നിർമ്മാതാവ് എൽഎൽബി വിദ്യാർഥിനി; പഴുതുകളില്ലാത്ത അന്വേഷണവുമായി 'പഴുത്'

ശാന്തവും മനോഹരവുമായ ഒരു റിസോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിത മരണമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.

Investigative Thriller Pazhuthu Movie Malayalam Film
പഴുത് മൂവി ടീം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 16, 2026 at 5:02 PM IST

2 Min Read
പുതുമുഖങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം 'പഴുത്' ജനുവരി 23-ന് പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നു. രജൻ കൃഷ്ണ നായകനാകുന്ന ചിത്രം രചിച്ചു സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാലിൻ ജി. അലക്സാണ്ടർ ആണ്. നിയമവിദ്യാർഥിനിയായ ഐശ്വര്യ സുഭാഷ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചലച്ചിത്രമേഖലയിൽ 'പഴുതി'നെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവും പ്രധാന അഭിനേതാക്കളായ നിള, നിൻസി, രജൻ കൃഷ്ണ എന്നിവർ ഇ ടി വി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുകയാണ്. പ്രശസ്ത നടി മോക്ഷ, സോഹൻ സീനു ലാൽ എന്നിവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങിയത്.

Investigative Thriller Pazhuthu Movie Malayalam Film
പഴുത് പോസ്റ്റര്‍ (ETV Bharat)

ശാന്തവും മനോഹരവുമായ ഒരു റിസോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിത മരണമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആത്മഹത്യയെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ഈ സംഭവത്തിൽ, ചില സൂക്ഷ്മമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കോട്ടയം ലോക്കൽ പൊലീസിന്‍റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നതോടെ അന്വേഷണം പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് കടക്കുന്നു. കേസിന്‍റെ സങ്കീർണ്ണത വർദ്ധിച്ചതോടെ ഡി.ജി.പിയുടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രംഗത്തെത്തുന്നു.

Investigative Thriller Pazhuthu Movie Malayalam Film
പഴുത് മൂവി ടീം (ETV Bharat)

ഇത് കൊലപാതകമാണോ അതോ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ആത്മഹത്യയോ? ഈ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മനുഷ്യ മനസ്സിലെ ഇരുണ്ട പൊരുളുകളും അധികാരവും ബന്ധങ്ങളും ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച പഴുതുകളും വെളിപ്പെടുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലറാണ് ചിത്രമെന്ന് സംവിധായകൻ സ്റ്റാലിൻ വിശദീകരിച്ചു.

പഴുത് മൂവി ടീം ഇൻ്റർവ്യൂ (ETV Bharat)

ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന കൗതുകത്തിനപ്പുറം, മികച്ചൊരു കലാസൃഷ്ടി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കുന്നതിന്‍റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നിർമ്മാതാവ് ഐശ്വര്യ. "ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയാണ് എന്നെ ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഓരോ നിമിഷവും പ്രേക്ഷകനെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന ആശയമാണിതിന്റേത്. പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.

പുതുമുഖങ്ങളുടെ ചിത്രമാണെങ്കിലും സംവിധായകൻ സ്റ്റാലിന്‍റെ കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗ് കാരണം പ്രതിസന്ധികളൊന്നുമില്ലാതെ ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു," ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞു.

തന്‍റെ കഥാപാത്രത്തിന് സസ്പെൻസ് സ്വഭാവമുണ്ടെന്ന് നായകൻ രജൻ കൃഷ്ണ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രജൻ, നിള, നിൻസി എന്നിവർ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലും ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിലും മുൻപ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുഴുനീള ചലച്ചിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിന്‍റെ ആവേശത്തിലാണ് മൂവരും.

Investigative Thriller Pazhuthu Movie Malayalam Film
പഴുത് മൂവി ടീം (ETV Bharat)

ജനുവരി 23-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ ടിക്കറ്റ് തുകയുടെ 100 ശതമാനവും പ്രേക്ഷകർക്ക് 'ക്യാഷ് ബാക്ക്' ആയി ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യവും അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മിഥുൻ (ഡി.ഒ.പി), സജി (എഡിറ്റർ), ഫൈസൽ (സംഗീതം), യാസിർ പുതുക്കാട്, കുന്നത്തൂർ ജയപ്രകാശ് (വരികൾ), നിതിൻ കെ. ശിവ (ഗായകൻ) എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ. എം.കെ. ഷെജിനാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പി.ആർ.ഒ.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

