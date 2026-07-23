ETV Bharat / entertainment

'സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഇതോടെ ഞാന്‍ അസ്‌തമിച്ചുവെന്ന് ശത്രുക്കൾ കരുതട്ടെ'- ലര്‍ക്ക് വിശേഷങ്ങളുമായി എം എ നിഷാദ്

കേരളത്തിലെ വന്യജീവി ആക്രമണവും, അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യരുടെ കഥയും പറയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമാണ് ലർക്ക്. ചിത്രത്തിന്‍റെ വിശേഷങ്ങള്‍ സംവിധായകന്‍ എം എ നിഷാദ് ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

MA NISHAD LURK MOVIE DIRECTOR INTERVIEW MALAYALAM MOVIE RELEASE
DIRECTOR M A NISHAD (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 1:22 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

അക്കി വിനായക്

തുതരത്തിലുള്ള സൈബർ ആക്രമവും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊരു ഒറ്റയാനാണ്. മുഖം നോക്കാതെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് എന്‍റെ സിനിമയ്ക്ക് നേരെ സംഘടിത ആക്രമണം സംഭവിച്ചു.. സംഭവിക്കുന്നു.. ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയായ 'ലർക്ക്' നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷേ സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ഇതോടെ അസ്‌തമിച്ചു എന്ന് എന്‍റെ ശത്രുക്കൾ കരുതട്ടെ.. പ്രശസ്‌ത സംവിധായകൻ എം എ നിഷാദ് അത് ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'ലർക്ക്' എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിക്കുന്ന വേളയിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്.

കേരളത്തിലെ വന്യജീവി ആക്രമണവും, അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യരുടെ കഥയും പറയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമാണ് ലർക്ക്. ജുബിൻ ജേക്കബിന്‍റെ തിരക്കഥയിൽ എം എ നിഷാദാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പത്രവാർത്തയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ട ആശയമാണ് ചിത്രത്തിന്റെതെന്ന് സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കി. താൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത് 90% സിനിമകളും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ളതും വൈകാരികമായി തന്നെ സ്പർശിച്ച യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതുമാണ്. എം എ നിഷാദ് വ്യക്തമാക്കി.

ലർക്ക് സിനിമ
"പ്രതികരിക്കുക ഒളിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ് ലർക്ക്. ഒരു പത്രവാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ആശയം എന്‍റെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ കഥ എന്‍റേതു തന്നെയാണ്. തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ജുബിൻ ജേക്കബ് ആണ്. കേരളത്തിലെ വന്യജീവി ആക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പത്രവാർത്ത യാദൃശ്ചികമായി വായിക്കാൻ ഇടയായി. വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ ജീവിതം അയാളുടെ അതിജീവനം ഒക്കെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച ശേഷമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥ രൂപപ്പെടുത്തിയത്", എം എ നിഷാദ് പറഞ്ഞു.

MA Nishad Lurk MOVIE DIRECTOR INTERVIEW MALAYALAM MOVIE RELEASE
DIRECTOR M A NISHAD (Photo: Special Arrangement)

"ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഞാൻ സിനിമകൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്‍റെ കരിയറിൽ ഞാൻ 12 സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 11 സിനിമകളും സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്. ആ സിനിമകളിൽ എല്ലാം ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും", സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ വന്യജീവി ആക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം

"എന്‍റെ അമ്മയുടെ സ്ഥലം കൊല്ലം പുനലൂർ ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തെന്മല, നെടുമ്പാറ, ആര്യങ്കാവ് പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് സുപരിചിതമാണ്. വന്യജീവി ആക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും സംഭവങ്ങളും ഇവിടെയൊക്കെ സാധാരണമാണ്. എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മലയോര മേഖലയും വനമേഖലയും ചുറ്റിപ്പറ്റി മാത്രമല്ല വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നഗരങ്ങളിലും വന്യജീവി ആക്രമണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നഗരത്തിൽ പുലിയുടെ പ്രസൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. എവിടെ നോക്കിയാലും കാട്ടുപന്നി ശല്യം ഉണ്ട്. മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി നടക്കുന്ന വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ അധികം വൈകാതെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും സംഭവിച്ചു തുടങ്ങും. അതിന് അധികം വർഷങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ടിവരില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയം ഇപ്പോൾ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ്", എം എ നിഷാദ് പറഞ്ഞു.

"വളരെ ഗൗരവകരമായ ഈ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ലർക്ക് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ആസ്പദമായിട്ടുള്ളത്. സിനിമയുടെ ആശയത്തിന് ഒരു ഗൗരവ സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിലും, എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കൊമേഴ്സിൽ ആയിട്ടാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈയൊരു വിഷയം ജനങ്ങൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്", സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും

"ചിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായത് മൃഗങ്ങളല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന് വിവേകം ഉണ്ടെങ്കിലും, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ കാണിച്ചുകൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിവേകപൂർവ്വം ആണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തത്തിൽ ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത്", സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

MA Nishad Lurk MOVIE DIRECTOR INTERVIEW MALAYALAM MOVIE RELEASE
LURK MOVIE POSTER (Photo: Special Arrangement)

"മനുഷ്യന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ നിയമമുണ്ടെങ്കിലും, അതിൽ ഒരുപാട് നൂലാമാലകൾ ഉണ്ട്. അത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ സിനിമയിൽ പ്രതിപാദിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. മൃഗങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നതും കൊല്ലുന്നതും ഒന്നും സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയം സിനിമയിൽ ഉടനീളം റഫറൻസ് ആയി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വന്യജീവി ആക്രമണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭീകരത എത്രത്തോളം ആണെന്ന് അത് അനുഭവിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വെറും രണ്ടുകോളം വാർത്ത. വന്യജീവി ആക്രമണം വെറും രണ്ടുകോളം വാർത്തയല്ലാതെ എല്ലാവരും വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്ന ഒരു സമയം അധികം വൈകാതെ വരും", എം എ നിഷാദ് പ്രതികരിച്ചു.

മൃഗങ്ങളെ വച്ചുള്ള ഷൂട്ടിംഗ്

"മൃഗങ്ങളെ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് നിയമ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ട്. അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡിന്‍റെ പെർമിഷൻ ഒക്കെ ആവശ്യമാണ്. അത്തരം പെർമിഷനുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ കൃത്യമായ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ചിത്രീകരണം നടത്താൻ. ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രംഗങ്ങൾ വി എഫ് എക്സിന്‍റെ സഹായത്തോടെ ചെയ്തെടുത്തു.",സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

MA Nishad Lurk MOVIE DIRECTOR INTERVIEW MALAYALAM MOVIE RELEASE
DIRECTOR M A NISHAD AND AJU VARGHESE (Photo: Special Arrangement)

"ആനയൊക്കെ ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ ഉള്ളത്. വളരെയധികം അനുസരണയുള്ള ഒരു ആനയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ടിന് ലഭിച്ചത്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയധികം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതിൽ ആനയാണ് ഏറ്റവും കോപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് തോന്നുന്നു. രാവിലെ 7:30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5:30 വരെയാണ് ആനയുടെ കോൾ ഷീറ്റ്. ഇതിനിടയിൽ ആന തന്റെ 6 സീൻ തീർത്തിട്ട് പോയി എന്നു പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും", സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

"തെക്കൻ കേരളം മുതൽ വടക്കൻ കേരളം വരെയുള്ള ഒരുപാട് മലയോര മേഖലകളിൽ ഈ സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സുമായി ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. റാപ്പിഡ് റസ്പോൺസ് ടീമിന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതിവാദികളുമായി സംസാരിച്ചു. വലിയൊരു റിസർച്ച് തന്നെ ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ രചനക്ക് പിന്നിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു വന്യജീവിയെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായി മയക്കുവെടി വയ്ക്കുന്ന രീതി. ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആധികാരികമായാണ് സിനിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തകാലത്ത് കേരളത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായ വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. അരിക്കൊമ്പൻ വിഷയം എല്ലാം സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യാജ മൃഗ സ്നേഹികൾക്കുള്ള കൊട്ടും ഈ സിനിമയിലൂടെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്", സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത സംഭവം

"ഈ സിനിമയിൽ ടി ജി രവി ചേട്ടൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്. ശക്തമായ വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് അതിജീവനം നടത്തുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരന്‍റെ കഥാപാത്രം. അതൊരു യഥാർത്ഥ വ്യക്തിയുമായി സംസാരിച്ചു രൂപപ്പെടുത്തിയ കഥാപാത്രമാണ്. വന്യജീവി ആക്രമണം നേരിട്ട ഒരാളെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹവുമായി ഞാൻ ദീർഘനേരം സംസാരിച്ചു. അയാളുടെ നഷ്ടം അയാൾ ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യയായിരുന്നു. കാട്ടാന ആക്രമണത്തിലാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. വ്യക്തിയുടെ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരുമായി സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഭയം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളറിഞ്ഞത് ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചു. എന്റെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമീപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് യഥാർത്ഥ വ്യക്തികൾ ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ പാഠങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്", സംവിധായകന്‍ ഓര്‍ത്തു.

MA Nishad Lurk MOVIE DIRECTOR INTERVIEW MALAYALAM MOVIE RELEASE
DIRECTOR M A NISHAD (Photo: Special Arrangement)

"നമ്മളെല്ലാം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെയെല്ലാം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛൻ എന്നാകും മറുപടി പറയുക. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുകഴിഞ്ഞാൽ ആര് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ശങ്കരനാരായണൻ എന്ന പേര് ഞാൻ പറയും. അടുത്തിടെ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. തന്‍റെ മകളെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയെ വകവരുത്തിയ മനുഷ്യൻ. അടുത്തിടെ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. കൃഷ്ണപ്രിയ വധക്കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കൂടി വ്യക്തമാകും. ഇതുപോലെയുള്ള റിയൽ ലൈഫ് ഹീറോസിനെ പരിചയപ്പെടാനും സ്നേഹിക്കാനും സാധിച്ചത് എന്റെ സിനിമാജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാകാത്ത നിമിഷങ്ങളാണ്", എം എ നിഷാദ് പറഞ്ഞു.

കൃഷ്‌ണപ്രിയ വധവും വൈരം എന്ന ചിത്രവും

"2001 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ശങ്കരനാരായണൻ്റെ മകളായ കൃഷ്‌ണപ്രിയയെ അയൽവാസിയായ മുഹമ്മദ് കോയ എന്ന യുവാവ് ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത് കൊലപ്പെടുത്തി. വെറും പതിമൂന്ന് വയസ് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ കൃഷ്‌ണപ്രിയയുടെ പ്രായം.
മകളെ നിഷ്‌കരുണം പിച്ചിച്ചീന്തിയ പ്രതിയെ ശങ്കരനാരായണനും രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് 2002ൽ വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. ആ അച്ഛന്റെ പ്രതികാര കഥയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത വൈരം എന്ന ചിത്രം", സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പശു വളർത്തൽ കൊണ്ട് കുടുംബം പോറ്റുന്ന ശങ്കരനാരായണന് എല്ലാം നഷ്‌ടപ്പെട്ടത് 2001 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ ആ ഒരു സായാഹ്നത്തിലായിരുന്നു. 13 വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള തൻ്റെ മകൾ കൃഷ്‌ണപ്രിയ സ്‌കൂൾ വിട്ട് ഏറെ വൈകിയിട്ടും തിരിച്ചുവന്നില്ല. അയൽവാസികളോടൊപ്പം കൃഷ്‌ണപ്രിയയെ തേടിയിറങ്ങിയ ശങ്കരനാരായണൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള തോട്ടത്തിൽനിന്ന് ചേതനയറ്റ മകളുടെ ശരീരം കണ്ടെത്തി. മുറിവേറ്റ് ചോര വാർന്ന നിലയിലായിരുന്നു കൃഷ്‌ണപ്രിയയുടെ ശവശരീരം.

MA Nishad Lurk MOVIE DIRECTOR INTERVIEW MALAYALAM MOVIE RELEASE
DIRECTOR M A NISHAD (Photo: Special Arrangement)

മകളെ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങാൻ ശങ്കരനാരായണനോടൊപ്പം മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് കോയ തന്നെയായിരുന്നു. പരിചയക്കാർ ആരെങ്കിലും തന്നെയാകാം ഈ കൃത്യം ചെയ്‌തതെന്ന ധാരണയിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നു. തൊട്ടടുത്ത അയൽവാസിയായ മുഹമ്മദ് കോയയെതന്നെ പൊലീസ് ആദ്യം സംശയിച്ചു. പൊലീസ് തന്നെ സംശയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കിയ മുഹമ്മദ് കോയ സ്ഥലം വിട്ടു. എന്നാൽ അധികം വൈകാതെ തന്നെ കുറ്റവാളിയെ പോലീസ് കീഴടക്കി.
പ്രതി മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ കൃഷ്ണപ്രിയയുടെ പിതാവായ ശങ്കരനാരായണന്റെ മനസ്സിൽ പ്രതികാരം ജ്വലിച്ചു. മകളുടെ മരണശേഷം സ്വന്തം വീടിനുള്ളിൽ കയറാൻ പോലും ആ മനുഷ്യൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ മുഹമ്മദ് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്റെ സുഹൃത്തിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ശങ്കരനാരായണൻ അയാളെ വെടിവെച്ചുകൊന്നു.
ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രതി മുഹമ്മദ് കോയയുമായി ശങ്കരനാരായണൻ ആദ്യം സൗഹൃദം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മകളെ കൊന്ന വ്യക്തിയുമായി സൗഹൃദം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കണ്ടു നാട്ടുകാർ ശങ്കരനാരായണ ഭ്രാന്താണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സിനിമയെ വെല്ലുന്ന ക്ലൈമാക്സ് ജീവിതത്തിലാണ് സംഭവിച്ചത്. 2002 ജൂലൈയിൽ വെടിയേറ്റ മുഹമ്മദ് കോയയുടെ മൃതശരീരം പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു. എന്നാൽ തെളിവില്ലാത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശങ്കരനാരായണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളായ സുഹൃത്തുക്കളും കുറ്റവിമുക്തരായി.ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 7 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് വൈരമെന്ന സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത്.

MA Nishad Lurk MOVIE DIRECTOR INTERVIEW MALAYALAM MOVIE RELEASE
DIRECTOR M A NISHAD (Photo: Special Arrangement)

കൃഷ്‌ണപ്രിയ ശങ്കരനാരായണൻ കേസിനെ ആസ്‌പദമാക്കി ഒരു മലയാള ചലച്ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്ത സിനിമാസ്വാദകര്‍ക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചാവിഷയമായി. സംവിധായകൻ എംഎ നിഷാദിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സൃഷ്‌ടികളിൽ ഒന്നായി വൈരം എന്ന സിനിമയെ പ്രേക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. ജയസൂര്യ എന്ന നടൻ്റെ താരമൂല്യം ഉയർന്നതിനോടൊപ്പം, വില്ലനെന്നോ നായകനെന്നോ വേർതിരിവില്ലാതെ ഏതുതരം കഥാപാത്രങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും ജയസൂര്യ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ഒരച്‌ഛൻ എന്ന നിലയിൽ വളരെ വൈകാരികമായിട്ടാണ് നിഷാദ് വൈരം എന്ന സിനിമയെ അപ്പോൾ സമീപിച്ചത്.

"തമിഴ് നടന്‍ പശുപതിയായിരുന്നു ശങ്കരനാരായണന്റെ വേഷം തിരശ്ശീലയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത രണ്ടു മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും പശുപതിയും കൂടി കൊല്ലത്തെ ഒരു തീയേറ്ററിൽ സെക്കൻഡ് ഷോ കാണാനായി പോയി. അന്ന് ഞങ്ങളെ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത്രയും പ്രചാരത്തിലില്ല. പക്ഷേ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിനോട് അടുത്തപ്പോൾ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരുടെ വികാരം എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ജയസൂര്യയുടെ കഥാപാത്രത്തെ പശുപതിയുടെ കഥാപാത്രം ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു പറഞ്ഞു വെട്ടടാ അവനെ" സംവിധായകന്‍ എം എ നിഷാദ് ഓര്‍ത്തു.

ലർക്ക് എന്ന സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററുകൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കുന്നത്

"ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അഭിപ്രായങ്ങൾ മുഖം നോക്കാതെ പറയുന്നതിന്‍റെ പേരിൽ എനിക്ക് ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കം. മനോഹരമായ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ മുൻവിധിയോടുകൂടി ചിലർ എന്നെയും എന്‍റെ സിനിമയെയും ഉപദ്രവിച്ചു. ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോഴും സൈബർ അറ്റാക്കുകൾ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. പക്ഷേ ഒന്നു പറയട്ടെ ഇത്തരം ആക്രമങ്ങളെ ഒന്നും ഞാൻ മുഖവിലടുക്കുന്നില്ല. എന്തുവന്നാലും നെഞ്ചുവിരിച്ച് നേരിടാൻ കെൽപ്പുള്ള ആളാണ് ഞാൻ", സംവിധായകന്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി.

MA Nishad Lurk MOVIE DIRECTOR INTERVIEW MALAYALAM MOVIE RELEASE
DIRECTOR M A NISHAD (Photo: Special Arrangement)

"എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒരു ഒറ്റയാനാണ്. എനിക്കെതിരെ സംഘടിത ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലർക്ക് എന്ന് ചലച്ചിത്രം ഞാൻ തന്നെ നിർമ്മിച്ചത്. ഈ സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഇതോടെ ഞാൻ അസ്തമിക്കും എന്ന് എന്റെ ശത്രുക്കൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരുതട്ടെ", സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

സിനിമയിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ

"സൈജു കുറുപ്പ്,അജു വർഗീസ്, മഞ്ജു പിള്ള, ജാഫർ ഇടുക്കി അനുമോൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. ഞാനും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു വെറ്റിനറി സർജന്‍റെ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്", എം എ നിഷാദ് വിശദീകരിച്ചു.
ജനനായകൻ റിലീസ് ആകുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ലർക്ക് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുക. അതിൽ തനിക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് എം എ നിഷാദ് വിശദമാക്കി.

Read More:

1. തിയേറ്റര്‍ ഇളക്കി മറിച്ച് ജന നായകന്‍;ടൈറ്റില്‍ കാര്‍ഡില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്; കയ്യടി നേടി മമിത,പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം

2. 'ഉടന്‍ അധികാരത്തില്‍'; മാസ് ഡയലോഗുമായി മോഹന്‍ലാല്‍, 'ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8' ടീസർ പുറത്ത്

3. "എൻ നെഞ്ചിൽ കുടിയിറുക്കും"... തിയറ്ററുകളിൽ ആവേശത്തിരമാല തീർത്ത് 'ജനനായകൻ'; വൻ വരവേൽപ്പ്








TAGGED:

MA NISHAD
LURK MOVIE
DIRECTOR INTERVIEW
MALAYALAM MOVIE RELEASE
INETERVIEW WITH M A NISHAD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.