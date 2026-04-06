ഷറഫുദ്ദീനൊപ്പം തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ചിത്രം; 'മധുവിധു' വിശേഷങ്ങളുമായി തിരക്കഥാകൃത്ത് ജയ് വിഷ്ണു
ഏപ്രിൽ രണ്ടാം വാരം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന 'മധുവിധു' വിശേഷങ്ങളുമായി തിരക്കഥാകൃത്ത് ജയ് വിഷ്ണു ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
Published : April 6, 2026 at 2:35 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 3:00 PM IST
മലയാള സിനിമയിൽ തൻ്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ തിരക്കഥാകൃത്താണ് ജയ് വിഷ്ണു. 'മധുര മനോഹര മോഹം', 'പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബിബിൻ കൃഷ്ണ, ജയ് വിഷ്ണു എന്നിവരുടെ തിരക്കഥയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'മധുവിധു'. വിഷ്ണു അരവിന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ ഷറഫുദ്ദീൻ, ജഗദീഷ്, സായികുമാർ എന്നിവർക്കൊപ്പം ബിന്ദു പണിക്കരുടെ മകൾ കല്യാണി പണിക്കർ നായികയായി എത്തുന്നു. ഏപ്രിൽ രണ്ടാം വാരം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ജയ് വിഷ്ണു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുന്നു.
ഷറഫുദ്ദീനുമായി തുടർച്ചയായി മൂന്നാമത്തെ സിനിമ. ഇത് ബോധപൂർവം സംഭവിക്കുന്നതാണോ?
ഇതൊരു നിയോഗം പോലെ സംഭവിച്ചതാണെന്ന് പറയാം. തെറ്റ് എന്ന ചലച്ചിത്രം മാത്രമാണ് ഷറഫുദ്ദീൻ എന്ന ആക്ടറെ മുന്നിൽകണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. മധുര മനോഹര സ്വപ്നവും ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന മധുവിധു എന്ന ചലച്ചിത്രവും ഒരു ആക്ടറെയും മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എഴുതിയതല്ല. സിനിമ യാത്രയിൽ യാദൃച്ഛികത എന്ന ഘടകം സ്വാഭാവികമാണ്. ഒരു പ്രോജക്ട് ഓൺ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ കഥ ഒരു നടന് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ.
മധുരമനോഹര സ്വപ്നം എന്ന സിനിമയുടെ വർക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ പെറ്റ് ഡിഡക്ടീവ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അഡ്വാൻസ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഷറഫുദ്ദീനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ചിത്രം. അദ്ദേഹം തന്നെ ആ സിനിമയുടെ നിർമാതാവിൻ്റെ ചുക്കാനും പിടിക്കുന്നു. ബാക്കി രണ്ടു സിനിമകളും അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എഴുതിയതല്ല.
ഒരു നടൻ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തിരക്കഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ടോ?
ഷറഫുദ്ദീൻ ഇക്ക ഓൺ ബോർഡ് ആയതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലിക്ക് അനുസരിച്ച് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചില സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ മാറ്റിയെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, 'മധുര മനോഹര മോഹ'മായാലും 'മധുവിധു'വായാലും ഷറഫുദ്ദീൻ എന്ന നടന് വേണ്ടി ഒറിജിനൽ തിരക്കഥ പൂർണമായി മാറ്റിയിട്ടില്ല.
ഷറഫുദ്ദീൻ എന്ന ആക്ടറിൻ്റെ ജനപിന്തുണ, അയാളിലെ ആക്ടറുടെ സ്ട്രെങ്ത്, ഷറഫ് പ്രധാന കഥാപാത്രമായി ഒരു സിനിമ വരുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഥാപാത്രത്തിൽ മാത്രമാണ് മധുര മനോഹര സ്വപ്നത്തിൻ്റെയും മധുവിധുവിൻ്റെയും തിരക്കഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കഥാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഷറഫുദ്ദീൻ എന്ന ആക്ടറെ ഫേവർ ചെയ്ത് മാറ്റിയെഴുതിയിട്ടുള്ളത്.
മൂന്ന് സിനിമകളാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. മധു വിധു എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം ബിബിൻ കൃഷ്ണ രചനാപങ്കാളിയായി ഒപ്പമുണ്ട്. മധുര മനോഹര സ്വപ്നത്തിൽ മഹേഷ് ഗോപാലനും പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവിൽ സംവിധായകൻ കൂടിയായ പ്രനീഷ് വിജയനും തിരക്കഥ രചനയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ബിബിൻ കൃഷ്ണ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണ്. തുടർച്ചയായി മൂന്ന് സിനിമകളിലും ഷറഫ് ഇക്ക പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായാണ് കരുതുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടന് നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ പ്രതിധ്വാനിപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ ആദ്യ രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ വലിയ വിജയങ്ങൾ ആയിരുന്നു. മധുവിധു എന്ന പുതിയ ചിത്രവും വലിയ വിജയം ആകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണല്ലോ താങ്കള് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത്. ആ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
പഠനകാലത്ത് തന്നെ സിനിമ സ്വപ്നമായിരുന്നു. പക്ഷേ ജീവിതം മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പൂർണമായി സിനിമയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. പക്ഷേ സിനിമാ മോഹത്തിന് ഒരു നിമിഷം പോലും കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ജോലിചെയ്യുന്ന സമയത്തും ചലച്ചിത്രധിഷ്ഠിതമായ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തു കൂടിയായ പ്രശോഭ് വിജയൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ജയസൂര്യ ചിത്രം അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വേഷം അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. എഴുത്ത്, സംവിധാനം എന്നതിലുപരി ഞാനൊരു അഭിനയ മോഹി കൂടിയായിരുന്നു. അന്വേഷണം എന്ന ചിത്രത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ചതോടെ ജോലി രാജിവച്ചു. തുടർന്ന് ചതുർമുഖം, സാജൻ ബേക്കറി, ഫൈനൽസ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ മധുര മനോഹരമായ സ്വപ്നം എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.
അപ്രതീക്ഷിതമായി കൊറോണ കാലം കടന്നു വന്നതോടെ എല്ലാത്തിനും ഫുൾസ്റ്റോപ്പ്. മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര എങ്ങനെ എന്നറിയാതെ കുഴങ്ങി. എങ്കിലും സിനിമ എന്ന സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുതന്നെയിരുന്നു. അതിനിടയിൽ മധുര മനോഹര സ്വപ്നം എന്ന തിരക്കഥയ്ക്ക് ഒരു നിർമാതാവിനെ ലഭിക്കുച്ചു. മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത കോസ്റ്റ്യൂമർ സ്റ്റെഫി സേവിയർ ആണ് ആ സിനിമയുടെ സംവിധായിക. പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ആ ചിത്രം ഓണാക്കാൻ സാധിച്ചത് കരിയറിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവ് സംഭവിക്കാൻ കാരണമായി. മധുര മനോഹര സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് എന്ന ചിത്രവും കൈയിലെത്തി.
മധുവിധുവിലെ സഹതിരക്കഥാകൃത്തായ ബിബിൻ കൃഷ്ണയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച്?
ഞാനും ബിബിൻ കൃഷ്ണയും തമ്മില് 12 വർഷമായുള്ള സൗഹൃദമാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് സിനിമയിലെത്തുന്നത്. ഞാൻ അന്വേഷണം എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ബിബിൻ മമ്മൂട്ടി നായകനായ ഷൈലോക് എന്ന സിനിമ എഴുതുകയായിരുന്നു. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ജോലി രാജിവയ്ക്കുന്നത് പോലും.
തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മുടെയൊക്കെ സിനിമകളിലും ആശയത്തിലും പ്രിയദർശനെ പോലുള്ള ഒരു സംവിധായകൻ്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ട്. അതൊരു പക്ഷേ എൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല 80കളിലും 90കളിലും ജനിച്ച ഒട്ടുമിക്ക തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളുടെയും സംവിധായകരുടെയും കലാസൃഷ്ടിയിൽ പ്രിയദർശൻ എന്ന സ്വാധീനം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും. പ്രിയദർശൻ എന്ന സംവിധായകൻ മാത്രമല്ല സിദ്ദിഖ് ലാൽ കൂട്ടുകെട്ടും പുതിയകാലത്തെ സംവിധായകരെയും എഴുത്തുകാരെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. റാഫി മെക്കാർട്ടിൻ കൂട്ടുകെട്ടിനെയും മറന്ന് സംസാരിച്ചു കൂടാ.
മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഖ്യാത സംവിധായകരൊക്കെ മലയാള സിനിമയുടെ ഹ്യൂമർ ഘടന തിരുത്തിയെഴുതിയ കലാകാരന്മാരാണ്. കൺഫ്യൂഷൻ കോമഡികളുടെ രാജാവാണ് പ്രിയദർശൻ സാർ. കോമഡി ആണെങ്കിലും സിനിമയുടെ മേക്കിങ്ങിൽ ആണെങ്കിലും ഒരു സംവിധായകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം. കോമഡിക്ക് ഒരു ക്ലാസിക് പരിവേഷം നൽകിയ സംവിധായകരാണ് സിദ്ധിക്കും ലാലും.
മേൽപ്പറഞ്ഞവരുടെ തുടർച്ച പിടിച്ചുതന്നെയാണ് റാഫി മെക്കാർട്ടിൻ കൂട്ടുകെട്ട് ഇവിടെ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനിടയിൽ ശ്രീനിവാസൻ സിനിമകളുടെ തട്ട് വേറൊരു തലത്തിലായിരുന്നു. ഞാനും ബിബിനും കൂടുതൽ കണ്ടുവളർന്ന കോമഡി സിനിമകൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ സംവിധായകരുടേതാണ്. സ്വാഭാവികമായും നമ്മളിലെ കലാകാരനിൽ ഇവരൊക്കെ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. 90 കളിൽ ജനിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 95 നും 25 നും ഇടയിലുള്ള സിനിമകൾ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരല്പം വളർന്നശേഷം 85 മുതൽ 95 വരെയുള്ള സിനിമകൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമകളിലെ ഡയലോഗുകൾ യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ പോലും നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കും. ജീവിതത്തെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളിലെ സാഹചര്യങ്ങളും ഡയലോഗുകളുമായി ഉപമിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എന്തിന് ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ പോലും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമകൾക്ക് അനുസൃതമായി മാറും. ഒരു സിനിമ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയൻ സാറിനെയും സിദ്ധിഖ് ലാൽ സാറിനെയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ നമിക്കുന്നത്...
പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായി ഞാനൊരു ലോഹിതദാസ് ഫാനാണ്. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ലോഹിതദാസും ഡെന്നിസ് ജോസഫും ആണ് എൻ്റെ ഹീറോസ്.
മധുവിധുവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും കഥാ പരിസരത്തെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കാമോ?
പത്തനംതിട്ട, അടൂർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് മധുവിധു. ഒരു അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. 2026-ല് ജീവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാര് മാത്രമുള്ള ഒരു കുടുംബം. അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ വളരെ സത്യസന്ധമായി കാണിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുടുംബത്തിലെ അമൃതരാജ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കല്യാണവും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുമാണ് കഥയുടെ അടിസ്ഥാനം. ഷറഫുദ്ദീനാണ് അമൃതരാജ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ കഥാപാത്രത്തെ അമ്മു എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ വിളിക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളും ആണ് ഈ ചിത്രം നിറയെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രേക്ഷകന് കൃത്യമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പഴയ തറവാടുകളും പ്രത്യേകിച്ചും മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള പല വീടുകളിലും പൂർവികരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ചുവരിൽ തൂക്കുക വളരെ സാധാരണമാണ്. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്വാഭാവികമായി കഥാപാത്രത്തിൽ വന്നു പോകുന്നതാണ് ആ ചിത്രങ്ങൾ. ആ ചിത്രത്തിലുള്ള ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മധുവിധു എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു സർപ്രൈസ് എലമെൻ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ കഥയുമായി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് രസം കൊല്ലൽ ആകും.
കല്യാണി പണിക്കരിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്?
മധുവിധു എന്ന ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് നായികമാരെ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരുന്നു. ഒരുപാട് പുതുമുഖങ്ങളെ ഓഡിഷൻ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ സിനിമയിലെ നായിക കഥാപാത്രവുമായി ആരും യോജിച്ച് നിന്നില്ല. ഒരു സംതൃപ്തിക്കുറവ് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നിഴലിച്ചു. മധുര മനോഹര സ്വപ്നം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കല്യാണി പണിക്കരെ ഞാനും സ്റ്റെഫിയും ആലോചിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ആ സമയം കല്യാണി ലണ്ടനിൽ ഷെഫ് കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു. ഒരുപാട് അഭിനേത്രികളെ മധുവിധുവിനു വേണ്ടി ആലോചിച്ചിട്ട് ശരിയാകാതെ വന്നപ്പോൾ കല്യാണി പണിക്കരുടെ പേര് സ്വാഭാവികമായും വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നു. മൂന്നു തവണയോളം ഓഡിഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കല്യാണി ഈ സിനിമയിൽ കാസ്റ്റ് ആകുന്നത്.
ജഗദീഷ് എന്ന മുതിര്ന്ന നടനൊപ്പം പ്രവര്ത്തിച്ചപ്പോഴുള്ള അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
നമ്മുടെ സെറ്റിലെ പവർഹൗസ് ആണ് ജഗദീഷേട്ടൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോലെ എനർജിയും ആക്ടീവുമായ മറ്റൊരു വ്യക്തി ഞങ്ങളുടെ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടർച്ചയായി നൈറ്റ് ഷൂട്ടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വരൂ വരൂ നിൽക്ക് നിൽക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജഗദീഷേട്ടൻ ഞങ്ങളെ ചാർജാക്കും. പകൽ 12 മണി ആയാലും രാത്രി 12 മണി ആയാലും ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ ക്ഷീണിതനായിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം, സീനിയോറിറ്റി ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും സിനിമയോട് കാണിക്കുന്ന ഡെഡിക്കേഷൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാണ്.
സംവിധായകൻ വിഷ്ണുവുമായും ഞാനുമായും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയും. കഥാപാത്രത്തെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായി അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളും. ജഗദീഷേട്ടൻ കാരവൻ അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഭൂരിഭാഗം സമയവും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. സെറ്റിൽ ഒറ്റക്കിരിക്കാൻആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹം സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം വന്നു നോക്കിക്കാണും. ഷറഫുദ്ദീൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അമൃതരാജ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായാണ് ജഗദീഷേട്ടൻ വേഷമിടുന്നത്. മധു വിധു എന്ന സിനിമ എഴുതിയ കാലം മുതൽ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു കാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഈ സിനിമയ്ക്ക് ജഗദീഷേട്ടൻ വേണം. ഈ സിനിമയുടെ കഥ ജഗദീഷ് ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പകുതി സമാധാനമായത്.
അമൃതരാജിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അഞ്ച് ആണുങ്ങൾ ആണുള്ളത്. ഈ അഞ്ചു പേരെയും പ്രേക്ഷകർ ഇഷ്ടപ്പെടണം. അപ്പോഴാണ് സിനിമ ഗ്രിപ്പിങ് ആവുക. ജഗദീഷേട്ടൻ കാസ്റ്റ് ആയതോടെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായി.
ഒരു തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയില് അദ്ദേഹം നിര്ദേശങ്ങള് നല്കാറുണ്ടായിരുന്നോ?
തീര്ച്ചയായും. ജഗദീഷേട്ടൻ തരുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈകടത്തിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹവും ഒരു റൈറ്റർ ആണല്ലോ. മുത്താരംകുന്ന് പി ഓ, അധിപൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലികയിൽ ജനിച്ചതാണ്. നമ്മളുടെ കഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമാണ് ജഗദീഷേട്ടൻ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ പഴയ സിനിമ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേട്ടനെ സമീപിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും സിനിമയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ജഗദീഷേട്ടൻ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെയും വളരെ സമാധാനത്തോടെ കൂടി അദ്ദേഹം സമീപിക്കുന്നു.
മധു വിധു എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം എങ്ങനെയാണ് ഉടലെടുത്തത്?
പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളാകും പല സിനിമകളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണമായി മാറുന്നത്. പക്ഷേ മധുവിധു എന്ന സിനിമ എപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഉടലെടുത്തു എന്നതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ല. ഞാനും ബിബിനും മറ്റൊരു ആക്ഷൻ സിനിമയുടെ ജോലികളുമായി മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മധുവിധു സംഭവിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി ബിബിനും ഞാനും ഒരുമിച്ചുണ്ട്. സിനിമ തന്നെയാണ് സദാസമയവും പരസ്പരം സംസാരിക്കുക. വളരെ കാഷ്വ ലായി സംസാരിച്ചു പോകുന്നതിനിടയിലാണ് പല സിനിമകളുടെയും കഥകൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. ചർച്ചകൾക്കിടയിലും യാത്രകൾക്കിടയിലും ഒരു സിനിമയുടെ ആശയം ഞങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ജനിക്കുന്നു. പിന്നീട് അത് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുന്നു. എപ്പോഴാണ് മധുവിധു എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം മനസ്സിൽ ഉദിച്ചത് എന്ന് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കില്ല. മധുരമനോഹര സ്വപ്നം എന്ന സിനിമ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഷറഫുദ്ദീൻ എന്ന അഭിനേതാവിന് ഫാമിലി പ്രേക്ഷകരുടെ പക്കൽ നിന്നു ലഭിച്ച ഒരു സ്വീകാര്യത ഞാൻ അടക്കമുള്ള ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ സ്ട്രോങ്ങ് ആയപ്പോഴാണ് സിനിമ ഈ രീതിയിൽ സംഭവിച്ചതും ഇപ്പോൾ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നതും.
ലളിതമായ രീതിയിൽ കഥ പറയുന്ന കുടുംബചിത്രങ്ങൾക്ക് 2026ലും പ്രേക്ഷകരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസത്തിലും സമാധാനത്തിലും ആണ് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ആരംഭിച്ചത്.
പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് എന്ന സിനിമയിലെ കൺഫ്യൂഷൻ ക്ലൈമാക്സിനെക്കുറിച്ച്?
പ്രീനീഷ് വിജയൻ എന്ന സംവിധായകൻ്റെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായുള്ള സ്വപ്നത്തിൻ്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും ഫലമാണ് പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് എന്ന ചിത്രം. ആ സിനിമയുടെ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വെട്ടം, മഴ പെയ്യുന്നു മദ്ദളം കൊട്ടുന്നു തുടങ്ങിയ സിനിമകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കോമഡി വേണമെന്ന തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. കാരണം സിനിമയിലെ ഒട്ടുമിക്ക കഥാപാത്രങ്ങളും ക്ലൈമാക്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു പാർക്കിൽ ക്ലൈമാക്സ് ചിത്രീകരിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്.
വണ്ടർലായിൽ ആണ് ക്ലൈമാക്സ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു പാർക്കിൽ ഒരു സിനിമയുടെ വലിയ ക്ലൈമാക്സ് ചിത്രീകരിക്കുക എന്നത് പ്രായോഗികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ പാർക്കിൻ്റെ മാനേജിങ് വിഭാഗം ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം പിന്തുണയുമായി നിലകൊണ്ടു. അവരുടെ സഹകരണം തന്നെയാണ് ആ ക്ലൈമാക്സ് അത്രയും മനോഹരമായി തീരാൻ കാരണമായത്. 16 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ ക്ലൈമാക്സ് രംഗം ചിത്രീകരിച്ചത്. മഹേഷ് മാത്യൂസ് എന്ന ആക്ഷൻ ഡയറക്ടറുടെ കൊറിയോഗ്രാഫി പ്ലാനിങ് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. കാരണം കൺഫ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അത് പ്രാവർത്തികമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യവും. ക്യാമറാമാൻ ആനന്ദ് സി ചന്ദ്രൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷനും എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. സീനിയർ അഭിനേതാക്കളായ വിജയരാഘവൻ ചേട്ടനും രഞ്ജി പണിക്കർ ചേട്ടനും ഒക്കെ ഞങ്ങളോട് വളരെയധികം സഹകരിച്ചു. പിന്നെ വിനായകൻ ചേട്ടൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗത്തിലെ പ്രകടനവും.
മധുവിധുവിലും മധുരമനോഹര സ്വപ്നത്തിനും കല്യാണമാണല്ലോ പ്രധാന ആശയം?
കല്യാണം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി മനഃപൂ ർവം സിനിമകൾ എഴുതി കളയാമെന്ന ചിന്ത ഞങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു. കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് വളരെ നന്നായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമഡി എൻ്റർടൈനർ ചെയ്യണം എന്നതായിരുന്നു എപ്പോഴത്തെയും ഉദ്ദേശ്യം. മധുരമനോഹര സ്വപ്നം എന്ന ചിത്രത്തിൽ നായകൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കല്യാണം പ്രധാന പ്രമേയമാകുമ്പോള് മധുവിധു എന്ന ചിത്രത്തിൽ നായകൻ്റെ കല്യാണവും.
മധുവിധു വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ്. നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ കാണാനാകും.
