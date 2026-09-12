'തിരിച്ചെത്തിയാല് ജസീലയെ ടാര്ഗറ്റ് ചെയ്യും'! ഗായത്രി സുരേഷ് വീണ്ടും ബിഗ് ബോസിലേക്കോ? പ്രതീക്ഷയോടെ ആരാധകര്
ബിഗ് ബോസിലേക്ക് നടി ഗായത്രി സുരേഷ് തിരിച്ചെത്തുമോ? പ്രതീക്ഷയോടെ ആരാധകര്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2026 at 4:02 PM IST
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ് 8 ന് ആവേശകരമായ തുടക്കമായിരുന്നു. എന്നാല് ഷോ തുടങ്ങി വെറും 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് നടി ഗായത്രി സുരേഷിനെ പുറത്താക്കിയത് ആരാധകരെ നിരാശരാക്കിയതാണ്. എന്നാല് താരം വീണ്ടും ബിബി ഹൗസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമോ എന്നാണ് പ്രതീക്ഷയോടെ ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അതിന് വഴിയൊരുക്കിയതാവട്ടെ ഗായത്രിയുടെ പ്രതികരണവും.
ബിഗ് ബോസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയാല് ക്യാപ്റ്റന് ജസീലയെ ടാര്ഗസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഗായത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലെ റാപ്പിഡ് റിവീല് പരിപാടിയിലാണ് തിരിച്ചെത്തുകയാണെങ്കില് ജസീലയെ തന്നെ ടാര്ഗറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഗായത്രി സുരേഷ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
"തിരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായും ജസീലയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും", എന്നായിരുന്നു ഗായത്രിയുടെ വാക്കുകൾ. ജസീലയെ വ്യക്തിപരമായി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലെന്നും ഗെയിമിന്റെ ഭാഗമായി കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഗായത്രി വ്യക്തമാക്കി.
അതേസയം മലയാളം ബിഗ് ബോസ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി, പ്രേക്ഷക വോട്ടിംഗിന് പകരം സഹമത്സരാർഥികളുടെ തീരുമാനത്തിലൂടെയാണ് ഒരു സ്പോട്ട് എവിക്ഷൻ നടന്നത്. ഗായത്രിയെ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള തീരുമാനം ജസീലയുടേതായിരുന്നു.
22 മത്സരാർഥികളുമായി ആരംഭിച്ച സീസണിൽ നിന്ന് രണ്ടാം ദിവസം തന്നെ ഒരാൾ പുറത്താകുമെന്ന് മത്സരാർഥികൾ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ‘ഡെമോക്രസി’ എന്ന പ്രധാന പ്രമേയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബിഗ് ബോസ് മുന്നോട്ടുവച്ച അപ്രതീക്ഷിത ടാസ്കാണ് ഈ പുറത്താകലിലേക്ക് നയിച്ചത്.
ഷോ തുടങ്ങി രണ്ട് ദിവസം മാത്രം പിന്നിടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മത്സരാർഥിയെ പുറത്താക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ജസീലയ്ക്കായിരുന്നു. മത്സരാർഥികൾക്ക് മുന്നിൽ രണ്ട് വഴികളാണ് ബിഗ് ബോസ് അവതരിപ്പിച്ചത്. 100 ദിവസം കഞ്ഞിയും പയറും മാത്രം കഴിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുക എന്നതായിരുന്നു ഒരു ഓപ്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ, കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്താക്കുക എന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വഴി. ബിഗ് ബോസിന്റെ ചോദ്യത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ക്യാപ്റ്റന് ജസീല നടി ഗായത്രിയെ പുറത്താക്കാന് തീരുമാനിച്ചത്.
പട്ടിണി കിടന്നായാലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ചില മത്സരാർഥികൾ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും ഗെയിം സ്പിരിറ്റിന് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ജസീല. ഇതോടെ ഒരാളെ പുറത്താക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി.
എന്നാൽ ഇതേ സാഹചര്യത്തിൽ താനായിരുന്നെങ്കിൽ 100 ദിവസം കഞ്ഞിയും പയറും കഴിച്ച് ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ തുടരാനാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയെന്നും ഗായത്രി പറഞ്ഞു. തനിക്ക് വിൽ പവർ പരിശീലിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
ജസീലക്ക് താൻ ഒരു ശക്തമായ മത്സരാർഥിയായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് ഗായത്രി പറഞ്ഞു. തുടര്ന്നായിരിക്കും തന്നെ പുറത്താക്കാന് തീരുമാനിച്ചതെന്ന സൂചനയാണ് താരം നല്കുന്നത്.
രണ്ടാം ദിവസത്തെ നോമിനേഷനിൽ റിനി ആൻ ജോർജ്, ഗായത്രി സുരേഷ്, ആർജെ അഞ്ജലി എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് പ്രധാനമായും ഉയർന്നുവന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ക്യാപ്റ്റൻ ജസീലയ്ക്കായിരുന്നു. സഹായികളായ മൃദുല വിജയ്, സുമേഷ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് ജസീല അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഒടുവിൽ ഗായത്രി സുരേഷിന്റെ പേരാണ് പുറത്താകലിനായി ജസീല നിർദ്ദേശിച്ചത്.
അതേസമയം, ഗായത്രി വീണ്ടും ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമെന്നതിന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.