വീണ്ടും വിസ്മയിപ്പിക്കാന് ജിത്തു മാധവന്; സൂര്യ ചിത്രം 'സൂര്യ47' ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായി, നായികയായി നസ്രിയ
ജിത്തു മാധവന് ആദ്യമായി തമിഴില് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് സൂര്യ 47.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 10:06 AM IST
തമിഴ് സൂപ്പര്താരം സൂര്യയെ നായകനാക്കി മലയാളി സംവിധായകന് ജിത്തു മാധവന് ഒരുക്കുന്ന 'സൂര്യ 47' എന്ന് താത്കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായി. ഴഗരം സ്റ്റുഡിയോസ് ബാനറിൽ നടി ജ്യോതിക ആണ് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തുന്നത് നസ്രിയ നസീം ആണ്. നസ്രിയയ്ക്ക് പുറമെ നസ്ലിനും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനമാണ് ചെന്നൈയിൽ നടന്ന പൂജ ചടങ്ങുകളോടെ ഈ ചിത്രം ആരംഭിച്ചത്. കേരളത്തിലും സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു.
വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം മാസ് എന്റര്ടെയ്നറായാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ജിത്തു മാധവന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയിലും സൂര്യ നായകനായി എത്തുന്നുവെന്ന നിലയിലും തെന്നിന്ത്യന് സിനിമാ പ്രേമികള് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ഈ സിനിമയ്ക്ക് സംഗീതമൊരുക്കുന്നത് മലയാളി സംഗീത സംവിധായകൻ സുഷിൻ ശ്യാം ആണ്. സുഷിൻ ആദ്യമായി തമിഴിൽ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ജൂലൈ 23 ന് പുറത്തിറക്കും.
സൂര്യ 47 എന്ന് താത്കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഉടന് റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് നിര്മാതാക്കള് അറിയിച്ചു. തിയേറ്റര് റിലീസിന് ശേഷം ചിത്രം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലേക്ക് എത്തുമെന്ന സൂചനയും പോസ്റ്ററില് തന്നെ നിര്മാതാക്കള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറ കാഴ്ചകള് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ നിര്മാതാവ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിരുന്നു.
സൺഗ്ലാസ് ധരിച്ച് നിൽക്കുന്ന സുന്ദരനായ സൂര്യയുടെ മിന്നുന്ന കാഴ്ചയാണ് വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്. സൂര്യും നസ്രിയയും ജിത്തു മാധവനും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് സൂര്യ 47. ജിത്തുമാധവന്റെ തമിഴിലെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ചിദംബംരത്തിന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങിയ സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രം ബാലന് ദി ബോയ്യുടെ തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ജിത്തു മാധവനാണ്. ഏറെ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണവും നിരൂപക പ്രശംസയും ലഭിച്ച ചിത്രമാണ് ബാലന്.
രോമാഞ്ചം, ആവേശം എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ജിത്തു മാധവൻ ആദ്യമായി ഒരുക്കുന്ന തമിഴ് ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ജോൺ വിജയ്, ആനന്ദ് രാജ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് താരങ്ങൾ. ചിത്രത്തിന്റെ താരനിര, സാങ്കേതിക നിര എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വൈകാതെ പുറത്ത് വിടും. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം - വിനീത് ഉണ്ണി പാലോട്, സംഗീതം - സുഷിൻ ശ്യാം, എഡിറ്റിംഗ് - അജ്മൽ സാബു, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - അശ്വിനി കാലേ, സംഘട്ടനം - ചേതൻ ഡിസൂസ, പിആർഒ - ശബരി.