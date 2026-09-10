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മകളെ പാൻ-ഇന്ത്യൻ താരമാക്കിയ അമ്മക്കരുത്ത്; 'ഇരുമുടി' താരം ബേബി നക്ഷത്രയുടെ അമ്മ മനസ് തുറക്കുന്നു!

കണ്ണൂരിലെ വീട്ടിലിരുന്ന് നക്ഷത്രയുടെ സിനിമാ മേഖലയിലെ ഓരോ മുന്നേറ്റവും നിറഞ്ഞ ആഹ്ളാദത്തോടെ ഓര്‍ത്തെടുക്കുകയാണ് അമ്മ റിജിന. ഇടിവി ഭാരതിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ നിന്ന്.....

CHILD ARTIST BABY NAKSHATRA BABY NAKSHATRA MOTHER INTERVIEW BABY NAKSHATRA SUCESS STORY
Baby Nakshatra (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 12:58 PM IST

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ജയൻ കോമത്ത്

ണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷനിലെ പുല്ലൂപ്പിക്കടവിനടുത്ത് അത്താഴക്കുന്നില്‍ നിന്നുള്ള പന്ത്രണ്ടുകാരി അങ്ങ് തെലുഗു ദേശത്ത് ആരാധകരെ വാരിക്കൂട്ടുകയാണ്. ഇരുമുടിയെന്ന ഒറ്റ ചിത്രത്തിലൂടെ ആന്ധ്രയുടേയും തെലങ്കാനയുടേയും കണ്ണിലുണ്ണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ബേബി നക്ഷത്രയെന്ന കണ്ണൂരുകാരി. കടമ്പൂര്‍ ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ ഈ പന്ത്രണ്ട് കാരിയുടെ ആദ്യ തെലുഗു ചിത്രമാണ് രവി തേജ നായകനായ ഇരുമുടി. ഇതിലെ മാനെമ്മ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ബേബി നക്ഷത്ര അവതരിപ്പിച്ചത്. കണ്ണൂരിലെ വീട്ടിലിരുന്ന് നക്ഷത്രയുടെ സിനിമാ മേഖലയിലെ ഓരോ മുന്നേറ്റവും നിറഞ്ഞ ആഹ്ളാദത്തോടെ ഓര്‍ത്തെടുക്കുകയാണ് അമ്മ റിജിന.

CHILD ARTIST BABY NAKSHATRA BABY NAKSHATRA MOTHER INTERVIEW BABY NAKSHATRA SUCESS STORY
റിജിന (ETV Bharat)

ഇരുമുടി നക്ഷത്രയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രശംസയും അംഗീകാരവും നേടിക്കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു അമ്മയെന്ന നിലയിൽ, അവളുടെ പ്രകടനത്തോടുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണം കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വന്ന ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ വികാരം എന്തായിരുന്നു?

ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു മാളില്‍ സംവിധായകന്‍ ശിവ നിര്‍വാണയ്ക്കൊപ്പം നക്ഷത്രയുടെ ചിത്രം കണ്ട അനുഭവം മറക്കാനാവില്ല..മാളിന്‍റെ പേര് ഇപ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കുന്നില്ല. കൂടെ സംവിധായകന്‍റെ ഭാര്യയുമുണ്ടായിരുന്നു. മോളുടെ പ്രകടനത്തെ ആളുകള്‍ എത്രകണ്ട് ഏറ്റെടുത്തു എന്നതിന് തെളിവായിരുന്നു അന്ന് ഇരുമുടി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച തിയേറ്ററിലെ അന്തരീക്ഷം. ഇടവേളയായപ്പോള്‍ത്തന്നെ നിരവധി പേര്‍ മോളെ കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഫോട്ടോയെടുക്കാന്‍ വന്നു. സിനിമ തീര്‍ന്നാല്‍ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള തിരക്ക് മുന്‍കൂട്ടി കണ്ട് സംവിധായകനും അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരും സിനിമ തീര്‍ന്നയുടനെ മാള്‍ വിടാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലും തെലങ്കാനയിലും പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇരുമുടി എന്ന് അന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി. നക്ഷത്ര എന്നല്ല മോളെ മണെമ്മ എന്നാണ് അവിടെ ആളുകള്‍ വിളിക്കുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് അവരുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്നു മോളുടെ പ്രകടനം. അതൊക്കെ കാണുമ്പോള്‍ എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം.

നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും സ്വദേശത്തെ കുറിച്ചും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ?

വടക്കന്‍ കേരളത്തിലെ കണ്ണൂരാണ് സ്വദേശം. കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പരിധിയില്‍പ്പെടുന്ന പുല്ലൂപ്പിക്കടവിനടുത്ത് അത്താഴക്കുന്നിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്.എനിക്ക് ഒറ്റ മകളാണ് നക്ഷത്ര. രണ്ട് വര്‍ഷം മുമ്പ് ഒരു അപകടത്തില്‍ നക്ഷത്രയുടെ അച്ഛനെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് നഷ്ടമായി. എന്‍റെ അച്ഛന് ഞാനടക്കം മൂന്ന് പെണ്‍മക്കളാണ്. അച്ഛന് അറുപത് വയസ്സായി . എനിക്ക് രണ്ട് അനിയത്തിമാരാണ്. ഒരാള്‍ റീമ ജന്മനാ ബധിരയും മൂകയുമാണ്.രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പായിരുന്നു അവളുടെ വിവാഹം. എന്തും നേരിടാനുള്ള കരുത്താണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് അച്ഛനില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത്.

CHILD ARTIST BABY NAKSHATRA BABY NAKSHATRA MOTHER INTERVIEW BABY NAKSHATRA SUCESS STORY
നക്ഷത്രയും അമ്മയും അച്ഛനും (ETV Bharat)

നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയെ കുറിച്ചും വരുമാന മാര്‍ഗത്തെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കാമോ?

ഞാന്‍ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിങ്ങും പഠിച്ചു.അച്ഛന് റസ്റ്റാറന്‍റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വര്‍ഷങ്ങളായി ഞങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതാണത്. അച്ഛന്‍റെ അച്ഛനും നടത്തിയ ഹോട്ടലാണത്. അച്ഛനെ സഹായിക്കാന്‍ ഞാനും കൂടും. ഇപ്പോഴും വീട്ടിലെ തിരക്കുകള്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ഞാന്‍ റസ്റ്റാറന്‍റിലെത്തി അച്ഛനെ സഹായിക്കും. കാഷ്യറായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാറുണ്ട്.

നക്ഷത്ര ഇപ്പോഴും വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, എങ്കിലും ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവളുടെ ഈ അഭിനയയാത്ര എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്? അഭിനയത്തോട് അവൾക്ക് ശരിക്കും താല്പര്യവും കഴിവും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്?

അത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് ഞാന്‍ തിരിച്ചറിയുന്നത്. അന്ന് ടിക് ടോക്കിന്‍റെ കാലമായിരുന്നു. നക്ഷത്ര എല്‍ കെജിയിലോ യുകെജിയിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലം. അന്ന് ചെറിയ തോതില്‍ പാട്ടുകളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ മോളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുമായിരുന്നു. മിക്ക വീഡിയോകളിലും മോളുടെ ലിപ്പ് കറക്റ്റായി വരുന്നത് ഞാന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. പാട്ടുകളുടെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു അധികവും ചെയ്തത്.നക്ഷത്രയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അന്നേ അവള്‍ക്ക് ഏത് വീഡിയോ ആയാലും ചെയ്യാന്‍ കൂടുതല്‍ ടേക്ക് വേണ്ടിവന്നിരുന്നില്ല എന്നതാണ്. മോള്‍ക്ക് ഓരോ സന്ദര്‍ഭത്തിനുമിണങ്ങുന്ന വിവിധ ഭാവങ്ങള്‍ അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിക്കാന്‍ കഴിവുണ്ടെന്ന ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങിനെയാണ്. ടിക് ടോക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ നിരോധിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഇന്‍സ്റ്റ വന്നു. എനിക്ക് ഇന്‍സ്റ്റാ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അധികം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അക്കൗണ്ട് ഞാന്‍ നിര്‍ത്തിയില്ല. ഇടക്കൊക്കെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാന്‍ അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുത്തു. ഒന്നര വര്‍ഷത്തിലധികമെടുത്തു ഫോളോവേഴ്സിന്‍റെ എണ്ണം കൂടി വരാന്‍.രാവണ പ്രഭു എന്ന ചിത്രത്തിലെ മോള്‍ ചെയ്ത ഒരു ഡയലോഗ് വീഡിയോ ഏഴ് മില്യണ്‍ വ്യൂസ് നേടി. പിന്നെ ഹിന്ദി പാട്ടുകളുടെ വീഡിയോകള്‍ക്കാണ് കൂടുതലും വ്യൂസ് ലഭിച്ചത്. നോര്‍ത്ത് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നാണ് ഏറെ പ്രോല്‍സാഹനം കിട്ടിയത്. ഓണ്‍ വോയ്സ് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ മലയാളി പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും നല്ല പ്രോല്‍സാഹനം കിട്ടി. അങ്ങിനെയാണ് പതുക്കെ നക്ഷത്ര അഭിനയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പിച്ച വെക്കുന്നത്.

CHILD ARTIST BABY NAKSHATRA BABY NAKSHATRA MOTHER INTERVIEW BABY NAKSHATRA SUCESS STORY
ഇരുമുടി പോസ്റ്റര്‍ (Special Arrangement)

ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയിൽ കുട്ടിയുടെ പഠനം, അഭിനയം, നിത്യജീവിതം എന്നിവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് തികച്ചും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു സാധാരണ ദിവസം എങ്ങനെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്?

മോള്‍ പഠിക്കുന്നത് കടമ്പൂര്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലാണ്. അവിടെയുള്ള പ്രിന്‍സിപ്പാളും അധ്യാപകരും മാനേജ്മെന്‍റും അവളുടെ സഹപാഠികളുമൊക്കെ നല്ല പിന്തുണയാണ് നല്‍കുന്നത്. മോള്‍ക്ക് ക്ലാസ് അറ്റന്‍ഡ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അവര്‍ നോട്ട്സൊക്കെ കൃത്യമായി അയച്ചു കൊടുക്കും.ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവള്‍ക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങ് തിരക്കുകള്‍ കാരണം പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിലെത്തി പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ സാധിക്കാതെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ മകള്‍ക്ക് വേണ്ടി സ്കഊള്‍ പ്രത്യേകം പരീക്ഷ നടത്താറുണ്ട്. സ്കൂളില്‍ പോകാത്തപ്പോഴൊക്കെ നക്ഷത്ര പലപ്പോഴും പത്തു മണിക്കൊക്കെയാണ് ഉണരുക. കുറച്ചു നേരം ടിവി കാണും. പുറത്തു പോയി കളിക്കുന്നതൊക്കെ കുറവാണ്. കൂട്ടുകാരും വളരെ ചുരുക്കമാണ്. പേപ്പര്‍ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും ജേര്‍ണല്‍ വര്‍ക്കു ചെയ്യാനുമൊക്കെ മോള്‍ക്ക് വലിയ താല്‍പ്പര്യമാണ്.

നക്ഷത്രയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാകാൻ ഒരു അമ്മയെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

CHILD ARTIST BABY NAKSHATRA BABY NAKSHATRA MOTHER INTERVIEW BABY NAKSHATRA SUCESS STORY
നക്ഷത്രയും അമ്മയും (ETV Bharat)

നക്ഷത്രയുടെ വളര്‍ച്ച മാത്രമാണ് എന്‍റെ സന്തോഷം. അവളുടെ കഴിവ് തിരിച്ചറിയാനായതാണ് അമ്മയെന്ന നിലയില്‍ എന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. പിന്നെ ഞാന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചത് അവള്‍ക്ക് വേണ്ട സഹായം ഒരുക്കാനും പ്രോല്‍സാഹനം നല്‍കാനുമാണ്. അവള്‍ കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലേ. എന്‍റെ സഹായം അവള്‍ക്കാവശ്യമുള്ള സമയമാണ്. അത് വലിയ ത്യാഗമായൊന്നും ഞാന്‍ കണക്കാക്കുന്നില്ല. അവള്‍ക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള വഴി കാട്ടാനും നല്ലതു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. അത് തുടരും.അത് അമ്മയെന്ന നിലയിലുള്ള എന്‍റെ കടമയല്ലേ. അതൊന്നും ത്യാഗമല്ല. നാട്ടില്‍ നടക്കുന്ന ഷൂട്ടിങ്ങുകള്‍ക്കെല്ലാം ഞാന്‍ തന്നെയാണ് നക്ഷത്രക്കൊപ്പം പോകാറുള്ളത്. കേരളത്തിനു പുറത്താണ് ഷൂട്ടെങ്കില്‍ അനിയത്തിയോ അവളുടെ ഭര്‍ത്താവോ ഒപ്പമുണ്ടാകും.

തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പിൻബലം അമ്മയാണെന്ന് നക്ഷത്ര എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സമ്മര്‍ദ ഘട്ടങ്ങളില്‍ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങായി നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്?

നക്ഷത്ര കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലേ. അവള്‍ക്ക് നമ്മുടെ സപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യമാണ്. കൊച്ചു കുട്ടിയായതു കൊണ്ടു തന്നെ ഒരു പാട് നേരം എന്തിലെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമൊന്നും അവള്‍ക്കില്ല. സിനിമകള്‍ കുത്തിയിരുന്ന് കാണുന്നതൊക്കെ കുറവാണ്. നക്ഷത്രയെക്കൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യിക്കാന്‍ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് നിര്‍ബന്ധിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോല്‍സാഹനം കണ്ടപ്പോള്‍ അവള്‍ക്കും താല്‍പ്പര്യമായി. അവള്‍ തന്നെ വീഡിയോചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങി. ഇപ്പോള്‍ സിനിമ വരെയെത്തി. അമ്മയെന്ന നിലയില്‍ അതൊക്കെ എനിക്ക് സന്തോഷം നല്‍കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.

CHILD ARTIST BABY NAKSHATRA BABY NAKSHATRA MOTHER INTERVIEW BABY NAKSHATRA SUCESS STORY
Baby Nakshatra (Special Arrangement)

സിനിമ അവളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെയും പഠനത്തെയും സൗഹൃദങ്ങളെയും സാധാരണ ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്? അഭിനയത്തെയും പ്രശസ്തിയെയും കുറിച്ച് അവൾക്കായി നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നിര്‍ദേശങ്ങളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്?

നക്ഷത്ര ഏഴാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുകയാണ്. ബേസിക് സയന്‍സും മലയാളവുമൊക്കെയാണ് അവളുടെ ഇഷ്ട വിഷയങ്ങള്‍. പഠന കാര്യത്തില്‍ വിട്ടു വീഴ്ച ചെയ്യാനാവില്ല. ക്ലാസുകള്‍ നഷ്ടമാകുന്നതു കൊണ്ട് മോള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ട്യൂഷന്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റിക്കര്‍ കളക്ഷനും പേപ്പര്‍ ക്രാഫ്റ്റും പോലുള്ള അവളുടെ ഹോബികളും തുടരാന്‍ അനുവദിക്കുന്നു. അതേ സമയം അഭിനയത്തില്‍ കഴിവുള്ളതു കൊണ്ട് സിനിമാ അഭിനയം തുടരേണ്ടതുമുണ്ട്. അവള്‍ക്കും ഇപ്പോള്‍ അഭിനേത്രിയാകണമെന്ന താല്‍പ്പര്യമുണ്ട്. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കും. അവള്‍ക്ക് തിരിച്ചറിവാകുന്ന പ്രായത്തില്‍ ഏത് കരിയര്‍ വേണമെന്ന് നക്ഷത്രക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം . അതാണ് എന്‍റെ നിലപാട്.

ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ശ്രദ്ധയും പ്രശംസയും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് നടൻ ധനുഷ് അവളെ ഒത്തിരി അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രശംസകളെയും വിമർശനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ നേരിടാനും അവളെ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്?

CHILD ARTIST BABY NAKSHATRA BABY NAKSHATRA MOTHER INTERVIEW BABY NAKSHATRA SUCESS STORY
ഇരുമുടി പോസ്റ്റര്‍ (Special Arrangement)

ഇരുമുടിയിലെ മോളുടെ അഭിനയം കണ്ട് പ്രമുഖ താരങ്ങളടക്കം ഒരു പാടു പേര്‍ അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. ബേബി നക്ഷത്രയുടെ ഭാവങ്ങളും ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയും തന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ചിത്രത്തിലെ നായകനായ രവി തേജ തുറന്നു പറഞ്ഞത്. ഇരുമുടി സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ധനുഷ് വീഡിയോ കോള്‍ ചെയ്ത് നക്ഷത്രയെ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. അഭിനയമെന്തെന്ന് തനിക്ക് ബേബി നക്ഷത്രയില്‍ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അത്ര മികച്ച അഭിനയമായിരുന്നു നക്ഷത്രയുടേതെന്നും വളരെ സിമ്പിളായും നാച്വറലായും ഈ ചെറു പ്രായത്തില്‍ അഭിനയിക്കുന്നത് അദ്ഭുതകരമാണെന്നുമായിരുന്നു ധനുഷ് പറഞ്ഞത്. ബേബി നക്ഷത്രയുടെ കഥാപാത്രം തന്‍റെ മനസ്സില്‍ എക്കാലവും തങ്ങി നില്‍ക്കുമെന്നും അത്ര മനേഹരമായാണ് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ധനുഷ് പറഞ്ഞത് മോള്‍ക്ക് വലിയ പ്രോല്‍സാഹനമായി. രശ്മിക മന്ദാനയും മോള്‍ക്ക് അഭിനന്ദന സന്ദേശമയച്ചു. ബേബി നക്ഷത്രയുടെ വൈകാരിക രംഗങ്ങള്‍ തന്നെ വല്ലാതെ സ്പര്‍ശിച്ചു എന്നായിരുന്നു അവരുടെ കുറിപ്പ്. പ്രഭു ദേവയും ബേബി നക്ഷത്രയുടെ പ്രകടനം തന്നെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആഴമേറിയ വൈകാരിക രംഗങ്ങള്‍ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായും ശക്തമായും അവതരിപ്പി ച്ചു എന്നായിരുന്നു പ്രഭുദേവ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഒരു സാധാരണ നാട്ടിന്‍പുറത്തുകാരി കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ അഭിനന്ദനങ്ങളും പ്രോല്‍സാഹനങ്ങളും തീര്‍ച്ചയായും അവള്‍ക്ക് വളരാന്‍ പ്രചോദനമാകും. തെലുഗു ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ നിരവധി സംവിധായകരും താരങ്ങളും നക്ഷത്രയുടെ പ്രകടനത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു.സിനിമ കാണുന്ന ലക്ഷക്കണക്കായ സാധാരണക്കാരും മോളെ ഹൃദയത്തോടു ചേര്‍ത്തു പിടിക്കുന്നത് അവള്‍ക്ക് സന്തോഷം നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഇരുമുടി സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മോളുടെ അക്കൗണ്ടിന് 9 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ ഫോളോവേഴ്സ് 13 ലക്ഷമായി ഉയര്‍ന്നു.

CHILD ARTIST BABY NAKSHATRA BABY NAKSHATRA MOTHER INTERVIEW BABY NAKSHATRA SUCESS STORY
രവി തേജയും നക്ഷത്രയും (Special Arrangement)

സിനിമയില്‍ എത്തിയെങ്കിലും നക്ഷത്രയുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാന്‍ തന്നെയാണ്. തെലുഗ് അറിയാതെയാണ് ഇരുമുടി സിനിമയില്‍ അഭിനയിച്ച തെന്ന് ഒരു ഇന്‍റര്‍വ്യൂയില്‍ പറഞ്ഞതിന്‍റെ പേരില്‍ കുറേ നെഗറ്റീവ് കമന്‍റ്സ് വന്നിരുന്നു.പോസിറ്റീവ് കമന്‍റ്സ് മാത്രമേ ഞങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുക്കാറുള്ളൂ. നക്ഷത്ര കൊച്ചു കുട്ടിയാണ്. എല്ലാവരേയും സന്തോഷിപ്പിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും മുന്നോട്ടു പോകാനാവില്ല എന്ന പാഠമാണ് അപ്പോഴും ഞങ്ങളൊക്കെ അവള്‍ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്.

വലിയ താരങ്ങൾക്കും മുതിർന്ന സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കുമൊപ്പം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ, അവളെ നിങ്ങൾ മാനസികമായി എങ്ങനെയാണ് പിന്തുണക്കുന്നത്? അതോടൊപ്പം ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റുകളിൽ അവൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലെന്നും സുരക്ഷിതയാണെന്നും എങ്ങനെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു?

ഇരുമുടി സിനിമയുടെ സെറ്റില്‍ വലിയ കരുതലും പിന്തുണയുമാ ണ് മോള്‍ക്ക് രവി തേജ സാര്‍ നല്‍കിയത്.സെറ്റില്‍ പേടിയൊന്നും കൂടാതെയാണ് നക്ഷത്ര പെരുമാറിയത്. ഭാഷ വേറെയാണെന്ന ഭയമൊന്നും അവള്‍ക്കില്ലായിരുന്നു. സംവിധായകന്‍ ശിവ നിര്‍വാണ അടക്കമുള്ളവരുടെ സമീപനം അവള്‍ക്ക് വളരെ ആശ്വാസം പകരുന്നതായിരുന്നു. ഇരുമുടി സിനിമയിലേക്കുള്ള ഓഡീഷന് മോളെ വിളിക്കുന്നത് നക്ഷത്രയുടെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടായിരുന്നു. ഹൈദരാബാദില്‍ മോളുടെ ഓഡീഷന്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ത്തന്നെ സംവിധായകന്‍ സിനിമയുടെ ഷഡ്യൂളിനെക്കുറിച്ച് സൂചന തന്നിരുന്നു. രാജമുണ്ട്രി കഴിഞ്ഞ് സിലേരു എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു 2025 നവംബര്‍ മുതല്‍ ഒരു മാസത്തോളം ഷൂട്ടിങ്ങ്. പിന്നെ ഓരോ മാസവും പത്തു ദിവസത്തെ ഷൂട്ടും. സെറ്റില്‍ മോളെ സഹായിക്കാന്‍ രമ്യ എന്ന മലയാളി പെണ്‍ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. രമ്യ മാറിയ ശേഷം ക്രൂവിലെ ഷെറിന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു മോളെ സഹായിക്കാന്‍. സിനിമ തീരുന്നതു വരെ നക്ഷത്രയെ സഹായിക്കാന്‍ അജയുമുണ്ടായിരുന്നു.

കന്നഡയില്‍ അഭിനയിച്ചപ്പോള്‍ ശിവരാജ് കുമാര്‍ മോള്‍ക്ക് വലിയ കൂട്ടായിരുന്നു.ഇരുമുടിയില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് തെലുഗു സിനിമകള്‍ കണ്ടത് വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു. മലയാളത്തിലും സ്ഥിതി അതു തന്നെ.തെലുഗു സിനിമകളുടെ റീമേക്കുകളാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടത് എന്നതിനാല്‍ ആദ്യമൊക്കെ തെലുഗു ഡയലോഗുകള്‍ വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു.. പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്നു തന്നെ നക്ഷത്ര തെലുഗ് മനസ്സിലാക്കിത്തുടങ്ങി. ചില വാക്കുകളൊക്കെ പറയാനും അവള്‍ പഠിച്ചു. ഇരുമുടി സിനിമയിലെ ഡബ്ബിങ്ങ് അവള്‍ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്.

സിനിമാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തുന്ന അമ്മയെന്ന നിലയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ യാത്രയിൽ, ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ നിമിഷം ഏതായിരുന്നു? ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചത് എന്താണ്?

CHILD ARTIST BABY NAKSHATRA BABY NAKSHATRA MOTHER INTERVIEW BABY NAKSHATRA SUCESS STORY
നക്ഷത്രയും അമ്മയും അച്ഛനും (ETV Bharat)

പ്രഭു ദേവ ചിത്രം പെട്ട റാപ്പിലൂടെ അഭിനയ ലോകത്തെത്തിയ നക്ഷത്രയെ അന്നൊക്കെ ഷൂട്ടിങ്ങ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയത് അച്ഛനായിരുന്നു. എന്നും സ്വന്തം പുണ്യാളന്‍ എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിലും മോള്‍ അഭിനയിച്ചു. രണ്ടു വര്‍ഷം മുമ്പ് ഒരു അപകടത്തില്‍ അഛനെ നഷ്ടമായ ശേഷം മോളെ ലൊക്കേഷനുകളിലേക്ക് അനുഗമിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ശിവരാജ് കുമാറിനൊപ്പം അഭിനയിച്ച ഇനിയും റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഡാഡ് എന്ന കന്നഡ സിനിമയില്‍ നക്ഷത്രക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുണ്ട്. , പെറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് പൃഥ്വി രാജിനൊപ്പം അഭിനയിച്ച ഐ നോബഡി എന്നിവയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങുകള്‍ക്കും നക്ഷത്രക്കൊപ്പം പോയത് ഞാനാണ്. കേരളത്തിനു പുറത്താണ് ഷൂട്ടിങ്ങെങ്കില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനാവില്ല. സഹോദരിയോ അവളുടെ ഭര്‍ത്താവോ ഒക്കെ സഹായത്തിനുണ്ടാവും. എന്‍റെ കുടുംബമാണ് അത്തരം എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും എനിക്ക് താങ്ങായും കരുത്തായും നില്‍ക്കുന്നത്.

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