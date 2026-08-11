'ഇതൊരു അനുഗ്രഹീത നിമിഷമാണെന്ന് തോന്നി'! 'തുടക്ക'ത്തില് വിസ്മയയുടെ ശബ്ദമായതിനെ കുറിച്ച് ആദിത്യ ലക്ഷ്മി- അഭിമുഖം
തുടക്കം എന്ന സിനിമയില് വിസ്മയ മോഹന്ലാലിന് വേണ്ടി ഡബ്ബ് ചെയ്യാന് അവസരം ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ആദിത്യ ലക്ഷ്മി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 11:51 AM IST
അക്കി വിനായക്
ഒരു സിനിമയിലെ നായികയോടൊപ്പം തന്നെ ആ നായികക്ക് ശബ്ദം നൽകിയ ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റും പ്രശസ്തയാകുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് ആദ്യം. 'തുടക്കം' എന്ന സിനിമയിൽ വിസ്മയ മോഹൻലാലിന് ശബ്ദം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത നടനും നിർമാതാവുമായ അനു ആനന്ദിന്റെ മകൾ ആദിത്യ ലക്ഷ്മിയാണ്. 'തുടക്കം' എന്ന സിനിമയിൽ ആദിത്യ ലക്ഷമി ഒരു വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ വേളയിൽ വിസ്മയ ആദിത്യയെ കുറിച്ച് പ്രശംസ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതാണ് ആദിത്യാ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം ആകുവാൻ പ്രധാനകാരണം. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ആദിത്യ ലക്ഷ്മി ഇ ടി വി ഭാരതി നോട് സംസാരിക്കുകയാണ്.
"തുടക്കം എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ പ്രകടനം മികച്ചതായി എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് ശബ്ദം നൽകിയ കലാകാരിക്ക് ഉള്ളതാണ്. 'തുടക്കം' എന്ന സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് വേളയിൽ നടി വിസ്മയ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് കഴിഞ്ഞശേഷം ഒരു തുടക്കക്കാരിയുടെ പരിമിതികളില്ലാതെ വിസ്മയയുടെ പ്രകടനം പ്രേക്ഷകർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദിത്യ ലക്ഷ്മി എന്ന ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ സംഭാവന ചെറുതല്ല. ഏറെ സ്വപ്നം കണ്ട മേഖലയായ സിനിമ ആദ്യമായി എത്തിപ്പിടിച്ചവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് 'തുടക്കം' എന്ന ചലച്ചിത്രം. അതിൽ ഒരാളാണ് ആദിത്യ ലക്ഷ്മിയും. ലഭിച്ച അവസരം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, ഭാവിയിലേക്കുള്ള വഴികൾ 'തുടക്കം' എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുക. അതായിരുന്നു ശ്രമം", ആദിത്യ ലക്ഷ്മി ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
"സിനിമ ഒരു പരിചിതമല്ലാത്ത മേഖല ആയിരുന്നില്ല. എന്റെ പിതാവ് അനു ആനന്ദ് നടനായിരുന്നു, ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവായിരുന്നു. മാത്രമല്ല എന്റെ പിതാവിന്റെ പിതാവും ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനുകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വളരെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ കലാ മേഖലയോട് അഭിനിവേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ അമ്മ നല്ലൊരു നർത്തകിയാണ്. അമ്മയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് നൃത്തം പഠിച്ചു. കലാമേഖലയോട് ഉണ്ടായിരുന്ന താല്പര്യം പതുക്കെപ്പതുക്കെ സിനിമ സ്വപ്നത്തിന് വഴിതെളിച്ചു. സിനിമയുടെ ഭാഗമാകണം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് നാളായി ആഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷേ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ പാഷന് പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അച്ഛന്റെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ഒടുവിൽ ലഭിച്ച മികച്ച ഒരു അവസരമാണ് 'തുടക്കം'. എന്റെ ആദ്യ സിനിമ കൂടിയാണിത്. വിസ്മയയ്ക്ക് ശബ്ദം കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ ഒരു വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്", ആദിത്യ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.
തുടക്കം തുടക്കമാകുന്നു
"ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. ലാൽ അങ്കിളിന്റെ കുടുംബവുമായി ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. എനിക്ക് സിനിമ മുഖം ഉണ്ടെന്നും ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സുചി കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് (സുചിത്ര മോഹൻലാൽ) നന്നായി അറിയാം. ഒരു ദിവസം എന്നോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ഒരു ചെറിയ വേഷം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന്. അങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു", ആദിത്യ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.
"എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്തെന്നാൽ, നിരവധി സിനിമകളിൽ എന്റെ പിതാവ് ലാൽ അങ്കിളിനോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ വിസ്മയോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇതൊരു അനുഗ്രഹീത നിമിഷം ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഒക്കെ മനോഹരമായി കടന്നുപോയി. എന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ ഡബ്ബ് ചെയ്തത്. വിസ്മയ ചേച്ചി സ്വന്തം കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം ഡബ്ബ് ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ മലയാളഭാഷ കൃത്യമായി വഴങ്ങാത്തതുകൊണ്ട് ആശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് വിസ്മയക്കുവേണ്ടി ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ നിരവധി ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അവർ ആലോചിച്ചു. പിന്നീട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് ആണ് വിസ്മയ മോഹൻലാലിന് വേണ്ടി ഡബ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്", ആദിത്യ ഓര്ത്തു.
ആദ്യമായി ഡബ്ബിങ് ആർട്ട് ആകുമ്പോൾ
"എന്നോട് വിളിച്ചു വിസ്മയ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡബ്ബ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഞാൻ ഓക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പോൾ പതുക്കെ ടെൻഷൻ ആകാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം എന്നു പറയുന്നത് അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. ഒരു ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഒരു കഥാപാത്രത്തെ വളരെയധികം മികച്ചതാക്കാനും സാധിക്കും ചെറിയൊരു തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നതിലൂടെ മോശമാക്കാനും സാധിക്കും", ആദിത്യ തുടര്ന്നു.
"എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിക്കുമോ എന്ന ടെൻഷനായിരുന്നു എനിക്ക്. പക്ഷേ ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടെൻഷനൊക്കെ പതുക്കെ മാറി. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ മികച്ച പിന്തുണയാണ് നൽകിയത്. ഒരുപാട് ടിപ്സുകളും ട്രിക്സുകളും അവർ പറഞ്ഞു തന്നു. ഓരോ ഡയലോഗും എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർ നിർദ്ദേശം നൽകി. ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് വിസ്മയ മോഹൻലാലിന് വേണ്ടി ഡബ്ബ് ചെയ്തത് വളരെ ഈസി പ്രോസസ് ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു", ആദിത്യ പറഞ്ഞു.
ആദ്യം ഡബ്ബ് ചെയ്തത്
"സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ തുടർച്ചയായാണ് ഡബ്ബ് ചെയ്ത് പോയത്. ആദ്യം ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്ന ഡയലോഗ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. സായികുമാർ സാറിന്റെ കഥാപാത്രം വിസ്മയയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രകൃതി രമണീയത എന്ന്. അപ്പോൾ വിസ്മയ പറയുന്ന ഡയലോഗ് ആണ് അടിപൊളി. അതായിരുന്നു ആദ്യം ഡബ്ബ് ചെയ്തത്". ആദിത്യ വെളിപ്പെടുത്തി.
ഡബ്ബ് ചെയ്ത പ്രോസസ്
"ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടല്ല വിസ്മയ മോഹൻലാലിന് വേണ്ടി ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പോയത്. കാരണം ഡബ്ബിങ്ങിന് ഏകദേശം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് ഞാനീ കാര്യം അറിയുന്നതു പോലും. മായ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഡബ്ബ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടിയാണ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതും. സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ എനിക്ക് മായ ചേച്ചിയോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാൻ ധാരാളം അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഡയലോഗുകൾ ഒക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് പഠിക്കുക. ആ സമയത്ത് മായ ചേച്ചിയുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് സംസാരശൈലിയും ചില ഗസ്ചെർസും ഒക്കെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സഹായകമായി. ഏകദേശം രണ്ട് ദിവസം അടുത്താണ് വിസ്മയ മോഹൻലാലിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഡബ്ബ് ചെയ്തു തീർത്തത്. രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആന്തണി ചേട്ടൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്ന് ചെയ്തത് കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം ചില കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതും വളരെ എളുപ്പം തന്നെ ശരിയാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയ സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല", എന്ന് ആദിത്യ ലക്ഷ്മി പറയുകയുണ്ടായി.
വിസ്മയുടെ കഥാപാത്രം കരയുന്നതും അലറുന്നതുമായ രംഗങ്ങൾ ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തു. പക്ഷേ അതൊന്നും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയില്ല എന്നും അവർ പറയുകയുണ്ടായി.
വിസ്മയയുടെ പ്രശംസ
"ഒരുപക്ഷേ ഇത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു സിനിമയിലെ നായികയോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യം നായികയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്ന കലാകാരിക്കും ലഭിക്കുന്നത്. മായ ചേച്ചി എന്നെപ്പറ്റി പ്രശംസിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം പൊതുവേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആരും ഒരു പൊതുവേദിയിൽ തുറന്നു പറയാറില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമ റിലീസ് ആകുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ. 'തുടക്കം' എന്ന സിനിമയിൽ (ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം മികച്ചതായി എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം നൽകിയ കലാകാരിയുടെ കൂടി കഴിവാണ് എന്നാണ് വിസ്മയ മോഹൻലാൽ തുറന്നു പറഞ്ഞത് ). എനിക്കറിയാവുന്ന മായ ചേച്ചി വളരെയധികം ലാളിത്യം സ്വഭാവമുള്ളതും എല്ലാവരെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മനോഭാവമുള്ളതുമായ വ്യക്തിയാണ്. കപട മുഖം ഇല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട്", ആദിത്യ ലക്ഷ്മി തുടര്ന്നു.
"മായ ചേച്ചിക്ക് അത്രയും നല്ല മനസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒരു പൊതുവേദിയിൽ പ്രശംസിച്ചത്. ആ പ്രശംസ വളരെയധികം ജനുവിൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മായ ചേച്ചി ആണെങ്കിലും അപ്പു ചേട്ടൻ( പ്രണവ് മോഹൻലാൽ ) ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടുതന്നെ അറിയാവുന്നവരാണ്. രണ്ടുപേരും ഏകദേശം സമാന സ്വഭാവം ഉള്ളവരാണ്. അവർക്ക് മറ്റൊരാളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാനും, പ്രശംസിക്കാനും മടിയില്ല. മായ ചേച്ചി എന്നെ പ്രശംസിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. മാത്രമല്ല എന്റെ വീട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമായി", ആദിത്യ ഓര്ത്തു.
തുടക്കം എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ
"എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് തുടക്കം. പക്ഷേ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു മാറി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു എന്നൊരു ഫീൽ തുടക്കം സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. പക്ഷേ ആദ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സിനിമ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായി. പക്ഷേ വളരെയധികം ഹാപ്പിയായി നിലനിൽക്കാൻ സാധിച്ചു. ഞാൻ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും മറ്റ് അഭിനേതാക്കളും ഒക്കെ വളരെയധികം കംഫർട്ടബിൾ ആയ അന്തരീക്ഷമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരുപക്ഷേ ഈ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഓർമ്മകൾ മറക്കില്ല. കാരണം ഒരുപാട് നാളത്തെ എന്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചത് ഈ സിനിമയിലൂടെ ആണല്ലോ. അതിന്റെ സന്തോഷം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല", ആദിത്യ പറഞ്ഞു.
അച്ഛന്റെ അഭിപ്രായപ്രകടനം
"അച്ഛനാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിട്ടിക്. പക്ഷേ എന്റെ അഭിനയത്തെയും ഡബ്ബിങ്ങിനെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. ഒരുപാട് പെർഫോമൻസുകൾ ചെയ്യാനുള്ള കഥാപാത്രമല്ല ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ തുടക്കം എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനായി പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞുതന്ന ചില പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന് എല്ലാവരെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിപ്പോൾ സെറ്റിലെ ചെറിയ ആൾ വലിയ ആൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കുക. നമ്മൾ ഒരാളെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ ആ ബഹുമാനം തിരിച്ചും ലഭിക്കും. അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സമയമാണ്. നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും സെറ്റിൽ സമയനഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ പിന്തുടർന്നു", ആദിത്യ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.
അച്ഛൻ അഭിനയിച്ച ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ
ലാൽ അങ്കിളിന്റെ മകനായി അച്ഛൻ അഭിനയിച്ച സിനിമയായിരുന്നു 'സൂര്യഗായത്രി'. എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. പക്ഷേ ആ സിനിമയിൽ അച്ഛന്റെ കഥാപാത്രം മരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. അതെനിക്കിഷ്ടമല്ല. അച്ഛൻ ഇനി സിനിമ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുമോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അച്ഛൻ വന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരാൾ ഞാനായിരിക്കും.
തുടക്കം എന്ന സിനിമ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം
"ക്ഷമ, സ്വപ്നമാണെങ്കിലും സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരമാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ക്ഷമയോടെ നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക. സിനിമയുടെ കാര്യം എടുത്താലും ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസിയായി ചെയ്യാമെന്ന് കരുതും. പക്ഷേ അതിനു പിന്നിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോ സീനും ഓരോ ഷോട്ടും എത്രത്തോളം സമയമെടുത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിയും ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. അവിടെയും ക്ഷമയോടുകൂടി സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം നിൽക്കുക. തുടക്കം എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിചയസമ്പന്നരായ ഒരുപാട് അഭിനേതാക്കളുടെയും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ നിന്നൊക്കെ സിനിമ സിനിമ പഠിക്കുക എന്നൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്",
ആദിത്യ ലക്ഷ്മി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് എന്ന സംവിധായകൻ
"ജൂഡ് സാറിന്റെ പടത്തിൽ ഒക്കെ അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയതല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ സിനിമ മുതൽ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ പ്രേക്ഷകയാണ് ഞാൻ. മനസ്സിലുള്ള ഒരു വിഷനെ മനോഹരമായ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ജൂഡ് സർ. എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം അദ്ദേഹവുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ധാരാളം അറിവുകളും അനുഭവ സമ്പത്തും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹം അഭിനേതാക്കളോട് പെരുമാറുന്ന ഒരു രീതി മാതൃകാപരമാണ്", ആദിത്യ ലക്ഷ്മി പ്രതികരിച്ചു.