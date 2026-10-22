600 കോടിക്ക് അരികെ 'ജയിലര് 2'! ബോക്സ് ഓഫിസില് ടൈഗറിന്റെ വമ്പന് വേട്ട; കലക്ഷന് റോക്കറ്റ് വേഗത്തില് കുതിക്കുന്നു! കേരളത്തിലും ശക്തമായ പ്രകടനം
കേരളത്തിൽ ലിയോയെ മറികടന്ന് 'ജയിലർ 2'; ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ആഗോള കലക്ഷനില് വമ്പന് കുതിപ്പ്. 600 കോടിക്ക് അരികെ ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 10:07 AM IST
ബോക്സ് ഓഫീസിൽ റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്തിന്റെ 'ജയിലർ 2' കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. റിലീസ് ചെയ്ത് വെറും ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ വിജയ് ചിത്രം 'ലിയോ'യുടെ ലൈഫ് ടൈം കലക്ഷനെ മറികടന്ന ചിത്രം, സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ തമിഴ് ചിത്രമായി മാറി.
ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ചിത്രം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. ആദ്യ ആഴ്ചയില് തന്നെ 576.45 കോടി രൂപയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതിൽ വിദേശ വിപണികളിലും വമ്പന് പ്രകടനമാണ് ചിത്രം നടത്തുന്നത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 205 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം കൊയ്തെടുത്തത്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ 371.45 കോടി രൂപയാണ്.
ഒക്ടോബർ 15ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രത്തിന് ആദ്യദിനം മുതൽ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് 60.35 കോടി രൂപ നേടിയതോടെയാണ് 59.65 കോടി രൂപയുടെ ലൈഫ് ടൈം കലക്ഷനുള്ള 'ലിയോ'യെ ചിത്രം മറികടന്നത്. തമിഴ് സിനിമകൾക്ക് നിർണായക വിപണിയായ കേരളത്തിൽ രജനീകാന്ത് വീണ്ടും തന്റെ താരമൂല്യം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മികച്ച ഓപ്പണിങ്ങും പ്രേക്ഷകരുടെ തുടർച്ചയായ പിന്തുണയും ചിത്രത്തിന്റെ നേട്ടത്തിന് കരുത്തായി. മാത്രമല്ല മോഹന്ലാല്, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി മലയാളി താരങ്ങളും ചിത്രത്തില് അണിനിരന്നതും ചിത്രത്തിന്റെ കലക്ഷന് ഉയരാന് വലിയ കാരണമാണ്.
ആദ്യദിനം 43.35 കോടി രൂപ നേടിയ 'ജയിലർ 2' രണ്ടാം ദിവസം 26.60 കോടി രൂപയും മൂന്നാം ദിവസം 33.80 കോടി രൂപയും സ്വന്തമാക്കി. നാലാം ദിവസം 39.95 കോടി രൂപയും അഞ്ചാം ദിവസം 31.40 കോടി രൂപയും ആറാം ദിവസം 32.10 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ഏഴാം ദിവസത്തെ കലക്ഷൻ 18.50 കോടി രൂപയാണ്. ആദ്യദിവസങ്ങളിലെ കുതിപ്പിനുശേഷം കലക്ഷനിൽ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്.
പ്രാദേശിക വിപണികളിലും ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. ഏഴ് ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം തമിഴ്നാട്ടില് നിന്ന് 143.25 കോടി രൂപയും കേരളത്തിൽ നിന്ന് 60.35 കോടി രൂപയും കർണാടകയിൽ നിന്ന് 62.40 കോടി രൂപയും ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് 69.25 കോടി രൂപയും ലഭിച്ചു. ഹിന്ദി പതിപ്പിലൂടെ 28.25 കോടി രൂപയും മറ്റ് വിപണികളിൽ നിന്ന് 36.20 കോടി രൂപയും ചിത്രം നേടി. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ 371.45 കോടി രൂപയിലെത്തി.
നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാര് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ രജനീകാന്ത് ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യൻ എന്ന കഥാപാത്രമായി വീണ്ടും എത്തുന്നു. സൺ പിക്ചേഴ്സ് നിർമിച്ച ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ, രമ്യ കൃഷ്ണൻ, വിദ്യാ ബാലൻ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖ താരങ്ങളും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
ആദ്യഭാഗത്തിന്റെ വിജയവും രജനീകാന്തിന്റെ താരമൂല്യവും ചിത്രത്തിന് വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകിയിരുന്നു. അനിരുദ്ധിന്റെ സംഗീതത്തിനും ഗാനത്തിനുമെല്ലാം ആരാധകര് ഏറെയാണെന്നുള്ളതും ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേതയാണ്.
Witness the unstoppable aura of MVP in theatres near you!❤️🔥 #Jailer2IndustryBlockbuster #Jailer2 Rampage in theatres worldwide @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss— Sun Pictures (@sunpictures) October 21, 2026
കേരളത്തിൽ 'ലിയോ'യെ മറികടന്നതും ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ആഗോളതലത്തിൽ 576 കോടി രൂപയിലധികം നേടിയതും ആ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കരുത്തേകുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചിത്രം എത്രത്തോളം കലക്ഷൻ നേടുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമാ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.