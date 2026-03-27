ETV Bharat / entertainment

'സ്നേഹിച്ചാല്‍ ചങ്കുപറിച്ചു തരുന്നവര്‍'! 'അട്ടപ്പാടി ദി വാലി ഓഫ് ഡിവൈൻ ഹീലിംഗ്'; സംവിധായകന്‍ വിജീഷ് മണി അഭിമുഖം

പുതിയ സിനിമയെ കുറിച്ചും അട്ടപ്പാടിയെ കുറിച്ചും സംവിധായകൻ വിജീഷ് മണി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

സംവിധായകന്‍ വിജീഷ് മണി (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 27, 2026 at 4:28 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

അക്കി വിനായക്

ഗോത്ര ഭാഷകളിൽ സിനിമകൾ ഒരുക്കി നിരവധി റെക്കോർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കുകയും, ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്‌ത സംവിധായകനാണ് വിജീഷ് മണി. അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്‌ത് ഉടന്‍ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ഡോക്യു ഫിക്ഷന്‍ ചലച്ചിത്രമാണ് 'അട്ടപ്പാടി ദി വാലി ഓഫ് ഡിവൈൻ ഹീലിംഗ്'.

ഗോകുലം പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലനാണ് ഡോക്യു ഫിക്ഷൻ ചലച്ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ, ഒമാൻ സംയുക്ത സഹകരണത്തിൽ കൂടിയാണ് ചിത്രം തയ്യാറാക്കുന്നത്. അത്ഭുതങ്ങളുടെയും കൗതുകങ്ങളുടെയും ഭൂമികയായ അട്ടപ്പാടിയുടെ കഥ ഏതൊരു മലയാളിക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനിയും മനുഷ്യ സ്പർശമേൽക്കാത്ത ധാരാളം പ്രദേശങ്ങൾ ആ ഭൂമികയിൽ ഉണ്ട്. വ്യത്യസ്‌ത സംസ്‌കാരത്തിന്‍റെ അപൂർവ്വ മരുന്നുകളുടെ ഈറ്റില്ലം കൂടിയാണ് അട്ടപ്പാടി, ഒപ്പം ഒരുകൂട്ടം നൈർമല്യമുള്ള ഗോത്ര ജനസമൂഹവും. സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ സംവിധായകന്‍ വിജീഷ് മണി ഇ ടിവി ഭാരത് പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

അട്ടപ്പാടി ഒരിക്കലും അപരിചിതമല്ല

VIJEESH MANI MOVIES THE VALLEY OF DIVINE HEALING VIJEESH MANI TALKS ABOUT ATTAPPADI UPCOMING MALAYALAM MOVIES
സംവിധായകന്‍ വിജീഷ് മണി അട്ടപ്പാടിയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം (Photo: Special Arrangement)

"തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അട്ടപ്പാടി പുതുമയുള്ള ഒരു ഭൂമികയല്ല. അട്ടപ്പാടിയിലെ മൂന്ന് ഗോത്ര ഭാഷകളിൽ താൻ സിനിമകൾ ചെയ്‌ത് ദേശീയ - അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുള, കുറുമ്പ, മുഡുഗ തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലാണ് താൻ സിനിമയൊരുക്കിയത്", സംവിധായകൻ വിജീഷ് മണി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

"ഇരുള ഭാഷയിൽ ഒരുക്കിയ 'നേതാജി' എന്ന ചലച്ചിത്രം ഇന്ത്യൻ പനോരമയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മുഡുഗ ഭാഷയിൽ ഒരുക്കിയ ചലച്ചിത്രം 2021ൽ ഓസ്‌കാറിന്‍റെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി. മുഡുഗ ഭാഷയിൽ തന്നെ ഒരുക്കിയ 'ആദിവാസി' എന്ന ചലച്ചിത്രം കേരള സമൂഹം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്‌തതാണ്.

വിശപ്പിന്‍റെ പേരിൽ അന്യായമായി മരണപ്പെട്ട അട്ടപ്പാടി സ്വദേശി മധുവിന്‍റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് 'ആദിവാസി' എന്ന ചലച്ചിത്രം ഒരുങ്ങിയത്. പ്രശസ്‌ത നിർമാതാവും സംവിധായകനും ബിസിനസുകാരനുമായ സോഹൻറോയ് ആയിരുന്നു ആ ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമാതാവ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അട്ടപ്പാടിയെ കുറിച്ച് ഒരു ഡോക്യു- ഫിക്ഷൻ ചലച്ചിത്രം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അവിടം തനിക്ക് ഒരിക്കലും അപരിചിതമായിരുന്നില്ല. ആ പ്രദേശത്തെ വായു ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്വസിച്ചു. ഒരുപക്ഷേ അട്ടപ്പാടി എന്‍റെ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി. അവിടെയുള്ള ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ധാരാളം മനുഷ്യരുമായി സൗഹൃദം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചു. അട്ടപ്പാടി എന്‍റെ ജീവവായുമായ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവിടുത്തെ അമൂല്യമായ മരുന്നുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്", വിജീഷ് മണി പറഞ്ഞു.

'അട്ടപ്പാടി ദി വാലി ഓഫ് ഡിവൈൻ ഹീലിംഗ്' ഒരുക്കിയത്

VIJEESH MANI MOVIES THE VALLEY OF DIVINE HEALING VIJEESH MANI TALKS ABOUT ATTAPPADI UPCOMING MALAYALAM MOVIES
അട്ടപ്പാടി ദി വാലി ഓഫ് ഡിവൈൻ ഹീലിംഗ് സിനിമ പോസ്റ്റര്‍ (Photo: Special Arrangement)
"അട്ടപ്പാടിയിലെ അപൂർവ്വവും അമൂല്യവുമായ മരുന്നുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൂടിയാണ് 'അട്ടപ്പാടി ദി വാലി ഓഫ് ഡിവൈൻ ഹീലിംഗ്' ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ അജിത്ത് ഷോളയൂർ ആണ് തിരക്കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അട്ടപ്പാടിയിലെ പല ഗോത്ര വിഭാഗ ജനങ്ങൾ തമ്മിലും പരസ്പരമുള്ള ഒരു സഹകരണം ഇല്ല. ഗോത്ര ഭാഷകൾക്ക് ലിപിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ അട്ടപ്പാടിയിലെ അമൂല്യമായ മരുന്നുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ എവിടെയും എഴുതിവെച്ചിട്ടില്ല. തലമുറകളായി വായ്മൊഴിയിലൂടെ പറഞ്ഞു കിട്ടിയ അറിവുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും അട്ടപ്പാടിയിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ ആരാരും അറിയാതെ പതിയെ പതിയെ ഇല്ലാതാവുകയാണ്. ദീർഘമായ റിസർച്ചിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. കലാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അട്ടപ്പാടിയിലെ ജനങ്ങളുമായി ഞാനുണ്ടാക്കിയ സൗഹൃദമാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണമായത്. അട്ടപ്പാടിയിലെ അപൂർവ്വ മരുന്നുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പുറംലോകത്തെ അറിയിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് 'അട്ടപ്പാടി ദി വാലി ഓഫ് ഡിവൈൻ ഹീലിംഗ്' ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

സിനിമയുടെ ഭാഗമായ ഒമാനി സാഹിത്യക്കാരനും നടനും

"ഒമാനിൽ വച്ച് നടന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രമേളയിൽ പങ്കെടുക്കവേയാണ് സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് അൽ മെഹ മൂദിയുമായി സൗഹൃദം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു സാഹിത്യകാരൻ എന്നതിലുപരി നടനും പരിസ്ഥിതി സ്നേഹിയും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ഒമാനിലെ പാരിസ്ഥിതിക ശുചിത്വ മാതൃക ഇന്ത്യയിൽ അവലംബിച്ചതാണ് സ്വച്ഛഭാരത്. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വലിയ വിഷനുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ആ മുന്നേറ്റം. സ്വച്ഛഭാരത് പദ്ധതിയെപ്പറ്റി സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് അൽ മഹ്മൂദി അറബിയിൽ ഒരു കവിത എഴുതിയിരുന്നു. ഈ കവിത നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയും ചെയ്‌തു. ഇതേത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഞാനും പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ പോയിരുന്നു. സ്വച്ഛഭാരത് പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരത്തെപ്പറ്റിയും ഗോത്ര സമൂഹത്തെ പറ്റിയും ഒക്കെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കലാസൃഷ്ടികൾ രൂപപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയുണ്ടായി", വിജീഷ് മണി തുടര്‍ന്നു.

VIJEESH MANI MOVIES THE VALLEY OF DIVINE HEALING VIJEESH MANI TALKS ABOUT ATTAPPADI UPCOMING MALAYALAM MOVIES
'അട്ടപ്പാടി ദി വാലി ഓഫ് ഡിവൈൻ ഹീലിംഗ് പോസ്റ്റര്‍ റിലീസ് (Photo: Special Arrangement)

"പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ അട്ടപ്പാടിയും പ്രധാന വിഷയമായി വന്നിരുന്നു. അതിനുശേഷം ആണ് ഞാൻ അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് പോകുന്നതും തുടർന്ന് സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നതും. ഞാൻ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അട്ടപ്പാടിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും അവിടുത്തെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനും സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് അൽ മഹ്മൂദി നിരന്തരം എന്നെ വിളിക്കുമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് സഹകരിക്കണമെന്നും താല്പര്യമറിയിച്ചു. ഗൾഫ് നാടുകളിൽ അട്ടപ്പാടി പോലുള്ള വ്യത്യസ്‌ത സംസ്കാരവും മനുഷ്യരും മരുന്നുകളും ഉള്ള നാടിനെ കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു",സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

അയ്യപ്പനും കോശിക്കും അപ്പുറമുള്ള അട്ടപ്പാടി

അട്ടപ്പാടിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവും സംസ്കാരവും കലാരൂപങ്ങളും പാട്ടും നൃത്തവും എല്ലാം പ്രകൃതിയുമായി ഇഴ ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഒരിക്കലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. എല്ലാം പതിയെ പതിയെ അന്യം നിന്നു പോയേക്കാം. ഞാൻ അട്ടപ്പാടിയിലെ ഗോത്രഭാഷയിൽ ചെയ്‌ത മൂന്നു സിനിമകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠന വിഷയമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോത്ര ഭാഷകൾക്ക് ലിപികളില്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ അടുത്ത ഒരു 25 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പലതും മൺമറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്", സംവിധായകന്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

"അട്ടപ്പാടിയിലെ ജനങ്ങൾ ഹൃദയ വിശുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അവിടേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി അവർ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. എനിക്കവർ നൽകിയിട്ടുള്ള പരിഗണനയും സ്നേഹവും കാരണമാണ് ആ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും സിനിമകൾ ചെയ്യാനും സാധിച്ചത്", വിജീഷ് മണി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

VIJEESH MANI MOVIES THE VALLEY OF DIVINE HEALING VIJEESH MANI TALKS ABOUT ATTAPPADI UPCOMING MALAYALAM MOVIES
സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് അൽ മഹ്മൂദിയും സംവിധായകന്‍ വിജീഷ് മണിയും അട്ടപ്പാടി നിവാസികളോടൊപ്പം (Photo: Special Arrangement)
"പലപ്പോഴും വനമേഖലയുമായും ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവർ ധാരാളം പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അത്തരത്തിൽ യാതൊരു പ്രതിസന്ധിയും ഇതുവരെ നേരിട്ടിട്ടില്ല. കാരണം കൈപ്പത്തിയിലെ രേഖ പോലെ ആ പ്രദേശവും അവിടുത്തെ മനുഷ്യരും എന്നിൽ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ പിന്തുണയും സ്നേഹവും ഒപ്പം നമ്മുടെ പാഷനും പ്രതിസന്ധികൾക്ക് അപ്പുറം സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതിലൂടെ എന്‍റെ കലാസൃഷ്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ആഴം നൽകാനും സാധിച്ചു. ഉൾവന മേഖലകളിലൊക്കെ എത്തിപ്പെടാനും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും, ഷൂട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കാനുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അട്ടപ്പാടി മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾ എന്തിനും ഏതിനും നമുക്കൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നിരുന്നു. നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിക്കുമല്ലോ. പക്ഷേ അവർക്ക് അങ്ങനെയൊരു ചിന്തയില്ല. എവിടെയും നന്മ നിറഞ്ഞ മനസ്സുകൾ ആണുള്ളത്. അന്നന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും പ്രകൃതിയെ ദൈവമായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരാണ് അവിടെയുള്ളത്", വിജീഷ് മണി ഓര്‍ത്തു.
VIJEESH MANI MOVIES THE VALLEY OF DIVINE HEALING VIJEESH MANI TALKS ABOUT ATTAPPADI UPCOMING MALAYALAM MOVIES
സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് അൽ മഹ്മൂദിയും സംവിധായകന്‍ വിജീഷ് മണിയും (Photo: Special Arrangement)

"ശിവകാണിയും ഭവാനിയും വരകാറും തുടങ്ങി മനുഷ്യസ്പർശം ഏൽക്കാത്ത ധാരാളം പ്രദേശങ്ങൾ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഉണ്ട്. അതിന്‍റെയൊക്കെ മനോഹരിത ഞങ്ങൾ ഡ്രോൺ ഷോട്ടുകളിലൂടെയാണ് ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യ സ്പർശമേൽക്കാത്ത ഭൂമികയുടെ സൗന്ദര്യം ഒന്നു വേറെ തന്നെയാണ്. അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ശിരു വാണി പുഴയെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ജലം ഒഴുകുന്ന മൂന്നാമത്തെ നദിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.കഴിഞ്ഞ 2018 മുതൽ ആ ഭൂമിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാത്ത ഒരു മാസങ്ങളും എന്‍റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവിടെ ഞാൻ തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് ഒരു ഫിലിം ക്ലബ്ബിന് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അവിടെ നടത്തുകയുണ്ടായി. ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. എന്‍റെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്", സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

"അട്ടപ്പാടിയിലെ പ്രകൃതി നമ്മളെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും മാറ്റിമറിക്കും. ഏകദേശം 10 ദിവസത്തോളം സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് അൽ മെഹമൂദി എന്നോടൊപ്പം അട്ടപ്പാടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ആരോഗ്യവാനായതുപോലെ. രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്‍റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതായതുപോലെ. ഒരുപക്ഷേ അവിടത്തെ ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതയും നല്ല വായുവും കാരണമായിരിക്കാം ശരീരത്തിന് പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കോവിഡ് സമയത്ത് അട്ടപ്പാടി മേഖലയിലെ ഒരാൾക്ക് പോലും കോവിഡ് ബാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കോയമ്പത്തൂർ മേഖലയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അട്ടപ്പാടി മേഖലയിലെ ഭൂരിഭാഗം ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കും കോവിഡ് ബാധിക്കപ്പെട്ടില്ല. ", വിജീഷ് മണി പറഞ്ഞു.

സിനിമകളും ബിസിനസും

VIJEESH MANI MOVIES THE VALLEY OF DIVINE HEALING VIJEESH MANI TALKS ABOUT ATTAPPADI UPCOMING MALAYALAM MOVIES
സംവിധായകന്‍ വിജീഷ് മണി (Photo: Special Arrangement)

"സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ആശയങ്ങൾ ദൃശ്യഭാഷയിൽ ഒരുക്കാൻ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള നിർമാതക്കള്‍ ആവശ്യമാണ്. 2019 ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'നേതാജി' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഗോകുലം ഗോപാലൻ സാർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അട്ടപ്പാടി ഒരു വിഷയമായി കടന്നു വരാറുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഭൂമി പ്രകൃതി മരുന്നുകൾ ഇതൊക്കെ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ അത്ഭുതം തോന്നുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അട്ടപ്പാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ട്. അർബുദം ബാധിച്ച് നാലാം സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് ആശുപത്രി പോലും കയ്യൊഴിഞ്ഞവർ അട്ടപ്പാടിയിലെത്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്ന ചരിത്രമുണ്ട്. അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഗോത്ര വിഭാഗത്തെപ്പറ്റി ഭൂമിയെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരു കലാസൃഷ്ടി രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന്മേൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ഘടകങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വ്യക്തികൾ പണം മുടക്കാൻ ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഗോകുലം ഗോപാലൻ സർ. അതുപോലെതന്നെ ഗോത്രഭാഷയിൽ ഒരുക്കിയ രണ്ട് സിനിമകളുടെ നിർമാതാവ് സോഹൻ റോയ് സർ ആയിരുന്നു. ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ എന്‍റെ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കലാസൃഷ്ടികൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ജീവിതം കൂടുതൽ സന്തോഷകരമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു", വിജീഷ് മണി വെളിപ്പെടുത്തി.

അകമഴിഞ്ഞ സ്നേഹം

VIJEESH MANI MOVIES THE VALLEY OF DIVINE HEALING VIJEESH MANI TALKS ABOUT ATTAPPADI UPCOMING MALAYALAM MOVIES
സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് അൽ മഹ്മൂദിയും വിജീഷ് മണിയും (Photo: Special Arrangement)

അട്ടപ്പാടിയിലെ ജനങ്ങളുമായി വളരെ എളുപ്പം സൗഹൃദം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ അവരുടെ സ്നേഹം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽനിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടുപോകാനും സാധിക്കില്ല. പ്രശസ്‌ത ഗോത്ര ഗായിക നാഞ്ചിയമ്മയെ പോലെ തന്നെ അട്ടപ്പാടിയിലുള്ള ഗായികയാണ് വടികയമ്മ. അവർ എന്‍റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ അഭിനയിച്ച രംഗം അവർക്ക് നമ്മൾ പ്ലേ ബാക്കിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം ഞാൻ അടുത്തിരുന്നു നോക്കി കണ്ടു. ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ സംസാരിച്ചാൽ ഒന്നും നമ്മളുമായി അടുക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല അവർ. ഒരു ഫിലിമേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ സന്തോഷം നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ അവരെക്കാളും ലോകം കണ്ട വ്യക്തിയാണല്ലോ ഞാൻ എന്നൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല. കാരണം എന്നെക്കാൾ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളവരാകാം അവർ. ചിലപ്പോൾ അവർ കണ്ടതാകാം യഥാർത്ഥ ലോകം. വടിക അമ്മ ധാരാളം കഥകൾ പറഞ്ഞുതരും. അട്ടപ്പാടി ഗോത്ര സമൂഹത്തിന്‍റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന പല കലാരൂപങ്ങളും ഇന്നില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ അമ്മ ധാരാളം കഥകൾ പറഞ്ഞുതരും. നമ്മുടെ ബാലയെ പോലെ അവിടെ കൂത്തുകൾ ഉണ്ട്. രാമർ കൂത്തൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കലാരൂപങ്ങൾ ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ കാണിച്ചുതരാനും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാനും അമ്മയ്ക്ക് 100 നാവാണ്. സംഗീതത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായാണ് അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം. ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടി തരും. ഇതൊന്നും എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്‌ത സിനിമയും അവർ അഭിനയിച്ച രംഗങ്ങളും വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്‍റെ സിനിമകളും ഞാൻ അട്ടപ്പാടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്", സംവിധായകന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

VIJEESH MANI MOVIES THE VALLEY OF DIVINE HEALING VIJEESH MANI TALKS ABOUT ATTAPPADI UPCOMING MALAYALAM MOVIES
സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് അൽ മഹ്മൂദി, നാഞ്ചി അമ്മ, വിജീഷ് മണി (Photo: Special Arrangement)

"അടുത്തമാസം തന്നെ 'അട്ടപ്പാടി ദി വാലി ഓഫ് ഡിവൈൻ ഹീലിംഗ്' പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. തെന്നിന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് പിന്തുണ, സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

"എന്‍റെ ജീവിതവും എന്‍റെ ജീവിതശൈലികളും മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൽ അട്ടപ്പാടി വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. ഏതൊരു മലയാളിയും പോലെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എനിക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഭേദപ്പെട്ടത് ഒരുപക്ഷേ അട്ടപ്പാടിയിലെ ജീവിതം കാരണമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു", വിജീഷ് മണി പറഞ്ഞു.

അട്ടപ്പാടിക്കാരുടെ ഗോത്ര ഭാഷ

"അട്ടപ്പാടിയിലെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയത് ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെയാണ്. ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് വളരെ അർത്ഥവത്തായി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അട്ടപ്പാടിയിൽ പ്രധാനമായും നേരത്തെ പറഞ്ഞതു പോലെ മൂന്ന് ഭാഷകളാണുള്ളത്. ഇരുള, കുറുമ്പ, മുഡുക. ഈ മൂന്ന് ഗോത്ര ഭാഷയും അവർക്ക് പരസ്പരം അറിയില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും മലയാളം മനസ്സിലാകും. എന്നെ ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെയുള്ള കുറെ അമ്മമാരാണ്. അവിടെ ഒരു തായ്ക്കുലർ സംഘമുണ്ട്. ആ അമ്മമാരുമായി നിരന്തരം സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു തന്നെയാണ് ഭാഷ പഠിച്ചത്. ഗോത്രം എന്ന പ്രയോഗം കേട്ട് അവർ ഒരുപാട് പിന്നിലാണ് എന്ന് കരുതണ്ട. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കുട്ടികൾ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ട്. നല്ല കവികൾ ഉണ്ട്, പാട്ടുകാരുണ്ട്. ഇത്തരം ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ചുരുങ്ങിയത് ഒരാളെ എങ്കിലും എപ്പോഴും ഞാൻ ഒപ്പം കൂട്ടും. ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളിലെ ഡബ്ബിങ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്നു പേരെങ്കിലും അട്ടപ്പാടി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഗോത്ര ഭാഷകൾ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും സംസാരിക്കാനും എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു", വിജീഷ് മണി ഓര്‍ത്തു.

VIJEESH MANI MOVIES THE VALLEY OF DIVINE HEALING VIJEESH MANI TALKS ABOUT ATTAPPADI UPCOMING MALAYALAM MOVIES
സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് അൽ മഹ്മൂദി, വടിക അമ്മ, വിജീഷ് മണി (Photo: Special Arrangement)
"ഇനിയും ഗോത്ര ഭാഷകളിൽ സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. വഡുഗ ഭാഷയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ അണിയറയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ", വിജീഷ് മണി പ്രതികരിച്ചു.

TAGGED:

VIJEESH MANI MOVIES
THE VALLEY OF DIVINE HEALING
VIJEESH MANI TALKS ABOUT ATTAPPADI
UPCOMING MALAYALAM MOVIES
INTERVIEW WITH VIJEESH MANI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.