വിജയ് ദേവരകൊണ്ട- രശ്മിക കെമസ്ട്രി ഗംഭീരം! പാന് ഇന്ത്യന് ചിത്രം 'രണബാലി' തിയേറ്ററുകളിലെത്തി; പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം
1876 മുതൽ 1878 വരെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ജീവൻ നഷ്ടമായ 80 ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 9:59 AM IST
ആരാധകര് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന വിജയ് ദേവരകൊണ്ട- രശ്മിക മന്ദാന ചിത്രം 'രണബാലി' ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തി. രാഹുൽ സങ്ക്രിത്യൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ പാന് ഇന്ത്യന് ചിത്രം ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. പീരിയഡ് ആക്ഷന് ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുമ്പോള് ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങള് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.
1876 മുതൽ 1878 വരെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ജീവൻ നഷ്ടമായ 80 ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ഇന്ത്യയിൽ അക്കാലത്ത് നടന്ന യഥാർത്ഥ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിനിമ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സൃഷ്ടിച്ച ഭീകരമായ പട്ടിണിയും പീഡനങ്ങളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ക്രൂരനായ സർ തിയോഡോർ ഹെക്ടർ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ധാന്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ അടിച്ചമർത്തലിനും ക്രൂരതയ്ക്കുമെതിരെ 'സിംഗനമല ബൊബ്ബിലി രണബാലി' എന്ന വീരയോദ്ധാവായി വിജയ് ദേവരകൊണ്ട നേരിട്ട് പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നു. തൻ്റെ നാടിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി വാളെടുക്കുന്ന രണബാലിയുടെ കഥയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് (ഒക്ടോബര് 16) ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിലാണ് ഈ തെലുഗു ചിത്രം റിലീസിനെത്തിയിരിക്കുന്നത്.ആദ്യ ഷോ പുരോഗമിക്കുമ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങളുടെ പ്രകടനം, വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മികയും തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രിക്ക് എന്നത്തെ പോലെയും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഭരണകാലത്തെ ക്രൂരതകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങള്ക്കും ശക്തമായ സംഭാഷണങ്ങള്ക്കുമൊക്കെ നിറഞ്ഞ കയ്യടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
എന്നാല് അക്രമരംഗഭങ്ങള്, പശ്ചാത്തല സംഗീതം എന്നിവയ്ക്കെതിരെ വിമര്ശനങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്.
'ശ്യം സിംഗ റോയ്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ രാഹുൽ സങ്കൃത്യൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'രണബാലി' ചരിത്രപശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ജനത നേരിട്ട അടിച്ചമർത്തലുകളും ചൂഷണങ്ങളും അവയ്ക്കെതിരായ ചെറുത്തുനിൽപ്പുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.
ചരിത്രത്തിലെ മറവിയിലാണ്ടുപോയ സംഭവങ്ങളെ സിനിമയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധായകന്റെ ശ്രമത്തെ ഒരു വിഭാഗം അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ, ശക്തമായ പ്രമേയമുണ്ടായിട്ടും അതിനെ പൂർണമായും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ചിത്രം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
ചിത്രം കണ്ടതിന് പിന്നാലെ നിരവധി പ്രേക്ഷകരാണ് എക്സിലൂടെ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. സിനിമയുടെ നിർമാണ മികവും സെറ്റ് ഡിസൈനും അഭിനന്ദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കഥയുടെ ആഖ്യാനരീതിയും വേഗക്കുറവും പ്രേക്ഷകരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പലരും കുറിക്കുന്നത്.
" അവതരണത്തിൽ ചിത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച നിലവാരത്തിലെത്തിയില്ല", എന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. "വിഷ്വലുകള് മികച്ചതാണ്. വേഗത കുറവും തിരക്കഥയിലെ അവതരണവും വലിച്ചുനീട്ടലുമൊക്കെ ആസ്വാദനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്", മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചു.
വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയുടെയും കെമസ്ട്രി മികച്ചതാണ്, എന്നാല് പ്രമേയത്തിന്റെ ഗൗരവത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വൈകാരികമായ ആഴം കഥയില് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെന്ന വിമര്ശനമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നുയരുന്നത്..
"കഥയുടെ ഒഴുക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ചിത്രം കൂടുതൽ മികച്ച അനുഭവമായി മാറുമായിരുന്നു", ഒരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചു.
ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയാണ് പ്രധാനമായും വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കഥാഗതിയും രംഗങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സിനിമയുടെ വേഗം കുറയുന്നതായാണ് ചില പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം.
#Ranabaali Honest Intentions, Patience Testing Execution! The director sincerely tries to tell real stories/events set against a beaten to death British backdrop, but the dead slow screenplay and flat narration test your patience. VD-Rashmika’s portions provide some relief and are the film’s main highlight, but the film lacks the emotional connect a subject like this needs and feels lifeless and tiring for long stretches. Production values and set design stand out. VD’s effort is visible and he gives a sincere performance, though his characterization and histrionics feel odd at times. BGM is a huge letdown, and the film badly needs trimming. Sincere effort, but a strictly boring watch. Rating: 2/5— Venky Reviews (@venkyreviews) October 16, 2026
ഒരു സിനിമാപ്രേമി എക്സിൽ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: തന്റെ ഷോ അവസാനിച്ചെന്നും രണ്ടാം പകുതി മടുപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും വിജയ് ദേവരകൊണ്ട നടത്തിയ പരിശ്രമത്തിന് അർഹമായ ഫലം ലഭിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രശ്മിക മന്ദാന സ്ക്രീനിലെത്തുന്ന രംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചിത്രത്തിൽ പോസിറ്റീവ് അനുഭവം നൽകുന്നതെന്നും പ്രതികരണത്തിൽ പറയുന്നു.
അജയ്-അതുലിന്റെ സംഗീതവും നിരാശപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് വിമർശനം. ചിത്രത്തിലെ അമിതമായ അക്രമരംഗങ്ങളും പ്രേക്ഷകനെ മടുപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നു.
"മികച്ചൊരു ചരിത്രകഥ പറയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവതരണത്തിലെ പോരായ്മകൾ കാരണം ചിത്രം ഓര്മയില് പോലും നില്ക്കില്ല", ഒരാളുടെ പ്രതികരണം.
അതേസമയം സിനിമയുടെ പ്രമേയത്തെയും സംവിധായകൻ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആശയത്തെയും അംഗീകരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ചരിത്രത്തിൽ വേണ്ടത്ര ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയ സംഭവങ്ങളെ സിനിമയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ശ്രദ്ധേയമാണെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായം.
'മറന്നുപോയ ഭൂതകാലം മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഭാവിയാണ്' എന്ന ആശയം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് സംവിധായകൻ രാഹുൽ സങ്കൃത്യൻ ശ്രമിച്ചത്", ഒരു സിനിമാ പ്രേമി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കഥ മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനനുസരിച്ച് സിനിമയുടെ വേഗം കുറയുന്നതും പ്രവചിക്കാനാകുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളും പരിചിതമായ ട്വിസ്റ്റുകളും ചിത്രത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്വാധീനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതായും വിലയിരുത്തലുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകളും രംഗങ്ങളും പ്രേക്ഷകർ മുമ്പ് പലതവണ കണ്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ആവർത്തനവിരസത അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് വിമർശനം.
Done with my show, Tiresome 2nd half follows..Vijay's efforts wasted..Only Postive when Rashmika on screen..!!Ajay-Atul’s music is a big letdown, and there’s too much senseless violence & scenes. Overall, a forgettable film 1.5/5 #Ranabaali— Peter Reviews (@urstrulyPeter) October 15, 2026
അതേസമയം, വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും തമ്മിലുള്ള രംഗങ്ങൾ, ഇടവേളയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള സീക്വൻസ്, ശ്രദ്ധേയമായ ചില നിമിഷങ്ങൾ, രണ്ട് ഗാനങ്ങൾ എന്നിവ ചിത്രത്തിൽ മികച്ചുനിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണെന്നും നിരൂപണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ചിത്രത്തിൽ വിജയ് ദേവരകൊണ്ട അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിനും നിറഞ്ഞ കയ്യടിയാണ് ആരാധകരില് നിന്നും സിനിമാ പ്രേമികളില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.
വില്ലന് വേഷത്തില് എത്തുന്നത് 'ദ മമ്മി', 'ദ മമ്മി റിട്ടേൺസ്', 'ബ്ലഡ് ഡയമണ്ട്' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അർണോൾഡ് വോസ്ലൂ ആണ്. സർ തിയോഡോർ ഹെക്ടർ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായാണ് അദ്ദേഹം ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്.
Painful first half :( Not even a single block worked. Vijay is doing his best to carry a flat narrative. Hope the second half saves it..!! #Ranabaali— Peter Reviews (@urstrulyPeter) October 15, 2026
മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴിസിന്റെ ബാനറില് നവീൻ യെർനേനിയും വൈ. രവിശങ്കറും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. ടി-സീരീസ് ആണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.