ഗംഭീര പ്രകടനം! 'ജയിലര് 2' ബോക്സ് ഓഫിസില് ശരവേഗം കുതിക്കുന്നു; രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് 200 കോടി പിന്നിട്ട് ചിത്രം
2026 ല് 200 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടം നേടുന്ന നാലാമത്തെ തമിഴ് ചിത്രമെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി 'ജയിലര് 2'.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 10:13 AM IST
സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്തിനെ നായകനാക്കി നെൽസൺ ദിലീപ് കുമാര് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ജയിലർ 2' ബോക്സ് ഓഫിസിൽ വൻ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. ആദ്യദിനം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണവുമായി മുന്നേറുന്ന ഈ ചിത്രം രണ്ടുദിവസത്തിനുള്ളില് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കലക്ഷനാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
റിലീസ് ചെയ്ത് വെറും രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസിൽ 200 കോടി രൂപ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചിത്രം. ഇതോടെ 2026ൽ ലോകമെമ്പാടും 200 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടം നേടുന്ന നാലാമത്തെ തമിഴ് ചിത്രമെന്ന നേട്ടവും ജയിലർ 2 സ്വന്തമാക്കി. സൺ പിക്ചേഴ്സ് നിർമിച്ച ചിത്രത്തിന് ഇന്ത്യയിലും വിദേശ വിപണികളിലും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
ആദ്യദിനത്തിലെ മികച്ച ഓപ്പണിങ്ങിന് പിന്നാലെ രണ്ടാം ദിവസവും ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ ചിത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ 200 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടം നേടിയെന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ വാണിജ്യവിജയത്തിന്റെ വേഗതയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ആഗോള കലക്ഷൻ ഉയർത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
ആദ്യദിനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടാം ദിവസം ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷനിൽ 40.4 ശതമാനം ഇടിവുണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആദ്യദിനത്തിലെ ആരാധകപ്രവാഹത്തിന് പിന്നാലെ കലക്ഷനിൽ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും ആഗോളതലത്തിൽ 200 കോടി കടക്കാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചു. തമിഴ് പതിപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പ്രധാന സംഭാവന നൽകുന്നത്. തെലഗു പതിപ്പും ചിത്രത്തിന്റെ കലക്ഷനിലേക്ക് മികച്ച സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ട്.
തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, കർണാടക, കേരളം തുടങ്ങിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വിപണികളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ബോക്സ് ഓഫീസ് പ്രകടനത്തിൽ നിർണായകമാകുന്നത്. അതേസമയം, വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും ചിത്രത്തിന്റെ ആഗോള കലക്ഷൻ വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ആഗോള ബിസിനസിന്റെ പകുതിയോളം വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്നാണെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന ആദ്യകാല കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ആദ്യ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലെ പ്രകടനം മികച്ചതാണെങ്കിലും വാരാന്ത്യത്തിലെ കലക്ഷൻ ട്രെൻഡ് ചിത്രത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള ബോക്സ് ഓഫിസ് യാത്രയിൽ നിർണായകമാകും. ആദ്യദിനത്തിലെ വൻ മുന്നേറ്റത്തിന് ശേഷം ശനിയാഴ്ച ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ കലക്ഷൻ ഉയരുന്നുണ്ടോ എന്നതും സിനിമയുടെ ബോക്സ് ഓഫിസ് പ്രകടനത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ആഗോളതലത്തില് നിന്ന് രണ്ടുദിവസം കൊണ്ട് 209.10 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. വിദേശ വിപണയില് നിന്ന് 97 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷന് 112.10 കോടി രൂപയുമാണ്. തമിഴില് നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് കൊയ്തെടുത്തത് 68.60 കോടി രൂപയാണിത്. തെലുഗുവില് നിന്ന്19.75 കോടി രൂപയും ഹിന്ദിയില് നിന്ന് 6.25 കോടി രൂപയുമാണ്. മലയാളത്തില് നിന്ന് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് 20.05 കോടി രൂപയാണ്. കന്നഡയില് നിന്ന് 21 കോടി രൂപയുമാണ് നേടിയത്.
2026ലെ നാലാമത്തെ തമിഴ് ചിത്രം
2026ൽ ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസിൽ 200 കോടി രൂപ പിന്നിട്ട തമിഴ് ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും 'ജയിലർ 2' ഇടംപിടിച്ചു. 'ജന നായകൻ', 'കറുപ്പ്', 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്' എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ മറ്റ് തമിഴ് സിനിമകൾ.
ഈ പട്ടികയിൽ ജയിലർ 2 നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. എന്നാൽ മറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വെറും രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് രജനീകാന്ത് ചിത്രം 200 കോടി ക്ലബ്ബിലെത്തിയത്.
2026ലെ തമിഴ് ചിത്രങ്ങളുടെ ആഗോള കnക്ഷൻ പട്ടിക ഇങ്ങനെ:
|റാങ്ക്
|സിനിമ
|കലക്ഷന്
|1.
|ജന നായകൻ
|₹324.70 കോടി
|2.
|കറുപ്പ്
|₹310.10 കോടി
|3.
|വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്
|₹209.50 കോടി
|4.
|ജയിലർ 2
|₹209.10 കോടി (രണ്ട് ദിവസം)
നിലവിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസിന്റെ' ആകെ കnക്ഷനോട് അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് 'ജയിലർ 2'. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും മികച്ച കലക്ഷൻ നേടാനായാൽ പട്ടികയിൽ മുന്നേറാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചേക്കും. അതേസമയം, 'ജന നായകൻ', 'കറുപ്പ്' എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ കലക്ഷൻ മറികടക്കാൻ 'ജയിലർ 2'ക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥിരതയാർന്ന ബോക്സ് ഓഫീസ് പ്രകടനം ആവശ്യമാണ്.
2026ൽ ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 200 കോടി രൂപ പിന്നിട്ട ഇന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും 'ജയിലർ 2' ഇടംനേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച 20-ാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമാണ് 'ജയിലർ 2' എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഈ പട്ടികയിൽ എട്ട് ചിത്രങ്ങളുമായി ഹിന്ദി സിനിമയാണ് മുന്നിലുള്ളത്. തമിഴ്, തെലുങ്ക് സിനിമകളിൽ നിന്ന് നാല് വീതം ചിത്രങ്ങളും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും കന്നഡയിൽ നിന്ന് ഒരു ചിത്രവും 200 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വലിയൊരു ബോക്സ് ഓഫീസ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ 'ജയിലർ 2'ന്റെ തുടർന്നുള്ള പ്രകടനത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമാലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ. ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിലെ കലക്ഷനും വരും ദിവസങ്ങളിലെ പ്രേക്ഷകപങ്കാളിത്തവും ചിത്രത്തിന്കറെ അന്തിമ ബോക്സ് ഓഫിസ് വിജയത്തിൽ നിർണായകമാകും.