഷങ്ങളും ആദ്യ ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായിരുന്നു. ഈ സ്വീകാര്യതയുടെ പിൻബലത്തിലാണ് രണ്ടാം ഭാഗവും വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്.
തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വിപണികളിൽ ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനം തുടരുകയാണ്. കേരളത്തിലും ചിത്രത്തിന് മികച്ച സ്വീകരണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കർണാടക തുടങ്ങിയ വിപണികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും ചിത്രത്തിന്റെ ആഗോള വിജയത്തിന് കരുത്തേകുന്നു.
വിദേശ വിപണികളിലും 'ജയിലർ 2' മികച്ച നേട്ടമാണ് സ്വന്തമാക്കുന്നത്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, വടക്കേ അമേരിക്ക, മലേഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, യുകെ തുടങ്ങിയ വിപണികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ചിത്രത്തിന്റെ ആഗോള മുന്നേറ്റത്തിൽ നിർണായകമാണ്. രജനീകാന്തിനുള്ള വിദേശ ആരാധകപിന്തുണയും മികച്ച വിതരണ സംവിധാനവും ഈ വിജയത്തിന് സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് കലക്ഷൻ എത്രത്തോളം നിലനിർത്താനാകുമെന്നതാണ് ഇനി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.
സൺ പിക്ചേഴ്സ് നിർമിച്ച ചിത്രത്തിൽ രജനീകാന്തിനൊപ്പം രമ്യ കൃഷ്ണൻ, വിദ്യാ ബാലൻ, എസ്.ജെ. സൂര്യ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്.
മോഹന്ലാല്, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ മലയാളി താരങ്ങളും ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നിരവധി പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും ചിത്രത്തിന്റെ ആകർഷണമാണ്. ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിലെ റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തോടെ തമിഴ് സിനിമയിലെ വമ്പൻ വിജയങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് 'ജയിലർ 2'...