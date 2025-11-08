മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പില് ആദ്യ സ്പാര്ക്ക്; പ്രണയവും വേർപിരിയലിൻ്റെ വിങ്ങലുമായി 'ഇത്തിരിനേരം'
വേർപിരിഞ്ഞാലും പിന്തുടരുന്ന വിങ്ങലിൻ്റെ കൂടി കഥ പറഞ്ഞ 'ഇത്തിരിനേരം' ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ പ്രശാന്ത് വിജയ് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
അക്കി വിനായക്
ഫ്ലാഷ് ബാക്കുള്ള നായകനും നായികയും... ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പറയാതെ സിനിമയും. മലയാളത്തിലെ ഒരു മുൻനിര മാധ്യമത്തിലെ മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എഴുതിയ സമൂഹമാധ്യമ കുറുപ്പിൽനിന്നേ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സിനിമ. ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള മലയാള സിനിമയിലെ പ്രണയ നായികമാരിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാനുള്ള ശ്രമം. ഒരു രാത്രിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിനുള്ളിലെ രണ്ടു ജീവിതങ്ങളുടെ കഥ. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ജിയോ ബേബി നിർമാണ പങ്കാളിയായി ഒപ്പം ചേർന്നപ്പോൾ വളരെ വേഗം ചലച്ചിത്ര ഭാഷ്യം ആയ കഥ. മദ്രാസിന് ശേഷം മലയാള സിനിമയുടെ ഈറ്റില്ലമായ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ പഴയ സിനിമാപ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം. കഥാപാത്രങ്ങളായി റോഷൻ മാത്യുവും ആട്ടം എന്ന സിനിമയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ സെറീന ഷിഹാബും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചപ്പോൾ ഇന്നലെ റിലീസ് ചെയ്ത 'ഇത്തിരിനേരം' എന്ന ചലച്ചിത്രം പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയാണ്. വേർപിരിഞ്ഞാലും പിന്തുടരുന്ന വിങ്ങലിൻ്റെ കൂടി കഥ പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ പ്രശാന്ത് വിജയ് വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു
സിനിമയ്ക്ക് തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണല്ലോ ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സന്തോഷം ആദ്യം പങ്കുവെക്കാമോ?
സിനിമയുടെ പേര് ഇത്തിരി നേരം എന്നാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി അത് യാഥാർഥ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഒത്തിരിനേരം എടുത്തു. തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്നതിലും പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തതിലും അതിയായ സന്തോഷം.
മലയാള സിനിമയിൽ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള പ്രണയ നായികമാരിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ സിനിമയുടെ ആശയത്തിന് രൂപം നൽകിയ സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു?
ഈ സിനിമ സംഭവിക്കാൻ ഒരു 'ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്' വലിയ പങ്കുണ്ട്. എൻ്റെ ബന്ധുവും ഈ സിനിമയുടെ സൗണ്ട് ഡിസൈനറുമായ സന്ദീപ് കുറിശ്ശേരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ച ജീവിതാനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് എന്നോട് വിശദീകരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ, ആ കുറിപ്പിൽ ഒരു മുഴുനീള സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആശയബലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, ഈ സിനിമയുടെ പിറവിക്ക് അതൊരു 'ആദ്യ സ്പാർക്ക്' ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം.
അപ്പോൾ ആ സ്പാർക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുഴുനീള സിനിമയായി വികസിപ്പിച്ചത്?
ആ കുറിപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആശയത്തെ ഞങ്ങൾ ചർച്ചകളിലൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തി. ഒരു സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻ്റെയും ഒരു രാത്രിയിലെ യാത്ര. അവരുടെ പ്രണയം. പ്രേക്ഷകരോട് നേരിട്ട് പറയാതെ തന്നെ സംവദിക്കുന്ന അവരുടെ കഴിഞ്ഞ കാലം, ആ വേർപിരിയലിൻ്റെ വിങ്ങൽ – ഇതെല്ലാം മനോഹരമായി ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. അതിനുശേഷമാണ് തിരക്കഥാകൃത്തായ വിശാഖ് ശക്തിയോട് കഥ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ആശയം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ ഞങ്ങൾ എഴുത്തു ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു.
ഒരു മൂന്നു നാല് മാസത്തോളം ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയുടെ എഴുത്ത് പരിപാടികളുമായി ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ടുപോയി. അത് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു. എഴുത്തിൻ്റെ വഴിയേ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി സിനിമ ഒരു ലൗ സ്റ്റോറി ആക്കാം എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തത്.
ലൗ സ്റ്റോറികൾ ഇഷ്ടമുള്ള മേഖലയാണോ?
ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ലൗ സ്റ്റോറികൾ എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള മേഖലയാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ പരസ്പരം കൈമാറുന്ന പ്രണയം അവതരിപ്പിക്കാനാണ്. മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലൗ സ്റ്റോറി അധികം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ധാരാളം സിനിമകൾ ഇപ്രകാരമുണ്ട്. ആ ഇഷ്ടമുള്ള കഥാ മേഖലയിലൂടെ 'ഇത്തിരിനേരം' എന്ന സിനിമയെ പിന്നീട് എഴുതി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു.
എഴുത്ത് പൂർത്തിയായ ശേഷം സിനിമയുടെ നിർമാണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നത് എങ്ങനെയാണ്?
എഴുത്ത് പൂർത്തിയായപ്പോൾ, ഞാൻ അടുത്ത സുഹൃത്തും സംവിധായകനുമായ ജിയോ ബേബിയോട് കഥ പറഞ്ഞു. തിരക്കഥ വായിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി. അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ ഈ ചിത്രം നിർമിക്കാം എന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും നിർമാതാക്കളായി മുന്നോട്ടുവന്നതോടെ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 'ഇത്തിരിനേരം' വളരെ വേഗം ചലച്ചിത്ര ഭാഷ്യത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറുകയായിരുന്നു.
ജിയോ ബേബിയുടെ പിന്തുണ ചിത്രത്തിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗിൽ എത്രത്തോളം സഹായകമായി? പ്രത്യേകിച്ചും റോഷൻ മാത്യുവിനെപ്പോലെ തിരക്കുള്ള ഒരു നടനെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനെക്കുറിച്ച്?
ജിയോ ബേബി ഈ ചിത്രം നിർമിക്കാം എന്ന് ഏറ്റതോടെ, തീർച്ചയായും റോഷൻ മാത്യുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ദൂരം കുറയുകയായിരുന്നു. റോഷൻ മികച്ച നടനാണ്, ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിന് അദ്ദേഹം തികച്ചും അനുയോജ്യനായിരുന്നു.
ഈ സിനിമയിലെ നായിക കഥാപാത്രത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഭിനേത്രിയെ കണ്ടെത്താൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി. അതിനിടയിൽ ആട്ടം എന്ന സിനിമ കാണുന്നു. സെറിൻ ശിഹാബിൻ്റെ പ്രകടനം വളരെയധികം ഇംപ്രസീവ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിന് സെറിൻ യോജ്യമാണെന്ന് തോന്നി. പിന്നീട് ആനന്ദ് മന്മഥൻ, നന്ദു തുടങ്ങിയവരുടെ കാസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നു. ജിയോ ബേബിയും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയായി ഈ സിനിമയിൽ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ഈ സിനിമയുടെ കഥപറയാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഈ സിനിമയുടെ കഥാപാത്രങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരം എന്ന നഗരം അത്രത്തോളം ലയിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ സിനിമ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. ആ മാധ്യമപ്രവർത്തകന് ആ യഥാർഥ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്.
ആ കുറിപ്പിൽ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ കഥാവഴിയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ കഥ ജനിക്കാൻ കാരണമായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ തന്നെ സിനിമ സഞ്ചരിച്ചത്, കഥയ്ക്ക് അത്രത്തോളം സത്യസന്ധത കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ്.
കൊച്ചി പോലെയോ ബെംഗളൂരു പോലെയോ ഒരു മെട്രോ നഗരത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമല്ല തിരുവനന്തപുരത്തിനുള്ളത്. പഴമയും പരമ്പരാഗത കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഇവിടെ ഇഴുകിച്ചേരുന്നു. ഈ സ്വഭാവം സിനിമയുടെ കഥയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് സഹായകമായത്?
അതെ, ശരിയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുണ്ട്. കൊച്ചി, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു തികഞ്ഞ മെട്രോ നഗരത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമല്ല ഇവിടെയുള്ളത്. പഴമയും പരമ്പരാഗത കാഴ്ചപ്പാടുകളും കൂടിച്ചേരുന്ന ഈ നഗരം, നമ്മുടെ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വൈകാരിക തലങ്ങളോട് ചേർത്തുവെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് നൽകിയത്. അങ്ങനെയൊരു നഗരവും നമ്മുടെ കഥയുടെ ഭാഗമാണ്.
മലയാള സിനിമയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത കൃത്യമായി പകർത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷമാകുന്നു. ഈ നഗരത്തിൽ നിന്ന് സിനിമ അകന്നു പോകുന്നത് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ. ഈ നഗരത്തെ ആഘോഷിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ പഴയതുപോലെ തുടർച്ചയായി സംഭവിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം കൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയെ പകർത്തിക്കൊണ്ട് 'ഇത്തിരി നേരം' പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. ഞാന് ഈ പറഞ്ഞ ശ്രമം സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജയകരമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ചിത്രീകരണം കുറച്ചുകൂടി സുഗമമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. രാത്രിയൊക്കെ നഗരത്തിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെയധികം ആസ്വദിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്.
'ഇത്തിരിനേരം' ഒരു യഥാർഥ ജീവിതാനുഭവം ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണെങ്കിലും, കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം സാങ്കൽപ്പികമാണല്ലോ. റോഷൻ മാത്യുവിൻ്റേതുൾപ്പെടെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത്?
ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ തികച്ചും സാങ്കൽപ്പികമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതാണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ചില വ്യക്തികൾ, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരുടെയൊക്കെ സ്വഭാവസവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ റോഷൻ മാത്യു അടക്കമുള്ളവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് എഴുതിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
ഈ സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരു പിന്നാമ്പുറ കഥയുണ്ട്. അവർ ആരായിരുന്നു, അവരുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം എന്താണ്, നായകൻ്റെയും നായികയുടെയും മുൻകാല ബന്ധം എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷേ സിനിമയിൽ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അതൊക്കെ പ്രേക്ഷകന് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്.
പറയാതെ പറയുന്ന ഇത്തരം ജീവിതപശ്ചാത്തലങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി പകരുകയാണ് സിനിമയിൽ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പഴയ കാലത്തിൽ വേരൂന്നി പുതിയ കാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ റോഷൻ്റെയും സെറീനയുടെയും കഥാപാത്രങ്ങൾക്കായി.
റോഷൻ മാത്യുവും സെറീന ഷിഹാബും തമ്മിലുള്ള സ്ക്രീൻ കെമിസ്ട്രി പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയാവുകയാണ്. ഇവരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തതിലെ രസകരമായ ഒരു യാദൃച്ഛികതയെക്കുറിച്ച് പറയാമോ?
റോഷൻ മാത്യുവിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് നടന്ന് ഏറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെറീനയുടെ കാസ്റ്റിംഗ് നടന്നത്. പല സമയങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമയുടെ കാസ്റ്റിംഗ്. എന്നാൽ കാസ്റ്റിംഗ് പൂർത്തിയായ ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് – റോഷനും സെറീനയും നേരത്തെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നത്. ഇരുവർക്കും നാടകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടല്ലോ. ഒരുപാട് കാലം മുമ്പ് അവർ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദം ഈ സിനിമയിൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രിക്ക് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്തു.
കാരണം, സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വേർപിരിഞ്ഞ ശേഷം കണ്ടുമുട്ടുന്ന പ്രണയിതാക്കളാണല്ലോ?
അതേ. ഇത്തിരിനേരം എന്ന സിനിമയിലെ നായകനും നായികയും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. വേർപിരിഞ്ഞ ശേഷം ഒരുപാട് കാലത്തെ ഇടവേളക്കുശേഷം അവർ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ്. ആ കണ്ടുമുട്ടലാണ് സിനിമയുടെ കഥയായി മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നത്. റോഷനും സെറീനയും തമ്മിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദം കഥാപാത്രങ്ങളെ പരസ്പരം പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സ്ക്രീനിൽ മനോഹരമായി പ്രതിഫലിച്ചു.
സിനിമയിലെ റോഷൻ്റെയും സെറീനയുടെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. അവർ വിവാഹത്തിൻ്റെ വക്കോളം എത്തിയിട്ടാണ് പിരിയുന്നത്. പിന്നീട് ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം, അതായത് ഏകദേശം ഏഴോ എട്ടോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അവർ ഒരുനാൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുകയാണ്. രണ്ടുപേരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഇടനാഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കണ്ടുമുട്ടൽ. ആ കണ്ടുമുട്ടലിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു? വേർപിരിഞ്ഞാലും വിങ്ങുന്ന പ്രണയത്തിൻ്റെ അനന്തത ആ നിമിഷം മുതൽ സിനിമയിൽ തളംകെട്ടാൻ ആരംഭിക്കും. അവിടെനിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രേക്ഷകർ തീയേറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.
ആ കണ്ടുമുട്ടലിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് സിനിമയുടെ കാതൽ?
അതേ. ട്രെയിലറിലൂടെയും പ്രമോഷണൽ വീഡിയോകളിലൂടെയും ഒരുപക്ഷേ ഈ അഭിമുഖത്തിലൂടെയും ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമല്ല യഥാർഥത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിൽനിന്ന് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. 'ഇത്തിരിനേരം' എന്ന സിനിമയുടെ ആസ്വാദനം അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതാണ്.
'ഇത്തിരിനേരം' പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രണയകഥയാണെന്ന് പറയുന്നു. പുതിയ കാലത്തെ പ്രണയത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്?
ഈ സിനിമയിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രണയകഥ പറയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു എന്നാണ് പ്രേക്ഷക അഭിപ്രായവും. പഴയകാലമാണെങ്കിലും പുതിയ കാലമാണെങ്കിലും പ്രണയത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഒന്നു തന്നെയാണ്. അന്ന് കത്തുകളിലൂടെ സംബന്ധിച്ചിരുന്നവർ ഇന്ന് ടെക്നോളജിയിലൂടെ സംവദിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊരു മാറ്റമേ പ്രണയത്തിന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
ഒരുപാട് പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. നിരന്തരമുള്ള രാത്രിയിലെ ചിത്രീകരണം മാനസികമായും ശാരീരികമായും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി. എങ്കിലും ചിത്രത്തിലെ ഒരു സീനിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ ഈ സീൻ ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ സിനിമയിലെ എല്ലാ രംഗങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ സീനിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നത്.
റോഷൻ്റെയും സെറീനയുടെയും കഥാപാത്രം ഒരു റൂഫ്ടോപ്പിൽ വച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സീൻ ചിത്രത്തിലുണ്ട്. ചലച്ചിത്രം കണ്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് ആ സീനിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാകും. ഏകദേശം 5 മിനിറ്റോളം വരുന്ന സിംഗിൾ ഷോട്ട് സീൻ ആണത്. സിംഗിൾ ഷോട്ട് ആണെങ്കിലും പല കട്ടുകളിലൂടെ എടുക്കുന്ന ഷോട്ട് ആണെങ്കിലും പുതിയ കാലത്ത് വളരെ വേഗത്തിൽ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആഖ്യാനമാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ പ്രേക്ഷകനെ ഒട്ടും ബോറടിപ്പിക്കാതെ സിനിമയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചുകയറ്റുന്ന ഒരു അഞ്ചുമിനിറ്റ് സിംഗിൾ ഷോട്ട് ഈ സിനിമയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. റോഷൻ്റെയും സെറീനയുടെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ അവർക്ക് പരസ്പരം പറയാനുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തുകയും, അവർ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിലെ കൗതുകവും ആണ് ആ സീനിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. 5 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഷോട്ട് ആയിരുന്നു എങ്കിലും അത്രയും സമയം കടന്നു പോകുന്നത് പ്രേക്ഷകർ അറിയുന്നില്ല എന്ന അഭിപ്രായം കേൾക്കുന്നു. അതിനർഥം ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ ആ രംഗം ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. വേഗത്തിൽ ഷോട്ടുകളും കഥാപാത്രങ്ങളും കഥാസന്ദർഭങ്ങളും സഞ്ചരിക്കുന്ന പുതിയകാലത്തെ സിനിമയിൽ ഒട്ടും അരോചകത്വം തോന്നാതെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇമോഷനുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ സിംഗിൾ ഷോട്ടിൽ ഇമവെട്ടാൻ അനുവദിക്കാതെ പ്രേക്ഷകനെ പിടിച്ചിരുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ചലഞ്ചിങ് ആണ്.
ഞങ്ങൾ തിരക്കഥ എഴുതി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ, അനീഷ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് റോഷൻ മാത്യു തന്നെയായിരിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊരു സംശയം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജിയോ ബേബി ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച ശേഷമാണ് റോഷൻ മാത്യു ഒരു വിദൂര സ്വപ്നമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്.
ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ റോഷനെ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. തിരക്കഥയുടെ ചർച്ചയും മറ്റുമൊക്കെ ഓൺലൈനിലൂടെയും വിർച്വലായും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ചിത്രീകരണത്തിന് എത്തിയപ്പോൾ റോഷനും ഞാനും തമ്മിൽ വളരെ വേഗം അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി മാറി.
സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് റോഷനും സെറീനക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. നാടക കളരിക്ക് സമാനമായി ഈ സിനിമയുടെ മുഴുവൻ സീനുകളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു നോക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ തന്നെ റോഷനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്: അദ്ദേഹത്തിന് ഡയലോഗുകൾ മനഃപാഠമാക്കാൻ ഒരു അസാമാന്യ കഴിവുണ്ട്. ഒരിക്കൽ പഠിച്ച ഡയലോഗ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മറന്നുപോവുകയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് നാടകത്തിൽ പ്രവൃത്തിച്ച എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ ലഭിച്ച ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് അത്.
അഭിനയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക മികവായി നിങ്ങൾ കണ്ടത് എന്താണ്?
എത്ര കഠിനമായ ഇമോഷനുകളാണെങ്കിലും, നീളത്തിലുള്ള ഡയലോഗുകളാണെങ്കിലും, വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് സ്വായത്തമാക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെയുണ്ട്. പലപ്പോഴും പല അഭിനേതാക്കളെയും കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മോഡുലേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം. പക്ഷേ റോഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല. അദ്ദേഹം കഥാപാത്രത്തെ വളരെ ഈസിയായി ഉൾക്കൊണ്ടു. ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുമ്പോൾ തന്നെ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ അദ്ദേഹം ഹൃദ്യമാക്കിയിരുന്നു. ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ റോഷനിൽ ഞാൻ ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്ത ഒരു പോയിൻ്റുണ്ട്. ഈ സിനിമയിലെ അനീഷ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കൃത്യത തുടക്കം മുതൽ വളരെ ഈസിയായി റോഷൻ ഡെലിവറി ചെയ്തു.
ഇത്തിരിനേരം' കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ക്ലോസപ്പുകളിലൂടെ കഥ പറയുന്ന രീതിയല്ല സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകൻ ഒരു നിരീക്ഷകനാകണം എന്നാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത്?
അതെ. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ക്ലോസപ്പുകളിലൂടെ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയല്ല 'ഇത്തിരിനേരം' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഉള്ളത്. പ്രേക്ഷകൻ ഒരു നിരീക്ഷകൻ കൂടിയാകണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ആസ്വാദനം പൂർണതലത്തിൽ എത്തുക. അത്തരം നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഈ സിനിമയിൽ പറയാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
നേരത്തെ സംസാരിച്ച ആ 5 മിനിറ്റ് സിംഗിൾ ഷോട്ട് സീനിൽ അനീഷിനെ പ്രേക്ഷകർ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്?
നിരീക്ഷണ പാടവത്തോടെ ഈ സിനിമയിലെ റോഷൻ്റെ അനീഷ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ രസമാണ്. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നായകനും നായികയും പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്ന ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സിംഗിൾ ഷോട്ട് സീൻ ഓർക്കുക. അവിടെ ഒരു കട്ട് പോലുമില്ല. ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കും അഭിനേതാക്കൾക്കും ആ രംഗത്ത് ഒരുതരത്തിലുമുള്ള കള്ളത്തരം കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു കഥാപാത്രം എന്നതിലുപരി പച്ചയായ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അനീഷിനെ ആ രംഗത്തിൽ പ്രേക്ഷകൻ നോക്കിക്കാണണം. റോഷൻ എന്ന അഭിനേതാവിൻ്റെ മുഖത്ത് വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പ്രഷനും നോക്കിക്കാണണം.
ഈ സിനിമ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും മറ്റു ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ ഷോട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ, ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ടായി. എത്രയധികം എക്സ്പ്രഷനുകൾ ഒരു സിംഗിൾ ഷോട്ടിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു യുവതാരം നമുക്കിവിടെ മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടല്ലോ!
പ്രത്യേകിച്ചും, നായിക സംസാരിക്കുമ്പോൾ അനീഷിൻ്റെ മുഖത്ത് വരുന്ന ഭാവമാറ്റങ്ങൾ?
സെറീനയുടെ കഥാപാത്രം റോഷൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പൂർവ കാമുകിയാണ്. കാമുകി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അനീഷിൻ്റെ മുഖത്ത് കൂടി മിന്നിമറയുന്ന കുഞ്ഞു എക്സ്പ്രഷൻ ചേഞ്ചുകൾ അതിമനോഹരമായി റോഷൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം റിയാക്ഷനുകൾ തന്മയത്വത്തോടെ കൂടി അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ തലമുറയിലെ ചുരുക്കം ചില നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് റോഷൻ മാത്യു. ഇനി ഈ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന പ്രേക്ഷകർ തീർച്ചയായും ആ രംഗം ശ്രദ്ധിക്കണം.
'ഇത്തിരിനേരം' അനീഷ് എന്ന നായകൻ്റെ കഥയിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായും സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞു. എങ്കിലും, ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ മറുപുറം പോലെ, സെറീന ഷിഹാബ് അവതരിപ്പിച്ച നായിക കഥാപാത്രത്തിനും തുല്യ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമോ?
ഈ സിനിമ സഞ്ചരിക്കുന്നത് റോഷൻ മാത്യു അവതരിപ്പിക്കുന്ന അനീഷ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ തന്നെയാണ്. സിനിമ തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും അയാളുടെ മുഖത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായി അയാളുടെ പൂർവ കാമുകി അയാളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അനീഷിൻ്റെ കഥയാണ്, അയാളുടെ ജീവിതമാണ്. എന്നാൽ, കഥയിലേക്ക് കടന്നുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെറീനയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് വളരെയധികം ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട്.
ഈ സിനിമയിലെ നായിക കഥാപാത്രത്തിന് മറ്റു ചലച്ചിത്രങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുമായി ചേർത്തു പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇല്ല. ഈ കഥാപാത്രം ഐഐടിയിൽ നിന്നും ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ പിഎച്ച്ഡി ചെയ്തിട്ട് വരുന്നയാളാണ്. അവരുടെ പഠനം, രാഷ്ട്രീയ ബോധം എന്നിവയൊക്കെ ഇരുവരും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ശേഷമുള്ള ചർച്ചകളിൽ കടന്നുവരുന്നുണ്ട്.
പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമകളിലെ പ്രണയ നായികമാരെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് ഒരുപോലെയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അവർ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവർ ലോക കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല. നിത്യജീവിതത്തിൽ കാമുകനും കാമുകിയും ഒക്കെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകും. അതായത് നായകനോളം തുല്യ പ്രാധാന്യം നായികയ്ക്കും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു. അവർക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നേ. ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ടുവശങ്ങൾ പോലെതന്നെയാണ് റോഷൻ്റെയും സെറീനയുടെയും കഥാപാത്രങ്ങളെ ഈ സിനിമയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
അതെ, സെറീനയുടേത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. കേരളത്തിന് പുറത്ത് കുറച്ചുനാൾ താമസിച്ചിട്ട് തിരികെ വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ സിനിമയിലെ നായിക. അതിൻ്റെ 'മാറ്റം' കഥാപാത്രത്തിൽ പ്രകടമാണ്. വസ്ത്രധാരണത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിലോ അല്ല ഞാൻ ആ മാറ്റം ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാഴ്ചപ്പാട്, ചിന്താഗതി, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് – അതിലൊക്കെയുള്ള മാറ്റം. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക മാറ്റമുള്ള കഥാപാത്രമാണ് ഈ സിനിമയിലെ നായികയായ അഞ്ജന.
സെറീനയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ആ നിമിഷം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ?
അഞ്ജനയുടെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിലാണ് സെറീന ഷിഹാബിൽ ചെന്നെത്തി നിന്നത്. സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സെറീനയുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത് താങ്കൾ വളർന്നതൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു എന്നാണ്. തൻ്റെ പിതാവ് എയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓരോ രണ്ടുവർഷം കൂടുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ എല്ലാം മാറിമാറി താമസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി എന്ന് സെറീന മറുപടിയും പറഞ്ഞു. ആ പോയിൻ്റിൽ തന്നെ സെറീനയെ ഞാൻ അഞ്ജന എന്ന കഥാപാത്രവുമായി കണക്ട് ചെയ്തു.
സിനിമയുടെ പേര്, 'ഇത്തിരിനേരം' വളരെ ആകർഷകമാണ്. രണ്ടുപേരുടെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയൊരു നിമിഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിലുപരി ഈ പേരിന് പിന്നിൽ മറ്റു കൗതുകങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടോ?
തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. 'ഇത്തിരിനേരം' എന്ന പ്രയോഗത്തിന് രണ്ടുപേരുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ കൂടിക്കാഴ്ച എന്നതിലുപരി ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് അർഥങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും, റോഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അനീഷ് എന്ന കഥാപാത്രം ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ്. അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഷോയുടെ പേര് തന്നെയാണ് 'ഇത്തിരി നേരം' എന്നത്.
ചില നഷ്ടബോധങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ചിന്തിക്കാറില്ലേ... "ഇത്തിരി നേരം കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമായിരുന്നു" എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു നഷ്ടബോധത്തിൻ്റെയും പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും അർഥവും ഈ സിനിമയുടെ പേരിനുണ്ട്.
വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രാത്രിയിൽ നടക്കുന്നത്. ആ സംഭവവികാസങ്ങൾ അയാളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കപ്പുറമായിരുന്നു. ആ കാര്യങ്ങളെ അയാൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നതിലൂടെയാണ് കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെ മറന്നുപോയ അല്ലെങ്കിൽ മൂടിവച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു നൂൽപട്ടം ആണ് ജീവിതം. അതൊക്കെ നേരിടുക. ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് നീന്തുക... ഇത്തിരി നേരം കൊണ്ട് ഈ സിനിമ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്.
