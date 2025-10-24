ETV Bharat / entertainment

"ഹൊററും മിത്തും രാത്രി ചിത്രീകരണവും! ഒരു പാല്‍ക്കാരന്‍ ചേട്ടന്‍ അതുകണ്ട് പേടിച്ചു", എന്തുകൊണ്ട് മാത്യുവും മീനാക്ഷിയും? നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് വിശേഷങ്ങളുമായി തിരക്കഥാകൃത്തുകള്‍

മാത്യു തോമസ് നായകനായ നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ ഇടിവി ഭാരതിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളായ സുനുവും ജ്യോതിഷും.

ഫര്‍സാന ജലീല്‍ എ

മാത്യു തോമസിനെ നായകനാക്കി പ്രശസ്‌ത എഡിറ്റര്‍ നൗഫല്‍ അബ്‌ദുള്ള ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്' ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 'പ്രണയ വിലാസം' തിരുക്കഥാകൃത്തുക്കളായ സുനു എവിയും ജ്യോതിഷ് എമ്മും ചേര്‍ന്നാണ് ഈ റൊമാന്‍റിക് ഹൊറര്‍ കോമഡിക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുത്. ചിത്രം റിലീസായ സാഹചര്യത്തില്‍ 'നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്' വിശേഷങ്ങള്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് സുനുവും ജ്യോതിഷും.

പ്രണയ വിലാസം (2023) ആയിരുന്നല്ലോ ആദ്യ ചിത്രം. എങ്ങനെയാണ് സിനിമയില്‍ വരുന്നത്?

ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ചാണ്. സിനിമാ സ്വപ്‌നവുമായാണ് ഞങ്ങള്‍ കൊച്ചിയില്‍ എത്തുന്നത്. 2015 മുതല്‍ ഒരുമിച്ചാണ് താമസം. അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പേര്‍ക്കും താല്‍പ്പര്യം സിനിമയാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഞങ്ങളുടെ ആശയങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ വളരെയധികം സാമ്യത തോന്നി. ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകള്‍ ആയാലും ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന സിനിമകളാണെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഒന്നിച്ചെഴുതാം എന്നൊരു പ്ലാനിലേക്ക് വരുന്നത്. പല കഥകളും ആലോചിച്ചു. പലതും ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തു. അങ്ങനെ ഒരു രാത്രിയില്‍ ഉണ്ടായ ആശയമാണ് പ്രണയ വിലാസിന്‍റെ കഥ. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരുപോലെ ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടു. ചെയ്‌താല്‍ വര്‍ക്കാകും എന്നൊരു കോണ്‍ഫിഡന്‍സ് വന്നു. പിന്നെ ആ സിനിമ വര്‍ക്ക് ചെയ്‌തു തുടങ്ങി. തിരക്കഥ പൂര്‍ത്തിയായി. നിഖിലാണ് പ്രണയ വിലാസത്തിന്‍റെ സംവിധാനം. നിഖില്‍ എന്‍റെ കൂടെ ഒരു പരസ്യ കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നിഖിലിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നീട് കുറച്ച് കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്‌ത് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

പ്രണയ വിലാസം ഒരു ഫീല്‍ ഗുഡ് റൊമാന്‍റിക് ചിത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അടുത്തത് ആ ജോണറില്‍ നിന്നും മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ചെയ്യണമെന്ന ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് ഒരു ആശയം വരികയും അത് രണ്ട് പേര്‍ക്കും ഒരുപോലെ വര്‍ക്ക് ആകുകയും ചെയ്‌തത്. ഒരു ഹൊറര്‍ കോമഡി ജോണറിലുള്ള ചിത്രം. ആ സമയത്ത് ഒരു ഹൊറര്‍ കോമഡി ജോണറില്‍ അധികം സിനിമകള്‍ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. എന്നാലിപ്പോള്‍ അടുത്തായി സുമതി വളവ് പോലുള്ള ചില സിനിമകള്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ആശയം വന്നപ്പോള്‍, കോമഡിയും ഒരു കൂട്ടും സുഹൃത്തുക്കളുടെയൊക്കെ കഥ പറയാന്‍ പറ്റിയ ഏരിയ ആണെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സില്‍ എത്തുന്നത്.

NELLIKKAMPOYIL NIGHT RIDERS SCRIPTWRITERS SUNU JYOTHISH മാത്യു തോമസ് നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍
Nellikkampoyil Night Riders (Special arrangement)

പിന്നീട് തിരക്കഥ പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ആ സമയത്ത് നൗഫല്‍ ഇക്കയെ (നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് സംവിധായകന്‍) ഞങ്ങള്‍ക്ക് നേരിട്ട് പരിചയം ഇല്ല. ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോമണ്‍ ഫ്രണ്ടായ ഫര്‍ഹാന്‍ (നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സില്‍ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്‌ടര്‍) ആണ് നൗഫല്‍ ഇക്കയുടെ കാര്യം പറയുന്നത്. 'കപ്പേള', 'സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ', 'ഗ്രേറ്റ് ഫാദര്‍', 'അനുരാഗ കരിക്കിന്‍ വെള്ളം' തുടങ്ങി 35 ഓളം സിനിമകള്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്‌ത് മലയാളത്തില്‍ അത്യാവശ്യം അറിയപ്പെടുന്ന എഡിറ്ററാണ് നൗഫല്‍ ഇക്ക. എഡിറ്റിംഗ് വൈസ് പ്രൂവ് ചെയ്‌തൊരു ടെക്‌നീഷ്യന്‍ കൂടിയായ അദ്ദേഹം ഒരു കഥ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഫര്‍ഹാന്‍ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതും കഥ കേട്ട ഉടന്‍ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇതിലേക്ക് ഇന്‍ ആയതും. അങ്ങനെയാണ് നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

എന്താണ് നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്? ഈ കഥയ്‌ക്ക് പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു?

പല സംസ്‌കാരങ്ങളും വ്യത്യസ്‌തരായ ആളുകളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും ഒക്കെ പണ്ട് മുതല്‍ക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ. അതുപോലുള്ള പല കഥകള്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ് നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍. കേരള തമിഴ്‌നാട് ബോര്‍ഡറിലാണ് ഞങ്ങളിത് സെറ്റ് ചെയ്‌ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോണ്‍ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം..എന്ന് കരുതി റെട്രോ അല്ല. ഫോണ്‍ ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്‍പുള്ള കാലഘട്ടം. വ്യക്‌തമായി പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു 2000 കാലഘട്ടമാണ് എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില്‍ നടക്കുന്നൊരു കഥയാണ്. ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളുടെ വിശ്വാസങ്ങളും അവിടത്തെ ചില മിത്തുകളും അതിനിടയിലേക്ക് വരുന്ന നായകനും.. എഞ്ചിനിയറിംഗ് പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ട് തന്‍റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വരികയാണ് നായകന്‍. അവന് അവിടെ ഒരു സുഹൃത്ത് വലയമുണ്ട്. അവരുമൊത്തുള്ള സൗഹൃദം, അവന്‍റെ പ്രണയം ഇതൊക്കെയായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ചില അസ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം മാറ്റിമറിയ്‌ക്കുന്നത്. നായകനും കൂട്ടുക്കാര്‍ക്കും അതിന്‍റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. അത്യാവശ്യം തമാശയും ഹൊററും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാമം. ആ ഗ്രാമത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്.

NELLIKKAMPOYIL NIGHT RIDERS SCRIPTWRITERS SUNU JYOTHISH മാത്യു തോമസ് നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍
Nellikkampoyil Night Riders (Special arrangement)

നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് എന്ന ആശയം ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

കേരളത്തില്‍ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടെ വേരുറപ്പിച്ച ഒരു കഥ ഉണ്ടാകും. അല്ലെങ്കില്‍ ഒരേ കഥ തന്നെ ഓരോ ദേശങ്ങള്‍ മാറുമ്പോള്‍ അതിന്‍റെ പല വകഭേതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. പണ്ട് കാലത്തെ ആളുകള്‍ പേടിപ്പിക്കാനായി ഓരോ കഥകള്‍ പറയുമല്ലോ. ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളെ കൂട്ടിക്കലര്‍ത്തി ഓരോ അന്ധ വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കഥകള്‍. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു എലമെന്‍റാണ് ഞങ്ങള്‍ ചൂസ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ആശയം അതിനെ വേറൊരു രീതിയില്‍ ചെയ്‌തു. എന്താണ് ഞങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച ഐഡിയ എന്നുള്ളത് സിനിമ കണ്ടുകഴിയുമ്പോള്‍ മനസ്സിലാകും. പല രീതിയില്‍ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നാം കേട്ട കെട്ടുകഥയുടെ വേറൊരു ആവിഷ്‌കാരമാണ് നമ്മള്‍ ഈ സിനിമയിലൂടെ കൊണ്ടുവരാന്‍ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വിജയിച്ചു എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം.

ഹൊറര്‍ ആണോ മിത്തോണോ ഈ സിനിമയിലൂടെ പറയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്?

ഈ ചോദ്യം ശരിക്കും സിനിമ കഴിയുമ്പോള്‍ മാത്രം പറയാന്‍ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. എന്നാലും അതിന്‍റെ മുന്നോടിയായി പറയാന്‍ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എന്തെന്നാല്‍, മിത്തും ഹൊററും എല്ലാം കലര്‍ന്നൊരു പാക്കേജ് ആണിത് സത്യത്തില്‍. ഇതിലൊരു ഹൊറര്‍ ഉണ്ട്, പണ്ട് കേട്ട് വളര്‍ന്ന മിത്തിന്‍റെ ഒരു ആവിഷ്‌കരണവും ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ ആ മിത്തിനെ അതുപോലെ എടുത്ത് ലെജന്‍റായി പ്ലെയിസ് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിളിലേക്കല്ല നമ്മള്‍ പോകുന്നത്. അതിനെ നമ്മുടേതായ ക്രിയേറ്റീവ് സ്‌പെയിസില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് അതില്‍ നിന്നും മാറിച്ചിന്തിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മലയാളിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഫോക്ക് ലോര്‍ കഥാപാത്രമായിരുന്നല്ലോ ലോകയില്‍. കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയെ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്‌ക്കനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയപ്പോള്‍ അത് വിജയമായി. അതുപോലെ ഒന്നാകുമോ നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സും?

തീര്‍ച്ചയായും വിജയിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങള്‍ ഓരോ സിനിമയും പ്ലാന്‍ ചെയ്യുന്നത്. അത് വിജയിക്കണമെന്ന് മനസ്സില്‍ 100 ശതമാനവും ഉറപ്പിച്ച് അതിനായി എഫര്‍ട്ട് എടുത്ത ശേഷമാണ് ഞങ്ങള്‍ സിനിമയെ സമീപിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയ്‌ക്കും അതിന്‍റേതായ രീതിയില്‍ വലിയ ഒരു എഫര്‍ട്ട് ഞങ്ങള്‍ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആളുകള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഒരു സാധനം കാണണമെന്നുള്ള ആങ്കിളിലാണ് ഞങ്ങള്‍ ഈ കഥ പറയാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ലോക, ഞങ്ങളുടെയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട സിനിമയാണ്. പക്ഷേ ലോകയുമായി യാതൊരു രീതിയിലുള്ള സാമ്യതയും ഈ സിനിമയ്‌ക്ക് അവകാശപ്പെടാന്‍ സാധിക്കില്ല. അതിലവര്‍ ഒരു ഫോക്ക്‌ലോറിനെ എടുത്ത്, 'അവര്‍ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു' എന്ന ആങ്കിളിലാണ് ആ സോറ്റോറി പോയിട്ട് വലുതാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സത്യത്തില്‍ ആ വാക്കില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് ഇനിയും അവര്‍ക്ക് ഒരുപാട് കഥകള്‍ പറയാം.

NELLIKKAMPOYIL NIGHT RIDERS SCRIPTWRITERS SUNU JYOTHISH മാത്യു തോമസ് നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍
Sunu AV (Special arrangement)

പക്ഷേ ഞങ്ങള്‍ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമീപനം അല്ല എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും നിലനില്‍ക്കുന്ന ചില കഥകളുണ്ടെന്ന്...അത്തരത്തില്‍ ഒരു കഥയുടെ..ഒരു കെട്ടുകഥയുടെ വേറൊരു ആവിഷ്‌കാരം. ഒരിക്കലും അതിന് ലോകയോട് സാമ്യതയില്ല. തീര്‍ത്തും വിഭിന്നമായി ഒരു കോമഡി ലെയര്‍ കീപ്പ് ചെയ്‌ത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള്‍ ഈ സിനിമയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതില്‍ ഹൊറര്‍ ഉണ്ട്, സൗഹൃദം ഉണ്ട്, റൊമാന്‍സ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഇമോഷണലാണ്, ചെറിയ തോതില്‍ ആക്ഷനും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ജോണര്‍ നമ്മുക്ക് സിനിമയ്‌ക്ക് അവകാശപ്പെടാന്‍ പറ്റില്ല.

NELLIKKAMPOYIL NIGHT RIDERS SCRIPTWRITERS SUNU JYOTHISH മാത്യു തോമസ് നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍
Jyothish M (Special arrangement)

ഒരു ഹൊറര്‍ കോമഡി എന്നുള്ള പാറ്റേണില്‍ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ അല്ലിത്. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ജോണര്‍ സ്‌പെസിഫിക്കുമല്ല. കുറച്ച് കൂടി എക്‌സ്പോസ് ചെയ്യാന്‍ പാകത്തില്‍ ഉള്ളതാണ് ഈ ചിത്രം. ഈ കഥയില്‍ അങ്ങനെ ഒരു സ്‌കോപ്പുണ്ട്. പല ജോണറും എക്‌സ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്‌കോപ്പ് എഴുതുമ്പോള്‍ തന്നെ ഈ സിനിമയില്‍ ഞങ്ങള്‍ മാര്‍ക്ക് ചെയ്‌ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

ശരത് സഭ ലോകയിലും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ..അതില്‍ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്‌ഡായിരന്നെങ്കില്‍ ഇതില്‍ നായകന്‍റെ സുഹൃത്താണല്ലോ. ശരത് സഭയെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം?

ശരത് സഭ സത്യത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ രണ്ടു പേരുടെയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. 'പ്രണയ വിലാസം' തൊട്ടുള്ള പരിചയമാണ്. 'പ്രണയ വിലാസ'ത്തിലും സഭ ശ്രദ്ധേയമായൊരു വേഷം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് സഭയ്‌ക്ക് ഇതുപോലൊരു റീച്ച് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. 'ജാനേമനി'ലും അഭിനയിച്ചിരുന്നു. 'ജാനേമനി'ല്‍ ഒരു പാലക്കാടന്‍ സ്ലാംഗ് ഉള്ളൊരു റോള്‍ ആയിരുന്നു സഭ ചെയ്‌തത്. അതുകണ്ടിട്ടാണ് സഭയെ ഞങ്ങള്‍ 'പ്രണയ വിലാസ'ത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത്.

'പ്രണയ വിലാസത്തില്‍' കണ്ണൂര്‍ ബേയിസിഡായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് സഭ ചെയ്‌തത്. സഭയുമായുള്ള ഒരു സൗഹൃദം അന്ന് മുതല്‍ക്കുണ്ട്. സഭയുടെ പൊട്ടന്‍ഷ്യലില്‍ മറ്റാരെക്കാളും കൂടുതല്‍ വിശ്വാസം ഞങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നു. സഭ ഒരു റോള്‍ ചെയ്‌താല്‍ ശരിയാകുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ലോക വരുന്നത്. ലോകയിലൂടെ വീണ്ടും സഭയുടെ റീച്ച് വളരെയധികം കൂടി. പക്ഷേ ഈ സിനിമയില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ നായകന്‍റെ കൂടെയുള്ള ജേര്‍ണിയാണ്. ഇത് മൂന്ന് പേരുടെ യാത്രയാണ്. നായകന്‍, നായകന്‍റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കള്‍.

സഭ ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ അല്‍പ്പം സീനിയര്‍ ആണ്. ഇവര്‍ക്കൊക്കെ ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന, സൗകര്യം പോലെ രണ്ട് തെറി വിളിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന, എല്ലാ ഉടായിപ്പിനും കൂടെ നില്‍ക്കുന്ന ഒരാള്‍. പേരിനാരു ഓട്ടോയും ഉണ്ട്. ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നുമില്ല. ആവശ്യത്തിന് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും അമ്മയെ കുടുംബശ്രീയിൽ ജോലിക്ക് വിടുക, വായ്‌പ എടുക്കുക, ഇങ്ങനൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന സൗഹൃദത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ ക്യാരക്‌ടറാണ് ശരത് സഭയ്‌ക്ക് ഈ സിനിമയിലുള്ളത്. സഭ ഇതുവരെ ചെയ്‌തതില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ക്രീൻ ടൈം ഉള്ള കഥാപാത്രവും 'നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സില്‍' ആണെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്.

NELLIKKAMPOYIL NIGHT RIDERS SCRIPTWRITERS SUNU JYOTHISH മാത്യു തോമസ് നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍
Nellikkampoyil Night Riders (Special arrangement)

ചെറിയ രീതിയില്‍ ആക്ഷനൊക്കെ ഉള്ള ചിത്രമാണല്ലോ നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്.. ഇങ്ങനെയൊരു സിനിമയില്‍ എന്തുകൊണ്ട് മാത്യു തോമസ്?

ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ..ഇതൊരു ജോണർ സ്പെസിഫിക്ക് അല്ലെന്ന്. ആക്ഷൻ എന്നൊരു ലെയർ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നെയുള്ളു. അല്ലാതെ ഇത് ആക്ഷൻ ജോണറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ആക്ഷൻ വരുന്നൊരു ചിത്രമല്ല. ഒരു ക്രൂഷ്യൽ മൊമൻ്റിൽ മാത്രം വരുന്നൊരു ആക്ഷനാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ മാത്യുവിനെ സെലക്‌ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നാൽ തീർച്ചയായും ഒരാൾ അപ്രൂച്ച് ചെയ്യാത്തൊരു സാധനം അയാൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുമ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്.

മാത്യു ചെയ്‌ത ക്യാരക്‌ടറുകളുടെ ഒരു മീറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ ടീനേജ് കഴിഞ്ഞ, എന്നാൽ മച്യൂരിറ്റി ലെവൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്‌ടർ ആണല്ലോ ഇതുവരെ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. ഒരു അഡൾട്ടായിട്ട് മാത്യുവിനെ അധികം പ്രസൻ്റ് ചെയ്‌ത് കണ്ടിട്ടില്ല. നൗഫല്‍ ഇക്കയുടെ ചിന്തയും അതുതന്നെയായിരുന്നു. മാത്യുവിനെ ഒരു പക്വതയുള്ളൊരു ഹീറോ ആയി പ്രസൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആങ്കിളിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്‌തത്. കുറച്ച് കൂടി സീനിയറായ എന്നാൽ മാത്യു ഇതുവരെ ചെയ്‌ത കുട്ടിത്വമുള്ള ക്യാരക്‌ടർ വിട്ട് കുറച്ചു കൂടി പക്വതയുള്ള ക്യാരക്‌ടറായി മാത്യുവിനെ എങ്ങനെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാം..അങ്ങനെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്‌തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വന്ന് ചേർന്ന ഒന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആക്ഷനും ചെയ്‌തുകൂടാ?

മാത്യു തോമസ് നായകനാകുമ്പോള്‍ മലയാളികള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, മാത്യുവിനൊപ്പം സിനിമയിലെത്തിയ അനശ്വര രാജന്‍, മമിത ബൈജു തുടങ്ങിയവരെ പോലുള്ള നായികമാരെ ആണല്ലോ.. എന്തുകൊണ്ട് നായികയായി പുതുമുഖത്തെ (മീനാക്ഷി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍) തിരഞ്ഞെടുത്തു?

സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. മാത്യുവിനെ നായകനാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നായികയ്ക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുമ വേണം. മീനാക്ഷി 'വാഴ'യില്‍ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. 'വാഴ' കണ്ടിട്ടാണ് മീനാക്ഷിയെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഞങ്ങള്‍ വിളിക്കുന്നത്. 'വാഴ'യിൽ മുടിയൊക്കെ ബോബ് ചെയത് ഒരു ടോം ബോയ് ക്യാരക്‌ടര്‍ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മീനാക്ഷിയെ ആദ്യമായൊരു ഫെമിനൈൻ ക്യാരക്‌ടറില്‍ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. ഈ സിനിമയിൽ നായികയുടെ പേര് ധന്യ എന്നാണ്. ധന്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായൊരു പ്രകടനമാണ് മീനാക്ഷി ഈ സിനിമയിൽ കാഴ്ച്ചവച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്യുവാണ് നായകനെങ്കില്‍ ബോധപൂർവ്വം അനശ്വരയെ അഭിനയിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മമിതയെ കാസ്‌റ്റ് ചെയ്യാം..അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ആളുകൾക്ക് കണ്ട് മടുത്തൊരു കോമ്പോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പുതിയ ഒരു അപ്രോച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മീനാക്ഷിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അവൾ അത് നന്നായി ചെയ്‌തിട്ടും ഉണ്ട്.

NELLIKKAMPOYIL NIGHT RIDERS SCRIPTWRITERS SUNU JYOTHISH മാത്യു തോമസ് നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍
Nellikkampoyil Night Riders (Special arrangement)

സിനിമയിലെ മറ്റ് പ്രധാന കാസ്‌റ്റിംഗുകളെ കുറിച്ച് പറയാമോ?

ഈ ചിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, സിനിമയുടെ കാസ്‌റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും. പലരും ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് അവരുടെ കഥാപാത്രം ഈ സിനിമയില്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. മാത്യുവിനൊപ്പമുള്ള ശരത് സഭയും റോഷനും (ആവേശം ഫെയിം) ഇതില്‍ മുഴുനീള വേഷം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ആർഡിഎക്‌സില്‍ വില്ലൻ വേഷം ചെയ്‌ത വിഷ്‌ണു അഗസ്ത്യയും സിനിമയിലുണ്ട്. നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് കൂടിയാണ് വിഷ്‌ണു. പക്കാ ഫണ്ണി ആയൊരു പൊലീസുകാരന്‍റെ വേഷമാണ് ചിത്രത്തില്‍ വിഷ്‌ണുവിന്. എന്നാല്‍ സ്‌ക്രീന്‍ സ്‌പെയിസ് വളരെ കുറവാണ്. കഥയുടെ ഒരു നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിലിൽ വന്ന് പോകുന്നൊരു കഥാപാത്രമാണ് വിഷ്‌ണുവിന്‍റേത്.

അബൂ ഇക്ക (അബു സലിം) ആണെങ്കിലും റോണി ഡേവിഡ് ആണെങ്കിലും ഇവരൊന്നും മുൻ സിനിമകളിൾ ചെയ്‌ത പോലൊരു റോൾ അല്ല ഇതില്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. നായകൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ കഥാപാത്രമാണ് അബൂ സലിം ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഫൺ ലെയർ പിടിച്ചുള്ളൊരു റോളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റേത്. പുള്ളി ആദ്യമായി മുടിയൊക്കെ മൊട്ട അടിച്ച് കഷണ്ടി ആയൊരു ക്യാരക്‌ടര്‍ ചെയ്‌തു. പിന്നെ റോണി ചേട്ടൻ- റോണി ചേട്ടൻ്റെ പ്രായത്തെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സീനിയറായ റോളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. കുടിയനായൊരു കഥാപാത്രം. പിന്നെ നസീര്‍ സംക്രാന്തി, മെറിൻ ഫിലിപ്പ്, ചൈത്ര പ്രവീൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ.

ഒരു ഹൊറര്‍ ചിത്രം ഒരുക്കാന്‍ അത്യാവശ്യം നല്ല ബജറ്റ് വേണമല്ലോ. ഇതിന്‍റെ ബജറ്റിനെ കുറിച്ചും മേക്കിംഗിനെ കുറച്ചും വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചും പറയാമോ?

ഇതിന് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രൊഡക്ഷനാണ്. നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ സംവിധായകൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഒരു ക്വാളിറ്റി സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ള മോട്ടീവ് മുന്നില്‍ വെച്ച് കൊണ്ടാണ് അവര്‍ ഈ സിനിമയെ സമീപിച്ചത്. സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഹൊറര്‍ കോമഡി ജോണറിലുള്ള സിനിമ ചെയ്യാന്‍ അത്യാവശ്യം ബജറ്റ് വേണം. മാത്യുവിന്‍റെ കെരിയറിലെ ബിഗ് ബജറ്റുകളിലൊന്ന് കൂടിയാകും ഈ ചിത്രം. എന്ന് വെച്ച് ഒരു വലിയ ബജറ്റ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സിനിമയുടെ ഇതുവരെ വന്ന വിഷ്വല്‍സും ക്വാളിറ്റിയും കാണുമ്പോള്‍ അത് ഏകദേശം എല്ലാവര്‍ക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബജറ്റ് വൈസ് നമ്മള്‍ എവിടെയും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്‌തിട്ടില്ല.

അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിന്‍റെ കഥ പറയുമ്പോള്‍ ഈസിയായി ചിത്രീകരിക്കാവുന്നത് ഒന്ന് വയനാട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കില്‍ കണ്ണൂര്‍ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. കുറച്ചും കൂടി ബജറ്റ് വൈസ് ഫ്രണ്ട്‌ലി ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അവിടെ പോലും ഞങ്ങളൊരു പുതിയ കാര്യം പറയാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഥയ്‌ക്ക് പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭൂമി വേണം. കുറച്ച് മലനിരകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഉള്‍ഗ്രാമം വേണം. ലൊക്കേഷന്‍ ഹണ്ടിന് ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു. ലൊക്കേഷന്‍ കാണാന്‍ കറങ്ങിക്കറങ്ങി അവസാനം എത്തിപ്പെട്ടത് കോയമ്പത്തൂര്‍ ആണ്. കോയമ്പത്തൂര്‍ കരടിമട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉള്‍ഗ്രാമത്തിലാണ് സിനിമയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം ചിത്രീകരിച്ചത്. പാലക്കാടും കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു.

മേക്കിംഗില്‍ നേരിട്ട വെല്ലുവിളി എന്തെന്നാല്‍ ഈ സിനിമയുടെ 60-70 ശതമാനവും ചിത്രീകരിച്ചത് രാത്രിയിലാണ്. രാത്രി വളരെ അധികം ഉള്ളൊരു സിനിമയാണിത്. രാത്രി ചിത്രീകരിക്കുമ്പോള്‍ ഷൂട്ടിംഗ് കോസ്‌റ്റ് കൂടും. പക്ഷേ എല്ലാ ആര്‍ട്ടിസ്‌റ്റുകളും ടെക്‌നീഷ്യന്‍മാരും വളരെ കോര്‍പ്പറേറ്റീവായി നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വന്തം സിനിമയായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിനെ നല്ല രീതിയില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെല്ലുവിളികളൊക്കെ അതിജീവിച്ച് അത്യാവശ്യം ഫണ്‍ ആയി എഞ്ചോയ് ചെയ്‌താണ് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്.

100 കോടി, 200 കോടി ഇത്തരം ട്രെന്‍ഡ് സെറ്ററുകള്‍ക്കിടയില്‍ ചെറിയ ബജറ്റ് സിനിമകള്‍ വരുമ്പോള്‍ ഒരു എഴുത്തുകാരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു?

കൊമേഴ്‌ഷ്യലി വിജയിക്കണം എന്നൊരു ലക്ഷ്യം മനസ്സില്‍ വെച്ചാണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങള്‍ രണ്ട് പേരുടെയും താല്‍പ്പര്യവും അതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ആഗ്രഹമാണ് പറഞ്ഞത്..എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നല്ല.. തിയേറ്ററില്‍ ആളുകള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന സിനിമ ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അത് മനസ്സില്‍ വെച്ചാണ് ഞങ്ങള്‍ എഴുതുന്നതും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് 100 കോടി, 200 കോടി..ഈ സിനിമ 100 കോടി അടിക്കണം, 200 കോടി അടിച്ചേ തീരു എന്നൊക്കെയുള്ള നിര്‍ബന്ധ ബുദ്ധി മനസ്സില്‍ വച്ച് കൊണ്ട് എഴുതിയാല്‍ അത് വര്‍ക്കാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ആളുകള്‍ ആസ്വദിക്കുന്ന, എന്നാല്‍ നിര്‍മ്മാതാവിന് ഒരിക്കലും നഷ്‌ടം വരാത്ത ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു സിനിമ - അതാണ് ലക്ഷ്യം. പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കോടികളുടെ കണക്കുകള്‍ പറയുമ്പോള്‍ വലിയ ബിഗ് ബജറ്റില്‍ വന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ അതിന്‍റെ മുതല്‍ മുടക്കിന്‍റെ പകുതി പോലും നേടാതെ തിയേറ്ററില്‍ വീണു പോയിട്ടുണ്ട്. 'സു ഫ്രം സോ' പോലുള്ള ചെറിയ ബജറ്റ് സിനിമകള്‍ അതിന്‍റെ മുടക്ക് മുതലിനേക്കാള്‍ എത്രയോ ഇരട്ടി നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യില്‍ അല്ല. നമ്മള്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി വര്‍ക്ക് ചെയ്യുക, പരിശ്രമിക്കുക, എഴുത്തില്‍ അത്രയും ഫോക്കസ് ചെയ്‌ത് അത് വിജയിക്കണമെന്ന വാശി മനസ്സില്‍ വച്ച് കൊണ്ട് എഴുതുക എന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ മാത്രമെ ഞങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം പ്രേക്ഷകന്‍റെ കയ്യിലാണ്.

ഹൊററിലും മിത്തിലും ഒക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ? ജീവിതത്തില്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?

തീര്‍ച്ചയായും വിശ്വാസം ഇല്ല. പക്ഷേ അത്തരം കഥകള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ നല്ല രസമല്ലേ.. ഓരോ നാടുകളിലുമുള്ള ഓരോ ഫോക്ക്‌ലോര്‍ സംബന്ധിയായ കഥകള്‍, പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കഥകള്‍.. കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ അത്തരം ഒരുപാട് കഥകള്‍ കേട്ടാണ് വളര്‍ന്നിട്ടുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായും ആ പ്രായത്തില്‍ പേടിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങള്‍ രണ്ടു പേരും ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തില്‍ വളര്‍ന്ന ആളുകളാണ്. (സുനുവിന്‍റെ വീട് കണ്ണൂര്‍, ജ്യോതിഷിന്‍റെ വീട് വയനാട്). ഞങ്ങള്‍ രണ്ടു പേരുടെയും ഗ്രാമത്തില്‍ ഇതുപോലെ നിരവധി കഥകളുണ്ട്. ഒരു എഴുത്തുകാരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഞങ്ങള്‍ വളര്‍ന്ന ശേഷമാണ് കേള്‍ക്കാന്‍ നല്ല രസമുള്ള നല്ല കഥകള്‍ എന്ന രീതിയില്‍ മാത്രം അതിനെ സമീപിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. അതിനെ എങ്ങനെ എഴുത്തിലേക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് എടുക്കാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ മാത്രമെ ഞങ്ങള്‍ ചെയ്യാറുള്ളു. അതിനപ്പുറത്തേയ്‌ക്ക് ഇപ്പോഴും അത്തരം വിശ്വാസങ്ങള്‍ മുറികെ പിടിക്കുന്ന ആളുകളല്ല ഞങ്ങള്‍.

സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ എന്തെങ്കിലും പേടിപ്പെടുത്തുന്നതോ രസകരമായതോ ആയ അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?

അങ്ങനെ ഹൊറര്‍ സംബന്ധമായ അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സൂപ്പര്‍ നാച്യുറല്‍ പരിപാടിയൊന്നും സിനിമയുടെ ഇടയില്‍ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സത്യത്തില്‍ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനുളള സമയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഷൂട്ടിന്‍റെ തിരക്കിലായിരുന്നല്ലോ. എങ്ങനെയെങ്കിലും നന്നായി ഷൂട്ട് ചെയ്‌ത് തീര്‍ക്കുക എന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. പക്ഷേ രസകരമായ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരു കുടുബം പോലെ ഒരു സൗഹൃദവലയത്തില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്‌ത സിനിമയാണ്. അതിനിടയ്‌ക്ക് സ്വാഭാവികമായും തമാശയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സിനിമയില്‍ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രൂപം ഉണ്ടല്ലോ..രാത്രി ആ രൂപത്തെ കണ്ട് പേടിച്ച രസകരമായ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ വേഷം ചെയ്യുന്ന ആള്‍ ഷൂട്ടിന് മുമ്പ് പ്രാഥമിക കര്‍മ്മത്തിനോ മറ്റോ പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കോയമ്പത്തൂര്‍ കരടിമടയില്‍ നേരത്തെ എഴുന്നേല്‍ക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്..ഒരു പാല്‍ക്കാരന്‍ ചേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട്. പുള്ളി രാവിലെ മുതല്‍ അടിച്ച് ഫിറ്റാകും. പുള്ളി ആ രൂപത്തെ കണ്ട് പേടിച്ച സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് പാട്ടിനും പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നുണ്ടോ? നായികയും പാടുന്നുണ്ടല്ലോ..?

അതെ..പാട്ടിന് വളരെ അധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ചിത്രമാണിത്. സിനിമയില്‍ പല ഇമോഷന്‍സും ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് പാട്ടുകള്‍ തന്നെയാണ്. ആ ഒരു അപ്രോച്ചും ബോധപൂര്‍വ്വം കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങള്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എട്ട് പാട്ടുകളുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് അധികമാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. പാട്ടിന് ഉണ്ടാരു സീന്‍ എന്നുള്ള രീതിയില്‍ അല്ല. സിനിമയില്‍ നന്നായിട്ട് ബ്ലെന്‍ഡ് ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള ആങ്കിളിലാണ് ഞങ്ങള്‍ പാട്ടിനെയൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. യാക്‌സന്‍ പെരേര, നേഹ എന്നിവരാണ് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവർ ഞങ്ങളുടെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. സിനിമയുടെ ആദ്യ അവസാനം വരെ കൂടെ നിന്ന് നന്നായി പണിയെടുത്ത രണ്ട് പേരാണ്. അവര്‍ക്കും ഇതൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ സിനിമയാകും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. മീനാക്ഷിയും ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. മീനാക്ഷി ഒരു ഗായിക കൂടിയാണ്.

വേടനും ഇതിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ടല്ലോ... വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടെ വേടനെ സിനിമയുടെ ഭാഗമാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?

നിയമപരമായി നില്‍ക്കുന്ന കാര്യം ആയത് കൊണ്ട് വിവാദങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും ആളല്ല. ഒരു ആര്‍ട്ടിസ്‌റ്റ് എന്ന നിലയില്‍ വേടനെ ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്‌തത്. വേടന്‍റെ ഇതുവരെയുള്ള പാട്ടുകളാണെങ്കില്‍ അത് വിപ്ലവമാണ്. സമൂഹത്തില്‍ പുള്ളി കാണുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള പുള്ളിയുടെ പോരാട്ടം എന്ന നിലയിലാണ് വേടന്‍റെ പാട്ടുകളൊക്കെ കൂടുതലും ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതില്‍ വേടനെ ഉപയോഗിച്ചത് കഥയില്‍ ബ്ലെന്‍ഡ് ആകുന്ന രീതിയിലാണ്. വേടന്‍റെ പാട്ടുകള്‍ ഒന്ന് സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിച്ചാല്‍ ഞങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ ആകെ തുക ആ പാട്ടുകളിലുണ്ട്. പാട്ടിന്‍റെ വരികള്‍ ആയാലും പാട്ടായാലും വേടന്‍ അത് വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ ചെയ്‌തു തീര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമയില്‍ ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്‍റിലാണ് വേടന്‍റെ ഒരു പാട്ട് വരുന്നത്. അത് ആ സീനിനെ ലിഫ്‌റ്റ് ചെയ്യുന്നതില്‍ വളരെയധികം പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം.

കാന്താര ചാപ്‌റ്റര്‍ 1 കാരണമാണ് സിനിമയുടെ റിലീസ് മാറ്റിവെച്ചത് എന്നത് ശരിയാണോ?

തീര്‍ച്ചയായും അതേ. ആ സമയത്ത് കാന്താര പോലുള്ള സിനിമ ഒരു പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയായി വരുന്നു..പല രീതിയില്‍ അത് പ്രേക്ഷകര്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ആ സമയത്ത് അത്തരം ഒരു വലിയ ഹിറ്റിന് മുന്‍പില്‍ കൊണ്ട് പോയി ഇറക്കി, നമ്മുക്ക് കിട്ടുന്ന തിയേറ്ററുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്‌ക്കേണ്ടെന്നുള്ള തീരുമാനം, മൊത്തത്തില്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ സൈഡും ഡിസ്‌ട്രിബ്യൂഷന്‍ സൈഡുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് മാറ്റിയത്. പക്ഷേ അതും നമ്മള്‍ രസകരമായൊരു പ്രൊമോഷന്‍ വീഡിയോയിലൂടെ ആ ലെജന്‍റിനെ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അത്യാവശ്യം വൈറലായ ഒരു കണ്ടന്‍റ് ആയിരുന്നു അത്. അപ്പോള്‍ സേഫ് ആയിട്ടൊരു സമയത്ത് ഇറക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം നമ്മുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം സിനിമ കുറച്ചും കൂടി ആളുകളിലേക്ക് എത്തണം. നമ്മള്‍ നല്ലൊരു സിനിമ ചെയ്‌ത് അതിനിടയില്‍ മുങ്ങിപ്പോകരുതല്ലോ..അത് കൃത്യമായി ആളുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ കൂടിയാണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അത് വിജയം കാണുന്നത്.

രണ്ട് പേര്‍ ചേര്‍ന്നാണല്ലോ നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിന്‍റെ തിരക്കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതും ആദ്യ ചിത്രത്തിലെ കൂട്ടുകെട്ട്.. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അനുഭവം? എഴുത്തിനിടെ ആശയപരമായോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?

നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ.. രണ്ട് പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് വരുന്നു..സ്‌ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാം എന്ന രീതിയില്‍ അല്ല ഞങ്ങളുടെ വര്‍ക്കിംഗ് സ്‌റ്റൈല്‍ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദീര്‍ഘകാല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. നമ്മള്‍ രണ്ട് പേരുടെയും തോട്ട് പ്രോസസും നമ്മള്‍ കാണുന്ന സിനിമകളും നമ്മുക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന സിനിമകളും എല്ലാം ഒന്നാണ്. ഒരേ വേവ്‌ലെന്ത് വര്‍ക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് നല്ലൊരു ആങ്കിളില്‍ ഒരു സ്‌ക്രിപ്‌റ്റ് എഴുതി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ അതിനിടയില്‍ ആശയപരമായി പല ഭിന്നതകളും ഉണ്ടാവണം. ഒരാള്‍ എഴുതുമ്പോള്‍ അത് കൊള്ളാം, സൂപ്പറാണ് അടിപൊളിയാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് കൊണ്ടിരുന്നാല്‍, ഒരു ഹെല്‍ത്തി ഡിബേറ്റ് ഇല്ലെങ്കില്‍, ഒരിക്കലും നല്ലൊരു പ്രോഡക്‌ടിലേക്ക് ഒരു ടെക്‌സ്‌ ഫോര്‍മാറ്റിലേക്ക് മാറില്ല.

ചില പോയിന്‍റില്‍ വെച്ച് ഞങ്ങള്‍ രണ്ടു പേരും തമ്മില്‍ തീര്‍ച്ചയായും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകള്‍ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോള്‍ ഒന്നാലോചിച്ച് ഞങ്ങളില്‍ ആര് പറഞ്ഞതാകും ശെരി എന്ന പോയിന്‍റിലേക്ക് എത്താറുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ പോയിന്‍റ് കറക്‌ട് ചെയ്‌ത് ഞങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടു പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നത്. പണ്ട് സിദ്ദിഖ് ഇക്കയോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോള്‍ പുള്ളി പറഞ്ഞ മറുപടി വളരെ ഇഷ്‌ടമാണ്. ഇരട്ട തിരക്കഥാകൃത്തുകള്‍ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേരും കൂടി ചേര്‍ന്ന് ഒരു പേന പിടിച്ച് എഴുതുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യമല്ല. ആശയപരമായി രണ്ട് പേര്‍ തമ്മില്‍ ഒരുമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്‍റെ പോയിന്‍റ്. നമ്മളിത് വളരെ എഞ്ചോയി ചെയ്‌താണ് ഇതിന്‍റെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എക്കാലവും ഓര്‍മ്മിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തനുഭവമാണ് നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിന്‍റെ തിരക്കഥാ രചന.

ഇനി സ്വതന്ത്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കണം എന്നില്ലേ? അതോ മലയാള സിനിമയിലെ ഹിറ്റ് കൂട്ടുക്കെട്ട് എന്ന ലേബല്‍ ആയി മാറുമോ സുനു-ജ്യോതിഷ് കൂട്ടുകെട്ട്?

നിലവില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കണം എന്ന ചിന്ത ഞങ്ങള്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്കും ഇല്ല. സത്യത്തില്‍ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഞങ്ങള്‍ രണ്ട് പേരും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുമിച്ചുള്ള എഴുത്ത് വളരെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി സിനിമ വിജയിക്കുമ്പോള്‍... വിജയിച്ചാല്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ തീരുമാനിക്കട്ടെ, എന്താണ് നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗിന്‍റെ ഭാവി എന്നുള്ള കാര്യം.

സംവിധാനം താല്‍പ്പര്യം ഉണ്ടോ?

അതിന് വേണ്ടി ആത്മാര്‍ത്ഥമായി ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോള്‍ എഴുത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ സേഫ് സോണ്‍...ഒരു കിക്ക് കണ്ടെത്തുന്നതും. പക്ഷേ സംവിധാനത്തിന്‍റെ മേഖല കൂടി പഠിക്കാനും അത് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാനും താല്‍പ്പര്യം ഉണ്ട്. ഭാവയില്‍ എന്താകുമെന്ന് അറിയില്ല.

പുതിയ പ്രോജക്‌ടുകളെ കുറിച്ച് പറയാമോ?

അടുത്ത ഒരു ചിത്രം വരാനുള്ളത് തമിഴിലാണ്. അതിന്‍റെ ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. അതിപ്പോള്‍ ഏകദേശം അനൗന്‍സ്‌മെന്‍റ് സ്‌റ്റേജിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പറയാറായിട്ടില്ല. ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചാല്‍ മാത്രമെ നമ്മുക്കത് പുറത്തുവിടാന്‍ കഴിയൂ.

പെണ്ണു കേസില്‍ അഡീഷണല്‍ സ്‌ക്രീന്‍ പ്ലേ ആണല്ലോ.. എന്താണ് അഡീഷണല്‍ സ്‌ക്രീന്‍ പ്ലേ..വിശദീകരിക്കാമോ?

പെണ്ണു കേസില്‍ അഡീഷണല്‍ സ്‌ക്രീന്‍ പ്ലേ ഡയലോഗുകള്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല്‍..അതിന്‍റെ നിര്‍മ്മാതാവ് ഇ4 എക്‌സ്‌പിരിമെന്‍റ് സിവി സാരഥി ചേട്ടന്‍ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും വെല്‍വിഷറുമാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്‌ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഫെബിന്‍ സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് ആണ് സംവിധാനം. അവരുടെ കയ്യില്‍ സ്‌ക്രിപ്‌റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവര്‍ക്കത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. കുറച്ച് ഏരിയകളൊക്കെ ഒന്ന് വര്‍ക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങള്‍ ആ പ്രോജകടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പരിചയപ്പെട്ടപ്പോള്‍ വര്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ വളരെ സുഖമുള്ള ടീം ആയിരുന്നു. കംഫേര്‍ട്ട് ആയിരുന്നു വര്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍. അഡീഷണല്‍ സ്‌ക്രീന്‍ പ്ല, ഡയലോഗ്‌സ് എന്നീ ഏരിയകള്‍ ഞങ്ങള്‍ വര്‍ക്ക് ചെയ്‌തിരുന്നു. നല്ലൊരു സിനിമയാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഒരാള്‍ ചെയ്‌തുവച്ചൊരു വര്‍ക്ക്, ആ സ്‌പെയിസിലേക്ക് അവരുടെ ഗ്യാംഗിലുള്ള ആരെങ്കിലുമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍ കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങള്‍ പുറത്തുള്ള ആളുകളായിരുന്നു. അപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കും അവര്‍ക്കും ആശയപരമായി ഒത്തുപോകുന്ന ഒരു ആങ്കിളില്‍ മാത്രമെ അത്തരത്തില്‍ വര്‍ക്കാവൂ. പക്ഷേ പരിചയപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ ദീര്‍ഘകാലം അറിയുന്ന സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ് ഫെബിന്‍ നമ്മോട് പെരുമാറിയത്. അതുകൊണ്ട് വര്‍ക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വാതത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്‍റെ റൈറ്റര്‍ രശ്‌മിയാണെങ്കിലും..ഡിഒപി ഷിനോസ് ഇക്ക ആണെങ്കിലും (പ്രണയ വിലാസം-ഡിഒപി) ആരായാലും... ആ പ്രോസസ് വളരെ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്‌തിരുന്നു.

സിനിമയ്‌ക്ക് മുമ്പുള്ള സുനുവും ജ്യോതിഷും?

സുനു: ജേര്‍ണലിസം കഴിഞ്ഞ് മൈത്രി എന്നൊരു അഡ്വര്‍ടൈസിംഗ് കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ജ്യോതിഷ്: വിഷ്വല്‍ മീഡിയ കഴിഞ്ഞാണ് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പോഴും സിനിമയില്‍ തുടരുന്നു.

