'ബട്വാര 1947'; പ്രണയകഥയല്ല, ഇത് മനുഷ്യരുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ കഥ' – സണ്ണി ഡിയോൾ അഭിമുഖം
പുതിയ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചും തന്റെ എക്കാലത്തേയും സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രമായ ഗദര്: ഏക് പ്രേം കഥയെ കുറിച്ചും സണ്ണി ഡിയോള് ഇ ടി വി ഭാരതുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
By Seema Sinha
Published : August 6, 2026 at 5:26 PM IST
മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ബോളിവുഡിലെ ഹിറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടായ സണ്ണി ഡിയോളും സംവിധായകൻ രാജ്കുമാറും സന്തോഷിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'ബട്വാര 1947'. ആമിർ ഖാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 14-ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുകയാണ്.
പുതിയ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചും തന്റെ എക്കാലത്തേയും സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രമായ ഗദര്: ഏക് പ്രേം കഥയെ കുറിച്ചും സണ്ണി ഡിയോള് ഇ ടി വി ഭാരതുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. എന്നാല് തന്റെ ഈ സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രവുമായി പുതിയ സിനിമ താരതമ്യം ചെയ്യരുതെന്നാണ് സണ്ണി ഡിയോള് പ്രേക്ഷകരോട് അഭ്യര്ഥിക്കുന്നത്.
2001-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഗദർ' ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയ പ്രണയകഥയായിരുന്നു. ആ ചിത്രത്തില് താരാ സിംഗ് എന്ന ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായാണ് സണ്ണി ഡിയോൾ എത്തിയിരുന്നത്. ഭാര്യയെ രക്ഷിക്കാനായി അതിർത്തി കടന്ന് പോരാടുന്ന കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തതോടെ ചിത്രം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നായി മാറി. 2023-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഗദർ 2'യും ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് വിജയമായി മാറി.
"തന്റെ പുതിയ ചിത്രം 'ബട്വാര 1947', തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സിനിമയാണ്. ഗദര് എന്ന ചിത്രം ഒരു പ്രണയകഥയായിരുന്നു. സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന താരാസിംഗ്, പ്രണയത്തിന് എന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരാള് എന്നാല് ഈ സിനിമയിൽ അത്തരമൊരു പ്രണയമില്ല. ഇവിടെ എന്റെ കഥാപാത്രം സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനല്ല, മറ്റൊരാളെ രക്ഷിക്കാനാണ് പോരാടുന്നത്. അനില് ശര്മ സംവിധായനം ചെയ്ത ഗദറില് 1947 ലെ വിഭജന സമയത്ത് പാകിസ്ഥാനെതിരെ പോരാടുന്ന ഒരു സിഖ് ട്രെക്ക് ഡ്രൈവറായ താര സിങ്ങിനെയാണ് ഡിയോള് അവതരിപ്പിച്ചത്. ", സണ്ണി ഡിയോള് ചിരിച്ചുകൊണ്ട്
ചിത്രത്തിൽ പ്രീതി സിന്റയാണ് സണ്ണി ഡിയോളുടെ ഭാര്യയായി എത്തുന്നത്. കുടുംബസമേതം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലാഹോറിലേക്ക് കുടിയേറേണ്ടിവരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിന്റെ തലവനെയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വിഭജനത്തിന്റെ കലാപത്തിനിടെ ഒരു വയോധിക ഹിന്ദു സ്ത്രീയെ സ്വന്തം അമ്മയെപ്പോലെ സംരക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം ജീവൻപോലും പണയം വെക്കുന്നു. കുടുംബത്തെ പോലും അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഈ തീരുമാനമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന സംഘർഷമെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി.
"ഇത് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വിഭജനവും അതിജീവനവുമാണ്. കുടിയേറ്റം, പീഡനം, അനീതി, അതിനെതിരായ മനുഷ്യരുടെ പോരാട്ടം എന്നിവയാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം. രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശമല്ല, മനുഷ്യരുടെ വികാരങ്ങളാണ് ഈ സിനിമ പറയുന്നത്", സണ്ണി ഡിയോൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പതിമൂന്ന് വര്ഷം മനസിലുണ്ടായിരുന്ന ചിത്രം
2010 മുതൽ ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ താനും സന്തോഷിയും ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സണ്ണി ഡിയോൾ വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങളെയും രാജ്കുമാര് സന്തോഷിയെയും നിർമ്മാതാക്കൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ഈ കഥയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ വിൽപ്പന മൂല്യമുള്ളവരാണെന്ന വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 'ഗദർ 2'യുടെ വിജയത്തിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും നിരവധി അവസരങ്ങൾ വന്നു. അതില് ആമിര് ഖാനുമുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങള്ക്ക് ഭാഗ്യമായി," താരം പറഞ്ഞു.
“ആമിർ മികച്ച നിർമാതാവാണ്. ഒരു സിനിമ നന്നായി പൂർത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സെറ്റിൽ അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു നിർമാതാവിന് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അതാണ്,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആമിർ ഖാനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് സണ്ണി ഡിയോൾ വ്യക്തമാക്കി.
2002-ൽ 'ദി ലെജൻഡ് ഓഫ് ഭഗത് സിംഗ്' എന്ന ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സണ്ണി ഡിയോളും രാജ്കുമാര് സന്തോഷിയും തമ്മിൽ അഭിപ്രായഭിന്നത ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന വാർത്തകൾ ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് സണ്ണി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
"അത്തരത്തിൽ ഒരു പിണക്കവുമില്ല. അശോകനെയും പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെയും ആസ്പദമാക്കിയ സിനിമകൾ ഉൾപ്പെടെ പല പദ്ധതികളും ആലോചിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഒന്നും യാഥാർഥ്യമായില്ല. അത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നാടകത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക്
പ്രശസ്ത നാടകകൃത്ത് അസ്ഗർ വജാഹത്തിന്റെ 'ജിസ് ലാഹോർ നൈ ദേഖ്യാ, ഓ ജംയാ ഇ നായ്' എന്ന നാടകത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് 'ബട്വാര 1947' ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നാടകത്തിലെ സിക്കന്ദർ മിർസ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സണ്ണി ഡിയോളുടെ ആക്ഷൻ ഇമേജിന് അനുയോജ്യമായി സിനിമയിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സംവിധായകൻ രാജ്കുമാര് സന്തോഷിയും അസ്ഗർ വജാഹത്തും നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിവില്ലെന്നാണ് സണ്ണി ഡിയോളുടെ പ്രതികരണം. "ഞാൻ നാടകം കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് കഥ ഇഷ്ടമായി. കഥാപാത്രം എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെയാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. 2010-ലാണ് ഈ കഥ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത്. അവസരം ലഭിച്ചയുടൻ സിനിമ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു," ഡിയോൾ പറയുന്നു.
ഈ ചിത്രം യുവതലമുറയെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സണ്ണി ഡിയോളുടെ വിശ്വാസം.
"സിനിമ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്. കഥകള് അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. വിഭജനകാലത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് യുവാക്കൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും എനിക്കുറപ്പുണ്ട്. എന്റെ എല്ലാ സിനിമകളും കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെ ലക്ഷ്യം വച്ചായിരുന്നു. ഈ സിനിമയും അതില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. കൂടാതെ ഞാനും സന്തോഷിയും ഒരുമിക്കുന്ന ഓരോ സിനിമയ്ക്കും ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ ചിത്രമാണ്", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'ബോർഡർ' ജീവിതം മാറ്റി
1997-ലെ 'ബോർഡർ' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവവും താരം പങ്കുവച്ചു.
"ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ, സിനിമകൾ കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലും ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് മുമ്പ് അറിയില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ചില സംഭവങ്ങൾ എന്റെ വിശ്വാസത്തെയും ചിന്തയെയും മാറ്റിമറിച്ചു. 1997 - ല് ബോര്ഡര് റിലീസായ സമയത്ത് ഞാന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു പെട്രോള് പമ്പില് ഒരു ചെറിയ സിഖ് ബാലന് ഓടി വന്ന് എന്റെ കാലില് തൊട്ടു. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, തുടർന്ന് ചിത്രീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടാകാമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷേ സിനിമ ആഴത്തില് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഞാന് ചിന്തിക്കുന്നതും അതില് കൂടുതല് അഭിമാനിക്കാന് തുടങ്ങിയതും. നിരവധി സൈനികരെ ഞാന് കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ ഡെറാഡൂണില് ബോര്ഡര് 2 ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോള് ഒരു സൈനികന് എന്നെ കാണാന് ആഗ്രഹിച്ചു. 'ഈ യൂണിഫോം ധരിക്കാന് പ്രചോദനമായത് നിങ്ങള്', എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള് അതിശയവും അഭിമാനവും തോന്നി. സിനിമകൾ സമൂഹത്തിൽ എത്ര വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുവെന്ന് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ചലച്ചിത്ര പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് ആളുകളോടെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് ഞാന് കരുതുന്നു”, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയ സിനിമയല്ല
'ബട്വാര 1947' രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയല്ലെന്നും, വിഭജനത്തിന്റെ ദുരന്തത്തിൽ കുടുങ്ങിയ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കഥ മാത്രമാണിതെന്നും സണ്ണി ഡിയോൾ വ്യക്തമാക്കി.
"ഈ സിനിമയെ മുൻവിധികളില്ലാതെ കാണണം. ഇത് കുടുംബങ്ങളുടെയും വികാരങ്ങളുടെയും കഥയാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശം നൽകാനോ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടുത്താനോ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. കഥ എങ്ങനെയുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിന് മുമ്പ് തനിക്ക് ഇപ്പോഴും പരീക്ഷാഫലം കാത്തിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മനോഭാവമാണുള്ളതെന്നും സണ്ണി ഡിയോൾ പറഞ്ഞു.
"ഓരോ സിനിമയും ഒരു പരീക്ഷ പോലെയാണ്. വിജയിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷേ അവസാനം ജീവിതം മുന്നോട്ടുപോകണം. സിനിമ വിജയിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അടുത്ത യാത്ര തുടരണം എന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്", എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അഭിമുഖം അവസാനിപ്പിച്ചു.