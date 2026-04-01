തുടര്‍ച്ചയായ പരീക്ഷണങ്ങള്‍! ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍; വാഴയ്ക്ക് ഇനിയും തുടര്‍ഭാഗമുണ്ടാകുമോ? വിപിന്‍ ദാസ് അഭിമുഖം

'വാഴ 2' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്താന്‍ ഇനി മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രമേയുള്ളു. ചിത്രത്തിന്‍റെ രചനയും നിര്‍മാണവും നിര്‍വഹിച്ച വിപിന്‍ ദാസ് സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

Director Vipin Das (Photo: Special Arrangement)
'ബയോപിക് ഓഫ് ബില്യണ്‍ ബോയ്‌സ്' എന്ന ടാഗ്‌ലൈനോടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ് ചിത്രമാണ് വാഴ. ശരാശരി മലയാളി വീടുകളിൽ പതിവായി കേൾക്കുന്ന നർമ്മഭരിതമായ ജീവിത യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ആനന്ദ് മേനോൻ ഒരുക്കിയ 'വാഴ' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ തുടര്‍ഭാഗം വരുന്നുവെന്നതറിഞ്ഞതു മുതല്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് സൃഷ്‌ടിച്ചത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ താരങ്ങളായ ഹാഷിർ അലനും അജിനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന 'വാഴ 2' ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യൺ ബ്രോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് സവിൻ എസ് എയാണ്. രചനയും നിർമ്മാണവും നിർവഹിക്കുന്നതാവട്ടെ സംവിധായകൻ വിപിൻദാസും. 'വാഴ 2' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്താനൊരുങ്ങുമ്പോൾ, വിപിന്‍ ദാസ് പുതിയ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

സിനിമയുടെ തുടര്‍ ഭാഗം

"ഒരു സിനിമയുടെ വിജയ പരാജയങ്ങളാണ് ആ സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകം. വാഴ എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സിനിമയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന്‍റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന വേളയിൽ തന്നെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്‍റെ ചർച്ചകൾ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. വാഴ ഒന്നിന്‍റെ കഥയിൽ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഭാഗം വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സിനിമയുടെ ദൈർഘ്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ വാഴ ഒന്നാം ഭാഗം തിയേറ്ററിൽ വലിയ വിജയമാകുമെങ്കിൽ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനു വേണ്ടി ആ മാറ്റിവച്ച ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയൊരു കഥ ആലോചിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ വേളയിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഓടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. വാഴ ഒന്നാം ഭാഗം വലിയ വിജയമാകുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ പോസിറ്റീവായി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. വാഴ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഹാഷിറിന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും ഭാഗത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവർക്കുള്ള പിന്തുണ മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ അവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ആക്കി മുന്നോട്ടുപോകാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. ഹാഷിറിന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും ജനപിന്തുണ മനസ്സിലാക്കി ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ലിങ്കുകൾ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു", വിപിന്‍ ദാസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

തുടര്‍ഭാഗത്തില്‍ സംവിധായകന്‍ മാറിയത്

Vipin Das (Photo: Special Arrangement)

"വാഴ ഒന്ന് സംവിധാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത് ആനന്ദ് മേനോൻ ആണ്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്‍റെ സംവിധായകൻ സവിൻ. ഒരുപക്ഷേ ലോകചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും സംവിധായകനും ക്യാമറാമാനും എഡിറ്ററും സംഗീതസംവിധായകനും ഒക്കെ മാറിവരുന്ന ഫ്രാഞ്ചസി. ഒരുപക്ഷേ നിർമ്മാതാവും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ഞാൻ തന്നെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ മാറി വന്നേനെ. വാഴ സിനിമയുടെ ആദ്യഭാഗം ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷേ ഈ സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ അപ്പാടെ മാറും എന്നുള്ളത്. വാഴ മൂന്നാം ഭാഗം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും അഭിനേതാക്കളുടെയും മാറ്റം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും. നല്ല കലാകാരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്പര്‍ച്യൂണിറ്റി എന്ന നിലയിലാണ് വാഴ എന്ന സിനിമയുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. അഭിനേതാക്കൾക്ക് ആണെങ്കിലും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കാണെങ്കിലും പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അവസരം നൽകുക. അതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം". വിപിന്‍ ദാസ് വ്യക്തമാക്കി.

"വാഴ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വാല്യുവുള്ള അഭിനേതാക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേനെ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അതിനു ശ്രമിച്ചില്ല. പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വാഴ ഫ്രാഞ്ചസി നിലകൊള്ളുന്നത്. വാഴ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ സിദ്ധ് ശ്രീറാമിനെ കൊണ്ട് ഒരു പാട്ടു പാടിച്ചാലോ എന്ന് അഭിപ്രായം ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു. രണ്ടാ ഭാഗത്തിൽ ഒരു പാട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ആയ സായി അഭയ് ശങ്കറിനെ കൊണ്ട് പാടിച്ചാലോ എന്ന അഭിപ്രായവും ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേണ്ട എന്ന മറുപടിയായിരുന്നു. വാഴ ഫ്രാഞ്ചസി പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അവസരം ലഭിക്കാനുള്ള വലിയ മേഖലയാണ്. അവസരങ്ങൾ തേടി നടക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഒരുപാട് വാല്യൂ ഉള്ള സംവിധായകന്‍റെയോ നിർമാതാവിന്‍റെയോ അഭിനേതാക്കളുടെയോ പുറകെ ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയും കൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല", തിരക്കഥാകൃത്ത് വ്യക്തമാക്കി.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ താരങ്ങള്‍ക്ക് അവസരം

"സോഷ്യൽ മീഡിയ താരങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് അവർ തന്നെ അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലിലൂടെ ഓരോ ദിവസവും പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉള്ളവർ മികച്ച കലാകാരന്മാരാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് പുതുതായി സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യം മലയാള സിനിമയിൽ ഇല്ല. മലയാള സിനിമ എക്കാലവും സമസ്‌ത മേഖലയിൽ നിന്നും കലാകാരന്മാരെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരെല്ലാം നാടക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ നിന്നും മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന വലിയ താരമായവർ ഉണ്ട്. ധാരാളം സ്റ്റേജ് കലാകാരന്മാർ മലയാള സിനിമയുടെ അഭിവാജ്യ ഘടകമായി മാറി. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയും നല്ല അഭിനേതാക്കളെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെ തിരിച്ചറിയാനും തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഉള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മികച്ച കലാകാരന്മാരെ മലയാള സിനിമ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിമിക്രി വേദിയിൽ നിന്നാണ് ദിലീപും ജയറാമും ഒക്കെ വലിയ താരങ്ങളായത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉള്ളവരെ നിർബന്ധിതമായി സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാം എന്ന ഉദ്ദേശം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ കലാകാരന്മാരെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അഭിനേതാക്കളെയും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെയും കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗം സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയാണ്", സംവിധായകനും തിരകഥാകൃത്തുമായ വിപിന്‍ദാസ് വ്യക്തമാക്കി.

"ഹാഷിറിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള സംഘത്തെയും പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള പല ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളെക്കാളും ആരാധകർ അവർക്ക് ഉണ്ട്. വാഴ രണ്ടിന്‍റെ ലൊക്കേഷനിലും പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നത് ഇവരെ കാണാനായിരുന്നു", വിപിന്‍ദാസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Vazha 2 (Photo: Movie Poster)

"വാഴ സിനിമ ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിലുപരി പുതിയ ആളുകൾക്ക് എന്നിലൂടെ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നി.മുധ്ദുഗൗ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ഇരുന്ന ചിത്രം തന്നെയാണ് വാഴ. പിന്നീട് നമ്മുടെ സിനിമകൾ അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധ നേടിയപ്പോൾ പുതിയ ആളുകൾക്ക് അവസരം നൽകാമെന്ന് തോന്നി. അതുമാത്രമല്ല ഒരേ ജോണറിൽ പെട്ട സിനിമകൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്യേണ്ട എന്ന തീരുമാനവും ഞാൻ എടുത്തു", സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

തുടര്‍ന്നു പോകുന്ന വാഴ യൂണിവേഴ്‌സ്

"മൂന്നു സിനിമകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്‌സ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വാഴ പ്ലാൻ ചെയ്‌ത് തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'ജയ ജയ ജയഹേ', വാഴ ഒന്ന് വാഴ രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ, ഈ മൂന്നു സിനിമകളും ഒരേ ട്രീറ്റ്‌മെന്‍റുള്ള ഒരേ ജോണറിൽ ഉള്ള സിനിമകളാണ്. 'ജയ ജയ ജയഹേ' എന്ന സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ 'ബയോപിക് ഓഫ് ബില്യൺ വുമൺ' എന്നാണ്. വാഴ ഒന്ന് എന്നത് 'ബയോപിക് ഓഫ് ബില്യൺ ബോയ്സ്' എന്നും വാഴ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് 'ബയോപിക് ഓഫ് ബില്യൺ ബ്രോസ്' എന്നുമാണ്ഠ, വിപിന്‍ദാസ് പറഞ്ഞു.

VAZHA 2 (Photo: Movie Poster)

"കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നതിലുപരി ഒരാൾ ജനിച്ച കാലഘട്ടം മുതൽ തിരിച്ചറിവ് വരുന്ന കാലഘട്ടം വരെയുള്ള കഥയാണ് ഈ മൂന്നു സിനിമയും പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ വച്ചാണ് ഈ മൂന്നു സിനിമയും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മൂന്നു സിനിമകളും പരിശോധിച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് സിനിമകൾക്കും ഒരു വ്യക്തമായ കഥയൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. കുറെ സാഹചര്യങ്ങളും വ്യക്തമായ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആർക്കും ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖവും ദുഃഖവും സന്തോഷവും തമാശകളും ഒരു നൂലിൽ മുത്തുകോർക്കുന്നത് പോലെ ചേർത്തുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിലും. ഈ മൂന്നു ചിത്രങ്ങളും ഒരു എക്സ്പിരിമെന്‍റ് സിനിമയാണ്. ചിത്രത്തിലെ കാസ്റ്റിംഗ് തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും", തിരകഥാകൃത്തുമായ വിപിന്‍ദാസ് വ്യക്തമാക്കി.

"വാഴ ഒന്നാം ഭാഗത്തിലെ അച്ഛന്മാരുടെ വേഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നവരെല്ലാം മലയാളി ഒരിക്കലും അത്തരം ഒരു വേഷത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കാത്തവരാണ്. അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, നോബി എന്നിവരെയൊക്കെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരായി കാസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. അവർ അതുവരെ അവതരിപ്പിച്ചു വന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമാണ് ഈ റോളുകൾ. പുതിയ ആൾക്കാരെ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് പരീക്ഷിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശവും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ച അച്ഛൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്‌തു ശീലിച്ചവരെ അതേ വേഷത്തിലേക്ക് വീണ്ടും കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് തോന്നി.അടിമുടി പരീക്ഷണം ആയിരുന്നു 'ജയ ജയ ജയഹേ'യും 'വാഴ ഒന്നാം ഭാഗവും' 'വാഴ രണ്ടാം ഭാഗവും", വിപിന്‍ദാസ് പറഞ്ഞു.

തുടര്‍ച്ചയായി പരീക്ഷണങ്ങള്‍

Director Vipin Das (Photo: Special Arrangement)

"നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരീക്ഷണ ചിത്രം വിജയിച്ചാൽ തുടർന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ആത്മവിശ്വാസം ഏറും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മ്യൂസിക് ഒക്കെ കയറി ഫൈനൽ മിക്‌സ് സമയത്ത് തന്നെ മനസ്സിലാകും ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വിജയിക്കുമോ പരാജയപ്പെടുമോ എന്ന്. വളരെ അപൂർവമായ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനുകൾ തെറ്റിപ്പോകാറുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളും ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ആണല്ലോ. ഒരു പരീക്ഷണ ചിത്രം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ആസ്വാദനത്തിന്‍റെ മീറ്റർ നമുക്ക് പിടികിട്ടും. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മീറ്ററിനെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആകും അടുത്ത പരീക്ഷണം നടത്തുക. പരീക്ഷണങ്ങൾ സിനിമകളിൽ നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും പ്രേക്ഷകനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് മാത്രം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല",സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

''ജയ ജയ ജയ ഹേ, വാഴ ഒന്ന് വാഴ 2 ഈ മൂന്ന് സിനിമകളും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത കഥാസന്ദർഭങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതും ഒക്കെ തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ കാണാനാവുക. പുതുതായി ഒന്നും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ എന്‍റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ ഒക്കെ സിനിമയുടെ ആശയത്തിന് ഇന്ധനം ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം പരസ്പരം കണക്‌ട് ചെയ്‌ത് കണക്‌ട് ചെയ്‌താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് സിനിമകളെ ഞാൻ പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്‍റെ നേർക്കാഴ്ച തന്നെയാണ് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിലും കാണാനാവുക. ജീവിതം ഒരു കണ്ണാടി പ്രതിബിംബം പോലെ സിനിമയിലൂടെ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് 'വാഴ', 'ജയ ജയ ജയഹേ' തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വളരെയധികം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്", സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ വിപിന്‍ദാസ് വ്യക്തമാക്കി.

അന്തര്‍ദേശീയ ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റിയ ജയ ജയ ജയഹേ

"ജയ ജയ ജയഹേ എന്ന ചിത്രം ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്‌താല്‍ അന്യഭാഷയിലുള്ളവര്‍ സിനിമ തീർച്ചയായും കാണും എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. അഥവാ എന്‍റെ സിനിമ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം ശ്രദ്ധ നേടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെയ്താൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കണമെന്നും ഇല്ല" സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

"ചെയ്യുന്ന സിനിമ നന്നാവുക, പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്‍റെ ചിന്ത. അതിനുമുകളിൽ ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ആളാണ് ഞാൻ", വിപിന്‍ദാസ് വ്യക്തമാക്കി.

അടിക്ക് തിരിച്ചടി എന്ന പൊളിറ്റിക്‌സ്

"ജയ ജയ ജയ ഹേ എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയൊരു പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ല. അടി കിട്ടിയാൽ തിരിച്ചടിക്കണം എന്ന വൈൽഡ് ആയ ചിന്താഗതി അല്ല സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനം. ഇന്ത്യൻ നിയമ വ്യവസ്ഥിതി പ്രകാരം നമ്മളെ ആക്രമിച്ചാൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അനുമതിയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്ക്. ഗാർഹിക പീഡനം നേരിടുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണം പ്രതിരോധിക്കാനും വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് ആക്രമിക്കാനും നിയമം അനുമതി നൽകുന്നു. കേസ് കോടതിയിൽ എത്തിയാലും സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെയാകും സംരക്ഷണം. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കള്ളൻ കയറിയാലും നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനും തിരിച്ചടിക്കാനും അധികാരമുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രതിരോധങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മളെ ആക്രമിച്ചയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടാലും നിയമം നമുക്ക് അനുകൂലമായി തന്നെ നിൽക്കും. സ്ത്രീകൾക്ക് നിയമത്തിന്‍റെ പരിരക്ഷ കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ ലഭിക്കും", സംവിധായകന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

Jaya Jaya Jayahe (Photo: Movie Poster)

"'ജയ ജയ ജയ ഹേ' എന്ന ചിത്രം അടിക്ക് തിരിച്ചടി എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല പറയുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രതിരോധം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ആ സിനിമയുടെ ആശയം ഞാൻ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഈ സിനിമ ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഷകളിലേക്കും റീമേക്ക് അവകാശം വിറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. പല ഭാഷകളിലും ഈ സിനിമ യുടെ റീമേക്ക് റിലീസ് ചെയ്‌തു. പക്ഷേ റീമേക്ക് വേർഷനുകൾ ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണെന്ന അഭിപ്രായം കേട്ടു. പക്ഷേ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല" സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ജയ ജയ ജയഹേയിലെ പൊളിറ്റിക്‌സ്

"ജയ ജയ ജയ ഹേ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയത്തെയും മതത്തെയും കൃത്യമായ രീതിയിൽ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ മാത്രം മനപ്പൂർവം വിമർശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. വെറുതെ വിമർശനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ എഴുതിച്ചേർത്തിട്ടുമില്ല. സിനിമയുടെ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന വേളയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന മത രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളെയാണ് അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ വിമർശിച്ചത്. മുസ്ലിം മതത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിനെ മാത്രമായി വിമർശിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ മതവിഭാഗങ്ങളുടെയും നെഗറ്റീവ് വശങ്ങൾ എന്‍റെ സിനിമയിൽ വളരെ സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കാണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. 'ജയ ജയ ജയഹേ'യിൽ മാത്രമല്ല 'വാഴ ഒന്നാം ഭാഗ'ത്തിലും ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന 'വാഴ രണ്ടാം ഭാഗ'ത്തിലും ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പക്ഷം പിടിക്കുമ്പോഴാണ് സിനിമകൾ പ്രൊപ്പഗണ്ടയായി മാറുന്നത്", സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കരിയറിലെ വലിയ പ്രതിസന്ധി

"മുധ്ദുഗൗ എന്ന ചിത്രം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വലിയ പരാജയമായിരുന്നു. ഏതൊരു സംവിധായകനും ഒന്നാമത്തെ സിനിമ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമാണ് രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ചെയ്യാൻ. പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യ സിനിമ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ. ആദ്യ സിനിമ പരാജയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കരിയറിലെ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്" വിപിന്‍ ദാസ് ഓര്‍ത്തു.

Guruvayoor Ambalanadayil (Photo: Movie Poster)

"ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകൾ പരിശോധിച്ചാൽ, അതിപ്പോൾ ജയ ജയ ജയഹേ ആണെങ്കിലും 'ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയിൽ' ആണെങ്കിലും 'വാഴ' ആണെങ്കിലും അതിനൊന്നും കൃത്യമായ ഒരു കഥയില്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ സിനിമകളിൽ നിന്നും ഒരല്പം വിഭിന്നമായി നില്‍ക്കുന്നത് സീരീസ് ആയ അന്താക്ഷരി മാത്രമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ സിനിമകൾ സീൻ ബിൽഡ് ചെയ്‌ത് ബിൽഡ് ചെയ്‌തു ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. എഴുതുന്ന സീനുകൾ എനിക്ക് വർക്കായില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ സിനിമ ചെയ്തില്ല എന്ന് വരും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സീനുകളിലൂടെ ആ സിനിമയെ ഗ്രിപ്പ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച്. ഒരു കഥ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു മികച്ച സ്റ്റോറി ടെല്ലർ അല്ല. എന്നിലെ സംവിധായകന് തിളക്കം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതായത് ഞാനൊരു നല്ല ടെക്നീഷ്യൻ മാത്രമാണ്. കഥ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്തതു കൊണ്ടാണ് സീനുകളിലൂടെ ഒരു സിനിമ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്" സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

പൃഥ്വിരാജിനെ കണ്‍വിന്‍സ് ചെയ്‌തത്

കഥ പറയാന്‍ അറിയാത്ത ആള്‍ എങ്ങനെയാണ് 'ഗുരുവായൂര്‍ അമ്പലനടയില്‍' എന്ന സിനിമയില്‍ പൃഥ്വിരാജിനെ കണ്‍വിന്‍സ് ചെയ്‌തത് എന്ന് പലരിലും സംശയുണ്ടാകാം. അതിനും വിപിന്‍ദാസ് നല്‍കുന്ന മറുപടി ഇങ്ങനെ,

ഒരുപക്ഷേ ഞാനൊന്ന് സംവിധായകനുള്ള വിശ്വാസമായിരിക്കാം പൃഥ്വിരാജിനെ പോലുള്ളവർ എന്‍റെ പ്രോജക്ട് സ്വീകരിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്‍റെ മണ്ടൻ കഥകളെ അവരൊന്നും അംഗീകരിക്കില്ലല്ലോയെന്ന് തമാശ രൂപത്തില്‍ വിപിന്‍ദാസ് വ്യക്തമാക്കി.

Vipin Das With Prithviraj Sukumaran (Photo: Special Arrangement)

"ഞാൻ ചെയ്‌തിട്ടുള്ള നാല് സിനിമകളിലും ഒരു കുഞ്ഞു കഥ മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ കുറെ രസകരമായ സീനുകളും. രസകരമായ സീനുകൾ കൃത്യമായി ഷൂട്ട് ചെയ്‌തു ഞാൻ എടുക്കും എന്ന് വിശ്വാസമായിരിക്കാം ബേസിലും പൃഥ്വിരാജുമൊക്കെ എന്‍റെ സിനിമയുടെ ഭാഗമായത്. അവരുടെ വിശ്വാസം കാക്കുക എന്നുള്ളത് എന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഞാനൊരു നല്ല സംവിധായകനാണെന്ന് എന്നോടൊപ്പം സഹകരിച്ച നിർമ്മാതാക്കൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എടുത്തു പറയുകയാണ് എന്‍റെ സിനിമകളിലൂടെ വലിയൊരു കഥയൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല", സംവിധായകന്‍ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു.


വാഴ ഒന്നിലെ ഹേ ബനാനെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം വലിയ രീതിയിൽ വിമർശിക്കുപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചും സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.


"അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഒന്നും വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കാറില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാഴ രണ്ടിലെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ നിങ്ങൾ. ഹേ ബനാനെയെക്കാൾ കടുകട്ടി വാക്കുകൾ ആണ് വാഴ രണ്ടിലെ പാട്ടുകളിൽ ഉള്ളത്. ഞാൻ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഇവിടെയുള്ള 100% ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടപെടണം എന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കണക്കിലെടുക്കാം", വിപിന്‍ദാസ് വ്യക്തമാക്കി.

ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗവും വാഴ രണ്ടാം ഭാഗവും റിലീസ്

"ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്‍റെ കൂടെ തന്നെ വാഴ രണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ദൃശ്യത്തിന്‍റെ റിലീസ് ഇപ്പോഴാണല്ലോ മാറ്റിയത്. ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗം എന്ന സിനിമ വരുമ്പോൾ അതിന്‍റെ കൂടെ മറ്റു വലിയ റിലീസുകള്‍ കുറഞ്ഞത് രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാഴ്ച തിയേറ്ററുകളിൽ ദൃശ്യവും വാഴയും മാത്രം. ദൃശ്യം വലിയ വിജയം ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓവർഫ്ലോ വരുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഉറപ്പായും വാഴ രണ്ടിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കും. പിന്നെ ഈസ്റ്റർ ഉണ്ട് വിഷു ഉണ്ട്. ദൃശ്യം കണ്ടവർ വാഴയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ. കാരണം വേറെ അധികം ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. പിന്നെ വാഴ എന്ന ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് സ്വാഭാവികമായും നല്ല ഫാൻസ് ഫോളോയിങ് ഉണ്ട്",സംവിധായകന്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു.

Vipin Das (Photo: Special Arrangement)
"ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗം റിലീസ് മാറ്റിവച്ചത് അത് ഗുണം ചെയ്യുമോയെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ജിസിസി റിലീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്‍റെ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചത്. അത് അവർക്ക് വലിയ നഷ്ടം വരുത്തിവയ്ക്കും. ഞങ്ങൾക്കും അത് പ്രശ്‌നം തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടേത് ഒരു കുഞ്ഞ് സിനിമയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജിസിസിയുടെ അപര്യാപ്തത വലിയ ബാധ്യതയാകില്ല", വിപിന്‍ദാസ് പറഞ്ഞു.

ഹാഷിറും സംഘവും

ഹാഷിർ ആണ് ഈ സിനിമയുടെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി വരുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കൂടെയുള്ള ബാക്കി നാല് പേരും നായക തുല്യ കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ വാഴ രണ്ട് എന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നാലു പേരെയും നായകന്മാർ ആക്കി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സിനിമകൾ ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നും.അത്രയും മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആണ് ഹാഷറിന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേവരാജ്, ശബരി എന്നിവരൊക്കെ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് അഭിനേതാക്കളെ പോലെയാണ് പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിരിക്കുന്നത്. സമീപ,ഭാവിയിൽ തന്നെ ഇഷ്ടം,പോലെ യുവനടന്മാർ മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകും എന്നതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. നസ്ലിൻ,സന്ദീപ് ദാ ഇപ്പോൾ ഹാഷിർ, ജോമോൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നടന്മാരെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കും. സിനിമ മോഹവുമായി നടക്കുന്ന പിള്ളാരെല്ലാം കയറിവരും.അവർ പൊളിക്കും", വിപിന്‍ദാസ് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു. .

