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അറക്കൽ അബു കരിയറിലെ പൊൻതൂവൽ; 21 വർഷങ്ങൾ 151ൽ അധികം സിനിമകൾ, സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് സൈജു കുറിപ്പ്

150 മത്തെ സിനിമ ഭാരതനാട്യം കരിയറിലെ വലിയ വിജയം, അറക്കൽ അബു പൊൻതൂവൽ, ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്‌ജില്ലെങ്കില്‍ ഞാനില്ല, സിനിമ വിശേഷം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ച് സൈജു കുറിപ്പ്

actor Saiju Kurup interview with actor saiju kurup Saiju Kurup movie jouney araikkal abu
Saiju kurup (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2026 at 5:34 PM IST

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എറണാകുളം: മലയാള സിനിമയിൽ 21 വർഷങ്ങൾ 151ൽ അധികം സിനിമകൾ. നായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നു. നെഗറ്റീവ് റോളുകളിലൂടെയും, ക്യാരക്‌ടർ റോളുകളിലൂടെയും പതുക്കെപ്പതുക്കെ വളർച്ച. പിന്നീട് മാറ്റിനിർത്തപ്പെടാൻ ആകാത്ത താരം. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് വന്നാൽ കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പ്. പറഞ്ഞുവരുന്നത് സൈജു കുറുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്.

തൻ്റെ 150 മത്തെ സിനിമയായ ഭാരതനാട്യം കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാക്കി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ഒരു മൊബൈൽ നെറ്റ് വർക്കിൻ്റെ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന സാധാരണക്കാരൻ മലയാള സിനിമയിൽ തൻ്റേതായ ഇടം വെട്ടിപ്പിടിച്ചത് നിസാര കാര്യമല്ല. കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ബാക്കിപത്രം. പരാജയങ്ങളാണ് വിജയത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുപടി എന്ന തിരിച്ചറിവ്. മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ഫാമിലി സ്റ്റാർ സൈജു കുറുപ്പ്.

actor Saiju Kurup interview with actor saiju kurup Saiju Kurup movie jouney araikkal abu
Saiju kurup (ETV Bharat)

22 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രമുഖ മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് കമ്പനിയിൽ സൈജു കുറുപ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലം. സെയിൽസ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതിലൂടെ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഗായകൻ എം ജി ശ്രീകുമാറിനെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചത് സിനിമ എന്ന സ്വപ്‌നത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. വാസ്‌തവത്തിൽ സിനിമ സ്വപ്‌നവും ഉള്ളിലോതുക്കി. സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവുക ആയിരുന്നില്ല സൈജു കുറുപ്പ്. സിനിമകൾ കാണാൻ ഇഷ്‌ടമുണ്ട് എന്നതിനപ്പുറം അതിൻ്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല.

സിനിമയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയര്‍ത്തിയത് എം ജി ശ്രീകുമാർ

ജോലിയുടെ ഭാഗമായിത്തന്നെ രണ്ടുമൂന്നു തവണ എം ജി ശ്രീകുമാറിനെ സന്ദർശിക്കുന്നു. പ്രൊഫഷണൽ ചർച്ചകൾക്കിടയിലാണ് താങ്കൾക്ക് അഭിനയിക്കാൻ താല്‍പര്യമുണ്ടോ എന്ന് എം ജി ശ്രീകുമാർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. ഉണ്ട്, അതല്ലാതെ എന്തു മറുപടി പറയാൻ. അങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ വിഖ്യാത സംവിധായകൻ ഹരിഹരൻ പുതുമുഖങ്ങളെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആക്കി ഒരു ചിത്രം ഒരുക്കുന്ന കാര്യം സൈജു കുറുപ്പ് അറിയുന്നത്. 21നും 25 വയസിനും ഇടയിൽ പ്രായം ആറടി ഉയരം വെളുത്ത നിറം വലിയ കണ്ണുകൾ നീണ്ട മൂക്ക് വില്ലനും നായകനും ചേർന്ന മുഖഭാവം. തൻ്റെ നായകനെ കുറിച്ച് ഹരിഹരൻ എം ജി ശ്രീകുമാറിനോട് വിശദീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം മനസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.

ശ്രീകുമാറിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം സൈജുക്കുറുപ്പ് ഹരിഹരനെ കാണുന്നു. മൂന്നലധികം സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റുകൾ പാസായി മയൂഖം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ നായകനായുള്ള അരങ്ങേറ്റം. ഒരുപക്ഷേ ദൈവം തൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അനുഭവമായിട്ടാണ് എം ജി ശ്രീകുമാറുമായുള്ള കണ്ടുമുട്ടലിനെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് സുഗമമായിരുന്നില്ല. തുടർന്നുള്ള സിനിമകൾ പരാജയപ്പെടുന്നു. തുടർച്ചയായി ചെറിയ നെഗറ്റീവ് വേഷങ്ങളും ക്യാരക്‌ടർ വേഷങ്ങളും മാത്രം. ഇങ്ങനെ അധികനാൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് സൈജു കുറുപ്പിന് ധാരണയുണ്ട്.

actor Saiju Kurup interview with actor saiju kurup Saiju Kurup movie jouney araikkal abu
Saiju kurup (ETV Bharat)

ഒരു ഗുരുവായൂർ ദർശനം

കരിയറിൻ്റെ തുടക്കകാലം. സൈജു കുറുപ്പും കുടുംബവും ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ തൊഴാൻ എത്തിയ നാൾ. പതിവിലും കൂടുതൽ തിരക്കുണ്ട്. ദർശനത്തിന് കുറച്ച് അധികം നേരം ക്യൂ നിൽക്കണം. സാധാരണ ക്യൂവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സൈജു കുറുപ്പ് മനസിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും സമ്മർദങ്ങളും ഭഗവാനും മുന്നിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. ക്യൂവിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ദർശനത്തിന് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാനും മുന്നിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാനും സാധിക്കും.

വളരെ കുറച്ച് സിനിമകൾ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാർക്കും അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയാനും കഴിയില്ല. ക്യു നീങ്ങുന്ന വേളയിൽ പ്രായമായ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തുകയും മുഖത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പിന്നീട് എത്ര തിരഞ്ഞിട്ടും ആ മനുഷ്യനെ അവിടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ മറഞ്ഞതാകാം. പക്ഷേ ഇന്ന് ആ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ സൈജു കുറുപ്പിന് അത്ഭുതമാണ്.

"ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ മുഖത്ത് രോമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത് പിന്നീട് നമ്മൾ അറിയാതെ പതുക്കെ പതുക്കെ വളർന്ന് കാലക്രമത്തിൽ കട്ട താടിയും കട്ട മീശയുമായി മാറും. ഈ സമാന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മലയാള സിനിമയിൽ സൈജു കുറുപ്പ് എന്ന പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയത്" അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതി നോട് പറയുന്നു. 20 വർഷം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ഒരു അഭിനേതാവായി വളർന്നത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ച ഒരു പ്രോസസാണ്. അഭിനയം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഒരു സെലിബ്രിറ്റി സ്‌റ്റാറ്റസ് സൃഷ്‌ടിച്ചെടുക്കാനും മനപ്പൂർവ്വം ഒന്നും ചെയ്‌തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

"ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്‌ജ് സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ എൻ്റെ കാര്യ പോക്ക്"

ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്‌ജ് സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എന്‍റെ കാര്യം പോക്കാണ്. സൈജു കുറുപ്പിൻ്റെ വാക്കുകൾ. ചെയ്‌ത സിനിമകൾ വലുതായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. സ്വയം ഒരു ഫ്ലോപ്പ് ആക്‌ടർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനും മടിയില്ലാത്ത സമയം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന സിനിമയിലൂടെ വി കെ പി ജയസൂര്യ അനൂപ് മേനോൻ കൂട്ടുകെട്ട് മലയാളത്തിൽ ശക്തമായ കാലം. അവരുടെ അടുത്ത ചിത്രമായ ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്‌ജിൽ ഷിബു വെള്ളായണി എന്നൊരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് സൈജു കുറുപ്പിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.

പല നിർമ്മാതാക്കളും സംവിധായകരും അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ത്വര പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്‌ജിലേക്കുള്ള ക്ഷണം. വളരെ റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. തിരുവനന്തപുരം സ്ലാങ്ങ് അവതരിപ്പിക്കണം. കരിയറിലെ ആദ്യ കോമഡി വേഷം. അഭിനയിച് തന്നെ ശരിയായിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് ഹാസ്യം. വളരെയധികം ടെൻഷനോടുകൂടിയാണ് ഷിബു വെള്ളായണി ആകാൻ സൈജു കുറുപ്പ് വണ്ടി കയറിയത്. പിന്നീട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്‌തവം.

"മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലും സൈജു കുറുപ്പ് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു കിംവദന്തി എല്ലാവരും പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി, ആറ് ഏഴ് പടങ്ങൾ ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ പതിവായി ചെയ്യാറുണ്ട്. 2024ലും 25ലും ഒക്കെ അഞ്ചിൽ താഴെ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് വലിയ കാര്യം. അതുകൊണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷേ സിനിമയിൽ ആ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഫീൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നുന്നത് " സൈജു പറഞ്ഞു.

തുടർച്ചയായി വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുന്നു. ലോക്‌ഡൗൺ കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ അന്താക്ഷരി എന്ന ചലച്ചിത്രം സൈജു കുറുപ്പിൽ മൂല്യമുള്ള ഒരു നായക നടൻ കൂടിയുണ്ടെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒന്നുകൂടി എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടു. നായകനാടനിലേക്കുള്ള അടുത്തഘട്ടം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഭരതനാട്യം എന്ന ചിത്രം സംഭവിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാവായി മാറാനും അദ്ദേഹം തയ്യാറായി. മികച്ച ആശയം ഉണ്ടായിരുന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്‌തത്. ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പുറത്തുവരലും ഓണപരീക്ഷകാലവും സിനിമയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. പക്ഷേ സിനിമ ഒ ടി ടി യിൽ ചരിത്രവിജയം നേടി. പരാജയ സിനിമയായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം മോഹിനിയാട്ടം സംഭവിച്ചു. അതാകട്ടെ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ഹിറ്റും.

actor Saiju Kurup interview with actor saiju kurup Saiju Kurup movie jouney araikkal abu
Saiju kurup (ETV Bharat)
ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ പരാജയം തളർത്തി

തിരക്കഥകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പാകപ്പിഴകൾ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി. തിരക്കഥകളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ ജഡ്‌ജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. സിനിമയിലെത്തി 19 വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ഗതി ഇതായല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് വ്യാകുലപ്പെട്ടു. സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തുടരാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നി.

എന്‍റെ മാനസികാവസ്ഥ മനസിലാക്കിയ ഭാര്യ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. "ഒരു സിനിമയ്‌ക്ക് സൈജു ഇത്രയധികം സ്‌ട്രെസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന സിനിമകളുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇതേ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രൊഫഷൻ ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൂടെ? ഭാര്യയുടെ വാക്കുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ആ സമയത്ത് തോന്നി" സൈജുവിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വാക്കുകള്‍.

അത് ആ നിമിഷത്തിൻ്റെ തോന്നൽ ആയിരുന്നു. അപ്പോഴത്തെ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വാക്കുകളും തോന്നലും മാത്രം. ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ പരാജയത്തിനുശേഷം ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം അദ്ദേഹം മാനസികമായി വലിയ സമ്മർദത്തിലായി. വീട്ടുകാരോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും സംസാരിക്കുന്നതു തന്നെ കുറഞ്ഞു. അശ്രദ്ധമായി സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഒന്നിലും ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ കഷ്‌ടകാലം ഒരേയൊരു മാസം മാത്രമേ നീണ്ടു നിന്നുള്ളൂ. ഡിജിറ്റൽ റിലീസിൽ റെക്കോർഡ് ആയി ഭരതനാട്യം മാറി.

എമ്പുരാനിടയിലെ എൻ്റെ ചിത്രം അഭിലാഷം

ഇതിനിടയിൽ എമ്പുരാൻ എന്ന സിനിമയ്ക്കൊപ്പം റിലീസ് ചെയ്‌ത അഭിലാഷം എന്ന ചിത്രം മുടക്ക് മുതൽ തിരിച്ചുപിടിച്ചത് വലിയ സംഭവമാണ്. വമ്പൻ റിലീസുകൾക്കിടയിൽ പ്രേക്ഷകർ അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു താരത്തെ അവഗണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. ഒരുപക്ഷേ അത് സിനിമയുടെ കഥാമൂല്യത്തിൻ്റെ ശക്തി കൂടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കാം. ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രവും ആടിലെ അറക്കൽ അബുവും കരിയറിലെ പൊൻതൂവൽ ആണ്. അറക്കൽ അബുവിനോളം ഫാൻ ഉള്ള സൈജു കുറുപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു കഥാപാത്രം മലയാള സിനിമയിൽ ഇല്ല. അബൂ ഭീകരനാണ് കൊടും ഭീകരൻ.

നിലവിൽ ഭരതനാട്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖം കണ്ടാൽ വിജയം ഉറപ്പ് എന്ന ഫോർമുലയിലേക്ക് സൈജു കുറുപ്പ് വളരുകയാണ്. നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കാവുന്ന നടൻ. ഇന്ന് കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹീറോ.

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