ഫോണ്‍ ക്യാമറയില്‍ സിനിമ ചിത്രീകരിക്കാനാകുമോ? സാങ്കേതിക വിദഗ്‌ധര്‍ സംസാരിക്കുന്നു

Published : April 25, 2026 at 6:58 PM IST

അക്കി വിനായക്

സിനിമ ഒരു കാലത്ത് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്വപ്നമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്നത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ തുമ്പിൽ ഭദ്രമാണ്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ തുടങ്ങി ഐമാക്സിലും ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലും എത്തിനിൽക്കുന്ന സിനിമയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ചർച്ചാവിഷയം മൊബൈൽ ഫോൺ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീലുകൾ മുതൽ ബിഗ് സ്ക്രീൻ സിനിമകൾ വരെ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ വിരിയുന്ന കാലമാണിത്.

​സിനിമാ ക്യാമറകൾക്ക് പകരം മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറകൾ മാറുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയേറുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും പരിമിതികളെക്കുറിച്ചും കൺവർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണനിലവാരം നഷ്ടപ്പെടുമോ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ പ്രയാഗ് മുകുന്ദന്‍, ഡി ഐ ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്രദീപ് ശങ്കര്‍, സംവിധായകനായ നിഷാദ് എന്നിവര്‍.

സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഔചിത്യവും

അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ 'മസ്തിഷ്ക മരണം' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഛായാഗ്രാഹകനാണ് പ്രയാഗ് മുകുന്ദൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഒരു സിനിമയുടെ ആശയം ആണ് ഏത് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആടുജീവിതം എന്ന ചിത്രത്തിൽ പാമ്പുകളുടെ ഷോട്ടുകൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഐഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അണിയറ പ്രവർത്തകർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ഒരു ഷോട്ട് ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സിനിമ ക്യാമറ നേരിടുന്ന ധാരാളം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഫോൺ ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ എളുപ്പമാകുന്നു.

ഒരു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകൻ്റെ ഔചിത്യമാണ് സിനിമകളിൽ ഏതുതരം ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത്. മസ്തിഷ്ക മരണം അടക്കമുള്ള ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല സിനിമകളിലും പല ഷോട്ടുകളും ഐഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ ക്യാമറ ഏത് ഷോട്ടിൽ എവിടെ, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് ക്യാമറാമാൻ്റെ സെൻസെബിലിറ്റിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും പരിമിതികളും

മൊബൈൽ ഫോൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ സിനിമയിൽ പൂർണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ടെക്നോളജി അത്രയും വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ എന്നു പറയുന്നത് പൂർണ അർഥത്തിൽ സിനിമറ്റോഗ്രാഫി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താനുള്ള ഒരു ഉപകരണം. സിനിമ എന്നാൽ ക്യാപ്ചറിങ് എന്ന പ്രോസസ് മാത്രമല്ല, ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് കഥ പറയേണ്ട ചുമതല കൂടിയുണ്ട്. അവിടെ ഇപ്പോഴും ഫോൺ ക്യാമറകൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്.

കമ്പ്യൂട്ടഷനൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറയെ പൊതുവേ പറയുന്നത്. അതായത് ലെൻസിലേക്ക് വരുന്ന വെളിച്ചത്തെ പൂർണ അർഥത്തിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളാണ്. ഹൈ ക്വാളിറ്റി ദൃശ്യങ്ങളും ഉയർന്ന റസലൂഷനും കൊണ്ടുമാത്രം സിനിമറ്റോഗ്രാഫിയെ നമുക്ക് വിലങ്ങിടാൻ ആകില്ല.
​എസ്തറ്റിക്സും യാഥാർഥ്യവും

നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനും സ്ക്രിപ്റ്റിനും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഏത് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. തൻ്റെ പുതിയ പ്രോജക്റ്റിൽ ഒരു പഴയ നോക്കിയ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ചില ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രയാഗ് വെളിപ്പെടുത്തി. അതിൻ്റെ ഒരു എസ്തറ്റിക് വേറെയാണ്. ഒരു സിനിമയിലെ ഒരു സീനിൽ കഥാപാത്രം പഴയ ഒരു ഡിവി ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ എടുക്കുന്ന രംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രംഗങ്ങൾ സിനിമയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ പൊതുവേ സിനിമ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങൾ ഡിവി ക്യാമറ ഡിസ്പ്ലേയിലോ അല്ലാതെയോ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചേർത്തുവയ്ക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. സിനിമ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിന് വ്യക്തത കൂടും. പക്ഷേ സിനിമ കാണുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ഡിവി ക്യാമറയ്ക്ക് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാം. ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവിടെ യഥാർഥ ഡിവി ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും. അത് സീനിൻ്റെ ഭംഗിയെ നിർണയിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടിയാകുന്നു.

വിഷ്വൽ ഫ്രീഡവും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിയന്ത്രണവും

ഒരു സിനിമയുടെ കഥയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ആംഗ്ളുകൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സിനിമ ക്യാമറയിൽ കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ക്യാമറാമാന് ലഭിക്കും.
മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ്, ഷട്ടർ ആംഗിൾ, ഡെപ്ത്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലുള്ള നിയന്ത്രണം പരിമിതമായിരിക്കും. ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോണിൽ സൃഷ്ടിച്ചു തരുന്നത്. ഏതു ബ്രാൻഡിൽ ഉള്ള ഫോൺ ആണെങ്കിലും അതിലെ ക്യാമറയും സോഫ്റ്റ്‌വെയറും ആ ഫോണിൽ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും മികച്ച രീതിയിൽ കാണുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ഒരു ക്യാമറാമാൻ്റെ വിഷ്വൽ ഫ്രീഡത്തിന് ഇപ്പോഴും മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറകൾ വിലങ്ങു തടി തന്നെയാണ്. മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ മാത്രമല്ല ഏതൊരു ചെറിയ മോഡൽ ക്യാമറയും ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ്. സിനിമ ക്യാമറകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫ്രെയിമുകൾ ഒരുക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ സഹായിക്കുന്നത്.

മെഗാപിക്സലല്ല, സെൻസറാണ് താരം

മൊബൈൽ ക്യാമറകൾക്കും സിനിമാ ക്യാമറകൾക്കും ഒരേ റെസല്യൂഷൻ ലഭ്യമാകുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് സിനിമാ ക്യാമറകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളൂ- സെൻസർ വലിപ്പം. അതായത് വെളിച്ചം ലെൻസിലൂടെ കടന്നുവന്ന് ക്യാമറക്കുള്ളിലേക്ക് പതിയുന്ന ക്യാമറയുടെ ഹൃദയമാണ് സെൻസർ. ഒരു സിനിമ ക്യാമറയുടെ പത്തിൽ ഒന്ന് വലിപ്പം പോലും മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറകളുടെ സെൻസറുകൾക്ക് ഇല്ല. മൊബൈൽ ക്യാമറകളിൽ സെൻസറുകളിൽ പതിയുന്ന വിഷ്വലുകളെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സഹായത്തോടെ സിനിമ ക്യാമറകളുടെ പാരാമീറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൊബൈൽ ക്യാമറകളുടെ മെഗാ പിക്സൽ കണക്കും യഥാർഥ ക്യാമറയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഈ പറയുന്ന 50 മെഗാപിക്സലും 200 മെഗാപിക്സലും ഒന്നും സിനിമ ക്യാമറകളിൽ ഇല്ല. ഒരു ആരി അലക്സ എന്ന സിനിമ ക്യാമറയിൽ 4k റെസല്യൂഷനിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പരമാവധി 14 -16 മെഗാ പിക്സൽ മതിയാകും. മൊബൈൽ ഫോണിലെ മെഗാ പിക്സൽ കണക്ക് എന്നത് ഫോണുകളുടെ മാർക്കറ്റിങ് മേഖലയുമായി കൂടി ചേർന്നു കിടക്കുകയാണ്.

സിനിമ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സീനുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രംഗം എടുക്കാൻ ഒരിക്കലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കില്ല. അതൊരുപക്ഷേ ആസ്വാദനത്തെ ബാധിക്കാം. മാത്രമല്ല വി എഫ് എക്സ് അധികരിച്ച് വരുന്ന രംഗങ്ങളിലും മൊബൈൽ ഫോൺ വിഷലുകൾ പരിമിതികൾ നേരിടും. മികച്ച രീതിയിൽ ഗ്രാഫിക്സ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഫോൺ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. എന്നാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് എതിർക്കാനും സാധിക്കില്ല. വളരെ ഫ്യൂച്ചറസ്റ്റിക് ആയ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.

​ബിസിനസും ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും

മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ സിനിമയുടെ ബിസിനസിന് നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെയില്ല. മൊബൈൽ ഫോൺ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള തിയേറ്റർ സംവിധാനവുമായി യോജിച്ച് പോകുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇനി ഒടിടി കളുടെ കാര്യം എടുത്താൽ നെറ്റ്ഫ്ളിക്സ് പോലുള്ള ചില പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ അവരുടെ ഒറിജിനൽ കണ്ടൻ്റിന് ചില പ്രത്യേക ക്യാമറകൾ നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഷോ അവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അതവരുടെ ക്വാളിറ്റി നിലനിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ സിനിമ അവർ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിൽ ആശയം മാത്രമാണ് അവർ നോക്കുന്ന ഘടകം. സാങ്കേതികവശങ്ങൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം സിനിമ വാങ്ങുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്നില്ല.

എഐയും സിനിമാ നിർമാണവും

മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം സംഭവിച്ചു പോയാലും ഇപ്പോൾ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചലച്ചിത്ര നിർമാണം വളരെ പോസിറ്റീവായി കാണേണ്ട ഒന്നുതന്നെയാണന്നാണ് പ്രയാഗ് മുകുന്ദൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

ഒരു സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നടപടി പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികളാണ്. പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻ്റർ മീഡിയയേറ്റ് അഥവാ ഡിഐ. എടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ കൺവർട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടിവരുന്നത് ഈ മേഖലയിലാണ്. മൊബൈൽ ഫോൺ ദൃശ്യങ്ങൾ ബിഗ് സ്‌ക്രീനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഗുണനിലവാരം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയെക്കുറിച്ചാണ് ഡി ഐ ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്രദീപ് ശങ്കർ സംസാരിച്ചത്.

റെസലൂഷനല്ല, ബിറ്റ് റേറ്റാണ് താരം


മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. പ്രധാനമായും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കളർ ചെയ്യുമ്പോഴോ കൺവർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഗുണനിലവാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഫോണുകളിൽ 4kയും 8k യും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. ഒരിക്കലും ഒരു ദൃശ്യത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം അളക്കുന്നത് ആ വീഡിയോയുടെ റെസലൂഷനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അല്ല. അതായത് എച്ച് ഡി, 2 കെ, 4കെ, 8കെ ഇതുമാത്രമല്ല ഒരു വീഡിയോയുടെ ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡം. ക്വാളിറ്റി കൃത്യമായി നിശ്ചയിക്കുന്നത് വീഡിയോകളുടെ ബിറ്റ് റേറ്റ് ആണ്. ഒരു 4k റസല്യൂഷൻ വീഡിയോയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് 8 ബിറ്റ്റേറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. 10, 12, 16 എന്നിങ്ങനെ ബിറ്റ്റേറ്റ് കൂടുന്തോറും വീഡിയോകളുടെ ഗുണനിലവാരവും വർധിക്കും. ഐഫോണുകളിൽ ഇപ്പോൾ 10 ബിറ്റ് റേറ്റിൽ വീഡിയോകൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമകൾ ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം. റസലൂഷൻ ബിറ്റ് റേറ്റ് തുടങ്ങിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുവരുന്ന ഏത് ഡിവൈസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകളും വളരെ മനോഹരമായി പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.



മലയാളത്തിൽ അടുത്തിടെ ഐഫോൺ 15 പ്രോ മാക്സ് ഉപയോഗിച്ച് പൂർണമായി ചിത്രീകരിച്ച് തിയേറ്ററിൽ എത്തിയ സിനിമയാണ് പഗിടകളി. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകന്‍ നിഷാദ് പങ്കുവെച്ചത്.

ബഡ്ജറ്റ് കുറയും, പക്ഷേ പണി കൂടും


മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കും. ആ സിനിമ തിയേറ്റർ എത്തിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷേ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ കൊണ്ടു പോലും നമുക്ക് മുടക്ക് മുതൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാം. പക്ഷേ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാം എന്ന് വെറുതെ കരുതിയാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അതൊരു വലിയ തെറ്റായ തീരുമാനമാണ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറയ്ക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. പഗിടകളി എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഭൂരിഭാഗവും നടന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിനു പുറത്തുള്ള നഗരങ്ങളിലാണ്. നമ്മൾ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഫ്രെയിമിൽ നിർത്തുമ്പോൾ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫോൺ സിനിമറ്റോഗ്രാഫി വളരെയധികം കൺവിൻസിങ്ങായി തോന്നുകയുള്ളൂ. ഒരു പച്ചപ്പു നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളെ നിർത്തി ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ സിനിമറ്റോഗ്രാഫി വമ്പൻ പരാജയമായി മാറും. മാത്രമല്ല വൈഡർ ഷോട്ടുകൾക്കും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറകൾ ഒരു സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് തരില്ല.

സിനിമയിൽ പരമാവധി ക്ലോസും മിഡ് റേഞ്ചും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമുകളാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഏറ്റവും ഗുണകരമായ കാര്യം ഏത് തിരക്കുള്ള സ്ട്രീറ്റിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നതാണ്. എല്ലാവരുടെയും കൈയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല. കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് മാത്രം മതിയാകും.

മൊബൈൽ ഷൂട്ടിങ്ങിലെ വെല്ലുവിളികൾ

ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സിനിമാ മേക്കിങ് എന്ന പ്രോസസിനെ വളരെ ലാഘവത്തോടെ കാണരുത്. ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉള്ള ഒരു ഉപകരണം വെച്ചാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്ച്റിങ് എന്ന പ്രോസസ് സാധ്യമാക്കുന്നത്. മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ എക്സ്പോഷർ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നിലനിർത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പ്രകൃതിയെയാണ് ആശ്രയിക്കുക. വെറുതെ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുക. ഒരേ തരത്തിൽ വെളിച്ചം ലഭ്യമാകുന്ന 7 മണി മുതൽ 9 മണി വരെയുള്ള സമയവും, വൈകുന്നേരത്തെ സമയവുമാണ് ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ടെന്ന് കരുതി വെറുതെ മാരത്തൻ ഷൂട്ട് നടത്തുന്നതിൽ അർഥമില്ല.

സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മാന്ത്രികത

സിനിമാറ്റിക് മോഡ് എന്ന രീതി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഫോണിൽ എൻ്റെ സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചത്. സിനിമാറ്റിക് മോഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഡെപ്ത്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് ആണ്. കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറ ദൃശ്യങ്ങൾ സാധാരണ ബ്ലോക്ക് ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരല്പം മങ്ങി ഇരിക്കുന്നതായി കാണാം. 50 ബ്ലോക്ക്, 85 ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങിയ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഫ്രെയിമിലെ കഥാപാത്രത്തിന് പിന്നിലുള്ള മങ്ങൽ കൂടുതലായി ലഭിക്കും. ഫോൺ ക്യാമറയിൽ ഇത്തരം ഒരു മങ്ങൽ സൃഷ്ടിച്ചു തരുന്നത് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ നേരിടണം. ചിലപ്പോൾ ആ മങ്ങൽ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുഖത്തും കൈകളിലും പടരാം. സിനിമാറ്റിക് മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് ഇത്. പക്ഷേ അത്തരം ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ ഇപ്പോൾ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവ് എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ സിനിമാറ്റിക് മോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെ കൃത്യതയുള്ളതാക്കാൻ മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് സിനിമാറ്റിക് മോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മങ്ങൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് അത് ഒഴിവാക്കാം. മാത്രമല്ല സിനിമാറ്റിക് മോഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ദൃശ്യത്തെ സാധാരണ ദൃശ്യമാക്കി മാറ്റാനും ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ സാധ്യമാണ്. അത് വേറൊരു സ്വഭാവത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കും.

കേരളത്തിലെ തീയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ യോജ്യമായ തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺ ദൃശ്യങ്ങൾ. എൻ്റെ സിനിമയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച തിയേറ്ററുകളിൽ ഒന്നായ തൃശൂർ രാഗത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ച ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഐഫോൺ 15 pro max എന്ന ഫോണിൽ യാതൊരുവിധ അഡീഷണൽ ലെൻസുകളും ഘടിപ്പിക്കാതെയാണ് ചിത്രം ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്.എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരിക്കുന്ന സിനിമകൾ കുറച്ചധികം ഫാസ്റ്റായി കഥ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ളതാകണം. വളരെ സ്ലോ വിഷ്വലുകളിലൂടെ കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് തീർച്ചയായും കല്ലുകടിക്കും. ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഒരുപക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പോലും ഇത്തരം സിനിമകളുടെ എസ്റ്ററ്റിക് സ്വഭാവം പൂർണ അർഥത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

