മീശയില്ലാത്ത എൻ്റെ മുഖം എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല, ഒരു നല്ല സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മീശ എടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായി; ആശാൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഷോബി തിലകൻ
ജോൺപോൾ ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ ആശാൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി നടൻ ഷോബി തിലകൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
Published : February 6, 2026 at 4:16 PM IST
അക്കി വിനായക്
ജോൺപോൾ ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആശാൻ എന്ന ചലച്ചിത്രം ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി 5) തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തി. ജോമോൻ ജ്യോതിർ, ഇന്ദ്രൻസ് എന്നിവർക്കൊപ്പം നടൻ ഷോബി തിലകനും ഈ ചിത്രത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇടവേളക്കുശേഷം മലയാള സിനിമയിൽ മുഴുനീള കഥാപാത്രമായി ഷോബി വേഷമിടുന്നത് ആശാൻ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ്. ചലച്ചിത്ര വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഷോബി തിലകൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്.
സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ സിനിമയുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ആശാൻ. ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് വേളയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സിനിമ അതിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു സിനിമ അതിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു സിനിമ അങ്ങനെ മൂന്ന് സിനിമകളുടെ കഥയാണ് ആശാൻ പറയുന്നതെന്ന് ഷോബി തിലകൻ വ്യക്തമാക്കി.
സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ സിനിമയുടെ കഥ പറയുന്ന ധാരാളം ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സിനിമകളുടെ ആശയത്തിൽ നിന്നും ഒരൽപം വ്യത്യസ്തമായാണ് ആശാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഒരു സിനിമ എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ജീവിതം തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന സംവിധായകൻ്റെയും സഹസംവിധായകൻ്റെയും ഒക്കെ കഥയാണ് ആശാൻ്റെ ഇതിവൃത്തം.
എന്നാൽ വളരെ ഗൗരവപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരൽപം ഹാസ്യത്തിൻ്റെ മേമ്പൊടിയിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആഖ്യാനരീതി വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ഏതൊരു സാധാരണ പ്രേക്ഷകനും വ്യക്തമായി മനസിലാകുന്ന തരത്തിലാണ് സിനിമയുടെ മേക്കിങ്.
ആശാൻ എന്ന കഥാപാത്രമായി ഇന്ദ്രൻസ് വേഷമിടുമ്പോൾ, ഈ സിനിമയ്ക്ക് അകത്തുള്ള സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ്റെ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്. കെ ആർ എസ് എന്നാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര്. എൻ്റെ സഹസംവിധായകൻ ആകാൻ കഠിനപ്രയത്നം നടത്തുന്ന അനന്തൻ എന്ന കഥാപാത്രമാണ് ജോമോൻ ജ്യോതിർ വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ജോമോൻ ആ കഥാപാത്രം വളരെ മനോഹരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജോമോനാണ് ഈ സിനിമയിലെ നായകനെങ്കിലും ആശാൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദ്രൻസിലൂടെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥാവഴി പുരോഗമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യഥാർത്ഥ ആശാൻ സംവിധായകൻ ജോൺപോൾ ജോർജ് ആണ്. അദ്ദേഹം കണ്ടതും കേട്ടതുമായ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സിനിമ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നും തന്നെ ചിന്തിക്കാതെ സംവിധായകനെ കേട്ടാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ. ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒബ്സർവ് ചെയ്തെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എത്ര മികച്ചതായി സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ആശാൻ എന്ന ചിത്രം.
കടക്ക് പുറത്ത്..
സംവിധായകൻ ജോൺപോൾ ജോർജ് എന്നോട് കഥ പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു ശക്തമായ കഥാപാത്രം ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി. സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രം. മലയാളത്തിലെ ഹിറ്റ് മേക്കർ ആയ സംവിധായകൻ ആണ് അതിശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രവുമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത്.
മലയാളത്തിലെ വലിയ സംവിധായകർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് സത്യൻ അന്തിക്കാട് , പത്മരാജൻ, പിന്നീട് കടന്നു വന്ന ഷാജി കൈലാസ് ഇവരൊക്കെ ഒരു അഭിനേതാവിൻ്റെ കാലിബറിനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ അർത്ഥത്തിൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്. അത്തരത്തിൽ നല്ല കഴിവുള്ള സംവിധായകനാണ് ജോൺപോൾ ജോർജ് എന്ന് സിനിമയുടെ കഥ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്ന വേളയിൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസിലായി.
ജോൺ കഥ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മനസിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരുന്നു. വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത്. കഥ പറയുമ്പോൾ ജോണിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു തിളക്കം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.
എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ സിനിമയുടെ കഥ പറഞ്ഞശേഷം ജോൺ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രൂപമാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപവും ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ വേണം ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വരാൻ.
1994 ൽ കായംകുളം എം എസ് എം കോളേജിൽ കോളേജ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ എനിക്ക് സമ്മാനം ലഭിച്ച മിമിക്രി പരിപാടി ഒരിക്കൽ കൂടി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. അന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയും ടിവി ചാനലുകളും ഒന്നുമില്ല. വീഡിയോ ക്യാമറ തന്നെ വളരെ അപൂർവമാണ്.
പക്ഷേ അന്ന് അവിടെയുള്ള ഏതോ കല്യാണമൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡിയോ എൻ്റെ പരിപാടി റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. ഏകദേശം 5 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ആ വീഡിയോ അവർ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും അത് വൈറലാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ആ വീഡിയോയിൽ ഉള്ള എൻ്റെ ലുക്കിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും ആയിട്ടാണ് സംവിധായകൻ ജോൺപോൾ ജോർജ് എന്നെ കാണാൻ എത്തിയത്. ചേട്ടാ ഈ ലുക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ലുക്കിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തെന്നാൽ അക്കാലത്ത് ഞാൻ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്തിരുന്നു. മീശയില്ലാത്ത എൻ്റെ മുഖം എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. അരോചകമായി തോന്നും. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അരോചകമായ രൂപത്തിലാണ് ഈ സിനിമയിലെ കെ ആർ എസ് എന്ന കഥാപാത്രമായി മാറാൻ സംവിധായകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു നല്ല സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ല കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി മീശ എടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായി.
സിനിമ കഴിഞ്ഞദിവസം തിയേറ്ററിൽ എത്തി മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും രസമുള്ള ഒരു കാര്യം ആശാൻ എന്ന സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഷമ്മി തിലകനെ പോലെ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി എന്നതാണ്.
എന്നാൽ ഈ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വിഖ്യാത കഥാപാത്രമായ അനന്തൻ നമ്പ്യാരെ പോലെ എൻ്റെ കഥാപാത്രം ഇരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. നാടോടിക്കാറ്റിലെ അനന്തൻ നമ്പ്യാരുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ എ ഐ രൂപമാണോ ആശാൻ എന്ന സിനിമയിലുള്ളത് എന്നൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു.
കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ മുഴു നീള വേഷം ആണോ ഇത്.?
ഇത്രയും ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യാവസാനം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കൂടുതലും നെഗറ്റീവ് ചുവയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞവർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ തുടരുമെന്ന ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് സീനിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. ചില സിനിമകളിൽ രണ്ട് സീൻ തന്നെ ധാരാളമാണ്. ആ സിനിമയുടെ വിജയവും ആ കഥയിൽ ആ കഥാപാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്ടും പ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിക്കും. പക്ഷേ ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുടുംബപ്രേക്ഷകർക്ക് ഞാൻ വളരെയധികം സുപരിചിതനാണ്.
ഇന്ദ്രൻസ്
ഞാനൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പരിചയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഇന്ദ്രൻസ്. ഞാനും ഇപ്പോഴത്തെ സംവിധായകൻ ബോബൻ സാമുവലും ഒരുമിച്ച് കോളേജിൽ പഠിച്ചവരാണ്. അന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും താമസിച്ചിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഉള്ളൂർ എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ്റെയും വീട്.
അന്ന് അദ്ദേഹം വലിയ അഭിനേതാവായി മാറിയിട്ടില്ല. കോസ്റ്റ്യൂമർ ആണ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു തിരക്കുള്ള അഭിനേതാവായി മാറി. മലയാള സിനിമയിലെ സൂപ്പർതാരങ്ങൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരിക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു.
തുടക്കകാലത്ത് കോമഡി വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തത കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര അത്ഭുതകരമാണ്. ഭീകരമായ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹോം പോലുള്ള സിനിമകൾ കണ്ടു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്.
അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ പിതാവായ തിലകന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ബഹുമാനമായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛനോടൊപ്പം ഏതെങ്കിലും പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇന്ദ്രൻസ് ഏട്ടൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഓടി അടുത്തുവരും. അച്ഛനോട് അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്ന കരുതലും ബഹുമാനവും എല്ലാ കാലത്തും തുടർന്നിരുന്നു. എൻ്റെ പിതാവിനോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും കരുതലും ഈ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ അദ്ദേഹം എന്നോടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആശാൻ എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ഇന്ദ്രൻസ് ഏട്ടൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു പ്രചോദനമായിരുന്നു. ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ് ആശാൻ എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റ്. ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞശേഷം ആരും കാരവനിലേക്ക് ഒന്നും പോകാറില്ല. എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാകും. സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ സിനിമയുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമായതുകൊണ്ടുതന്നെ ടെക്നീഷ്യന്മാരുമായും നല്ല അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇന്ദ്രൻസ് ഏട്ടൻ്റെ അഭിനയം കണ്ട് കഥാപാത്രമായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിൽ ഞെട്ടി പോയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കഥാപാത്രം ഒരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ദ്രൻസ് ഏട്ടൻ വന്ന ഒരു ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് പോകുന്ന സീൻ ഉണ്ട്. പുറത്തു കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയം കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ലൊക്കേഷനിൽ എത്തി മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രൻസ് ഏട്ടൻ പിന്നെ യഥാർത്ഥ ആശാൻ ആയി അങ്ങ് മാറുകയാണ്.
എന്നെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെയൊരു അഭിപ്രായപ്രകടനം കേട്ടിരുന്നു. ആരോടോ എന്തോ കാര്യം സംസാരിക്കുന്ന ഇടയിൽ സംവിധായകൻ ജോൺ പറഞ്ഞു ഷോബി ചേട്ടൻ സെറ്റിലെത്തി മേക്കപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം. അദ്ദേഹം ഇവിടെ കൂടെ എല്ലാം നടന്നു പോകുന്നത് കെ ആർ എസ് ആയിട്ടാണ്.
കെ ആർ എസ് തിയേറ്ററുകളിൽ ചിരി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ?
ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം വളരെ സീരിയസായ കഥാപാത്രമാണ്. എൻ്റെ കഥാപാത്രം വളരെ സീരിയസ് ആയി ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ ചിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ എന്താണോ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതന്നത് അത് അതേ നാണയത്തിൽ അതെ ആഴത്തിൽ അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അച്ഛൻ ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് അനന്തൻ നമ്പ്യാർ. അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കില്ലാ രാജ്യത്ത് എടുക്കാം. പുള്ളി ഒരു വേദിയിൽ കയറി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ഈ വസ്ത്രം ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തുണിയൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റുന്നുണ്ട്. പുള്ളി അത് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പ്രേക്ഷകൻ അത് കണ്ടാൽ ചിരി വരും.
പലപ്പോഴും ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് അച്ഛനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഷമ്മി ചേട്ടൻ്റെ രൂപഭാവങ്ങളും എന്നിൽ പ്രകടമാണ്. ആരുടെയും ശൈലി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ജനതകപരമായി അവരുടെ ഒരു രൂപസാദൃശ്യം എന്നിൽ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ രൂപം കൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം കൊണ്ട് എക്കാലത്തും മലയാള സിനിമയിൽ വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ.
അതിലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ബാച്ചിലർ പാർട്ടി എന്ന സിനിമ. ആ സിനിമയിൽ റഹ്മാനും ആ സിനിമയിലെ വില്ലനായ ജോൺ വിജയിക്കും ശബ്ദം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. സംവിധായകൻ അമൽ നീരദിൻ്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തത്. രണ്ടുപേർക്കും വ്യത്യസ്ത മോഡുലേഷൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമാകാൻ തന്നെയാണ് ഇനി തീരുമാനം
മാർച്ചിൽ റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ദൃഢം എന്ന ചിത്രത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അടുത്ത സിനിമയിലും ഒരു ശക്തമായ വേഷം ചെയ്യുന്നു.
Also Read: വഴുതക്കാട് അപകടം: മണിയൻപിള്ള രാജുവിന് ജാമ്യം, അപകടത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത്