'ബിജു മേനോനും ജോജു ജോര്‍ജ്ജും തന്നെ, കഥ വായിച്ചപ്പോള്‍ ഉറപ്പിച്ചു'; വലതുവശത്തെ കള്ളന്‍ വന്ന വഴി പറഞ്ഞ് ജീത്തു ജോസഫ്

19 വർഷം! 25 ലേറെ സിനിമകൾ. വലതു വശത്തെ കള്ളന്‍ തീര്‍ത്തും വ്യത്യസ്‌തം ; പാൻ ഇന്ത്യൻ സംവിധായകൻ- ജീത്തു ജോസഫ് മനസു തുറക്കുന്നു.

Director Jeethu Joseph (ETV Bharat)
Published : January 29, 2026 at 6:09 PM IST

സി. വി. സിനിയ

ട്വിസ്റ്റുകളും സസ്‌പെന്‍സുകളും കൊണ്ട് പ്രേക്ഷക മനസിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന സംവിധായകനാണ് ജീത്തു ജോസഫ്. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ത്രില്ലറുകളുടെ പുതിയ ഭാഷ തന്നെ നല്‍കിയ സംവിധായകന്‍. ജീത്തു ജോസഫ് സിനിമയെന്നാല്‍ ട്വസ്റ്റുകളും സസ്പെന്‍സുകളും ഉറപ്പാണെന്ന് പ്രേക്ഷകരും കണക്കു കൂട്ടുന്നു. തന്‍റെ സിനിമകളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അത്തരമൊരു വിശ്വാസം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത്. കഥ പറച്ചലിന്‍റെ സൂക്ഷ്‌മതയും തിരക്കഥയുടെ കെട്ടുറപ്പും ജീത്തു ജോസഫ് സിനിമകളെ വ്യത്യസ്‌തമാക്കുകയാണ്. തന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം 'വലതു വശത്തെ കള്ളനെ' കുറിച്ചും 19 വര്‍ഷത്തെ തന്‍റെ സിനിമാ യാത്രയെ കുറിച്ചും ജീത്തു ജോസഫ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.

വലതുവശത്തെ കള്ളന്‍- പ്രതീക്ഷകള്‍

ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലറും ടീസറുമൊക്കെ കാണുമ്പോള്‍ എവിടെയോ ട്വിസ്റ്റുകളുക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ഈ ചിത്രം ഇമോഷണല്‍ ഡ്രാമയാണ്. സസ്പെന്‍സുകളും ട്വിസ്റ്റുകളുമുള്ള സിനിമയാണ് ഇതെന്ന് കരുതി ആ പ്രതീക്ഷയോടെ വന്നാല്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് നിരാശയാകും ഫലം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയല്ല വലതുവശത്തെ കള്ളന്‍. ട്വിസ്റ്റുകള്‍ക്കും സസ്‌പെന്‍സിനുമൊന്നും വലിയ പ്രധാന്യമില്ല. തിരക്കഥാകൃത്ത് ഡിനു തോമസ് ഈ കഥയുമായി എന്നെ സമീപിച്ചപ്പോള്‍ ആ ചിത്രം ഇഷ്‌ടപ്പെടാനുള്ള കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ്.

Valathu vashathe kallan (Movie Poster)

ഇമോഷണല്‍ ത്രില്ലര്‍ ഡ്രാമ. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ ക്രൈം ഉണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കുറ്റാന്വേഷണമൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ഇമോഷണിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. 'വലതു വശത്തെ കള്ളന്‍' നാളെ (ജനുവരി 30) തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ അത് നല്ലൊരു സിനിമയായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ കാഴ്‌ച വയ്ക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇനിയെല്ലാം പ്രേക്ഷകരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്.

ബിജു മേനോനും ജോജു ജോര്‍ജും കോമ്പിനേഷന്‍

VALATHU VASHATHE KALLAN (Movie Poster)

'വലതു വശത്തെ കള്ളന്‍' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ വായിച്ചപ്പോള്‍ തന്നെ ബിജു മേനോനും ജോജു ജോര്‍ജും തന്നെയായിരുന്നു മനസില്‍. പൊലീസ് വേഷത്തിന് ബിജു മേനോന്‍ തന്നെയാണ് എന്‍റെ മനസിലേക്ക് വന്നത്. പിന്നെ ജോജു ജോര്‍ജും ബിജുമേനോനും കോമ്പിനേഷന്‍ ഇതുവരെ ഒരു ചിത്രത്തിലും വന്നിട്ടില്ല. ബിജു മേനോന്‍റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ജോജു എന്നത് ഞാന്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അത് കൂടെ വര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് അവര്‍ രണ്ടുപേരും ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

വലതു വശത്തെ കള്ളന്‍ എന്ന പേരിലെ കൗതുകം

VALATHU VASHATHE KALLAN (Movie Poster)

എന്‍റെ കയ്യിലേക്ക് ഈ കഥ വരുമ്പോള്‍ തന്നെ ആ പേരില്‍ തന്നെയായിരുന്നു. ഞാന്‍ അല്ല ഈ പേരിട്ടത്. ബൈബിളില്‍ ഒരു വലതു വശത്തെ കള്ളന്‍ എന്ന ഒരു പരാമര്‍ശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ബൈബിളില്‍ ആ ക്യാരക്‌ടറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്.

ചുറ്റിലും കാണുന്നവര്‍ കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറുന്നത്

"പല സിനിമകളിലും സ്വീക്വന്‍സുകള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ സമൂഹത്തില്‍ നടക്കുന്ന യഥാര്‍ഥ സംഭവങ്ങള്‍ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില സംഭവങ്ങള്‍ ചില കഥകളില്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും. അതുപോലെ കഥാപാത്രങ്ങളും. ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ കണ്ടവരുടെ സ്വഭാവവും മാനറിസമൊക്കെ നല്‍കാറുണ്ട്. നമ്മള്‍ കണ്ടിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാവുന്ന മാനറിസം നല്‍കാറുണ്ട്", ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

അഭിനേതാവിന്‍റെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാന്‍

Drishyam Location (Photo: Special Arrangement)

"ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിന്‍റെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാന്‍ നമ്മള്‍ കംഫര്‍ട്ടബിള്‍ ആയിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കുകയെന്നതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. നല്ല വര്‍ക്കിംഗ് അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക. ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിനോട് അഭിപ്രായ വൃത്യാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടായാല്‍ പോലും അത് പ്രകടിപ്പിക്കാതെ പോകണം. കാരണം അവര്‍ പെര്‍ഫോം ചെയ്യേണ്ട ആള്‍ക്കാരാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനം നല്ലൊരു വര്‍ക്കിംഗ് അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുകയെന്നത് തന്നെയാണ്. കാരണം അവരെ ടെന്‍ഷനാക്കി സ്‌ട്രെസുണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോള്‍ സ്വഭാവികമായിട്ടും വര്‍ക്കിനെ അത് ബാധിക്കും", ഡയറക്‌ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

തിരക്കഥയ്ക്ക് പ്രധാന്യം

Director Jeethu Joseph (Photo: Special Arrangement)

"പ്രത്യേക രീതിയൊന്നും പാലിച്ചിട്ടല്ല സിനിമയുടെ തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത്. കാരണം ഏത് സിനിമ ഒരുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അത് വികസിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താല്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെടും, പ്രേക്ഷകരെ എന്‍ര്‍ടെയ്‌ന്‍ ചെയ്യിക്കാന്‍ കഴിയും, അവരെ പിടിച്ചിരുത്താന്‍ സാധിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തോന്നലിലാണ് തിരക്കഥ എഴുതുന്നത്.

ഞാന്‍ എപ്പോഴും തിരക്കഥയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നത്. ഒരു സിനിമയുടെ സീന്‍ ഓര്‍ഡര്‍ ഉണ്ടാക്കുമ്പോള്‍ ഏത് രീതിയില്‍ സിനിമയെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന തോന്നലുകളിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ വേറെയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എല്ലാവര്‍ക്കും അങ്ങനെയൊരു ഫോര്‍മുല ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊരു ഫോര്‍മുല ഉണ്ടെങ്കില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും എല്ലാ സിനിമയും ഹിറ്റാക്കാമല്ലോ. ചില സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്‌സ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ചിലപ്പോള്‍ അത് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെടും. നമ്മുടെയൊരു തോന്നലാണ് ഒരു സിനിമയെ വികസിപ്പിക്കുന്നത്", സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സന്ദര്‍ഭം

Neru Movie Location (Photo: Special Arrangement)

ഓരോ സിനിമയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. അത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയെന്നത് തന്നെ വലിയ വെല്ലുവിളി. എന്‍റെ സിനിമയില്‍ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത് 'നേര്' എന്ന ചിത്രം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതില്‍ ഒരു റേപ്പ് സീന്‍ ഉണ്ട്. പ്രേക്ഷകരെ അണ്‍ കംഫര്‍ട്ടബിള്‍ ആക്കാനും പാടില്ല അത് കാണിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല. അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഞാന്‍ ഇതുവരെ ചെയ്‌ത സിനിമയില്‍ വച്ച് തോന്നിയ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി.

ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോള്‍

Panorama Studios collaborates with Jeethu Joseph for Drishyam 3 (Photo: Special Arrangement)

ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. ഇതൊരു നല്ല സിനിമയാണെന്ന ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷയ്‌ക്കൊത്ത് ഉയരുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അത് പ്രേക്ഷകര്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ പോയി സിനിമ കണ്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അതൊരു നല്ല സിനിമയാണ്. ആ ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. ഏപ്രില്‍ 2 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്.

പായ്ക്കപ്പാണെന്ന് അറിയാതെ പോയ മോഹന്‍ലാല്‍

Mohanlal and Jeethu Joseph (Photo: Special Arrangement)

ദൃശ്യം 3 ന്‍റെ പായ്‌ക്കപ്പ് പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്‍പ് ലാല്‍ സാറിന്‍റെ ലാസ്റ്റ് ഷോട്ടായിരുന്നു. പുള്ളി അതറിഞ്ഞില്ല. സാധാരണ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളുടെ അവസാന ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോള്‍ നമ്മളെല്ലാവരും കൈയടിക്കാറുണ്ട്. അന്ന് ചിത്രത്തിലെ അവസാന ഷോട്ട് കട്ട് പറയുന്നതിനു മുമ്പ് ജോർജുകുട്ടി കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലാല്‍ സാര്‍ മോണിറ്ററിന്‍റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് പായ്ക്കപ്പ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോഴുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭാവപ്രകടനമാണ് പിന്നീട് പ്രേക്ഷകര്‍ കണ്ടത്.

മോഹന്‍ലാല്‍ എന്ന നടന്‍

Drishyam movie Location (Photo: Special Arrangement)

ലാലേട്ടനോടൊപ്പം വര്‍ക്ക് ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ കംഫര്‍ട്ടബിള്‍ ആണ്. ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണല്‍ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടറാണ്. കറക്‌ടായിട്ട് സെറ്റില്‍ എത്തും. ഒരു സംവിധായകന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മുകളിലുള്ള പ്രകടനം കാഴ്‌ച വയ്ക്കും. അതല്ലേ നമ്മുടെ സന്തോഷം.

സിനിമയില്‍ എത്തിയിട്ട് 19 വര്‍ഷം

സിനിമാ മേഖലയില്‍ എത്തിയിട്ട് 19 വര്‍ഷമായി എന്നോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ വളരെയധികം സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട്. ഒരു സംവിധായകനാവണം എന്ന താത്പര്യം എന്‍റെ കോളജ് പഠനകാലത്ത് തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. 1988-90 കാലഘട്ടത്തില്‍ ചങ്ങനാശേരി കോളജില്‍ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അത്. സിനിമയിലേക്ക് എത്തണം, സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന താത്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. സിനിമ കണ്ടുകണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊരു താത്പര്യം എന്നിലുണ്ടായത്.

പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സംവിധായകന്‍

Drishyam2 Location (Photo: Special Arrangement)

സിനിമയുടെ തുടക്കകാലത്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പുതുമുഖ സംവിധായകര്‍ക്ക് എന്നും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നം തന്നെയാണ്. എപ്പോഴും സിനിമയ്ക്ക് കഥയുണ്ടാക്കിയാല്‍ പോരല്ലോ! അപ്പോള്‍ അതിന് നല്ലൊരു അഭിനേതാവ് വേണം, നല്ലൊരു നിര്‍മാതാവിനെ കിട്ടണം, ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിന്‍റെ ഡേറ്റ് കിട്ടണം, പ്രൊഡക്ഷന്‍ കമ്പനി കിട്ടണം എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പുതുമുഖ സംവിധായകര്‍ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നം.

ഇപ്പോള്‍ ദൃശ്യം സിനിമ കഴിഞ്ഞതോടെ കൂടി ജീത്തു ജോസഫ് എന്ന സംവിധായകനില്‍ പ്രേക്ഷകരുടെ അമിത പ്രതീക്ഷയാണ് എന്‍റെ പ്രധാന പ്രശ്‌നം. ദൃശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ദൃശ്യം പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കില്‍ ദൃശ്യത്തിന് മുകളിലുള്ള സിനിമ എന്ന ലെവലിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ മാറി. അതാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളി", ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

മെമ്മറീസ് രണ്ടാം ഭാഗം

"ദൃശ്യം പോലെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനുള്ള സാധ്യത മെമ്മറീസ് എന്ന ചിത്രത്തിനും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടായാല്‍ തീര്‍ച്ചയായിട്ടും ഞാന്‍ ആ സിനിമ ചെയ്യും. കുറച്ചു നാളായി അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആദ്യ ഭാഗത്തിന്‍റെ ലെവലില്‍ വരുന്ന രീതിയില്‍ ആയിരിക്കണമല്ലോ രണ്ടാം ഭാഗവും. അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും", ജീത്തു ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

അഭിമാനം മലയാള സിനിമ

മലയാള സിനിമയുടെ ആഗോളതല കുതിപ്പ് എന്നത് തീര്‍ച്ചായിട്ടും വലിയ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ്. മലയാള സിനിമ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകര്‍ വര്‍ധിച്ചുവെന്നത് സന്തോഷമാണ്, അതോടൊപ്പം അഭിമാനമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാല്‍ അതൊരു ഉത്തരവാദിത്തം കൂടിയാണ്.

Mirage Location (Photo: Special Arrangement)

നല്ല സബ്‌ജക്‌ടുകള്‍ എടുത്ത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സിനിമകള്‍ കൊടുക്കുകയെന്നത് കൂടിയാണ്. മറ്റു ഭാഷക്കാര്‍ മലയാള സിനിമയില്‍ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അതു തന്നെയാണ്. കേരളം പോലെയൊരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന് ഇത്രയും വലിയ അംഗീകാരം കിട്ടുകയെന്നത് സന്തോഷമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സിനിമാ ഇന്‍ഡസ്‌ട്രിയും നോക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയിലേക്കാണ്. നല്ല സബ്‌ജറ്റുകളിലേക്കാണ്. അത് വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

സിനിമയുടെ സെന്‍സര്‍ഷിപ്പ്

"സെന്‍സര്‍ഷിപ്പ് സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. അവരെടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളില്‍ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മുടെ സിനിമകളില്‍ ഒത്തിരി ഇടപെടലുകള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് കൈകടത്തുന്നത്. പക്ഷേ സെന്‍സര്‍ഷിപ്പ് ഇല്ലാതെയും പറ്റില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു, സംഘടനകളും ഗവണ്‍മെന്‍റുമായി സംസാരിച്ച് അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനുള്ള വഴിയെന്നാണ് ", ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

മമ്മൂട്ടിയും ജീത്തു ജോസഫും

മമ്മൂട്ടിയും ജീത്തു ജോസഫും എന്നത് എന്‍റെ ആഗ്രഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ്.

പുതിയ പ്രൊജക്‌ട്

Jeethu Joseph's family (Photo: Special Arrangement)

കുറേ സിനിമകളുണ്ട്. അതില്‍ ഒന്നും തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. റാം വീണ്ടും തുടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. വര്‍ഷങ്ങളായി ശ്രമിക്കുകയാണ്. അത് നിര്‍മാതാക്കളുടെ ചില പ്രശ്‌നങ്ങളാണ്. ചിത്രം ഉടനെ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വെബ്‌സീരിസ്

ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്ന സുമേഷ് നന്ദകുമാര്‍ ഒരുക്കുന്ന റോസ്‌ലിന്‍ എന്ന വെബ്‌സീരിസില്‍ ഞാന്‍ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്‍റെ ഷോ റണ്ണര്‍ ആണ് ഞാന്‍. വെബ്‌ സീരിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള ചര്‍ച്ചകളൊക്കെയുണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ വെബ്‌സീരിസും സിനിമയും രണ്ടും രണ്ടാണല്ലോ വെബ്‌സീരിസിന് കുറച്ച് കടമ്പകളുണ്ട്. മാത്രമല്ല സിനിമയുടെ കമ്മിറ്റ് മെന്‍റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോള്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നത് സിനിമയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. കുറേയേറെ സിനിമകളുണ്ട്. പക്ഷേ നല്ല വെബ്‌ സീരിസ് വന്നാല്‍ അതും ചെയ്യും..

Director Jeethu Joseph (Photo: Special Arrangement)

അത്രയും പറഞ്ഞു നിര്‍ത്തികൊണ്ട് ജീത്തു ജോസഫ് എന്ന സംവിധായകന്‍ വീണ്ടും തന്‍റെ പുതിയ സിനിമാ തിരക്കുകളിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി.

