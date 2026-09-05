പരീക്ഷ പോലും മറന്ന് സിനിമയ്ക്കായി നടന്ന കാലം! മോഹന്ലാലിന്റെ അരങ്ങേറ്റം,'തിരനോട്ട'ത്തിന്റെ 48 വര്ഷങ്ങള്
മലയാളത്തിന്റെ നടനവിസ്മയം മോഹന്ലാല് സിനിമയിൽ എത്തിയിട്ട് 48 വർഷങ്ങൾ. ആദ്യ സിനിമയായ 'തിരനോട്ടം' പിറന്നതിനെ കുറിച്ചും മോഹന്ലാലിന്റെ അരങ്ങേറ്റത്തെ കുറിച്ചും സംവിധായകന് അശോക് കുമാര് ഇടിവി ഭാരതിനോട് ഓര്മകള് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2026 at 1:38 PM IST
അക്കി വിനായക്
1978... ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയറിനു പഠിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സിനിമ മോഹം കലശലാകുന്നു. സ്റ്റാച്യുവിലെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിലെ മട്ടൻ ഓംലെറ്റും മസാല ദോശയും നുണഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സംസാരിക്കാൻ സിനിമ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എങ്ങനെയും പഠനം പൂർത്തിയാക്കുക സിനിമയിൽ എത്തിച്ചേരുക. കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ കടുത്ത സിനിമ മോഹവുമായി ഒരു സിനിമ സെറ്റിലേക്ക് കടന്നുചെന്നു. കിട്ടിയതാകട്ടെ അവഗണന. അതൊരു വാശിയായി. എന്തായാലും ഒരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടു തന്നെ കാര്യം. പ്രായം 17, പക്വത, ലോകപരിചയം, സിനിമ ജ്ഞാനം ഒന്നും കണക്കിലെടുത്തില്ല. രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു സിനിമ ചെയ്തു. കൂട്ടത്തിലെ നീളൻ മുടിയുള്ള, പ്രത്യേക ആകാരഭംഗിയുള്ള സുഹൃത്തിനെ അഭിനേതാവാക്കി. ബാക്കിയുള്ളവർ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ. സ്ത്രീപക്ഷ കഥ സംസാരിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രം. 48 വർഷങ്ങൾ മുൻപ് സംഭവിച്ച ആ സിനിമയുടെ പേര് 'തിരനോട്ടം', സംവിധായകൻ അശോക് കുമാർ. ആ സിനിമയിലൂടെ മലയാളത്തിലേക്ക് ചുവടുവച്ച താരമാകട്ടെ മോഹൻലാലും. അതെ, മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടൻ സിനിമയിൽ എത്തിയിട്ട് 48 വർഷങ്ങൾ. ഇടിവി( ETV Bharat) ഭാരതിനുവേണ്ടി ഓർമ്മകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് സംവിധായകനും മോഹൻലാലിന്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയുമായ അശോക് കുമാർ.
ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിലെ സിനിമ ചർച്ചകൾ
"കൊളജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്റ്റാച്യുവിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിലാണ്. സംസാരിക്കാൻ സിനിമ മാത്രമേ വിഷയമായി ഉള്ളൂ. 'തിരനോട്ടം' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് തുടക്കക്കാരായത് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമല്ല. ശശി എന്നൊരു വ്യക്തിയെ ഒഴിവാക്കി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ട്. അവിടെ സ്ഥിരം സന്ദർശകർ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ. അദ്ദേഹവും സിനിമയെപ്പറ്റി ഗൗരവമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കും", അശോക് കുമാർ പറയുന്നു.
" 'തിരനോട്ടം' എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പേരോട് കടപ്പാടുണ്ട്. അന്ന് എങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അത്ഭുതമാണ്. എല്ലാവർക്കും പ്രായം 17. ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയറിന് പഠിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ തിരനോട്ടം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇടക്കാലത്ത് ശ്രീ മോഹൻലാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു 'എടാ നീ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുത്തത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന്?', നമ്മളൊക്കെ എന്തു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അന്ന് ആ സിനിമ ചെയ്തത്, ഒന്നുമറിയില്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു", സംവിധായകന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.
"ഞാനും പ്രിയദർശനമായിരുന്നു അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ. പിന്നീടാണ് ലാലും സുരേഷ് കുമാറും ഒക്കെ അടുത്ത ചങ്ങാതിമാർ ആകുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം നന്നായി അറിയാം. ലാലിന്റെ കൂടെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് സുരേഷ് കുമാര് ആണ്. പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓരോ വഴിക്ക് പോയി. പ്രിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊളേജിൽ ചേർന്നു. ഞാനും ലാലും എം.ജി കോളേജിൽ. സുരേഷ് കുമാർ ആർട്സ് കൊളേജിലേക്കും പോയി. വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടും. പാങ്ങോട് ഗ്രൗണ്ടിലും സ്റ്റാച്യുവിലും ആണ് ഒത്തുചേരൽ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടക്കാലത്ത് ഒരു സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ പോവുകയുണ്ടായി. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ആ ചിത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ. പക്ഷേ അവിടെ വച്ച് ഒരു ചെറിയ അവഗണന ലഭിച്ചോ എന്നൊരു സംശയം. സംശയമല്ല പരിഹസിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെട്ടു. അവിടെ നിന്നിറങ്ങി ആദ്യം പരസ്പരം ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് 'എടാ നമുക്ക് ഒരു സിനിമ ചെയ്താലോ'. 'പിന്നെന്താ എന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെ മറുപടി'. എന്ത് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നതന്ന്", സംവിധായകന് ഓര്ത്തു.
"അങ്ങനെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യ പരിശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. അക്കാലത്ത് റോസ് ഡേ വലിയ ആഘോഷമാണ്. ഏകദേശം ഓണക്കാലത്താണ് റോസ് ഡേ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ സ്റ്റാളുകൾ വരും. സിനിമ സംബന്ധമായ ഒരു സ്റ്റോൾ അവിടെ ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ അതിന് അനുമതി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സംഘടന പിൻബലം വേണം. അങ്ങനെയാണ് ഞാനും ലാലും പ്രിയനും സുരേഷും കൂടി ചേർന്ന് 'ഭാരത് സിനി ഗ്രൂപ്പ്' എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപപ്പെടുന്നത്. കൊല്ലത്തെ രവി മുതലാളിയെ നേരെ പോയി കണ്ടു. സ്റ്റാളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള സിനിമ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ തരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടായിരുന്നു പോയത്. ആ സമയത്ത് അരവിന്ദൻ സാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രം രവി മുതലാളി നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സിനിമയുടെ കുറെ പോസ്റ്ററുകളും ഫോട്ടോകളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി. അതെല്ലാം കൂടി ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റാളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു", സിനിമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് സംവിധായകന് വിവരിച്ചു.
"അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൾ കാണാൻ ഒരു പ്രതിനിധിയെത്തി. പാച്ചല്ലൂർ ശശി. അദ്ദേഹം അഭിനയ മോഹിയാണ്. ഞങ്ങൾ വഴി സിനിമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗ്ഗമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു കൂടിയാണ് വരവ്. എന്തിനു വേറെ ചാൻസ് അന്വേഷിച്ചു പോണം നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സിനിമ എടുത്താലോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം അതിനു സമ്മതം മൂളി..പണം മുടക്കാം എന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം രസകരമായിരുന്നു. 'അല്ല നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയാമോ?', ഞങ്ങൾ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.. അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. എന്നാൽ അശോക് സംവിധാനം ചെയ്യട്ടെ.. ലാൽ അഭിനയിക്കട്ടെ. പാച്ചല്ലൂർ ശശി എടുത്ത വായിൽ പറഞ്ഞു. എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. സിനിമയുടെ ഗാനത്തിന്റെ റെക്കോർഡിങ് ഒക്കെ പൂർത്തിയാക്കി. ഒ.എൻ.വി സാറും യേശുദാസും ഒക്കെ അന്ന് 'തിരനോട്ട'ത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. 'തിരനോട്ട'ത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പല നടന്മാരെയും ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചിരുന്നു. ആദ്യം പോയത് നെടുമുടി വേണുച്ചേട്ടന്റെ അടുത്താണ്. അദ്ദേഹം വലിയ താരമായി നിൽക്കുന്ന കാലം. അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ 17 വയസ്സുള്ള കുറച്ചു കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ സിനിമയിലേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. 'പിള്ളാരു കളിയാണോ സിനിമ' എന്ന് ഒറ്റ ചോദ്യം. ഓടിച്ചുവിട്ടു. പിന്നീട് സത്താർ അടക്കമുള്ള അക്കാലത്തെ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ നടന്മാരെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചു. രവികുമാർ സാറൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ സമ്മതം മൂളി. പ്രിയൻ എഴുതുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം കൂടിയത്", സംവിധായകന് തുടര്ന്നു.
"തിരുവനന്തപുരത്ത് പൂജപ്പുരയിലുള്ള മോഹൻലാലിന്റെ വീടിനു മുന്നിൽ വച്ചാണ് ആദ്യ ഷോട്ട് എടുത്തത്. മോഹൻലാലിന്റെ രംഗം തന്നെയാണ് ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്തതും. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ആദ്യമായി ക്യാമറ വയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും സന്നിഹിതരായി. എത്രപേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. സ്വന്തം വീടിന്റെ മുന്നിൽ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ സിനിമയിൽ തുടക്കം കുറിക്കുക. നാളുകൾക്ക് മുൻപാണ് മോഹൻലാലിന്റെ അമ്മ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുപോയത്. അമ്മ ഇന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ആ മണ്ണിൽ തന്നെ", അശോക് കുമാര് പറഞ്ഞു.
ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സിനിമ ചിത്രീകരണം
"ദിവസവും കുറച്ചുനേരം മാത്രമേ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. രാവിലെ ഞാൻ പൂജപ്പുരയിലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നും ബൈക്കും എടുത്ത് ഇറങ്ങും. നേരെ മുടവൻ മുകളിൽ എത്തി ലാലിനെ കൂട്ടും. ആദ്യം കോളേജിലേക്ക്. അവിടെ ചെന്ന് രണ്ടു പിരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങും. പിന്നീടാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം. വൈകുന്നേരത്തോടെ ഷൂട്ടിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ച് വീണ്ടും എല്ലാവരും സ്റ്റാച്യുവിൽ ഒത്തുകൂടും. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ മറവിൽ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യുക പതിവായി. ഒടുവിൽ കൊളജിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലേ എന്ന പരിഹാസമുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കേട്ട് തുടങ്ങി", സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
"ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലാണ് ചിത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും കളർ യുഗം കടന്നു വന്നിരുന്നു. ഓർമ്മയിലുള്ള ഒന്ന്, മദ്രാസിൽ സിനിമയുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിറങ്ങുമ്പോഴാണ് അന്ന് പരീക്ഷ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഏതാണ് സബ്ജക്ട് എന്ന് പോലും ധാരണ ഉണ്ടാകില്ല. ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കും. പിന്നീട് പുസ്തകം എടുത്ത് ആദ്യത്തെ 100 പേജ് കീറി ലാലിനും പിന്നീടുള്ള 100 പേജ് ഞാനും കൈവശം വയ്ക്കും. പിന്നെ പരീക്ഷ എങ്ങനെ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ലാൽ അത്യാവശ്യം പഠിക്കുമായിരുന്നു", അശോക് കുമാര് അന്നത്തെ കാര്യം ഓര്ത്തു പറഞ്ഞു.
തിരനോട്ടത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രദര്ശനം
"സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് മറ്റു ജോലികൾ എല്ലാം പൂർത്തിയായി. വില്ലനായത് സെൻസർ ബോർഡ് ആണ്. വളരെ വിവാദപരമായ ഒരു ആശയമായിരുന്നു ആ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായത്. അതൊരു സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമയായിരുന്നു. സെൻസിറ്റീവായ സബ്ജക്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻസർ ബോർഡ് പ്രദർശന അനുമതി നിഷേധിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ സിനിമ പെട്ടിയിലായി. പക്ഷേ 17 വയസ്സുള്ള ഒരുകൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ അന്ന് സിനിമ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തിരുവെങ്കിടം മുതലാളി മുൻകൈയെടുത്താണ് കൊല്ലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയേറ്ററിൽ 'തിരനോട്ടം' പ്രദർശിപ്പിച്ചത്", സംവിധായകന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
" 'തിരനോട്ട'ത്തിന്റെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഫാസിൽ സാർ പുതുമുഖങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത കേൾക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാണ് മോഹൻലാലിന്റെ ഫോട്ടോയെടുത്ത് ഓഡിഷനുവേണ്ടി അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ഫോട്ടോ ആലപ്പുഴയിലേക്ക് അയക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തത് സുരേഷ് കുമാറിനെ. പക്ഷേ അദ്ദേഹവും മറന്നു പോയി. അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന ദിവസത്തിന് കുറച്ചു മുൻപാണ് സുരേഷിന്റെ അമ്മ ലാലിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചത്. അമ്മയുടെ കർശന നിർദേശപ്രകാരമാണ് പിന്നീട് സുരേഷ്, ലാലിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആലപ്പുഴയിലേക്ക് അയച്ചത്. പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അന്ന് ലാലിനൊപ്പം ഓഡിഷനുവേണ്ടി പോയ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് അറിയാമോ പ്രിയദർശൻ", സംവിധായകന് വിവരിച്ചു.
മോഹന്ലാലിന്റെ 48 വര്ഷം നീണ്ട സിനിമാ യാത്ര
" 'തിരനോട്ടം കഴിഞ്ഞതോടെ ഞങ്ങൾ സിനിമാക്കാരായി എന്ന ഭാവമായിരുന്നു. പരീക്ഷാകാലം കഴിഞ്ഞതോടെ മദ്രാസിലേക്ക് കൂടുതൽ സിനിമകൾ എടുക്കാനായി വണ്ടി കയറി. അന്ന് എല്ലാവർക്കും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പൈസ ഒന്നുമില്ല. 30 രൂപയോ മറ്റോ ആണ് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും മദ്രാസിലേക്കുള്ള വണ്ടിക്കൂലി. രണ്ടുപേരോ മറ്റോ ടിക്കറ്റ് എടുക്കും. ബാക്കിയുള്ളവർ കള്ള വണ്ടി. അവിടെ ചെന്നാൽ സാമീസ് ലോഡ്ജിലാണ് താമസം. പരിചയമുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം കുറച്ചു പണം തരും. ആ പണത്തിൽ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു മുറിയിൽ താമസിക്കും. ഇതിനിടയിൽ ഒരു തമിഴ് സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. അതിന്റെ സോങ് റെക്കോർഡിങ് ഒക്കെ പൂർത്തിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും 'മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ' വലിയ റിലീസ് ചെയ്യുകയും വലിയ ഹിറ്റായി മാറുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ലാലിന്റെ വളർച്ച കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നല്ലോ. പറയുമ്പോൾ പറയാം എന്നല്ലാതെ ഒരു വാശി പുറത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അന്ന് എങ്ങനെയോ തിരനോട്ടം സംഭവിച്ചു. അതിൽ 'കുട്ടപ്പൻ' എന്ന ഒരു കോമഡി കഥാപാത്രമാണ് ലാലു ചെയ്തത്. ആ യാത്ര 48 വർഷമായി തുടരുന്നു", മോഹന്ലാലിന്റെ സിനിമാ യാത്രയെ കുറിച്ച് തിരനോട്ടം സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
"ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ മോഹൻലാൽ എന്ന മനുഷ്യൻ കരിയറിലെ എത്രയോ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി മോഹൻലാൽ ഇവിടെയില്ല എന്നു വരെ ചിലർ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ വിമർശകരുടെ വായ അടപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉയർത്തി എഴുന്നേൽക്കും. പലപ്പോഴും അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും മോഹൻലാൽ എന്ന പേരിനെ വിമർശനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കില്ല. മോഹൻലാലിനെ ഒരുപാട് പേർ വിമർശിക്കുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ തന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും ബാധിക്കാറില്ലേ എന്ന്. എന്നാൽ പറയുന്നവർ എന്തു വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ, എന്നെ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലഭിച്ചോട്ടെ എന്നതാകും മോഹൻലാലിന്റെ മറുപടി", അശോക് കുമാര് തുടര്ന്നു.
അതുപോലെ തന്നെ മോഹൻലാൽ വിജയപരാജയങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാറില്ല. ഒരു സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അടുത്ത സിനിമയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നോക്കാം എന്നാണ് പ്രതികരിക്കുക. സിനിമ വിജയിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം",അശോക് കുമാർ പറയുന്നു.
മലയാളിയുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന ഇത്രയധികം കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച മറ്റൊരു നടൻ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ജീവിതം വരച്ചുകാട്ടിയ 'ടിപി ബാലഗോപാലൻ എം എ', ബാലഗോപാലന്റെ അബദ്ധങ്ങൾ പ്രേക്ഷകൻ കണ്ടു ചിരിച്ചെങ്കിലും, പുതിയകാലത്ത് സെയിൽസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ കഥാപാത്രം ഉള്ളിലൊരു വിങ്ങൽ സൃഷ്ടിക്കും. എങ്കിലേ എന്നോട് പറ.. 'വന്ദനം' എന്ന സിനിമയിലെതുപോലെ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ മലയാളത്തിൽ വേറെയുണ്ടോ! ഒരു സംരംഭകന്റെ വേദനകൾ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക്കായി വരച്ചുകാട്ടിയ 'വരവേൽപ്പ്'. സാധാരണക്കാരന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ ഒരല്പം ഫാന്റസി കലർത്തി പറഞ്ഞ 'കിലുക്ക'ത്തിലെ ജോജി, നല്ലൊരു കുടുംബസ്ഥനായ 'ബാലേട്ടൻ', പക്കാ റൗഡിയായ ആടുതോമ, ചേട്ടച്ഛനായ 'പവിത്രം', കഥകളി ആചാര്യനായ 'വനപ്രസ്ഥാനം', മറവി രോഗത്തിന്റെ ഭീകരത വരച്ചുകാട്ടിയ രമേശൻ നായർ, മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ അതിപ്രസരത്തിൽ സമനില നഷ്ടപ്പെട്ട 'ഭ്രമര'ത്തിലെ ശിവൻകുട്ടി, കംപ്ലീറ്റ് കൈയിൽ നിന്നുപോയ 'ചന്ദ്രലേഖ'യിലെ അപ്പുക്കുട്ടൻ, ഫ്യൂഡൽ മാടമ്പി മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ, തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ വലിയ ചിത്രം വരച്ചുകാട്ടിയ 'നാടോടിക്കാറ്റ്'. കേരളത്തിലെ ഡോക്ടർമാർ പോലും അംഗീകരിച്ച 'അമൃതംഗമയ', തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ യൗവനം നിറഞ്ഞുനിന്ന 'സുഖമോദേവി'. ഇന്റർനാഷണൽ ഡോൺ സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി, ആക്ഷൻ പ്രതിരൂപമായി മാറിയ 'നിർണയം', 'മൂന്നാം മുറ', തുടങ്ങിയ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ.
അതെ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിക്കാത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇനിയെന്ത് എന്ന് ആലോചിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒട്ടുമിക്ക കഥാപാത്രങ്ങളും മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് 50 വർഷം പിന്നിടുന്ന അപൂർവ നിമിഷത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഇനി.