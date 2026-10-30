'ജയിലർ 2' ബോക്സ് ഓഫീസ്: 15-ാം ദിനം ഇന്ത്യയില് 500 കോടി ക്ലബ്ബിൽ; ആഗോള കലക്ഷനിലും വമ്പന് കുതിപ്പ്
തമിഴ് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടുന്ന ചിത്രമായി 'ജയിലര് 2'.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 10:39 AM IST
സൂപ്പർതാരം രജനീകാന്തിനെ നായകനാക്കി നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാര് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ജയിലർ 2' ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു. റിലീസ് ചെയ്ത് 15 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കലക്ഷനില് വമ്പന് കുതിപ്പാണ് ചിത്രം നടത്തുന്നത്.
ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 500 കോടി രൂപ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ 765.15 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ഇതുവരെ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ തമിഴ് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ചിത്രം ഇടംപിടിച്ചു.
പതിനഞ്ചാം ദിവസമായ (ഒക്ടോബർ 29) വ്യാഴാഴ്ച ചിത്രം വിവിധ ഭാഷകളിലായി 4.25 കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേടിയത്. ഇതോടെ ആഭ്യന്തര ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ 502.65 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷൻ 429.55 കോടി രൂപയാണ്. വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്ന് 262.50 കോടി രൂപയും ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ തമിഴ് പതിപ്പിൽ നിന്ന് 295.94 കോടി രൂപയും തെലുഗുവില് നിന്ന് 81.43 കോടി രൂപയും ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് 43.43 കോടി രൂപയും കന്നഡയിൽ നിന്ന് 6.45 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം നേടിയിരിക്കുന്നത്. പതിനഞ്ചാം ദിവസത്തെ കളക്ഷനിൽ തമിഴ് പതിപ്പാണ് മുന്നിൽ. തമിഴിൽ നിന്ന് 2.34 കോടി രൂപയും തെലുഗുവില് നിന്ന് 1.13 കോടി രൂപയും ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് 78 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിച്ചത്.
ഒക്ടോബർ 15-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം ആദ്യദിനം തന്നെ 59.70 കോടി രൂപ നേടിയിരുന്നു. ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ 334.35 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. രണ്ടാം വാരാന്ത്യത്തിലും മികച്ച മുന്നേറ്റം തുടർന്നു. ഒൻപതാം ദിവസം 14.50 കോടി രൂപയും ശനിയാഴ്ച 24.15 കോടി രൂപയും ഞായറാഴ്ച 25.70 കോടി രൂപയും നേടി. എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ കലക്ഷനിൽ ഇടിവുണ്ടായി. തിങ്കളാഴ്ച 9.45 കോടി രൂപയും ചൊവ്വാഴ്ച 8.30 കോടി രൂപയും ബുധനാഴ്ച 6.55 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം നേടിയത്.
ഇന്ത്യൻ ഗ്രോസ് കലക്ഷനിൽ 500 കോടി രൂപ പിന്നിട്ടതോടെ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന തമിഴ് ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും 'ജയിലർ 2' ഇടംപിടിച്ചു. രജനീകാന്തിന്റെ '2.0' ഏകദേശം 519 കോടി രൂപയുടെ ആഭ്യന്തര ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ നേടിയിരുന്നു.
അതേസമയം, മൂന്നാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ പുതിയ റിലീസുകളുടെ വെല്ലുവിളിയുമുണ്ട്. നവംബർ 5-ന് രൺബീർ കപൂർ, യാഷ്, സായ് പല്ലവി എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന 'രാമായണ: പാർട്ട് 1' റിലീസ് ചെയ്യും. നവംബർ 6-ന് സൂര്യയുടെ 'സീൻ', നയൻതാരയുടെ 'മൂക്കുത്തി അമ്മൻ 2' എന്നിവയും തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ വരവ് 'ജയിലർ 2'ന്റെ തുടർന്നുള്ള ബോക്സ് ഓഫീസ് പ്രകടനത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതാണ് ഇനി സിനിമാലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.