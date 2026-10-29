'മനുഷ്യരെ കൊണ്ടു ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ദാരിദ്യം പിടിച്ച ദൈവവും മാലാഖമാരും'! തമാശ നിറഞ്ഞ 'ഫാന്റസി അനുഭവമാണ് 'ടൈറ്റൻസ്'; പ്രിൻസ് ജോയ്
ധാരാളം നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കോര്ത്തിണക്കി ഒരുക്കിയ ഫാന്റസി ചിത്രമാണ് 'ടൈറ്റന്സ്'. ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങള് സംവിധായകന് പ്രിന്സ് ജോയ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 11:24 AM IST
അക്കി വിനായക്
ജയസൂര്യ- വിനായകൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തിൽ എത്തിയ 'ടൈറ്റൻസ്' എന്ന ചലച്ചിത്രം കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയവും ആവിഷ്കാര രീതിയും കൊണ്ട് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയില് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ടൈറ്റന്സിലെ വി.എഫ്.എസ് വർക്കുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ളതാണെന്ന തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങള് കാഴ്ചക്കാരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ആദ്യദിനത്തില് ലഭിച്ച സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങള് സിനിമയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ യഥാര്ഥ പ്രേക്ഷകര് ഇതുവരെ തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സംവിധായകന് പ്രിന്സ് പറയുന്നു. ഒടിടിയില് ആസ്വദിക്കേണ്ട ചിത്രമല്ല 'ടൈറ്റന്സെ'ന്നും മികച്ച തിയേറ്റര് അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം പരാജയപ്പെട്ടു പോകേണ്ട ഒന്നല്ലെന്നും സംവിധായകന് അടിവരയിട്ടു പറയുന്നു. സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് സംവിധായകന് പ്രിന്സ് ജോയ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
പ്രശംസയും വിമർശനവും
"ധാരാളം നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഫാന്റസി ചിത്രം. അങ്ങനെയൊരു രീതിയിലാണ് 'ടൈറ്റൻസ്' എന്ന സിനിമയെ ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചത്. ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ഒരു ദൈവവും, ആ ദൈവത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അധിവസിക്കുന്ന ഗതികിട്ടാത്ത കുറെ മാലാഖമാർ മനുഷ്യരെക്കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. 'ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ: ചന്ദ്ര' എന്ന ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനും മൂന്നുനാലു മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്നെ ടൈറ്റൻസിന്റെ ചിത്രീകരണം ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതാണ്", സിനിമയെ കുറിച്ച് സംവിധായകന് പ്രിന്സ് ജോയ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.
"ഗുണനിലവാരമുള്ള വി എഫ് എക്സ് ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് റിലീസ് വൈകി. ഇതൊരു ഗൗരവമുള്ള വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണെന്ന പ്രതീക്ഷ പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പ്രേക്ഷകർ ചിന്തിച്ചത് അല്ലായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ. ദൈവം ഇരുട്ടിലും ചെകുത്താൻ വെളിച്ചത്തിലും എന്നൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്", സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി.
"എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു മിത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് കഥാപാശ്ചാത്തലം വികസിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകർക്ക് കണക്ട് ആകും എന്ന് കരുതി കഥയുടെ പല മേഖലകളിലും ഞങ്ങൾ സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്തില്ല. അതൊരു വെല്ലുവിളി ആയെന്ന് കരുതുന്നു", സംവിധായകന് വിശദമാക്കി.
"പ്രേക്ഷകർ വേറൊരു ധാരണയിൽ ഈ സിനിമ കാണാൻ എത്തിയപ്പോൾ വളരെ കോമിക്കൽ ആയ ആവിഷ്കാരവും യുക്തിരഹിത കോമഡികളും നിറഞ്ഞതായി ചിത്രം. അതൊരു പക്ഷേ ആദ്യദിനങ്ങളിൽ സിനിമ കാണാൻ എത്തിയ ഒരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകർക്ക് കല്ലുകടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കാം", പ്രിന്സ് ജോയ് വ്യക്തമാക്കി.
"ഇതൊരു കൾട്ട് ക്ലാസിക് സിനിമയാണെന്നോ, ഹോളിവുഡ് ഫാന്റസി സിനിമകളോട് ഇടപിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആണെന്നോ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അവകാശവാദങ്ങളും ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു മോശം സിനിമയല്ല 'ടൈറ്റൻസ്' എന്ന ആത്മവിശ്വാസം സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കും ഈ സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കുമുണ്ട്", സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
"കൗതുകവും മിസ്റ്ററിയും പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതിയ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രേക്ഷകർക്ക് കൺഫ്യൂഷനാണ് ഉണ്ടായത്. സിനിമയിൽ തന്നെ എല്ലാത്തിനും ഉള്ള ഉത്തരം ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടില്ല", സംവിധായകന് വിശദീകരിച്ചു.
"സിനിമയുടെ ആശയത്തിൽ ഉണ്ടായ ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് തുടക്ക സമയത്ത് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷേ പിന്നീടുള്ള ഷോകൾക്ക് നല്ല അഭിപ്രായം വന്നിട്ടും ആദ്യസമയത്തെ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം പ്രതികൂല സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു", പ്രേക്ഷകരുടെ ആദ്യപ്രതികരണം സിനിമയെ ബാധിച്ചതെങ്ങനെയാണെന്ന് സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി
പ്രേക്ഷകരുടെ കൺഫ്യൂഷൻ
"പ്രേക്ഷകർ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല അത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് സിനിമ കണ്ട പ്രേക്ഷകർ അവരുടെ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ സിനിമയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മിക്സഡ് റിവ്യൂ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളെ ഒരു ഗ്രഹണം പോലെ മറച്ചു പിടിച്ചു", പ്രിന്സ് ജോയ് പറഞ്ഞു.
"സിനിമ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ എനിക്ക് പേഴ്സണലായി മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ചില നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ കണ്ടപ്പോൾ സിനിമ കാണാൻ പോകണ്ട എന്ന് കരുതി. പക്ഷേ ഇതൊരു മോശം സിനിമയല്ല. ഒ ടി ടി യിൽ കാണേണ്ട ഒരു ചിത്രവും അല്ല. ഇത്തരം അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്", സംവിധായകന് സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു.
"ഞാനൊരിക്കലും സിനിമയെക്കുറിച്ച് മോശം പറഞ്ഞവരെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കില്ല. പക്ഷേ ഒരുപാട് പേർ നല്ലത് പറയുന്നു. തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് ഈ സിനിമ ആരെങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ കാണണ്ട എന്ന് കരുതിയാൽ പറയട്ടെ ഇതൊരു ഒ ടി ടി ആസ്വാദനം നൽകുന്ന ചിത്രമല്ല. ഒരുപാട് ഫാന്റസി എലമെന്റുകളും വി എഫ് എക്സുകളും കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമായ ചിത്രം ആൾക്കൂട്ടത്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകേണ്ട സിനിമയല്ല",സംവിധായകൻ പ്രിൻസ് പറയുന്നു.
സിനിമയുടെ കോൺസെപ്റ്റ്
"യുക്തിരഹിത തമാശകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് 'ടൈറ്റൻസ്'. ഇതൊരു സീരിയസ് ചിത്രമല്ല. ട്രെയിലറിലൂടെ ഈ ചിത്രം ഒരു വളരെ സീരിയസായ ആശയം ആയിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചില പ്രേക്ഷകർ കരുതിയിട്ടുണ്ടാകും. റിവ്യൂ കാരണം ഈ സിനിമ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഇതുവരെയും എത്തിയിട്ടില്ല. കുട്ടികൾക്കും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്. അവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് പിന്മാറി.", സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
"ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ സ്ട്രസ്സും തകർത്തുകളയാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കോമഡികളും സന്ദർഭങ്ങളും ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ട്. മലയാളികൾ എക്സ്പെരിമെന്റല് സിനിമകളെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിലാണ്. എന്റെ ആദ്യചിത്രമായ 'അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണിയും ഒരു പരീക്ഷണ സിനിമയായിരുന്നു. ആ ചിത്രം വലിയ വിജയമായി", സംവിധായകന് ഓര്ത്തു.
സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത്
"ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് മലയാളത്തിലെ അടുത്തകാലത്ത് ഇറങ്ങിയ ഏറ്റവും വലിയ ഫാന്റസി ചിത്രത്തിന്റെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വി.എഫ്.എസ് മേഖലയാണ് കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വന്നത്. 'ടൈറ്റൻസ്' പോലൊരു സിനിമ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ വി എഫ് എക്സ് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. കഥ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുക. ഗ്രാഫിക്സ് മേഖല ചെറിയ രീതിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അതൊരു പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് ആകാം", സംവിധായകന് വിശദമാക്കി.
"മികച്ച സാങ്കേതികത ഒരുക്കുന്നതിനാണ് ധാരാളം സമയം എടുത്തത്. 'ലോ'ക അടക്കമുള്ള ധാരാളം ഫാന്റസി സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ 'ടൈറ്റൻസി'ന്റെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കവേ മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങി. അതേ സ്വഭാവമുള്ള സീരിയസ് സിനിമയായിരിക്കും 'ടൈറ്റൻസ്' എന്നും പ്രേക്ഷകർ കരുതി", സംവിധായകന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"സിനിമയെക്കുറിച്ച് വിരുദ്ധ അഭിപ്രായമുള്ള പ്രേക്ഷകരെ ഒരു തരത്തിലും തിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അവരുടെ വിമർശനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നു. അതിൽനിന്ന് എന്റെ തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അടുത്ത സിനിമയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമവും നടത്തും", പ്രിന്സ് ജോയ് വ്യക്തമാക്കി.
ജയസൂര്യ- വിനായകൻ- ഇന്ദ്രന്സ് കൂട്ടുക്കെട്ട്
"കന്യാകുമാരി പശ്ചാത്തലമാക്കി കഥ പറയുന്ന വളരെ സീരിയസ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കഥയുമായിട്ടാണ് ജയസൂര്യ ചേട്ടനെ ഞാൻ ആദ്യം സമീപിക്കുന്നത്. 'ടൈറ്റൻസി'ന്റെ കഥ മറ്റൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. പക്ഷേ വിനായകൻ ചേട്ടൻ ചെയ്ത റോളിലേക്ക് മറ്റാരെയും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിച്ചു", താരങ്ങളെ കുറിച്ചും റോളുകളെ കുറിച്ചും സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി.
"പിന്നീട് സിനിമയുടെ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ടു പോയപ്പോൾ നിർമാതാവായ മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസിന്റെ നിർദ്ദേശം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് 'ടൈറ്റൻസി'ന്കറെ കഥ ജയസൂര്യ ചേട്ടനോട് വിശദമാക്കിയത്. പിന്നീട് പ്രോജക്ട് ഓണാവുകയായിരുന്നു", സംവിധായകന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"പ്രധാന ആകർഷണം ജയസൂര്യ- വിനായകൻ കൂട്ടുകെട്ട് തന്നെയാണ്. രണ്ടുപേരും രണ്ടുതരം ആൾക്കാരാണ്. രണ്ടുപേരെയും രണ്ട് തരത്തിൽ വേണം മാനേജ് ചെയ്യാൻ. ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റ് മാത്രമല്ല. വിഭിന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ലൊക്കേഷൻ സുഗമമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകാനുള്ള കോഡിനേഷൻ പവറും ഉണ്ടാകണം", സംവിധായകന് വിശദമാക്കി.
"രണ്ട് അഭിനേതാക്കളും സിനിമയെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് കൂടെ നിന്നവരാണ്. ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ വിനായകൻ ചേട്ടൻ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒക്കെ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ളതാണ്. ഒരുപക്ഷേ കഥാപാത്രത്തെ പതിന്മടങ്ങ് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ജയസൂര്യ ചേട്ടന്റെയും ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട്സ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്", പ്രിന്സ് ജോയ് പറഞ്ഞു.
"എന്റെ ആദ്യചിത്രമായ' അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി' റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അടുത്ത സിനിമയുടെ ജോലികൾ ഞാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കവേ വിനായകൻ ചേട്ടനെ ഒരുതരത്തിലും ഫോണിൽ കിട്ടുകയോ അദ്ദേഹവുമായി കഥ പറയാൻ സാധിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല", സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
"ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സിനിമ ഉപേക്ഷിച്ചാലോ എന്ന് കരുതി. കാരണം വിനായകൻ ചേട്ടന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് വേറെ നോ ഓപ്ഷൻ. അദ്ദേഹം ഭൂമിയുടെ മറുവശത്താണ് ജനിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഹോളിവുഡ് അഭിനേതാവായ മോർഗൻ ഫ്രീമാനെ പോലെയൊരു തലത്തിൽ വളർന്നേനെ. അത്രയും മികച്ച അഭിനേതാവാണ് വിനായകൻ ചേട്ടൻ. നമ്മൾ എന്താണോ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരുപടി മുകളിൽ അദ്ദേഹം പെർഫോം ചെയ്യും. ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ സംവിധായകന് ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട", വിനായകനെ കുറിച്ച് സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
"ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടന്റെ കഥാപാത്രമാണ് ദൈവം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ദൈവമാണെന്ന് സിനിമയിൽ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജി എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പഴയ സർക്കാർ ഓഫീസിന് സമാനമായാണ് ജിയുടെ ഓഫീസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈദ്യുതി പ്രശ്നം, പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ സീലിംഗ് അതൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മേഖല. വിനായകൻ ചേട്ടന്റെ മാലാഖ കഥാപാത്രം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജി ആണ് എല്ലാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ജി ക്ക് എല്ലായിടത്തും ഓഫീസ് ഉണ്ട്. ദൈവം തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഉണ്ട് എന്നും പറയുമല്ലോ", ഇന്ദ്രന്സിന്റെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് സംവിധായകന് വിശദമാക്കി.
"സിനിമയിൽ ഒന്നും ഡയറക്ടായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ നമ്മുടെ ദൈവമാകാം. നമ്മളെ തെറ്റായ തീരുമാനമെടുപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ ചെകുത്താൻ ആകാം. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കഥ പറച്ചിൽ. അത് കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കഥ മുഴുവൻ നർമ്മത്തിൽ ചാലിച്ചാണ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയൊരു സമീപനം ആയിരിക്കാം ഒരു സീരിയസ് സിനിമ പ്രതീക്ഷിച്ച് എത്തിയവരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയത്", സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
"കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ദൈവമാണെന്നും മാലാഖയാണെന്നും സിനിമയിൽ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആങ്കിൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ പലരീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. അങ്ങനെയൊരു ആവിഷ്കാര രീതി അവലംബിച്ചപ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒക്കെ ആരാണ്? ഇവരുടെ ദൗത്യം എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് സംശയമുണ്ടായത്. സിനിമയുടെ പ്രധാന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സംശയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നീടുള്ള ആസ്വാദനം ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. കുറച്ചുകൂടി ഇതെല്ലാം ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ള ഫീഡിങ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു",. സംവിധായകൻ പ്രിൻസ് ജോയ് വിശദീകരിച്ചു.
"ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഫാന്റസി ചിത്രം എന്നതിനപ്പുറം വളരെ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയി കഥ പറയാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൊളിഞ്ഞുവീഴാറായ ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസും അതിലെ കുറെ ജീവനക്കാരെയും പോലെ", സിനിമയെ കുറിച്ച് സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
ജയസൂര്യയുട ലുക്ക്
"ജയസൂര്യ 'കത്തനാരു'ടെ ലുക്കാണെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. 'കത്തനാർ' എന്ന സിനിമയിലെ ജയസൂര്യ ചേട്ടന്റെ ലുക്ക് ഇതുവരെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ആ ചിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ജടയും മുടിയും ഒക്കെയുള്ള രൂപമാണ്. 'ടൈറ്റൻസി'ലെ ലുക്കിനെക്കാളും നീളമുള്ള മുടിയായിരുന്നു ചേട്ടന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതൊക്കെ വെട്ടി ഒതുക്കി. രണ്ട് ലുക്കുകളും തമ്മിൽ രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്", സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
"ആട് എന്ന ചിത്രത്തിന് മുൻപ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ് 'ടൈറ്റൻസ്'. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് 'ആട്' ത്രീയിലേക്ക് ജയസൂര്യ ചേട്ടൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ജയസൂര്യ ചേട്ടന്റെ സിനിമകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അദ്ദേഹം ഓരോ സിനിമയിലും ഓരോ ലുക്കിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയധികം ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു നടൻ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം", സംവിധായകന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ജയസൂര്യ ചേട്ടൻ എടുക്കുന്ന ഹാർഡ് വർക്ക് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും. 'ടൈറ്റൻസ്' എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിനായകൻ ചേട്ടനും അതേ ഹാർഡ് വർക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നില്ല. ടേക്കിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ ജയസൂര്യ ചേട്ടൻ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി മുന്നൊരുക്കം നടത്തുന്നത് നമുക്ക് സെറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ പിറ്റേദിവസം എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫോണിലോ നേരിട്ടോ സംസാരിക്കും", സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
" ജയസൂര്യ ചേട്ടൻ ഒരു സീൻ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നൽകും. അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. വിനായകൻ ചേട്ടൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരുപടി മുകളിലായിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്", സംവിധായകന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
'ടൈറ്റൻസി'ലെ പൊളിറ്റിക്സ്
"ടൈറ്റൻസ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ വളരെ മികച്ച ഒരു പൊളിറ്റിക്സ്. അതൊരുപക്ഷേ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ആകാം. ഞങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ പൊളിറ്റിക്സ് പ്രേക്ഷകർക്ക് കണക്ട് ആയോ എന്നതിൽ സംശയമുണ്ട്. വെളുപ്പ്, കറുപ്പ് എന്നൊരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ. വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന വ്യക്തി നല്ലവനും, കറുപ്പിന്റെ പര്യായങ്ങൾ മോശക്കാരും ആണെന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. അത് ഇവിടെ പൊളിച്ചു എഴുതിയിട്ടുണ്ട്", സംവിധായകന് വിശദമാക്കി.
"ആ ഈ ചിത്രത്തിൽ വില്ലൻ കഥാപാത്രമായ ലൂസിഫറിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സണ്ണി വെയ്ന് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ രീതികളാണ് അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്", പ്രിന്സ് പറഞ്ഞു.
"വെളുപ്പിലാണ് ചെകുത്താൻ. കണ്ടാൽ ബലഹീനൻ എന്നും ദുർബലനും തോന്നിക്കുന്ന കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ദൈവം എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനുള്ളത്. ദൈവം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇരുട്ടു നിറഞ്ഞതും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതും ആണ്. ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന ഒന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ അല്ല എന്നതാണ് ഉദ്ദേശശുദ്ധി. ഇങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് പറയുന്നതിലൂടെ ആരെയും അധിക്ഷേപിക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് ഉയർത്തി പറയുന്നു", സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി.
സിനിമയിലെ ആക്ഷന് രംഗങ്ങളും സെറ്റിലെ തമാശയും
"നിർമാതാവായ മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ്, ജയസൂര്യ വിനായകൻ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഭിനേതാക്കൾ സിനിമയുടെ സെറ്റ് മനോഹരമാകാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻ വേണ്ട. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഷൂട്ടിംഗ് ഇടവേളകളിലെ നർമ്മങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനോ, തമാശകൾ പറയാനോ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചു തീർക്കണം എന്ന ഒരു വലിയ കടമ എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു. ഷൂട്ടിംഗ് ഇടവേളകളിലും അടുത്ത സീനിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ ലൊക്കേഷൻ തമാശകളുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചില്ല", പ്രിന്സ് ജോയ് പറഞ്ഞു.
"വളരെയധികം വി എഫ് എക്സ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്റെ വളരെ നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ നിറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളമായി ഒരിക്കലും ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഛായാഗ്രഹകന്റെയും ഡയറക്ടറുടെയും എഡിറ്ററുടെയും ഒക്കെ കൃത്യമായ സഹകരണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്", പ്രിന്സ് പറഞ്ഞു.
"വളരെ എളുപ്പം ചിത്രീകരിച്ചതല്ല ടൈറ്റൻസിന്റെ ആക്ഷൻ സീനുകൾ. ഫാന്റസി എലമെന്റുകള് കൂടി കടന്നു വരുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ സമയവും കഠിനാധ്വാനവും ആവശ്യമായിരുന്നു. ഒരു കാർ മറിയുന്ന രംഗം പോലും ഏകദേശം ആറുമണിക്കൂർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുക. വി എഫ് എക്സ് രംഗമാണെങ്കിൽ ഒരു ഷോട്ടിനുവേണ്ടി ആറോളം തവണ ഒരു ഷോട്ട് തന്നെ ചിത്രീകരിക്കേണ്ടതായി വരും", സംവിധായകന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തുടര്ച്ചയായ ഫാന്റസി സിനിമകള്
"എന്റെ ആദ്യ ചിത്രമായ 'അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി'. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഷോട്ടിൽ തന്നെ നായകൻ മരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ സിനിമ കാണാനിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകന്റെ പകുതി പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നീടുള്ള ഫാന്റസി എലമെന്റ് സിനിമയെ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കി. സിനിമ വലിയ വിജയമായി. മുടക്കുമുതലിന്റെ 10 ഇരട്ടി തിരിച്ചുപിടിച്ചു. നല്ല ഗാനങ്ങൾ കൊണ്ടുകൂടി സമ്പന്നമായിരുന്നു അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി", സംവിധായകന് പ്രിന്സ് ജോയ് ഓര്ത്തു.
"ഏറ്റവും വലിയ തമാശ 'അനുഗ്രഹീതന് ആന്റണി' എന്ന ചിത്രം വലിയൊരു പരീക്ഷണ സിനിമയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊരു പരീക്ഷണ ചിത്രമാണെന്ന് അന്ന് ആരും സംസാരിച്ചില്ല. ആദ്യ സിനിമ ഫാന്റസിയായി, എന്നാൽ അടുത്ത ചിത്രവും ഫാന്റസിയില് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നൊരു മനപ്പൂർവമായ ചിന്ത ഇല്ലായിരുന്നു. മറ്റു സബ്ജക്ടുകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു പോകുന്നതിനിടയിൽ 'ടൈറ്റൻസ്' വർക്കൗട്ട് ആവുകയായിരുന്നു. പ്ലാൻ ചെയ്തതിൽ ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കോമഡി ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു റോം കോം ഉണ്ടായിരുന്നു. പലതും പല ഘട്ടത്തിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിന്നു പോയി",സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു.
മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസിനെ പിന്തുണ
"ജയസൂര്യ ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഡേറ്റ് തരുന്നത് ഒരു സർവൈവല് ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. സിനിമയുടെ ആക്ഷന് ജോലികൾ ആരംഭിച്ചതുമാണ്.എന്നാൽ ബജറ്റ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടതു കാരണം ചിത്രീകരണത്തിന് ഒന്നരമാസം മുമ്പ് സിനിമ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു", സംവിധായകന് വിശദീകരിച്ചു.
"അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ മറ്റൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞ കഥയാണ് 'ടൈറ്റൻസ്'. ജയസൂര്യ ചേട്ടന്റെ ഡേറ്റ് കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് ആണ് 'ടൈറ്റൻസി'ന്റെ കഥ ജയസൂര്യ ചേട്ടനോട് പറയാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. കഥ ജയസൂര്യ ചേട്ടന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആദ്യ സിനിമ നിന്നുപോയത് ചിത്രീകരണത്തിന് ഒന്നരമാസം മുൻപാണല്ലോ. ബാക്കിയുള്ള 45 ദിവസത്തിനിടയിൽ 'ടൈറ്റൻസി'ന്റെ തിരക്കഥ ഫൈനൽ ചെയ്യുകയും പ്രീപ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിച് ചിത്രീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തു", പ്രിന്സ് പറഞ്ഞു.
പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്
"എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളെയും തുറന്ന മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. വിമർശനങ്ങളെ വിലകുറച്ചു കാണുന്നില്ല. സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ചു പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ടായ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഉത്തരം സിനിമയിൽ തന്നെയുണ്ട്. മുൻധാരണകൾ ഇല്ലാതെ തുറന്ന മനസ്സോടെ 'ടൈറ്റൻസ്' കാണാൻ എത്തുക. ഒരു വീക്കെൻഡ് മുന്നിലുണ്ട്", സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
"സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ശരികൾ ഉണ്ടാകാം തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഞാൻ എന്ന ആസ്വാദകൻ ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമയെ കീറിമുറിച്ച് വിമർശിക്കാറില്ല. സിനിമ തന്നെയാണ് ഉപജീവനം. സിനിമയാണ് മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നത്. ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ്. അങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ടൈറ്റൻസ്", സംവിധായകന് പ്രിന്സ് ജോയ് വ്യക്തമാക്കി.
വിമര്ശനം
"എല്ലാത്തരം സിനിമ നിരൂപകരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ തികഞ്ഞ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. സിനിമ കണ്ട ഒരു പ്രേക്ഷകനോ നിരൂപകനോ അവരുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. സിനിമാനിരൂപകർ പറയുന്നത് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ്", സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള വിമര്ശനത്തെ കുറിച്ച് പ്രിന്സ് ജോയ് പറഞ്ഞു.
"പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഒരു സിനിമ നൽകുന്നത് വേറൊരു തലത്തിലുള്ള ആസ്വാദനം ആകാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുൻധാരണകൾ ഒഴിവാക്കുക. വിജയ ഘടകം ഉറപ്പാക്കുന്ന ടെമ്പ്ലേറ്റ് സിനിമകളുടെ ആശയങ്ങൾ ധാരാളം പക്കൽ ഉണ്ട്. പക്ഷേ പുതുതായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതാണ്", സംവിധായകന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"സിനിമയെ നിഷിദ്ധമായി വിമർശിക്കാം. പക്ഷേ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയാം. തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടി കാണിക്കാം. മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിനോവിക്കാതിരിക്കുക",പ്രിൻസ് ജോയ് പ്രതികരിച്ചു.