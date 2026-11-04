ജഗന് ഷാജി കൈലാസിന്റെ സംവിധാനം; വീണ്ടും മുഴുനീളെ കോമഡിയുമായി സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്! ചിത്രത്തിന് തുടക്കം
നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് കോമഡി സിനിമയുമായി സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 11:10 AM IST
മലയാളികള്ക്ക് പ്രിയങ്കരനായ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് നീണ്ട ഇടവളയ്ക്ക് ശേഷം മുഴുനീളെ കോമഡി ചിത്രവുമായി എത്തുന്നു. ജഗൻ ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് പൂർണ്ണമായും നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
വൗ സിനിമാസ് ഇൻ അസ്സോസ്സിയേഷൻ വിത്ത് വിലാസിനി സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ സന്തോഷ് ത്രിവിക്രമനും, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും ചേർന്നു നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം (നവംബർ 3) തൊടുപുഴയിൽ ആരംഭിച്ചു.
പുറപ്പുഴ ശ്രീതിരുച്ചിറക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന പൂജാ ചടങ്ങുകളോടെയായിരുന്നു ആരംഭം കുറിച്ചത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരും ബന്ധുമിത്രാദികളും ചേർന്ന് തിരിതെളിയിച്ചു. നിർമ്മാതാവ് സന്തോഷ് ത്രിവിക്രമൻ സ്വിച്ചോൺ കർമ്മവും കന്നഡ നടൽ മണികണ്ഠ ഫസ്റ്റ് നൽകി ക്കൊണ്ടായിരുന്നു തുടക്കം.
ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതവും സാമൂഹ്യ ജീവിതവും കോര്ത്തിണക്കി നര്മത്തിലാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു നാടിൻ്റെ ഉൾത്തുടിപ്പുകളും ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങളുമൊക്കെ തികച്ചും റിയലിസ്റ്റിക്കായി ചിരിയും ചിന്തയും നൽകുന്ന മുഹൂർ തങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സംവിധായകന്.
ദിലീപ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന നീക്കം എന്ന ചിത്രം റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന വേളയിലാണ് അടുത്തി സിനിമയുടെ തുടക്കം. നീക്കം പൂര്ണമായും ത്രില്ലര് വിഭാഗത്തിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നതെങ്കില് അതില് നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ജോണറിലാണ് പുതിയ ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. തൊടുപുഴയിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകും.
നീക്കത്തിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത് ഉൾപ്പടെ ആണിയറപ്രവർത്തകർ തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിലും അണിനിരക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി വളരെ ഗൗരവമേറിയ വേഷങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്ത സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് പ്രകാശ് എന്ന തമാശ നിറഞ്ഞ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
വിനയ് ഫോർട്ട് മഞ്ജു പിള്ള, ദേവരാജ് ( വാഴ 2 ഫെയിം ) അനഘ നാരായണൻ, നോബി,നന്ദലാൽ, ജാഫർ ഇടുക്കി ഷാജു ശ്രീധർ, ടിസ് തോമസ്, ടെസ്നി ഖാൻ, കൃഷ്ണ പ്രഭ, വൃന്ദമേനോൻ, ഹരീഷ് ( ഉയിർ ഫെയിം),സുനിൽകുമാർ, ഉണ്ണി നായർ, അനൂപ് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.
വിബിൻ ബാലചന്ദ്രൻ്റേതാണു സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത്. സംഗീതം_ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കിളി, ഛായാഗ്രഹണം അജയ് ഡേവിഡ് കാച്ചപ്പിള്ളി നിര്വഹിക്കുമ്പോള് എഡിറ്റിംഗ് സൂരജ്. ഇ എസും ആണ് നിര്വഹിക്കുന്നത്.
പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈനർ- എൻ. എസ് രതീഷ്, കലാസംവിധാനം-മകേഷ് മോഹൻ, മേക്കപ്പ്_ജയൻ പൂങ്കുളം,കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ- വെങ്കി, അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-വൈ ശാഖ് രാമൻ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-സ്യമന്തക് പ്രദീപ്, ഡിസൈൻ. ലമണേഡ് സ്റ്റുഡിയോസ്, സ്റ്റിൽസ്. നിദാദ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ- അനിൽ അൻസാദ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സികുടീവ്- രാജേഷ് മേനോൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ശ്രീകുമാർ ചെന്നിത്തല, പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.