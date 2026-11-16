'ഞാന് നോട്ടപ്പുള്ളിയായി, പൃഥ്വിരാജിനെ വിലക്കി'! മലയാള സിനിമയിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ; വിനയന് അഭിമുഖം
മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യ പരീക്ഷണങ്ങൾ മുതൽ മൾട്ടിവേഴ്സ് വരെ; പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇ ടിവിഭാരതിനോട് പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകന് വിനയൻ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2026 at 12:37 PM IST
അക്കി വിനായക്
വർഷം 1996... ദിലീപിനെ നായകനാക്കി വിനയൻ 'കല്യാണസൗഗന്ധികം' എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തു. അടിമുടി കോമഡി... കലാഭവൻ മണിയുടെയും ഇന്ദ്രൻസിന്റെയും ജഗതി ശ്രീകുമാറിന്റെയും തമാശകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ പൊട്ടിച്ചിരി സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നാലെ വിനയന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ദിലീപ്, കലാഭവൻ മണി എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ ആക്കി 'ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ്' എന്ന സിനിമ സംഭവിക്കുന്നു. കോമഡിക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല. ഇന്നും മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉച്ചയൂണിനോടൊപ്പം ടിവിയിൽ 'ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ്' സിനിമയുടെ പ്രക്ഷേപണം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരട്ടിമധുരം. തൊട്ടടുത്ത വർഷവും വിനയൻ- ദിലീപ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ 'അനുരാഗ കൊട്ടാരം' എന്നൊരു ചിത്രം റിലീസിന് എത്തുന്നു. കോമഡി ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു ആ ചിത്രം... സംവിധായകൻ വിനയന് മലയാളം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥാനം. സിനിമകളുടെ മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി.. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പാത പിന്തുടരാൻ സംവിധായകൻ വിനയൻ തയ്യാറായില്ല. തൊട്ടടുത്ത വർഷം മലയാളികളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് 'ആകാശഗംഗ' എന്ന ഹൊറർ ക്ലാസിക് സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുന്നു. മോർഫിംഗ് എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ വളരെ വിജയകരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ചിത്രം. പിന്നീടുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമയുടെ പരീക്ഷണ സംവിധായകൻ എന്ന ഖ്യാതി വിനയന് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു.
ഫാന്റസി ഹൊറർ സിനിമകൾ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിലം തൊടാതെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാസ് ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി കൂടുകയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മലയാള സിനിമ. അതിനൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നത് വിനയൻ ആണെന്ന് നിസംശയം പറയാം. 'അതിശയൻ' പോലെയുള്ള സിനിമകൾ അക്കാലത്ത് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് അതൊരു വലിയ മുന്നേറ്റം ആയിരുന്നു എന്ന് പ്രേക്ഷകരും സിനിമ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഹോളിവുഡ് സിനിമകളെ പോലും വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫാന്റസി സബ്ജക്ടുകള് മലയാള സിനിമയിൽ പുതിയകാലത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തിരികൊളുത്തിയ പേര് വിനയൻ തന്നെ..
'ആകാശഗംഗ', 'അത്ഭുതദ്വീപ്', അതിശയൻ തുടങ്ങിയ തന്റെ ഫാന്റസി സിനിമകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി മൾട്ടിവേഴ്സ് ചിത്രത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് വിനയൻ ഇപ്പോൾ. ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ സംവിധായകന് വിനയന് ഇടിവി (ETV Bharat)ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിശയനും അത്ഭുതദ്വീപും
"എന്റെ കരിയറിന്റെ തുടക്കകാലം മുതൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയങ്ങൾ സിനിമയാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഞാനെന്ന സംവിധായകൻ ഒരിക്കലും സൂപ്പർസ്റ്റാറുകളുടെ പിന്നാലെ പോയിരുന്നില്ല. എന്ന് കരുതി സൂപ്പർസ്റ്റാറുകൾ അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നല്ല. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആശയങ്ങളും ടെക്നോളജിയും ആയിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമയിലെ സൂപ്പർസ്റ്റാർ", തന്റെ സിനിമകളെ കുറിച്ച് വിനയന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.
"കൊമേഴ്സ്യൽ മലയാള സിനിമ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരുന്ന സമയത്താണ് 'ആകാശഗംഗ' പോലൊരു സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. മയൂരി അവതരിപ്പിക്കുന്ന യക്ഷി കഥാപാത്രം പൂച്ചയായി മാറുന്നതൊക്കെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വലിയ അത്ഭുതമായി. മോർഫിംഗ് എന്നൊരു രീതി ഇവിടെ അതിശയമായി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഹൊറർ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിരുകളില്ല, പരിമിതികൾ ഇല്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ എന്തും ചിന്തിക്കാം ചെയ്തെടുക്കാം. 'ആകാശഗംഗ' എന്ന സിനിമയിൽ വളരെ കുറച്ച് ഗ്രാഫിക്സ് രംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്ടുകൾ ഒക്കെ മിച്ചൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതാണ്", വിനയന് വ്യക്തമാക്കി.
" 'ആകാശഗംഗ' എന്ന സിനിമയുടെ സ്വീകാര്യത തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കണമെന്ന് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. തുടർന്നായിരുന്നു അത്ഭുതദ്വീപ് എന്ന സിനിമയുടെ ജനനം. പലരോടും സിനിമയുടെ ആശയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്നും മലയാളത്തിൽ നടക്കില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്. ഹോളിവുഡ് സിനിമ പോലെ ഇവിടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? നമുക്ക് അതിനൊക്കെയുള്ള ബജറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പതിവായി", വിനയന് ഓര്ത്തു.
"ഒരു സാധാരണ മലയാള സിനിമയുടെ ബജറ്റില് നിന്നുകൊണ്ട് 'അത്ഭുതദ്വീപ്' പോലൊരു ചിത്രം എങ്ങനെ സാധിച്ചു എടുക്കാം എന്ന് പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. 'അത്ഭുതദ്വീപ്' എന്ന സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ജഗതി ശ്രീകുമാറിന്റെ കഥാപാത്രത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഉയരം കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന്. 'അത്ഭുതദ്വീപ്' എന്ന സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ 'സീറോ' എന്ന സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയത് എന്ന് ആലോചിക്കണം",വിനയൻ പറയുന്നു.
"ജഗതി ശ്രീകുമാറിന്റെ കഥാപാത്രത്തെ മൂന്നടി ഉയരമുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് പൂർണമായും കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ അല്ല. 'അത്ഭുതദ്വീപ്' എന്ന ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത് വെറും രണ്ടുകോടി രൂപയ്ക്കാണ്. ഇന്ന് അതുപോലൊരു സിനിമ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വേണം.", വിനയന് ചോദിച്ചു.
ഉയരം കുറഞ്ഞ ജഗതി ശ്രീകുമാർ
അത്ഭുത ദ്വീപ് എന്ന ചിത്രത്തില് ഉയരം കുറഞ്ഞ ജഗതി ശ്രീകുമാറിനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് പിന്നിലെ കഥയും സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി.
"സ്ക്യൂസിങ് എന്നൊരു സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് അതിന് ഉപയോഗിച്ചത്. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ അല്ല ജഗതി ശ്രീകുമാർ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഉയരം കുറച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സി. ജിയുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ല. ക്യാമറയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്രത്യേകതരം ലെൻസുകൾ ഉണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ എക്സ്പോസ് ആവുന്ന ഒബ്ജക്ടിനെ ചെറുതാക്കാനും വലുതാക്കാനും സാധിക്കും. അന്ന് ത്രീഡിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു അപര്യാപ്തത തോന്നിയേനെ. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചുനോക്കൂ ജഗതി ശ്രീകുമാറിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ കൈകളുടെ ചലനവും നടത്തവും എല്ലാം വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തോന്നും. ആ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാം", വിനയന് വിശദീകരിച്ചു.
" 'അത്ഭുതദ്വീപ്' ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെ മലയാളത്തിൽ ഒരു പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിലുള്ള സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് 'അതിശയൻ' എന്ന സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത്", തന്റെ അടുത്ത പരീക്ഷണ സിനിമയെ കുറിച്ചും വിനയന് പറഞ്ഞു.
അത്ഭുതദ്വീപ് പോലെയുള്ള സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റിസർച്ച്
"ഇന്റര്നെറ്റ് ഡാറ്റ ലഭ്യത പരിമിതമാണ് അക്കാലത്ത്. ഇന്റര്നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു വി എഫ് എക്സ് രംഗം എങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്നും ലഭിക്കുകയില്ല. സാങ്കേതിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഹോളിവുഡിൽ നിന്നുള്ള പലവിധ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. സിനിമാട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ചും ഗ്രാഫിക്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അത്തരം മാഗസീനുകളിൽ കൃത്യമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്", സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
"പ്രസാദ് സ്റ്റുഡിയോയിലെ രമേഷ് സാർ സാങ്കേതിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു. കുസൃതി നിറഞ്ഞ എന്റെ ചിന്തകൾക്ക് വലിയ പിന്തുണ നൽകിയിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 'ദാദാസാഹിബ്' എന്ന സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേളയിലാണ് രമേഷ് സാറിനോട് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഫാന്റസി സബ്ജക്ടുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നത്. അന്ന് അദ്ദേഹം പല ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകി", അത്ഭുതദ്വീപ് സിനിമയുണ്ടായതിനെ കുറിച്ച് സംവിധായകന് വിശദമാക്കി.
"യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠനങ്ങളോ റിസർച്ചുകളോ അല്ല 'അത്ഭുതദ്വീപ്' പോലെയുള്ള സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ കാരണം. മനസ്സിൽ ഒരു ആശയം തോന്നുന്നു, അത് സഫലീകരിക്കാൻ സധൈര്യം ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക. അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അന്ന് ആ സിനിമകൾ സംഭവിച്ചത്", വിനയന് പറഞ്ഞു.
അതിശയൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്
"അക്കാലത്ത് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ കുറവ്. ഒരു പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പഴുതാര ഒരു പക്ഷി എന്നിങ്ങനെ മാത്രം വിഷ്വൽ എഫെക്സ് മേഖല മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. 'അതിശയൻ' പോലെ ഒരു ത്രീഡി കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു റിസ്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ. പലരോടും ഈ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഹോളിവുഡിൽ നിന്ന് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന തടസവാദങ്ങൾ ആയിരുന്നു ലഭിച്ചത്", വിനയന് ഓര്ത്തു.
"പക്ഷേ ആ തടസവാദങ്ങളിൽ ഞാൻ തളർന്നില്ല. അക്കാലത്ത് ഏതൊരു കാര്യവും ചലഞ്ചിങ് ആയി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസാദ് ലാബിന്റെ തന്നെ ഈ എഫ് എക്സ്. ചെന്നൈയിൽ ആയിരുന്നു ഇ എഫ് എക്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനം. അവിടെയുള്ള കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ 'അതിശയൻ' എന്ന ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായി. പക്ഷേ അവരൊന്നും എക്സ്പെർട്ടുകൾ ആയിരുന്നില്ല. വി എഫ് എക്സ് മേഖല തന്നെ മുട്ടിലിഴയുന്ന കാലഘട്ടം ആയിരുന്നു അത്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം ഒരു സിനിമ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക പ്രയാസകരം തന്നെ", സംവിധായകന് അന്നത്തെ കാര്യം ഓര്ത്തു.
"താല്പര്യമുള്ള ടെക്നീഷ്യന്മാരെ ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അവർക്ക് പ്രത്യേക ക്ലാസുകൾ നൽകി. ചിലരൊക്കെ പകുതി വഴിയിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നീട് നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യന്മാരെ ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിനായി അയച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഹോംവർക്കുകൾ ചെയ്തതു കൊണ്ടാണ് 'അതിശയൻ' എന്ന ചിത്രം ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ എങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്", അതിശയന് സിനിമ പിറന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു.
" സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്ക് നല്ല ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഞാൻ ആത്മവിശ്വാസം നൽകി. പേടിക്കേണ്ട ഇതൊരു സൂപ്പർസ്റ്റാർ സിനിമ ഒന്നുമല്ലല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം... അങ്ങനെ ആശ്വാസം പകർന്നു. പക്ഷേ പെട്ടെന്നുള്ള റിലീസിങ് ആണ് എന്നെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആക്കിയത്. മൂന്നുപ്രാവശ്യം റിലീസ് മാറ്റിവെച്ച ശേഷമാണ് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. റിലീസി് സമ്മർദ്ദത്തിൽ ഞാൻ തളർന്നു പോവുകയായിരുന്നു", വിനയൻ പറഞ്ഞു.
അതിശയന് സംഭവിച്ചത്
"ഗോകുലം ഗോപാലൻ ആയിരുന്നു അതിശയൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാവ്. 'അതിശയൻ' എന്ന സിനിമയോളം വി.എഫ് എക്സ് രംഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു മലയാള സിനിമ അക്കാലമത്രയും ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാങ്കേതികവശങ്ങളെക്കുറിച്ചും, അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയത്തെക്കുറിച്ചും നിർമ്മാതാക്കൾക്കും ധാരണയില്ലായിരുന്നു. സിനിമ മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളിൽ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന നിബന്ധനയുണ്ടായി. കുറഞ്ഞത് ഏഴ് മാസമെങ്കിലും സി ജി വർക്കുകൾക്ക് സമയം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു", സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി.
"പക്ഷേ അക്കാലത്തെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് പണം വാങ്ങി അവർ പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റിൽ സിനിമ കൊടുക്കാമെന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യും. അതോടെ വലിയ സമ്മർദ്ദം എനിക്കുണ്ടായി. അന്ന് സിനിമ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് കുട്ടികൾ 'അതിശയൻ' എന്ന ചിത്രത്തെ ആഘോഷമാക്കി. മലയാള സിനിമയിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ 'അതിശയൻ' പോലൊരു സിനിമ സംഭവിച്ചല്ലോ എന്നാണ് പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സിനിമയിലെ ഗ്രാഫിക്സ് വർക്കുകൾ സംതൃപ്തി നൽകുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന നിരാശ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്",വിനയൻ വിശദീകരിച്ചു.
അതിശയൻ എന്ന സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ചില തമാശകൾ
"എറണാകുളത്തെ പനമ്പള്ളി നഗറിൽ 'അതിശയൻ' എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു പ്രധാന രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിശയൻ എന്ന കഥാപാത്രം നഗരത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു രംഗം. 10- 30 അടി ഉയരമുള്ള കഥാപാത്രം ആണല്ലോ അതിശയൻ. ആ കഥാപാത്രം നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അവനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു. 30 അടി ഉയരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ", സംവിധായകന് സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു.
"സ്വാഭാവികമായി ത്രീഡിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കണം. ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം നടന്നു പോകുന്നതായി സങ്കൽപ്പിച്ചു വേണം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ. അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ശൂന്യതയിലേക്ക് നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം അവിടെയുണ്ടെന്ന് സങ്കൽപ്പിച്ച് അഭിനയിക്കണം. ഇന്നാണെങ്കിൽ വി എഫ് എക്സ് സൂപ്പർവൈസർ മാരൊക്കെ വന്ന് വലിയ സാങ്കേതിക തികവോടെയാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് . പക്ഷേ അന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിമിതമായ അറിവും, ധൈര്യവും, വായിച്ചും അറിഞ്ഞും അനുഭവത്തിലൂടെയും ലഭിച്ച കാര്യങ്ങളും മുൻനിർത്തി ചിത്രീകരണത്തിന് ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി. ആത്മവിശ്വാസം മാത്രമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കൈമുതൽ", വിനയന് പറഞ്ഞു.
"ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചു. 25 അടി ഉയരമുള്ള ഒരു തടിക്കഷണവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് കഥാപാത്രത്തിന് പകരമായി ഒരാൾ നടന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളോട് മൈക്കിലൂടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. ആ തടിക്കഷണത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് എല്ലാവരും നോക്കുക. അത്രയും തന്നെ ഉയരമുള്ള ഭീമാകാരനായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ആ നടന്നു പോകുന്നത്. ഇന്നലെവരെ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് അത്. അതിന്റെ ഒരു അത്ഭുതം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. പിന്നീട് സിനിമയിൽ അവിടെ ത്രീഡി സാങ്കേതികതയുടെ സഹായത്തോടെ കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കും. സംഭവം ഷൂട്ട് ചെയ്തു. പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു.. 'സാറിനെന്താ കിറുക്ക് ആയോ? എന്ന്' ", വിനയൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.
"ചിലർ വന്ന് അങ്ങനെ ചോദിച്ചതിൽ തെറ്റില്ല. 'കല്യാണസൗഗന്ധിക'വും 'വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും' പോലെയുള്ള സിനിമകൾ കണ്ടു കൈയ്യടിച്ച പ്രേക്ഷകരാണ് അവർ. എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അതുപോലെയുള്ള ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമകളാണ്. അപ്പോൾ ഞാനെന്ന സംവിധായകൻ സെറ്റിൽ പരസ്പരബന്ധമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നതു പോലെയാണ് പലർക്കും തോന്നിയത്", അന്നത്തെ സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തെ കുറിച്ച് വിനയന് തമാശയോടെ പറഞ്ഞു.
"ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ ഒക്കെ അക്കാലത്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും മലയാളത്തിന് 'അതിശയൻ' ഒരു പുതുമ തന്നെയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളോടൊക്കെ ഒക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയാൽ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം", വിനയൻ വിശദമാക്കി.
ആഘോഷിക്കപ്പെടാതെ പോയത്
ഒട്ടേറെ സിനിമാ പരീക്ഷണങ്ങള് നടത്തിയതിനെ കുറിച്ചും അത്തരമൊരു സംവിധായകനാണ് താന് എന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഘോഷിക്കപ്പെടാതെ പോയതെന്നതിനെ കുറിച്ചും വിനയന് വ്യക്തമാക്കി.
"വ്യത്യസ്ത സിനിമകളുടെ വക്താവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നപ്പോഴും മലയാള സിനിമയിലെ റിബൽ എന്നൊരു വിശേഷണം കൂടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും എന്റെ നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്", വിനയന് പറഞ്ഞു.
"വർഷം 2004. ഒരു സിനിമ ഒരു താരം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധിതമായി എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് ഞാനായിരുന്നു. അതുവരെ മലയാള സിനിമയിൽ എഗ്രിമെന്റ് എന്നൊരു പ്രവണത ഇല്ലായിരുന്നു. സൂപ്പർതാരങ്ങൾക്കെതിരെ ഞാൻ ആഞ്ഞടിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളായി ഞാൻ മാറി. അതിലൂടെ എന്റെ സിനിമകൾ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തപ്പെട്ടു",. വിനയൻ പറയുന്നു.
"അത്ഭുതദ്വീപ് എന്ന സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് എന്തൊരു സിനിമയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിമർശിച്ചവരാണ് ഇവിടത്തെ സോഫ്റ്റ് കോൾഡ് സിനിമ തമ്പുരാക്കന്മാർ. ഞാനൊരു അഹങ്കാരി ആണെന്ന തോന്നൽ പലർക്കും ഉണ്ടായി. എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തു പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ എന്റെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചുനിന്നു", സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി.
"എന്നിട്ടിപ്പോൾ എന്തായി.. ഇപ്പോൾ എഗ്രിമെന്റ് എന്നുള്ളത് സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ ആകാത്ത ഘടകമായി. 2000 കാലഘട്ടങ്ങൾ വരെ സിനിമയിൽ എഗ്രിമെന്റ് എന്നൊരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു", അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"ഫിലിം ചേംബർ ആണ് സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ താരങ്ങൾക്ക് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് വേണമെന്ന് നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചത്. പക്ഷേ അഭിനേതാക്കളിൽ പലരും അതിനെ എതിർത്തു. സംവിധായകരും, നിർമ്മാതാക്കളും അഭിനേതാക്കളുടെ തീരുമാനത്തിനൊപ്പം നിന്നു", വിനയന് വ്യക്തമാക്കി.
"വിശ്വാസമാണ് വലുത്. ഒരു എഗ്രിമെന്റിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെയില്ല. ഒരു എഗ്രിമെന്റ് വച്ചാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അഭിനയിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുണ്ടോ? താരങ്ങൾ എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഉള്ള ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും യോജിച്ചു. വിശ്വാസമാണ് വലുതെന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു", വിനയന് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി.
" ഞാൻ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. ഒരു തട്ടുകട ഇടുന്നതിനു പോലും എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന കാലമാണ്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള സിനിമ എന്ന വ്യവസായത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് വേണം. ഞാൻ ഉറച്ചുനിന്നു. പിന്നീട് അതൊരു തർക്കമായി. അതൊരു സമരത്തിലേക്ക് വഴിവച്ചു", സംവിധായകന് നിലപാടില് ഉറച്ചു നിന്നു.
സമരം പൊളിച്ചത്
"ഫിലിം ചേംബറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജിനെ നായകനാക്കി 'സത്യം' എന്നൊരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത്. ആ ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി പൃഥ്വിരാജിനെ കൊണ്ട് എഗ്രിമെന്റെ ഞങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അതോടെ സമരം പൊളിഞ്ഞു. ഞാൻ പിന്നെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി. മാത്രമല്ല പൃഥ്വിരാജിനെ വിലക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു സിനിമയിൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് അഭിനയിച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു കുറ്റം. പൃഥ്വിരാജിന്റെ വിലക്ക് മാറ്റാനാണ് 'അത്ഭുതദ്വീപ്' എന്ന സിനിമ സംഭവിച്ചത്. ഗിനസ് പക്രുവാണ് ആ സിനിമയിലെ നായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അന്ന് ചിത്രീകരണം സാധ്യമാക്കിയത്.", വിനയന് പറഞ്ഞു.
"എന്റെ സിനിമകൾ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കാതിരിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കാനും എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ തന്നെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ദുഃഖസത്യം ഉണ്ട്. ഒന്നിനെയും ഞാൻ മുഖവിലക്കെടുത്തില്ല. ഞാനെപ്പോഴും ഞാനായി തന്നെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു", വിനയൻ പ്രതികരിച്ചു.
ഫിലിമിൽ നിന്നും ഡിജിറ്റലിയിലേക്ക് ഉള്ള ചുവട് മാറ്റം
"ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർപ്പ് കേട്ട മറ്റൊരു സംഗതിയായിരുന്നു ഫിലിമിൽ നിന്നും ഡിജിറ്റലിയിലേക്ക് ഉള്ള ചുവട് മാറ്റം.
ഞാൻ ഡിജിറ്റലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആദ്യ സിനിമയായിരുന്നു 'യക്ഷിയും ഞാനും'. സിനിമ ഒരിക്കലും ഡിജിറ്റലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഫിലിമിന്റെ ഡെപ്ത്ത് കിട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും കാതുകളിൽ എത്തിയിരുന്നു",വിനയന് പറഞ്ഞു.
"റെഡ് വൺ ക്യാമറയിൽ മുഴുവനായി ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമയാണ് 'യക്ഷിയും ഞാനും'. പിൽക്കാലത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഫിലിം ക്യാമറകൾ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോയി. സിനിമ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടതല്ല അതിനു സഞ്ചരിക്കാൻ നവീനമായ പല വഴികളും ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ", വിനയന് പറഞ്ഞു.
"എല്ലാം പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സിനിമകൾ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെയും വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയേനെ",വിനയന് പറഞ്ഞു.
പുതിയ കാലം
" 'പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട്' എന്നൊരു ചിത്രം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് റിലാക്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം. മനസ്സിൽ കണ്ടതൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമകളിൽ പോലും നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത സിനിമകളുടെ റഫറൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്", പുതിയ കാലത്തെ സിനിമയെ കുറിച്ചും സംവിധായകന് വിശദമാക്കി.
പുതിയ സിനിമ
തന്റെ പുതിയ സിനിമയെ കുറിച്ച് വിനയന് വിശദമാക്കി.
"ലഭ്യമായ എല്ലാ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഫാന്റസി ചിത്രത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് ഞാൻ. സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നിലവിൽ പറയാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും അതൊരു മൾട്ടിവേഴ്സ് ചിത്രമാണ്. 'അത്ഭുതദ്വീപ്', 'അതിശയൻ' ,'ആകാശഗംഗ' ഈ മൂന്ന് സിനിമകളുടെയും ലോകം കൂടിച്ചേരുന്ന പുതിയൊരു യൂണിവേഴ്സ് ആണ് കഥാപാശ്ചാത്തലം", വിനയന് വ്യക്തമാക്കി.
"പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ജോലികൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മലയാള സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതികത്തികവുള്ള ചിത്രം ആയിരിക്കും ഇത്", വിനയന് വ്യക്തമാക്കി.