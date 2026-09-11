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സൂപ്പര്‍ ഹിയറിങ് പവറുമായി സംഗീത് പ്രതാപ്; ഒപ്പം ഷറഫുദ്ദീനും! 'ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ മിറക്കിൾ' ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്

സിനിമ സെപ്‌റ്റംബര്‍ 18 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

SHYAMIN GIREESH DIRECTOR NILEEN SANDRA SHARAF U DHEEN SANGEETH PRATHAP
It's a Medical Miracle Trailer released (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2026 at 9:51 AM IST

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സംഗീത് പ്രതാപ്, ഷറഫുദീൻ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി നവാഗതനായ ശ്യാമിൻ ഗിരീഷ് ഒരുക്കുന്ന 'ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ മിറക്കിൾ' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്. ഡോക്ടർ പോൾസ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റ്സ്, ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ഡോക്ടർ പോൾ വർഗീസ്, സുജിത് ജെ നായർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.

അഖില ഭാര്‍ഗവന്‍ ആണ് ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന് കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നടി നിലീന്‍ സാന്ദ്രയാണ്. സെപ്‌റ്റംബര്‍ 18 ന് സിനിമ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

കോമയിൽ നിന്ന് ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുന്ന സംഗീത് പ്രതാപ് കഥാപാത്രത്തിന് സൂപ്പർ ഹിയറിങ് ശക്തി കിട്ടുന്നത് ആണ് ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസര്‍ സൂചിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ ആ കൗതുകത്തെ കൂടുതൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ആ കഥാപാത്രത്തിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും കഴിവുകള്‍ കൂടിയുണ്ടോയെന്ന ആകാംക്ഷയും പ്രേക്ഷകരില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില സംഭാഷണങ്ങളും ട്രെയിലറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഷറഫുദ്ദീൻ, അഖില ഭാർഗവൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ നിര്‍ണായക കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ട്രെയിലറില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ അവതരണം മികച്ചതായിരിക്കുമെന്നാണ് ട്രെയിലറിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. സംഗീത് പ്രതാപ് - ഷറഫുദീൻ ടീമിന്‍റെ അതീവ രസകരമായ ഓൺ സ്ക്രീൻ കെമിസ്ട്രിയും ചിത്രത്തിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ് ആയി മാറുമെന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

കോട്ടയം നസീർ, ആനന്ദ് മന്മഥൻ, കിരൺ പീതാംബരൻ, പാർവ്വതി ആർ കൃഷ്‌ണ തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക പൂർണ്ണതയോടെ ഒരുക്കിയ ചിത്രം, ശബ്ദ മിശ്രണത്തിലും സൗണ്ട് ഡിസൈനിലുമെല്ലാം പുതിയൊരു നാഴികക്കല്ല് സൃഷ്ടിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രമുഖ സംഗീത/ഓഡിയോ ലേബൽ ആയ തിങ്ക് മ്യൂസിക് ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓവർസീസ് വിതരണാവകാശം ദി പ്ലോട്ട് പിക്ചേഴ്‌സ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ചിത്രം കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസ്.

ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ സേവ്യർ, എഡിറ്റർ- രാകേഷ് ചെറുമഠം, സംഗീതം- മുജീബ് മജീദ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- നിക്സൺ ജോർജ്, മേക്കപ്പ്- റോണക്സ് സേവ്യർ, വസ്ത്രങ്ങൾ- ആരതി ഗോപാൽ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - മനോജ് പൂങ്കുന്നം, കലാസംവിധാനം- അപ്പുണ്ണി സാജൻ, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- വിഷ്ണു ദേവ്, അജിത് ജോസ്, വി എഫ് എക്സ്- പ്രൊമൈസ് വി എഫ് എക്സ്, മാർജ്ജാര വിഎഫ്എക്സ്, അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-മുബീൻ റാഫി, പ്രോജക്ട് ഡിസൈനർ- അമൃത മോഹൻ,അസ്സോസിയേറ്റ് ക്യാമറാമാൻ- വിശോക് കളത്തിൽ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ- ബിബിൻ സേവ്യർ, സ്റ്റിൽസ്- സിനറ്റ് സേവ്യർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡിറക്ടർസ് - ആൽബിൻ ഷാജി, ഷഫീഖ്, ഡിസൈൻസ്- യെല്ലോ ടൂത്സ്, ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ - ഡ്രീം ബി ട്രെയ്‌ല ട്രെയ്‌ലർ പുറത്ത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആഗോള റിലീസ് സെപ്റ്റംബർ 18നാണ്.ർ പുറത്ത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആഗോള റിലീസ് സെപ്റ്റംബർ 18നാണ്.ഗ് ഫിലിംസ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് - ഒബ്‌സ്‌ക്യൂറ, പിആർഒ - ശബരി.

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