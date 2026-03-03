'ആദ്യമായാണ് ഇത്തരം അനുഭവം, സുരക്ഷിതരാണ്'; നടി പ്രസീത മേനോനും മകനും ബഹ്റൈനില് കുടുങ്ങി
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 3, 2026 at 8:58 PM IST
പശ്ചിമേഷ്യയില് ഇറാനും ഇസ്രയേല് തമ്മിലുള്ള ആക്രമണത്തില് ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളും അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. സംഘര്ഷം രൂക്ഷമായതിനെ തുടര്ന്ന് അപ്രതീക്ഷമായി വിമാനത്താവളങ്ങള് അടച്ചതോടെ മലയാളികള് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി ആളുകളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളില് കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
മലയാളി താരങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി പേര് നാട്ടിലെത്താന് കഴിയാതെ ആശങ്കയിലായിരിക്കുകയാണ്. നടി മീര നന്ദനും ഭര്ത്താവും തായ്ലന്ഡില് കുടുങ്ങിയെന്നതിന് പിന്നാലെ നടി പ്രസീത മേനോനും മകനും ബഹ്റൈനില് കുടുങ്ങിയെന്ന വിവരവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
യു എ ഇയില് ഗായകന് ബിജു നാരായണന് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര് നേരിട്ടതിന് സമാനമായ അനിശ്ചിത്വത്തിലാണ് നടി പ്രസീത മേനോനും മകനുമുള്ളത്. എന്നാല് തങ്ങള് സുരക്ഷിതരാണെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും നടി അറിയിച്ചു.
ഒരു ചര്ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫെബ്രുവരി 27 നാണ് പ്രസീത മേനോനും മകനും ബഹ്റൈനില് എത്തിയത്. എന്നാല് മാര്ച്ച് ഒന്നിന് തിരികെ പോകാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷം രൂക്ഷമാകുന്നത്. ഇതിനിടയില് വിമാനത്താവളങ്ങള് അടച്ചതോടെ യാത്ര തടസപ്പെടുകയായിരുന്നു. നിലവില് സദോഹരനൊപ്പമാണ് പ്രസീതയുള്ളത്. ഗൾഫ് എയർ വിമാനത്തിലാണ് മടങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത്.
താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അകലെയായി ചില സംഘര്ഷങ്ങള് നടന്നതായി പ്രസീത പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ബഹ്റൈൻ സർക്കാർ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കുകയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ നിർദ്ദേശമുള്ള സമയങ്ങളിൽ അത് കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രസീത വ്യക്തമാക്കി.
ഇത്തരമൊരു അനുഭവം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതാദ്യമാണെന്നും താരം പറഞ്ഞു. യുഎഇയിൽനിന്ന് വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബഹ്റൈനിൽനിന്നു ഉടൻ മടങ്ങാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രസീതയും മകനും.
ബാലതാരമായി എത്തിയ നടിയാണ് പ്രസീത മേനോന്. ഹാസ്യ വേഷത്തിലൂടെ ഒട്ടേറെകാലം സിനിമാ പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിച്ച താരമാണ്. ബഡായി ബംഗ്ലാവ് എന്ന ജനപ്രിയ പരിപാടിയിലെ പ്രസീത അവതരിപ്പിച്ച അമ്മായിയുടെ വേഷം പ്രേക്ഷക്രര് ഏറെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്.
പറക്കും തളികയിലെ ടിവി റിപ്പോര്ട്ടറും പഞ്ചാബിഹൗസിലെ കുക്കുമായൊക്കെ വേഷമിട്ട താരമാണ് പ്രസീത. പെറ്റ് ഡിക്റ്റക്ടീവ് എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് പ്രസീത മേനോന് ഒടുവില് വേഷമിട്ടത്. ആര് ജി എം വെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന പ്രൊഡക്ഷന് കമ്പനിയും പ്രസീത മേനോന് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം ഇറാന്- ഇസ്രയേല് സംഘര്ഷത്തെ തുടര്ന്ന് ഒട്ടെറെ ഇന്ത്യന് താരങ്ങള് വിവിധയിടങ്ങളില് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ആശങ്കപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലെന്ന് താരങ്ങള് തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
