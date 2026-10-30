'കണ്ടാല് മറക്കാത്ത സിനിമയാണ് സമരസ'; ആദ്യ സിനിമയുടെ അനുഭവങ്ങള് പങ്കുവച്ച് സംവിധായകന് ബാബുരാജ് ഭക്തപ്രിയം
തിരക്കഥാകൃത്ത് ആയി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും പിന്നീട് സംവിധായകൻ ആവുകയും ചെയ്ത ബാബുരാജ് ഭക്തപ്രിയം തന്റെ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങള് ഇ ടിവി (ETV Bharat) ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 5:18 PM IST
അക്കി വിനായക്
'ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ','ഉന്മാദം' തുടങ്ങിയ നിരവധി സിനിമകളിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതരായ അഖില നാഥ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമായ 'സമരസ' ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നു. ബാബുരാജ് ഭക്തപ്രിയൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചലച്ചിത്രം സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആശയമുള്ള സിനിമയാണ്. തിരക്കഥാകൃത്ത് ആയി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും പിന്നീട് സംവിധായകൻ ആവുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ബാബുരാജ്. തന്റെ ആദ്യ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ബാബുരാജ് ഭക്തപ്രിയം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
"മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പിന്റെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയാണ് 'സമരസ'. വിവിധ കാഴ്ചപ്പാടുകളും സ്വഭാവങ്ങളും ഉള്ള മനുഷ്യർ ഒരു കാര്യത്തിനുവേണ്ടി ഒന്നിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊരു കഥ പറയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ സമരസങ്ങളും ചിത്രത്തിന്റെ ഓരോ ഫ്രയിമിലും പ്രേക്ഷകർക്ക് വ്യക്തമാകും", ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആമുഖമായി സംവിധായകൻ ബാബുരാജ് പറയുന്നു.
"നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ചില വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുങ്ങുന്നത്. 22 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഞാൻ വായിച്ചൊരു പത്രവാർത്ത. കാലങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളൊക്കെ എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരാതെ തുടരുമല്ലോ. പുരോഗതികളെ തള്ളിപ്പറയുകയല്ല.. എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും സാധാരണക്കാരന്റെ ചില സാധാരണ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുകയില്ല. ഒരിക്കൽ സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റിന്റെയോ ദുരന്തത്തിന്റെയോ പഴിചാരി കണ്ണീരൊഴുക്കി ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചിന്തകളിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സിനിമയാണ് 'സമരസ' ", സംവിധായകൻ ബാബുരാജ് ഭക്തപ്രിയം വിശദീകരിച്ചു.
ബാബുരാജ് എന്ന സംവിധായകൻ
"സാധാരണ ചുറ്റുപാട് നിന്നും മലയാള സിനിമയിലേക്ക് പതുക്കെ നടന്നു കയറിയ ഒരാൾ. അച്ഛനും അമ്മയും കുടുംബവും കലാപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു. എഴുത്തിന്റെയും സിനിമയുടെയും വഴിയെ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഞാനായിരുന്നു. ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമ അത്ര എളുപ്പം എത്തി പിടിക്കാവുന്ന മേഖലയല്ല", സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
"നീയൊരു സിനിമ ചെയ്യ് ഞാൻ ഒപ്പം ഉണ്ടാകും എന്നൊരു സഹായ വാഗ്ദാനം സിനിമ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറവാണ്. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ അതിജീവനമാണ് പ്രധാനം. ഞണ്ടുകളുടെ കഥ പോലെ. ഒരു തുടക്കക്കാരൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യ സിനിമ. നേരിട്ട് പ്രതിസന്ധികളുടെ ഉച്ചസ്ഥായി. അതൊരുപക്ഷേ മുന്നോട്ടുള്ള സിനിമാ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ആകും. പഠനങ്ങൾ ആകും. മദ്രാസിലെ പൈപ്പ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്നേയുള്ളൂ", സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
"തിരക്കഥാകൃത്ത് ആകാൻ ആയിരുന്നു മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നുവരുന്നത്. 2014 മുതലുള്ള ശ്രമം. ഇതിനിടയിൽ തോളോട് തോൾ ചേർത്തുപിടിച്ച ചിലരുടെ വിയോഗങ്ങൾ സിനിമ യാത്രയുടെ ദൂരം കൂട്ടി. ഒടുവിൽ 'സമരസ' എന്ന സിനിമ സംഭവിച്ചു", ബാബുരാജ് ഭക്തപ്രിയം പറഞ്ഞു.
അഖില നാഥിന്റെ കഥാപാത്രം
"മുപ്പതോളം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച കലാകാരിയാണ് അഖില നാഥ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് വലിയ സിനിമകളുടെ ഭാഗമായി അവർ. മാത്രമല്ല അവരൊരു നാടകപ്രവർത്തകയും ആക്ടിംഗ് ട്രെയിനറുമാണ്. സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഖില നാഥാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം. ക്ഷമയുടെ പര്യായമാണല്ലോ സ്ത്രീ. ഒരു സ്ത്രീ കയ്യിൽ വാളെടുത്തു പിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ സഹനവും ക്ഷമയും എത്രത്തോളം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകണം", സംവിധായകന് തുടര്ന്നു.
"ജപ്തി എന്ന വാക്കിനെ പലപ്പോഴും തമാശ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വാർത്തകളിൽ നിറയുന്ന ജപ്തി ജനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയില്ല. സിനിമയുടെ കഥ വിശദീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, അന്തിയുറങ്ങുന്ന വീടും 3 സെന്റ് പുരയിടവും നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് അറിയുമ്പോൾ, അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും പാഴാകുമ്പോൾ. സഹായിക്കാൻ ആരും ഇല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ കയ്യിൽ വാൾ ഏന്തുന്നത് സ്വാഭാവികം", സംവിധായകന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"അഖില ആ രംഗം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലിരുന്ന് എന്റെ മനസ് നിറഞ്ഞു. ഒരുപാട് വൈകാരിക നിമിഷങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീ പ്രതികരിച്ചാൽ പിന്നീട് അതിന് പിന്നാലെ ഉണ്ടാകുന്ന ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ, അത് അവർ നേരിടുന്ന രീതി ഇതൊക്കെ ചിത്രം പറയുന്നു. ഓരോ നിമിഷത്തിലും അഖിലയുടെ പ്രകടനം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ദുർഗ എന്നാണ് അഖില അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്", സംവിധായകന് വിവരിച്ചു.
ആദ്യ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ
"നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന സിനിമയുടെ ആശയത്തിന് വലിയൊരു ആഴമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ മുന്നോട്ടുവരുന്നത്. ഒരു ചെറിയ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന വഴി സിനിമയുടെ ക്യാൻവാസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ പ്രൊഡക്ഷന്റെ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്" ബാബുരാജ് വ്യക്തമാക്കി.
"സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന വേളയിൽ ആറ് ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണം ഒരു മഴ കാരണം മുടങ്ങി. മഴക്കാലം അല്ലായിരുന്നിട്ട് കൂടി മഴ സിനിമയ്ക്ക് വില്ലനായി. ചിത്രീകരണം മുടങ്ങി മഴ നോക്കി ഇരുന്നപ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ആ സങ്കടം കാരണമുള്ള കണ്ണീരാണ് ഒഴുകിയിറങ്ങുന്നത് എന്ന് തോന്നി", സംവിധായകന് അന്നത്തെ കാര്യം ഓര്ത്തു.
"ഇതിനിടയിൽ വീണ്ടും ചിത്രീകരണം ആറുമാസത്തോളം നിർത്തിവച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് പുനരാരംഭിച്ചത്. അപ്പോഴേക്കും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായി. അഭിനയിക്കുന്നത് ചെറിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആണെങ്കിൽ പോലും, അവർക്കും മറ്റു സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകണമല്ലോ. നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല", സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി.
"പ്രതിസന്ധികളുടെ പെരുമഴ പിന്നെയും സെറ്റിൽ പെയ്തിറങ്ങി. ചിത്രീകരണം നടയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ക്യാമറ അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രവർത്തനരഹിതമായി. ഒരു പ്രാവശ്യം ജനറേറ്റർ കത്തി പോയി. നിലമ്പൂർ ആയിരുന്നു ഈ സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ", സംവിധായകന് ചിത്രീകരണത്തെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞു.
"നായികയുടെ വീടായി കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം ഉണ്ട്. എന്താണ് കാരണം എന്നറിയില്ല ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അഖിലക്ക് ശക്തമായ തലവേദന. നായികയുടെ മകനായി അഭിനയിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു പയ്യനാണ്. സ്മാർട്ട് ആയ അവൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ വല്ലാതെ പരിഭ്രമിക്കുകയും കരയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ചെറിയൊരു ആക്ഷൻ രംഗം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ വലിയൊരു അപകടം ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു. അതും തലനാരിഴക്ക് മാറിപ്പോയി . അപ്രതീക്ഷിതമായി ചില തടസ്സങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണല്ലോ ചില വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്നത്.
എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് ചിത്രം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിച്ചു", സംവിധായകന് ഓര്ത്തു.
സിനിമയുടെ ആശയം, പൊളിറ്റിക്സ്
"പൊതുവേ മലയാള സിനിമയിൽ അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് സമരസ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ആശയം മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നല്ല പൊതുവേ പറയാൻ മടി കാണിക്കാറാണ് പതിവ്. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി സിനിമ സംസാരിക്കുന്നില്ല. നിലപാടുകളുടെ ആകെത്തുകയും രാഷ്ട്രീയമാണല്ലോ", സംവിധായകന് വിവരിച്ചു.
"ഏതൊരു രാജ്യത്തും സാധാരണക്കാരൻ നേരിടുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നത്. നിരന്തരം കാണുന്ന ഒരേ കാഴ്ചകൾ, ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സിനിമയിൽ കണ്ടുമടുത്ത കഥയാണ് ചർച്ചചെയ്യുന്നതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. കണ്ടാൽ മറക്കാത്ത കഥയാണ് 'സമരസ' '',. സംവിധായകൻ ബാബുരാജ് വ്യക്തമാക്കി.
"സിനിമ സമൂഹത്തിന് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്പർ വൺ ആണെന്ന് പറയുന്നു. പ്രബുദ്ധത ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നു. ഇതൊരു തിരിച്ചറിവ് ആകാം. അഹങ്കാരവും പൊങ്ങച്ചവും ആകുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അർഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ അർഹതയുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നീട് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് വലിയ പരാജയമായിരിക്കും. സിനിമ ഇങ്ങനെയൊരു വിഷയവും പറഞ്ഞുവെക്കുന്നു", സംവിധായകന് ബാബുരാജ് ഭക്തപ്രിയം പറഞ്ഞു.
"ഉജ്ജ്വലമായ സിനിമ ഉദാത്തമായ സിനിമ അങ്ങനെയുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. പ്രേക്ഷകർക്ക് ആസ്വദിക്കാനും അതോടൊപ്പം ചിന്തിക്കാനും ഉള്ള വക സമരസ തിയേറ്ററുകളിൽ നൽകും",സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി.
"പ്രദീപ് ബാലൻ, ദിനേശ് പട്ടത്ത് തുടങ്ങിയ അഭിനേതാക്കൾ അവിശ്വസനീയമായ പ്രകടനമാണ് സിനിമയിൽ കാഴ്ച വച്ചിരിക്കുന്നത്. വിനോദ് കോഴിക്കോട്, ദേവരാജ് എന്നിവരും അഭിനേതാക്കളായി ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നായികമാരിൽ ഒരാളായ നിലമ്പൂർ ആയിഷ. ഈ സിനിമയുടെ പ്രധാന ആകർഷണ ഘടകമാണ്. അഭയ് എ കെ യാണ് സിനിമയുടെ സംഗീതം. ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഗാനത്തിന് ഞാൻ സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ ഈ സിനിമയിലെ രണ്ടു ഗാനങ്ങൾ പാടി.സുമേഷ് സുരേന്ദ്രനാണ് ഛായാഗ്രഹണം",ബാബുരാജ് ഭക്തപ്രിയം വിശദമാക്കി.
പ്രേക്ഷകരോട്...
"എപ്പോഴും പൂർണ്ണതയിലുള്ള വിനോദം മാത്രമല്ലല്ലോ കലാസ്വാദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ സമരസങ്ങൾ പറയുന്ന കഥകളും സിനിമകളും പ്രേക്ഷകർ കാണണം ആസ്വദിക്കണം. സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധത്തോടെ സ്വന്തം കാലൻ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് 'സമരസ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ നായിക. പ്രേക്ഷകർ സിനിമ കണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങൾ മാത്രമല്ല വിമർശനങ്ങളും ഇരു കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കും. ബാബുരാജ് ഭക്തപ്രിയം വിശദീകരിച്ചു.
https://youtu.be/ubw_gbDxqPY?si=uHk1MFCcsuw0jQx3Conclusion: