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നാടോടി നൃത്തത്തിലൂടെ നാടകത്തില്‍ കാലുറപ്പിച്ചു; 'പൂക്കാലം' സിനിമയിലും അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചു, നടി കെപിഎസി ലീലയുടെ ജീവിതം

സിനിമ, നാടക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കെപിഎസി ലീല. ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ് തുറക്കുന്നു.

KPAC LEELA LIFE OF KPAC LEELA കെപിഎസി ലീല KPAC LEELA INTERVIEW
KPAC Leela (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 11, 2026 at 1:26 PM IST

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അക്കി വിനായക്

ണ്‍പത് വയസ്‌ കഴിഞ്ഞ് അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ ശ്രദ്ധേയമാവുക... അതിലൂടെ മലയാള സിനിമയുടെ അഭിവാജ്യ ഘടകമായി മാറുക.. പറഞ്ഞുവരുന്നത് വിഖ്യാത നാടക അഭിനേത്രി കെപിഎസി ലീലയെ കുറിച്ചാണ്. ലീലമ്മ എന്നാണ് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുക.

1960കളിൽ ചില സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കെപിഎസിയുടെ നാടകങ്ങളിലൂടെയാണ് ലീലമ്മ അറിയപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത്. വിവാഹത്തിനുശേഷം അഭിനയ ജീവിതത്തിന് ഇടവേള നൽകിയെങ്കിലും ജീവന്‍റെ പാതിയുടെ വിയോഗത്തിനുശേഷം സംഭവിച്ച വിരസതയ്ക്ക് മറുമരുന്നായാണ് കെപിഎസി ലീലയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സിനിമ കടന്നുവരുന്നത്.

ഒരു വേദിയിൽ കെപിഎസി ലളിത, ലീലമ്മയെ പുകഴ്ത്തി രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയുന്നു. കെപിഎസി ലളിതയല്ല കെപിഎസി ലീലയാണ് ഒരുപക്ഷേ ഈ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കേണ്ടത്. കെപിഎസി ലളിതയുടെ വാക്കുകൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് കേട്ടത് സംവിധായകൻ ജയരാജ് ആയിരുന്നു. തന്‍റെ അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ അവസരം. പിന്നീട് ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ സിനിമയിൽ തേടി വന്നെങ്കിലും പൂക്കാലം എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനം സിനിമാ ജീവിതത്തിന് അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു.

സംസ്ഥാന ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ തേടി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും കെപിഎസി ലീലയുടെ കൂടെ അതിമനോഹര പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ച വിജയരാഘവനെ തേടി ആ ഭാഗ്യം എത്തി. അടുത്തിടെ സി ഫൈവിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മുത്തശ്ശി എത്ര ചാലഞ്ചിങ്ങായ ക്യാരക്ടേഴ്‌സും തനിക്ക് ഈ പ്രായത്തിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് കെപിഎസി ലീല ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്.

ജീവിതം അഭിനയം..

മകളെ നല്ലൊരു നർത്തകിയാക്കണമെന്നാണ് കെപിഎസി ലീലയുടെ അച്ഛന്‍റെ ആഗ്രഹം. 1950കളുടെ പകുതിയിൽ ഒരു സിനിമ കാണുക തന്നെ ഭഗീരത പ്രയത്നമാണ്. പക്ഷേ മകൾക്ക് കലയോട് ഒരു ഇഷ്‌ടം തോന്നാൻ അച്ഛൻ നാടകങ്ങളും സിനിമകളും കാണാനായി ലീലമ്മയെ കൊണ്ടുപോയി. ആനത്തലയോളം വെണ്ണ തരാമെടാ.. 1951ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജീവിതനൗക എന്ന സിനിമയിലെ ഗാനമാണിത്.

KPAC LEELA LIFE OF KPAC LEELA കെപിഎസി ലീല KPAC LEELA INTERVIEW
കെപിഎസി ലീല. (ETV Bharat)

ഒരുപക്ഷേ ഈ ഗാനത്തിന് കെപിഎസി ലീലയുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അച്ഛൻ ജീവിതനൗക കാണാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു. സിനിമ കണ്ട് തിരിച്ചെത്തിയ കുഞ്ഞ് ലീലാമ്മ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗാനവും പാടിക്കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി നടന്നു. കുട്ടികൾക്ക് അനുകരണ സ്വഭാവം സ്വാഭാവികമാണല്ലോ.

മകൾക്ക് നൃത്തത്തോട് താത്‌പര്യം തോന്നിത്തുടങ്ങിയെന്ന് മനസിലാക്കിയ അച്ഛൻ കോഴിക്കോടുള്ള സുഹൃത്തിന്‍റെ ബാലേ ട്രൂപ്പിൽ മകളെ നൃത്തം പഠിക്കാനായി കൊണ്ട് ചേർക്കുന്നു. ഒരു മാസത്തേക്ക് 40 രൂപയാണ് ഫീസ്. 1950കളിൽ 40 രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ 5000നും 10000ത്തിനും ഇടയിൽ മൂല്യമുണ്ട്.

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരമുള്ള ഇന്ത്യയാണ്. ദാരിദ്ര്യം കൊടികുത്തി നിൽക്കുന്ന സമയം. അന്ന് മകളുടെ പഠനത്തിനുവേണ്ടി 40 രൂപ മാറ്റിവയ്ക്കുക നിസാര കാര്യമല്ല. അഞ്ച് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്‍റെ ഒരു മാസത്തെ ചെലവ് നടന്നുപോകും. ബാലേ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്തിയ കുഞ്ഞു ലീലാമ്മയ്ക്ക് നിരാശയാണ് സംഭവിച്ചത്.

KPAC LEELA LIFE OF KPAC LEELA കെപിഎസി ലീല KPAC LEELA INTERVIEW
നാടകത്തില്‍ നിന്നുള്ള രംഗം. (ETV Bharat)

നല്ല ഉയരവും വണ്ണവും ഉള്ള പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും. അവർക്കിടയിൽ 10 വയസ് പോലും പ്രായമില്ലാത്ത ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി. ബാലേ സമിതിയിൽ നിന്ന് എന്ത് നൃത്തം പഠിക്കാൻ. പക്ഷേ അവിടെയുള്ളവരെ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കാനായി അന്ന് കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സേലം സ്വദേശിയായ രാജ രത്നം എന്ന അധ്യാപകൻ ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ വരുമായിരുന്നു.

ട്രൂപ്പിന്‍റെ ഒരു ഹാളിൽ വാതിലും ജനലുകളും ഒക്കെ കൊട്ടിയടച്ചിട്ടാണ് അധ്യാപകൻ അവിടെയുള്ളവരെ ഭരതനാട്യം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. കുഞ്ഞ് ലീലാമ്മയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് കേൾക്കുന്നത് പക്കാ മേളം മാത്രം. സംഗീതം കേൾക്കുമ്പോൾ ലീലാമ്മയ്ക്ക് നൃത്തം പഠിക്കാൻ വല്ലാത്ത മോഹം തോന്നി. തനിക്ക് ഭരതനാട്യം പഠിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ലീലാമ്മ അച്ഛന് കത്തെഴുതി.. ഇവിടെ എന്നെ ആരും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എത്രയും വേഗം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണം.

രാജ രത്നം മാഷിന് ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ചുമതല മാത്രമായിരുന്നു ലീലാമ്മയ്ക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ലീലാമ്മ ഭക്ഷണവുമായി ചെല്ലുമ്പോൾ അധ്യാപകൻ ലീലാമ്മയോട് സംസാരിക്കും. ചിരിക്കാൻ പറയും നവരസങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അനുകരിക്കാൻ പറയും.. എന്തോ ലീലാമ്മയോട് അധ്യാപകന് സ്വന്തം മകൾ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വാത്സല്യം ഉണ്ടായി. അപ്പോഴേക്കും ലീലാമ്മയുടെ പിതാവ് മകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു.

അവളെ പ്രായോഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ചേർക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശം. ആ സമയത്ത് രാജ രത്നം മാഷ് ബാല ട്രൂപ്പിലെ സേവനം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ആയിരുന്നു. ലീലാമ്മയെ അച്ഛൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ചെന്ന ദിവസം മാഷ് അവിടെയുണ്ട്. മാഷ് ലീലാമ്മയുടെ അച്ഛനോട് മകളെ ഭരതനാട്യം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് കട്ടായം പറഞ്ഞു. ഇവൾക്ക് നല്ല ഭാവിയുണ്ട്. അവളുടെ മുഖത്ത് നവരസങ്ങൾ അനായാസം വരുന്നുണ്ട്..

KPAC LEELA LIFE OF KPAC LEELA കെപിഎസി ലീല KPAC LEELA INTERVIEW
കെപിഎസി ലീല. (ETV Bharat)

മാഷ് ആ സമയം സ്വന്തമായി ഒരു ഡാൻസ് അക്കാദമി തുടങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. ലീലാമ്മയെ തന്നോട് ഒപ്പം വിടാൻ മാഷ് ലീലാമ്മയുടെ പിതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാഷിന്‍റെ വീട്ടിൽ മാഷും മാഷിന്‍റെ അമ്മയും ഒരു സഹായിയും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവർക്കൊപ്പം നിന്ന് ലീലാമ്മ ഭരതനാട്യം സ്വായത്തമാക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഇനിയുള്ള കഥ ലീലാമ്മ തന്നെ പറയും
രാജ രത്നം മാഷിന്‍റെ പാലക്കാടുള്ള വീട്ടിൽനിന്ന് ഞാൻ ഭരതനാട്യം പഠിച്ചു തുടങ്ങി. നൃത്തം എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്‌ടമുള്ള കാര്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചുവടുകൾ പഠിച്ചെടുത്തു . മാഷിന് അത്യാവശ്യം ശിക്ഷഗണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നൃത്തം സ്വായത്തമാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ മാഷ് ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചുവട് ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ്.

ആ സമയത്ത് കെപിഎസിയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ബിയാട്രിസ് എന്നൊരു അഭിനേത്രി അവിടെ ഭരതനാട്യം പഠിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു. ഞാൻ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ചേച്ചിക്ക് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് അപ്പോൾ 13 വയസ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കണം. ആ സമയത്ത് മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്‌ത നടനും സംവിധായകനുമായ പിജെ ആന്‍റണി ഒരു നാടകം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി.

പോഞ്ഞിക്കര ഗംഗാധരൻ കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ തുടങ്ങിയ അക്കാലത്തെ പ്രശസ്‌തരായ നാടക സൂപ്പർസ്റ്റാറുകൾ ആണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. നാടകത്തിൽ ട്രീസ എന്ന ഒരു നായിക കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ഒരാളെ അന്വേഷിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ബിയാട്രിസ് ചേച്ചി എന്‍റെ കാര്യം പിജെ ആന്‍റണി സാറിനോട് പറഞ്ഞു.

കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്‍റെ അച്ഛൻ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായി മാഷിന്‍റെ വീട്ടിലെത്തി. നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എതിർത്തു. എനിക്ക് നാടകം വേണ്ട ഭരതനാട്യം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശിപിടിച്ചു കരഞ്ഞു. പക്ഷേ അച്ഛൻ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് പതിനാലാമത്തെ വയസിൽ പിജെ ആന്‍റണിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തുവന്ന നാടകത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്നത്.

പ്രണയഭാവമൊക്കെ അഭിനയിക്കേണ്ടതായി ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. ഞാനൊരു തനി നാട്ടിൻപുറത്തുകാരിയാണ്. തൊട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ട രംഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുമായിരുന്നു. എന്നെ തൊടാതെ ഡയലോഗുകൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് ദേഷ്യത്തിലും വിഷമത്തിലും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു നടി ഇങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പിജെ ആന്‍റണി സാർ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് ഓർമയിലുണ്ട്.. എന്തായാലും ആ നാടകം അധികകാലം തട്ടയിൽ കളിച്ചില്ല. ഞാൻ തിരികെ ഭരതനാട്യം പഠിക്കാൻ മാഷിന്‍റെ അടുത്തുപോയി.

പക്ഷേ ആദ്യ നാടകത്തിന്‍റെ ചുവടുപിടിച്ച് കെപിഎസ്‌സിയിൽ നിന്നും എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം വന്നു. അന്ന് മുകേഷിന്‍റെ പിതാവ് മാധവൻ സാറാണ് സെക്രട്ടറി. വീണ്ടും എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അച്ഛൻ മാഷിന്‍റെ അക്കാദമിയിലെത്തി. നാടകത്തിലെ നർത്തകി ആയിട്ടാണ് ഇത്തവണ പോകേണ്ടത് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി.

പാർട്ടി പരമായ രീതിയിലാണ് എന്നെ നാടകത്തിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ അച്ഛനെ അവർ സമീപിച്ചത്. ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മുകേഷിന്‍റെ മാതാവായ വിജയമ്മ ചേച്ചി അവിടെയില്ല. രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിച്ച് അവധിയിലാണ്. ചേച്ചിക്ക് പകരമായിട്ടാണ് അവർ എന്നെ കണ്ടത്.

ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് നാടകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വലിയ താത്‌പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലമാണ്. അച്ഛൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അനുസരിക്കുക. അച്ഛനോട് അധികം സംസാരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. എന്തായാലും കെപിഎസിയുടെ റിഹേഴ്‌സൽ ആരംഭിച്ചു.

എന്‍റെ അഭിനയം അവർക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ആയിരുന്നില്ല. ഞാൻ തിരിയുന്ന പോസ് ഒക്കെ പ്രശ്‌നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കുട്ടി ശരിയാകില്ല തിരിച്ച് വിട്ടേക്കാമെന്ന് തീരുമാനമായി. അതിനിടയിൽ മേക്കപ്പ് റൂമിൽ വച്ച് പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന ബിയാട്രിസ് ചേച്ചി എന്നോട് ഒരു നൃത്തം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഞാനൊരു നാടോടി നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചു കാണിച്ചു. അത് അവിടെയുള്ള ചിലർ കൂടി കാണാനിടയായി. ആള് മോശക്കാരി അല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് കെപിഎസി സ്ഥിരമായി എന്നെ നിലനിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. പരിചയ കുറവാണ് വെല്ലുവിളി. പരിശീലനം നേടിയാൽ ഈ കുട്ടി അഭിനയിക്കുമെന്ന് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി എന്ന നാടകത്തിൽ ഒരു നർത്തകിയായി മാത്രം ഞാൻ വേദിയിൽ കയറി. പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ നാടകം ഇഷ്‌ടപ്പെടാൻ ആരംഭിച്ചു.

പല നാടകത്തിലും നർത്തകിയായും ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്‌തും മുന്നോട്ടുപോയി. ഒടുവിൽ കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന നാടകത്തിലൂടെ കഥാ നായികയുമായി. കൂട്ടുകുടുംബം വലിയ വിജയമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ യുദ്ധകാണ്ഡം എന്ന ഞാൻ അഭിനയിച്ച നാടകവും വലിയ ഹിറ്റായി. ചലച്ചിത്രതാരം എൻ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയായിരുന്നു അതിൽ ഹീറോയായി അഭിനയിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കഥാപാത്രങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി മാത്രം പറയുന്ന കഥയായിരുന്നു യുദ്ധകാണ്ഡം. ഈ രണ്ട് നാടകങ്ങളും വലിയ വിജയമായതോടെ പിന്നീട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഒരു ദിവസം മൂന്നും നാലും നാടകങ്ങൾ വരെ കളിച്ച ചരിത്രമുണ്ട്.

ഇതിനിടയിൽ സിനിമയിലും അവസരം ലഭിച്ചു. അന്നത്തെ സൂപ്പർതാരം സത്യൻ മാഷിന്‍റെ കൂടെ മുടിയനായ പുത്രൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ആയിരുന്നു അഭിനയിച്ചത്. ഒരു ഗാനരംഗം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ പിന്നീട് കെപിഎസിയുടെ നാടകമായ പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി സിനിമയാക്കിയപ്പോൾ ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രാഗിണിയുടെ സഹോദരിയുടെ വേഷം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ച ഗാനരംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ്. അന്ന് പത്രങ്ങൾ എഴുതിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. മലയാള സിനിമയുടെ പുതിയ വാഗ്‌ദാനം ലീല.. ( ചിരിക്കുന്നു)

1962ലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ
അന്ന് സിനിമയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നാടകങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്. ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം നാടകങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇടതടവില്ലാതെ നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നെ ഒരു ദിവസം നാടകത്തിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഓഫിസിൽ അന്വേഷണം വരുമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിയില്ല. ഇന്നത്തെ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഫോണും ഒന്നുമില്ലല്ലോ. പിന്നെ നമുക്ക് പകരം മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്തുന്നതും പ്രയാസമാണ്. നൃത്തം ചെയ്യാനും അഭിനയിക്കാനും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന സ്ത്രീകളെ പെട്ടെന്ന് നാടക സമിതിയിലേക്ക് ലഭിക്കില്ല. സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം കണക്കിലെടുക്കണം. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അല്ല അന്ന്.

പ്രതിസന്ധികൾ..
സമൂഹം തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി. അന്നൊരു സ്ത്രീ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാനോ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനോ പോയെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ സമൂഹം അവളെ കാണുന്നത് ഒരു മോശം പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയായിട്ടാണ്. നാടകം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുലർച്ചെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പരിഹസിക്കുമായിരുന്നു. എന്തോ ചീത്ത പ്രവർത്തിക്ക് പോയിട്ട് വരികയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. ബന്ധുക്കൾ വരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്‍റെ അച്ഛൻ അതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് മകളെ ഒരു തികഞ്ഞ കലാകാരിയായി കാണണമെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ആഗ്രഹം.

പിന്നീട് മോശം കാഴ്‌ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിലും കെപിഎസി എന്ന നാടക പ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ അഭിമാനകരമായ കാര്യം.

സിനിമയിലേക്ക്..
നാടകത്തിൽ വളരെയധികം സജീവമായിരുന്ന കാലത്താണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു. പിന്നീട് കുടുംബം ആയിരുന്നു എനിക്കെല്ലാം.

ഭർത്താവിന്‍റെ മരണശേഷം ജീവിതം കൂടുതൽ വിരസമായി. നാടകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തായിരുന്നു ലളിത. അതായത് കെപിഎസി ലളിത. ലളിതയെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അതിഥിയായി ചെല്ലാൻ ക്ഷണം ലഭിച്ചു. സംവിധായകൻ ജയരാജ് സാർ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും ലളിതയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വേദിയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കെപിഎസി ലളിത പെട്ടെന്ന് അടുത്തേക്ക് വരികയും എന്‍റെ കൈയില്‍ നിന്നും മൈക്ക് വാങ്ങി പറഞ്ഞു..

കെപിഎസി ലളിതയല്ല കെപിഎസി ലീലയായിരുന്നു ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.. മലയാളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക അഭിനേതാക്കളും ആ സദസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.. പിന്നീട് ജീവിതം ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ മുന്നോട്ടുപോകുന്നു. കുറച്ചുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജയരാജ് സാറ് എന്നെ വിളിച്ചു. രൗദ്രം 2018 എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു വേഷം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു. ആ ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് കേരള സംസ്ഥാന സ്പെഷ്യൽ ജൂറി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു. അതായിരുന്നു രണ്ടാമതും സിനിമയിലേക്കുള്ള എൻട്രി.

ആ സിനിമയിലൂടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളവർ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു. പിന്നീട് കുറെ കഴിഞ്ഞാണ് പൂക്കാലം സംഭവിക്കുന്നത്. ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉർവശി, സുഹാസിനി എന്നിവരെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്‌ത കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ആലോചിച്ചതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ ചെറുപ്പകാലം കൂടി കാണിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി. പക്ഷേ എന്തോ കാരണങ്ങളാൽ അവരാരും ആ വേഷം സ്വീകരിച്ചില്ല. അങ്ങനെയാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ എന്നെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതും എന്‍റെ അടുത്ത് വന്ന് കഥ പറയുന്നതും.

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ആ ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് സംസ്ഥാന അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ പുരസ്‌കാരം ലഭിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓരോ ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോഴും എല്ലാവരും വന്ന് എന്നെ അഭിനന്ദിക്കും. നന്നായിരുന്നു.. അമ്മ നന്നായി ചെയ്‌തു എന്നൊക്കെ പറയും.

KPAC LEELA LIFE OF KPAC LEELA കെപിഎസി ലീല KPAC LEELA INTERVIEW
കെപിഎസി ലീല. (ETV Bharat)

പക്ഷേ ആ സിനിമയിലൂടെ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത് വിജയരാഘവന് ആയിരുന്നു. എന്തൊരു മികച്ച അഭിനേതാവാണ് അദ്ദേഹം. എത്രയെത്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആദ്യമായി ഒരു പുരസ്‌കാരത്തിന് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത് പൂക്കാലത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷം.

മുത്തശ്ശി..
ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മുത്തശ്ശി എന്ന വെബ് സീരീസിൽ മുത്തശ്ശി എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഒരുപാട് കഷ്‌ടതകൾ സഹിച്ചു ചെയ്‌ത കഥാപാത്രമാണത്. എന്‍റെ പ്രായം ആലോചിക്കണം. രാത്രിയൊക്കെ തുടർച്ചയായി ഷൂട്ട് പോകുമായിരുന്നു. മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ദിവസവും മൂന്ന് മണിക്കൂർ വേണം. മുഖത്ത് ലാറ്റക്‌സ്‌ പോലൊരു മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് വിഗ് വച്ച് പല്ല് വച്ച് നഖം വച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മേക്കപ്പ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. ഒരുപാട് കഷ്‌ടപ്പെട്ട് ചെയ്‌ത കഥാപാത്രമാണത്. എത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് എത്ര ചാലഞ്ചിങ് ആയ കഥാപാത്രവും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മുത്തശ്ശിയിലൂടെ തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചു.

ഗ്രാനി..

യൂട്യൂബിൽ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇപ്പോൾ വളരെ നന്നായി പോകുന്നു. ഇത്രയും വലിയ വിജയം ആകുമെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല ചെയ്‌തത്. കാരണം ഇതിനുമുമ്പ് ഞാനൊരു ഹൊറർ ഷോട്ട് ഫിലിം ചെയ്‌തിരുന്നു. പക്ഷേ അത് നന്നായി പോയില്ല. ഗ്രാനിയിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ പോയി ചെയ്‌തു അത്രമാത്രം.

KPAC LEELA LIFE OF KPAC LEELA കെപിഎസി ലീല KPAC LEELA INTERVIEW
ഗ്രാനിയില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. (ETV Bharat)

പിന്തുണച്ചവർ..
കല്യാണം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും താത്‌ക്കാലികമായി പിന്മാറിയത്. ഒരുപാട് വിഖ്യാതരായ അഭിനേതാക്കൾക്കൊപ്പം ഞാൻ അഭിനയിച്ചു. കെടി ഉമ്മർ, തിലകൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ എന്നോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആരും ഒരു പിന്തുണ നൽകിയതായി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. നമുക്കൊരു താഴ്‌ച വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പിന്തുണയ്ക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു പിന്തുണയൊന്നും എനിക്ക് ആരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കെപിഎസി ലളിതയുമായി എല്ലാ കാലവും സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ കാരണമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് വന്നത്.

ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രം
തുലാഭാരം എന്ന നാടകവും അതിലെ വിജയ എന്ന കഥാപാത്രവുമാണ് എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടത്. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയും ആ കഥാപാത്രം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പ്രണയമുണ്ട്, പ്രതികാരമുണ്ട് കഷ്‌ടപ്പാടുണ്ട്, അതിജീവനമുണ്ട്. ഒരുപാട് പേരും പ്രശസ്‌തിയും നൽകിയ ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു അത്. ഉർവശി അവാർഡ് നേടിയ ശാരദയായിരുന്നു തുലാഭാരം സിനിമയാക്കിയപ്പോൾ നായികയായത്. പക്ഷേ അന്ന് പത്രങ്ങൾ ലീലയുടെ വിജയ ഒരു പടി മുകളിലാണെന്ന് എഴുതിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്നും കെപിഎസി ലീല പ്രതികരിച്ചു.

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കെപിഎസി ലീല
KPAC LEELA INTERVIEW
INTERVIEW OF KPAC LEELA

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