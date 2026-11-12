'വേണമെങ്കിൽ ഓരോ തൂവൽ തരാം, പക്ഷേ ജടായുവിനെ തരില്ല'; 'രാമായണ'യ്ക്ക് പിന്നാലെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പൊരിഞ്ഞ പോര്
'രാമായണ' സിനിമയ്ക്ക് പിന്നാലെ ശ്രദ്ധനേടി ജഡായു. ജഡായു വീണത് കൊല്ലത്തോ ആന്ധ്രയിലോ? രാമായണത്തിന് പിന്നാലെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വമ്പന് ചര്ച്ചകള്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 11:33 AM IST
'സദ്യയ്ക്ക് പപ്പടം ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല, പിന്നെയാണ് ജടായു! മാനത്ത് നോക്കിയിരിക്കത്തേയുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജമാലുവിനെ തരാം, ജടായുവിനെ തരില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഓരോ തൂവൽ തരാം, പക്ഷേ ജടായുവിനെ തരില്ല..., തരത്തില്ല... ഒരു തൂവൽ പോലും തരത്തില്ല! വിമാനം കയറി പോയ വള്ളിയെ ഏണി വച്ച് കയറി പിടിച്ച ജടായു കൊല്ലംകാരൻ തന്നെ. അഞ്ച് രൂപയുടെ ലെയ്സ് പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല, പിന്നെയാണോ ഇത്!'.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ തരംഗമാകുന്ന ചില കമന്റുകളാണിത്. വിഷയം മറ്റൊന്നുമല്ല, രാമായണത്തിലെ വീരനായ പക്ഷി ജടായുവിനെ ചൊല്ലിയുള്ള അവകാശത്തർക്കം തന്നെ. ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് മുന്നേറുന്ന രൺബീർ കപൂർ–സായ് പല്ലവി ചിത്രം 'രാമായണ'യാണ് ഇത്തരമൊരു രസകരമായ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജടായു കൊല്ലത്തുകാരനാണോ ആന്ധ്രക്കാരനാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചിരിയും ട്രോളുകളും നിറയ്ക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ 'രാമായണ'യിൽ രാമനായി രൺബീർ കപൂറും സീതയായി സായ് പല്ലവിയുമാണ് എത്തുന്നത്. കന്നഡ സൂപ്പർ താരം യഷ് രാവണനായും വേഷമിടുന്നു. നിതേഷ് തിവാരിയുടെ സംവിധാനവും താരങ്ങളുടെ പ്രകടനവും മികച്ച സാങ്കേതിക മികവും വിഎഫ്എക്സുമെല്ലാം ചിത്രത്തിന് വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സിനിമയുടെ റിലീസിന് പിന്നാലെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഏറ്റവുമധികം ചർച്ചയായത് രാവണനും ജടായുവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ്.
സീതയെ രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവരെ രക്ഷിക്കാനായി ധീരമായി പോരാടുന്ന ജടായുവിന്റെ രംഗം രാമായണത്തിലെ നിർണായക മുഹൂർത്തങ്ങളിലൊന്നാണ്. സിനിമയിലും ഈ രംഗത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആറര വര്ഷമെടുത്താണ് ഈ പോരാട്ടം ചിത്രീകരിച്ചതെന്നും ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതുമാണ്. രാവണനോട് ഏറ്റുമുട്ടി പരിക്കേറ്റ് വീഴുന്ന ജടായുവിന്റെ പോരാട്ടം പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ജടായു വീണ്ടും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ താരമായി മാറി.
ജടായുവിന്റെ പേരിൽ ചർച്ചകൾ സജീവമായതോടെ കേരളത്തിലെ കൊല്ലം ചടയമംഗലത്തുള്ള ജടായു പാറയും വീണ്ടും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിശിൽപമെന്ന വിശേഷണമുള്ള ജടായു ശിൽപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രദേശം മലയാളികൾക്ക് ഏറെ അഭിമാനമുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്. എന്നാൽ ജടായുവിന്റെ കഥ തങ്ങളുടേതാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ളവരും രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് തർക്കം രസകരമായ വഴിത്തിരിവിലെത്തിയത്.
ജടായു വീണത് കൊല്ലത്തോ, ആന്ധ്രയിലോ?
രാമായണത്തിലെ ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് സീതയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ രാവണനോട് ഏറ്റുമുട്ടിയ ജടായു പരിക്കേറ്റ് നിലംപതിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ചയാകുന്നത് കേരളത്തിലെ കൊല്ലവും ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ലേപാക്ഷിയുമാണ്.
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചടയമംഗലത്തുള്ള ജടായു പാറയാണ് മലയാളികൾ ഈ ഐതിഹ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1000 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൂറ്റൻ പാറമുകളിലാണ് ജടായുവിന്റെ ഭീമാകാരമായ ശിൽപം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംവിധായകനും ശിൽപിയുമായ രാജീവ് അഞ്ചലാണ് ഈ വിസ്മയശിൽപത്തിന് പിന്നിൽ. 12 വര്ഷത്തോളം നീണ്ട നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് 200 അടി നീളവും 70 അടി ഉയരവുമുള്ള ശിൽപം യാഥാർഥ്യമായത്. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിലും ജടായു എർത്ത്സ് സെന്റര് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
അതേസമയം, ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ലേപാക്ഷിക്കും ജടായുവിന്റെ ഐതിഹ്യവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. രാവണനോട് പോരാടി വീണ ജടായുവിന്റെ അരികിലെത്തിയ രാമൻ 'ലേ പക്ഷി' അഥവാ 'എഴുന്നേൽക്കൂ പക്ഷി' എന്ന് പറഞ്ഞുവെന്നും അതിൽ നിന്നാണ് ലേപാക്ഷി എന്ന പേര് ഉണ്ടായതെന്നുമാണ് പ്രചാരത്തിലുള്ള ഐതിഹ്യം. ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെയും ജടായുവിന്റെ ശിൽപവും സ്മാരകങ്ങളും കാണാം.
തമിഴ്നാടിനും പറയാനുണ്ട് ജടായുവിന്റെ കഥ!
കൊല്ലവും ആന്ധ്രയും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ജടായുവിന് അവകാശവാദം ഉയരുന്നുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുപ്പുക്കുഴിയാണ് ജടായു വീണ സ്ഥലമെന്നാണ് അവിടത്തെ ഒരു ഐതിഹ്യം. ജടായുവിന്റെ അന്ത്യകർമങ്ങൾക്കായി വെള്ളം കണ്ടെത്താൻ രാമൻ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ജടായു പുഷ്കരണിയും ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട്.
അതായത്, ജടായുവിന്റെ പേരിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ കൊല്ലത്തിനും ആന്ധ്രയ്ക്കും മാത്രമല്ല, തമിഴ്നാടിനും കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ പ്രദേശത്തിനും സ്വന്തമായ ഐതിഹ്യങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളുമുണ്ടെന്നതാണ് ഈ ചർച്ചയെ കൂടുതൽ കൗതുകകരമാക്കുന്നത്.
'ജടായുവിനെ തരില്ല, വേണമെങ്കിൽ തൂവൽ തരാം!'
എന്തായാലും ചരിത്രപരമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളേക്കാൾ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് മലയാളികളുടെ ട്രോളുകളാണ്. ജടായുവിനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് കൊല്ലംകാർ എന്ന തരത്തിലാണ് പല കമന്റുകളും. 'ജടായു തങ്ങളുടേതെന്ന് ആന്ധ്രപ്രദേശ്, അതിന് ഞങ്ങൾ ചാവണം എന്ന് കൊല്ലം' എന്ന തരത്തിലുള്ള പരിഹാസങ്ങളും വൈറലാകുന്നുണ്ട്.
'ആദ്യമായി കൊല്ലത്തിന് വേണ്ടി കേരളം ഒന്നായി', 'അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ വരട്ടെ, വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ജടായു കൊല്ലത്തുകാരനാണെന്ന്', 'ജടായുവിനെ തരില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഓരോ തൂവൽ തരാം' തുടങ്ങിയ കമന്റുകളാണ് ചർച്ചയിൽ നിറയുന്നത്. അഞ്ച് രൂപയുടെ ലെയ്സ് പോലും പങ്കുവെക്കാത്ത കൊല്ലംകാർ ജടായുവിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുമോ എന്ന പരിഹാസവും ട്രോളുകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാമായണത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ചൊല്ലി കേരളവും ആന്ധ്രയും തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ ഇത്തരമൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോരാട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവർത്തകർ പോലും കരുതിയിട്ടുണ്ടാകില്ല. എന്തായാലും ജടായുവിന്റെ പേരിലുള്ള ഈ അവകാശത്തർക്കം ഇപ്പോൾ സിനിമാ ചർച്ചകൾക്കപ്പുറം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചിരിവിരുന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ജടായു ആരുടേതാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ചരിത്രവും ഐതിഹ്യങ്ങളും പല ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ, 'ഞങ്ങളുടെ ജടായുവിനെ വിട്ടുതരില്ല' എന്ന നിലപാടിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കൊല്ലം ആരാധകർ!