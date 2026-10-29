സമരസപ്പെടാത്ത പോരാളിക്ക് വീണ്ടും തടവുശിക്ഷ; ജാഫർ പനാഹിയെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുന്ന ഇറാൻ ഭരണകൂടം
വീട്ടിലെ മുറിക്കുള്ളിലും ജയിൽ മുറിയിലും ടാക്സി കാറിലും സിനിമയെ കണ്ടെത്തിയ മനുഷ്യൻ. ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കടുത്ത വിമർശകനായ ജാഫർ പനാഹിക്ക് ഇത്തവണ ടെഹ്റാൻ കോടതി വിധിച്ചത് അഞ്ചുവർഷവും ഒരുമാസവുമുള്ള തടവ് ശിക്ഷ.
Published : October 29, 2026 at 4:52 PM IST
സി. എസ്. സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അടിച്ചമർത്തലുകളോട് ഒരിക്കലും സമരസപ്പെടാത്ത പോരാളിയായ സംവിധായകൻ ജാഫർ പനാഹിക്ക് ഇറാൻ സർക്കാർ വീണ്ടും തടവുശിക്ഷ വിധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് സിനിമയെടുക്കരുതെന്നായിരുന്നു ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മുൻ ആജ്ഞ. അത് ലംഘിച്ച് വീട്ടിലെ മുറിക്കുള്ളിലും ജയിൽ മുറിയിലും ടാക്സി കാറിൽ ഘടിപ്പിച്ച ക്യാമറയിലും പകർത്തിയ രംഗങ്ങൾ സിനിമയാക്കി ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തിച്ച തന്നെ നിശബ്ദനാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാകും പനാഹി ചിരിക്കുന്നത്.
ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കടുത്ത വിമർശകനായ പനാഹിക്ക് ഇത്തവണ ടെഹ്റാൻ കോടതി വിധിച്ചത് അഞ്ചുവർഷവും ഒരുമാസവുമുള്ള തടവാണ്. രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുമത്തിയുള്ള കേസിൽ പനാഹിയുടെ സ്വത്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടാനും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കാനും ഉത്തരവുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയതിനാൽ എല്ലാ മൗലികാവകാശങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് നിരവധി തവണ പനാഹി ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
പാം ദിയോറും ഗോൾഡൻ ലയണും സിൽവർ ബെയറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകപ്രശസ്തമായ സിനിമാ പുരസ്കാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുമ്പോഴും പനാഹിയെ ഇറാന് ഭയമായിരുന്നു. ഇറാൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ, യാഥാർഥ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ തുറന്നുവച്ച കണ്ണാടിയായി മാറുന്ന പനാഹിയുടെ ഓരോ സിനിമകളും വെളിച്ചം കാണാതിരിക്കാനായിരുന്നു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ശ്രമം.
മതമേധാവിത്ത ഭരണത്തോടുള്ള വിയോജിപ്പ് അറിയിക്കാൻ കൈയിലെടുത്ത ക്യാമറ
ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലൂടെയും ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലൂടെയുമാണ് പനാഹി സിനിമയിലേക്കെത്തിയത്. 20 വയസിൽ നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഇറാനിയൻ യുവാക്കളിലൊരാളായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇറാൻ- ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. യുദ്ധാനന്തരമാണ് പനാഹി ടെഹ്റാൻ സിനിമ കോളജിൽ ചേരുന്നത്. പിന്നീട് ലോകപ്രശസ്ത ഇറാനിയൻ സംവിധായകൻ അബ്ബാസ് കിയോരോസ്താമിയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റായി മുഖ്യധാരാ സിനിമയുടെ ഭാഗമായി. ത്രോ ദ ഒലിവ് ട്രീസ് (1994) എന്ന ചിത്രത്തിൽ അസിസ്റ്റൻ്റായി പ്രവർത്തിച്ച പനാഹിയുടെ കഴിവ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിയോരോസ്താമി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
വൈകാതെ പനാഹിക്ക് വേണ്ടി കിയോരോസ്താമി ഒരു തിരക്കഥ എഴുതി നൽകി. അങ്ങനെ 1997ലാണ് ലോക സിനിമയിൽ ജാഫർ പനാഹി എന്ന പേര് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത്. ദ വൈറ്റ് ബലൂൺ എന്നായിരുന്നു ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര്. വലിയവരുടെ ലോകത്ത് പെട്ടുപോയ ഒരു കൊച്ചുപെൺകുട്ടിയുടെ കഥപറയുന്ന മനോഹരമായ ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്. ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ കാനിലെ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി.
നിരോധിക്കപ്പെടുന്ന സിനിമകൾ
ഇറാനിലെ മതമേധാവിത്ത ഭരണത്തോടും അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങളോടുമുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് പനാഹി സിനിമകളിലൂടെ നടത്തിയത്. സിനിമയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നതല്ലെന്ന് തൻ്റെ സിനിമകളിലൂടെ പനാഹി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരുന്നു. മിറർ (1997) ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സിനിമ. ടെഹ്റാൻ നഗരത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു കൊച്ചുപെൺകുട്ടിയുടെ യാത്രയായിരുന്നു ഈ ചിത്രം.
അവളുടെ യാത്രയിലൂടെ ചുറ്റുമുള്ള യാഥാർഥ്യങ്ങളെയായിരുന്നു സിനിമ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഇസ്ലാമിക ഭരണകാലത്തെ ഇറാനിലെ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ദ സർക്കിൾ (2000) എന്ന ചിത്രമായിരുന്നു അടുത്തത്. വെനീസ് ചലച്ചിത്രമേളയിലെ മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള ഗോൾഡൻ ലയൺ പുരസ്കാരം നേടിയ ചിത്രം വൈകാതെ തന്നെ ഇറാനിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. ഇതോടെ ചിത്രവും പനാഹിയും വലിയ ലോകശ്രദ്ധ നേടി.
അടുത്ത ചിത്രമായ ഓഫ്സൈഡും (2006) ഇറാനിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷന് ശേഷം പൊതു ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്ത നാടാണ് ഇറാൻ. ആവേശകരമായ ഒരു ഫുട്ബോൾ മത്സരം കാണാൻ പുരുഷവേഷം ധരിച്ച് ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന കടുത്ത ഫുട്ബോൾപ്രേമിയായ ഒരു ഇറാനിയൻ പെൺകുട്ടികളുടെ കഥയായിരുന്നു ഈ ചിത്രം പറഞ്ഞത്. ബെർലിൻ മേളയിൽ ചിത്രം സിൽവർ ബെയർ പുരസ്കാരം നേടി.
സിനിമയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം യഥാർഥത്തിൽ ഈ മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്തുവെച്ച് ചിത്രീകരിച്ചതാണെന്ന് പനാഹി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യഥാർഥത്തിൽ ഇറാനിലെ മതാത്മകമായ യാഥാസ്ഥിതിക ഭരണവും ആധുനിക സാമൂഹ്യജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റമുട്ടലാണ് ഓഫ്സൈഡ് പറയുന്നത്. പുരുഷകേന്ദ്രീകൃതമായ ഇറാൻ്റെ മുഖ്യധാരാ ജീവിതത്തിന് പുറത്തുനിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ മതിൽക്കെട്ടുകൾ മറികടന്ന് അകത്തുകയറാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമമായിരുന്നു അത്.
തുടർക്കഥയായ ജയിൽ വാസവും വീട്ടുതടങ്കലും
സർക്കാരിനെതിരെ സിനിമയെടുക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് 2009ന് ശേഷം പലതവണയാണ് ജാഫർ പനാഹി തടവിലടയ്ക്കപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലാസിക്കുകൾ പുറത്തിറങ്ങിയതും ഇക്കാലയളവിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ജയിൽ മുറികളിൽ തടവിൽ കഴിയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം സിനിമയെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു. വീട്ടുതടങ്കലിൽ കഴിയുമ്പോൾ പോലും നിരന്തരം ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചാരക്കണ്ണുകളെ വെട്ടിച്ച് അതീവ രഹസ്യമായി അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിച്ചതൊക്കെയും ലോകസിനിമാ വേദികളിലെ പ്രേക്ഷകർ ആവേശത്തോടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു.
ജീവൻ പോലും ഭീഷണിയിലായിട്ടും മറ്റു പലരെയും പോലെ ഇറാൻ വിട്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹം തയാറായില്ല. പാശ്ചാത്യലോകം വച്ചുനീട്ടുന്ന സ്വപ്നതുല്യമായ ജീവിതത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായതുമില്ല. ഇറാനിലെ ഭരണകൂടം കലാകാരൻമാരെയും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെയുമെല്ലാം വേട്ടയാടിയപ്പോൾ ആരെയും ഭയക്കാതെ അദ്ദേഹം ശബ്ദമുയർത്തി. അതേസമയം തന്നെ ഇറാനിൽ അധിനിവേശം നടത്താനുള്ള അമേരിക്ക ഉൾപ്പടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വിദേശശക്തികളുടെ ശ്രമങ്ങൾക്കും താൻ എതിരാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
2009ലാണ് പനാഹി ആദ്യമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. 2010ൽ വീണ്ടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തെ 48 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് വിട്ടയച്ചത്. 2011ൽ ബെർലിൻ മേളയിലെ ജൂറി അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പനാഹിയെ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇറാൻ സർക്കാർ വിലക്കി. മേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെഴുതിയ ഇരിപ്പിടം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്. 2010ന് ശേഷം ദിർഘനാൾ വീട്ടുതടങ്കലിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.
ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട വീട്ടുതടങ്കലിലെ പ്രതിഷേധം
ഭരണകൂടം വീട്ടുതടങ്കലിൽ ആക്കിയപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിലെ പോരാളിയായ സിനിമാ സംവിധായൻ തളർന്നില്ല. 2011ൽ വീട്ടുതടങ്കലിൽ കഴിയവെ 'ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫിലിം' എന്ന പേരിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കി. ഒരു കലാകാരനെ ആർക്കും തളച്ചിടാനാവില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി. അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിനുള്ളിൽ തനിച്ച് കഴിയുന്ന പനാഹി, സ്വയം സംസാരിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, സന്ദർശകനെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തുന്നു, അയാളുമായി സംസാരിക്കുന്നു, അഭിഭാഷകനെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നു... അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് മുന്നോട്ടു പോയത്. സർക്കാരിൻ്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് പുറംരാജ്യത്തേക്ക് ഒളിച്ചു കടത്തപ്പെട്ട ഡോക്യൂമെൻ്ററി ലോകസിനിമ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
ടാക്സി കാറിലെ ഒളിക്യാമറയിൽ പതിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ യാഥാർഥ്യം
വീട്ടുതടങ്കലിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴും സിനിമയെടുക്കാൻ അനുമതിയില്ലായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഒരു ടാക്സി കാർ ലൊക്കേഷനാക്കി പനാഹി ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചു. കാറിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്നു ക്യാമറകളാണ് ചിത്രീകരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്. ടാക്സിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള യാത്രക്കാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷൻമാരുമുണ്ട്, സമ്പന്നരും ദരിദ്രരുമുണ്ട്, യാഥാസ്ഥിതിക കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരും പുരോഗമനവാദികളുമുണ്ട്.
ഇവർ പരസ്പരവും ഡ്രൈവറായ പനാഹിയുമായും സംസാരിക്കുന്നു. ഈ സംസാരങ്ങളിലൂടെയും സംവാദത്തിലൂടെയും ഇതൾ വിരിയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും പ്രതീക്ഷകളാണ് പനാഹി ടാക്സിയിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. ഇറാൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക യാഥാർഥ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ തുറന്നുവെച്ച കണ്ണാടിയായിരുന്നു ഈ സിനിമ. ചിത്രത്തിൽ പ്രധാനവേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചതും പനാഹി തന്നെയായിരുന്നു. 2015ലെ ബെർലിൻ അന്താരാഷ്ട്ര മേളയിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം മേളയിലെ ഉന്നത പുരസ്കാരമായ ഗോൾഡൻ ബെയർ നേടുകയും ചെയ്തു. പതിവുപോലെ ഈ മേളയിലും യാത്രാനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തില്ല.
ഇറാനിൽ റിലീസ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ ലഭിക്കാത്ത ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ
2019ലെ സിനിമയായിരുന്നു 'ത്രീ ഫേയ്സസ്'. മറ്റു പല ചിത്രങ്ങളെയും പോലെ ഡോക്യുമെൻ്ററിയോ ഫീച്ചർ സിനിമയോ എന്ന് വേർതിരിക്കാനാകാത്ത രീതിയായിരുന്നു ഇതിലും. ഒരു സെൽഫി വീഡിയോയിൽ കണ്ട യുവതിയെ തേടി സംവിധായകനായ പനാഹിയും പ്രശസ്തയായ ഒരു നടിയുംകൂടി നടത്തുന്ന യാത്രയാണ് ഈ ചിത്രം. ഇറാനിലെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാന വിഷയം. ത്രീ ഫെയ്സസും (2018), നോ ബെയേഴ്സ് (2022) എന്നീ ചിത്രങ്ങളും കാൻസിലും വെനീസിലുമെല്ലാം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി.
സമാന്തരമേളകളിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രത്തിന് പോലും ഓസ്കാർ നോമിനേഷനോ പുരസ്കാരമോ നേടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിന് കാരണം ഓസ്കറിൻ്റെ നിയമാവലിയായിരുന്നു. സ്വന്തം രാജ്യത്ത് റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമകൾക്ക് മാത്രമേ ഓസ്കാറിൽ മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമ വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളു. സോണി പോലുള്ള കമ്പനികൾ ഇതിനായി ഇറാൻ സർക്കാരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയെങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ പോലും പനാഹിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തയാറായില്ല.
ജയിൽ അനുഭവങ്ങൾ നേടിക്കൊടുത്ത പാം ദിയോർ പുരസ്കാരം
പനാഹിയുടെ ജയിൽശിക്ഷയുടെ ആദ്യ സമയത്ത് ഏകാന്ത തടവാണ് വിധിച്ചിരുന്നത്. കണ്ണ് മൂടിക്കെട്ടി ഭിത്തിക്ക് അഭിമുഖമായി ഇരുത്തുമ്പോൾ പിന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാമായിരുന്നു. രണ്ട് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ. ആ അനുഭവങ്ങളാണ് 'ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ആക്സിഡൻ്റ്' എന്ന സിനിമയായി മാറിയത്. രാഷ്ട്രീയ തടവുകാർ അവരെ തടവിലിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാനെത്തുന്ന ത്രില്ലറായിരുന്നു ചിത്രം. 2025ൽ കാനിൽ വിവിധ സിനിമകളോട് മത്സരിച്ച് ചിത്രം പരമോന്നത പുരസ്കാരമായ പാം ദിയോർ കരസ്ഥമാക്കി.
അബ്ബാസ് കിയരോസ്തമിക്കുശേഷം (1997ൽ) പാം ദിയോർ നേടുന്ന ഇറാൻകാരനായി അദ്ദേഹം മാറി. 'നമ്മുടെ രാജ്യവും അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നിങ്ങളെന്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നോ എന്ത് ചെയ്യരുതെന്നോ ആരും ആജ്ഞാപിക്കാത്ത ഒരു കാലത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കൈകോർക്കാം എന്നാണ് പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ച് പനാഹി പറഞ്ഞത്. ഇറാനിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നും ആരെയും ഭയക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ മടങ്ങിയെത്തിയ പോരാളിക്ക് വീണ്ടും ജയിൽവാസം
പനാഹിയുടെ പാം ദിയോർ പുരസ്കാര വാർത്തയോട് നിഷേധാത്മക നിലപാടാണ് ഇറാൻ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു വാർത്തയും നൽകിയില്ല. എന്നാൽ, ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ എതിർപ്പുകളെ മറികടന്ന് ടെഹ്റാനിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഗംഭീര വരവേൽപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആരാധകർ സമ്മാനിച്ചത്. ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വാൾ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ തൂങ്ങുമ്പോഴും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കീഴിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന അടിച്ചമർത്തലുകളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം സിനിമകളിലൂടെ സംസാരിച്ച ജാഫർ പനാഹിക്ക് ഇറാൻ ഭരണകൂടം സമ്മാനിക്കുന്നത് അടുത്ത അഞ്ചുവർഷക്കാലത്തെ ജയിൽ വാസമാണ്.
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