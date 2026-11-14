മഞ്ജരിയെ നേരില് പോലും കണ്ടില്ല! കിട്ടിയത് വെറും മൂന്ന് ഷോട്ടുകളും നാലഞ്ച് ചിത്രങ്ങളും മാത്രം; 'ഈറൻ മുടിയിലെ' എഐ മാജിക്- ലിബിന് അഭിമുഖം
ഒറിജിനലോ എഐയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാവില്ല! മഞ്ജരിയുടെ 'ഈറൻ മുടിയിലെ' നാലുമിറ്റ് മ്യൂസിക് ആല്ബം ഒരുക്കിയത് എ ഐയിലൂടെ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 3:48 PM IST
അക്കി വിനായക്
ഔസേപ്പച്ചന്റെ സംഗീത സംവിധാനത്തിൽ മഞ്ജരി ആലപിച്ച 'ഈറൻ മുടിയിലെ' എന്ന ആൽബം ഗാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് യുട്യൂബിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങിയത്. മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്ന ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികള് കുറിച്ചത് സിന്റോ സണ്ണിയാണ്. മനോഹരമായ ഈ ഗാനത്തിന് മികച്ച ദൃശ്യാവിഷ്കരാവും പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവരുന്നുണ്ട്. ഗൗതം വിജീഷ് എന്ന ബാലതാരവും മഞ്ജരിയുമാണ് ഓണ്സ്ക്രീനില്. എന്നാല് സംഭവം ഇതൊന്നുമല്ല. ഗാനത്തിന്റെ 80 ശതമാനം ദൃശ്യാവിഷ്കാരവും സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എ ഐ( നിര്മിത ബുദ്ധി)യുടെ സഹായത്തോടെയാണ്.
ഓര്ജിനല് ഷോട്ട് ഏതാണെന്നോ കൃത്രിമ ഷോട്ട് ഏതാണെന്നോ എന്ന് പോലും കാഴ്ചക്കാരന് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത വിധത്തിലാണ് ദൃശ്യാവിഷ്കാരം. ചലനങ്ങളില് പോലും കൃത്രിമത്വം തോന്നുകയില്ല. മഞ്ജരിയുടെ ഭാവങ്ങളും ചുണ്ടുകളുടെ ചലനവുമെല്ലാം എ ഐ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് അറിയുമ്പോള് ഞെട്ടാതെ നിവൃത്തിയില്ല. പ്രശസ്ത എ ഐ കലാകാരന് ലിബിന് ബാഹുലേയനാണ് ഇതിന് പിന്നില്. ഈ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം നടത്തിയതിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പിന്നിലെ കഥകളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇടിവി (ETV Bharat) ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
വെറും മൂന്ന് ഷോട്ടുകളും നാലഞ്ചു ചിത്രങ്ങളും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഏകദേശം നാല് മിനിറ്റ് 12 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ വീഡിയോ ആൽബം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതെന്ന് ലിബിന് ബാഹുലേയന് പറയുന്നു.
"വെറും മൂന്ന് ഷോട്ടുകളും നാലഞ്ചു ചിത്രങ്ങളും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഏകദേശം നാല് മിനിറ്റ് 12 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ വീഡിയോ ആൽബം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത്. മഞ്ജരി സ്റ്റുഡിയോക്കുള്ളിൽ പാടുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഷോട്ടുകളും കുട്ടിയുടെ ചിത്രങ്ങളും മാത്രമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. സൗണ്ട് എൻജിനീയറും ഔസേപ്പച്ചൻ സാറും എല്ലാം എ ഐയുടെ നിർമിതി തന്നെ. ചിത്രങ്ങളുടെ റഫറൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വീടും സ്റ്റുഡിയോയും എല്ലാം കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്", ലിബിന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.
കൃത്രിമത്വം തോന്നാത്ത ദൃശ്യാവിഷ്കാരം
"ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം ദൃശ്യാവിഷ്കാരത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള വ്യക്തമായ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മഞ്ജരി ചേച്ചിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഐഡിയകളും ഇമ്പ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഏകദേശം നാല് ദിവസത്തെ സമയം കൊണ്ടാണ് വീഡിയോ പൂർണമായി സൃഷ്ടിച്ചത്. ഒരിക്കലും ഇതൊരു നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണെന്ന് പ്രേക്ഷകന് തോന്നരുത് എന്നതാണ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന നിർദ്ദേശം. എ ഐ വിപ്ലവത്തിന്റെ കുതിച്ചുചാട്ടം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യപ്പെടുത്തലാകും 'ഈറൻ മുടിയിലെ' എന്ന ഗാനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ", എ ഐ കലാകാരന് പറഞ്ഞു.
"ഇത്രത്തോളം റിയലിസ്റ്റിക്കായി ഒരു വീഡിയോ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്നുള്ള തീരുമാനം വരുന്നതിന് തന്നെ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ആൽബത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ബാലതാരം കുവൈറ്റിൽ ആണ് ഉള്ളത്. അവനെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എ ഐ എന്ന ഓപ്ഷൻ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് വിജയമായി", ലിബിന് ബാഹുലേയന് വിശദീകരിച്ചു.
"നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ മോഷൻ ക്യാപ്ചറിംഗ് എന്ന രീതി അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും മഞ്ജരി ചേച്ചി പാടുന്ന ചില രംഗങ്ങളിൽ. ഈണത്തിന്റെയും വരികളുടെയും എക്സ്പ്രഷന്, ചുണ്ടുകളുടെ ചലനം ഇവയൊക്കെ നിർമിത ബുദ്ധിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ, മോഷൻ ക്യാപ്റ്റർ എന്ന രീതി അവലംബിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി പാടുന്ന സമയത്തെ എക്സ്പ്രഷനും, ചുണ്ടുകളുടെ ചലനവും കൃത്യമാകുന്ന തരത്തിൽ മഞ്ജരി ചേച്ചി ചില പോർഷനുകൾ മൊബൈൽ സെൽഫി ക്യാമറയിൽ പാടി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചുതന്നു. ആ വീഡിയോയാണ് നിർമ്മിത ബുദ്ധിക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തത്", എ ഐ കലാകാരന് പറഞ്ഞു.
ലൊക്കേഷനും കോസ്റ്റ്യൂം
സീ ഡാൻസ് 2.5 എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയര് ഉപയോഗിച്ചാണ് മുഴുവൻ നിർമ്മിത ബുദ്ധി വർക്കുകളും ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ലിബിന് ബാഹുലേയന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
"ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം, വീടിനുള്ളിലെ ആർട്ട് വർക്കുകൾ എല്ലാം എ ഐ യുടെ സഹായത്തോടെ തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 30 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോകൾ ആയിട്ടാണ് ഷോട്ടുകൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. വലിയ പണച്ചിലവുള്ള സംഗതിയാണെന്നും കറക്ഷനുകൾ ആണ് ഏറ്റവും അധികം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത്", ലിബിൻ വ്യക്തമാക്കി.
ആശയം ഉടലെടുക്കുന്നത്
ഐ എ ഉപയോഗിച്ച് മ്യൂസിക് ആല്ബം നിര്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശയം ഉടലെടുത്തതിനെ കുറിച്ച് ലിബിന് പറയുന്നതിങ്ങനെ,
"മഞ്ജരി ചേച്ചി തന്നെയാണ് എന്നോട് ഈറൻ മുടിയിലെ എന്നൊരു പാട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും നിര്മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് അതിനെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നും ചോദിക്കുന്നത്. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറച്ച് ചെയ്തു നോക്കാം, പാളിപ്പോയാൽ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യ അഭിപ്രായം", ലിബിന് പറഞ്ഞു.
"വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സാധ്യമാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഒരു കുഞ്ഞിനെ വച്ചിട്ട് വീഡിയോ സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രായോഗികമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട്. പല രാജ്യങ്ങളുടെയും നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമിത ബുദ്ധി കുട്ടികളുടെ വീഡിയോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അത് സാധ്യമായി. ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ചേച്ചിക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തപ്പോൾ മികച്ച പ്രതികരണം ആയിരുന്നു ലഭിച്ചത്", ലിബിന് ഓര്ത്തു.
ഗൂഗിള് ജെമിനിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു
"ഒരു പ്രതിമ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള എ ഐ വീഡിയോകളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു. ജെമിനി അടക്കമുള്ള പല എഐ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്കും വളരെ നാച്ചുറലായി ആയി വീഡിയോകൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പരിമിതിയുണ്ട്. നിലവിൽ സീ ഡാൻസ് 2.5 എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുക. ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിള് ജമിനിയുടെ കാലം അടുത്തവർഷംകൊണ്ടുതന്നെ അസ്തമിക്കും", ലിബിന് വിശദീകരിച്ചു.
"എ ഐയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ജെമിനി, ചാറ്റ് ജി പി ടി പോലെയുള്ള പരിചിതമായ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടരുത്. ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജിക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷണം നടത്തണം", ലിബിന് വ്യക്തമാക്കി.
"പ്രോമ്റ്റിങ്ങിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ക്യാമറ ലെൻസ് ലൈറ്റ് എന്നിവയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രാധാന്യമുള്ളത് തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒറിജിനലായി നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് നാലു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ചിലവ് വരും. പക്ഷേ എ ഐ സാങ്കേതി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ചിലവ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ചിലവിനപ്പുറം പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈസിയായി മറികടക്കാമല്ലോ", ലിബിന് ബാഹുലേയന് വിശദീകരിച്ചു.
ആല്ബം മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം ലഭിക്കുമ്പോള് ഇതിലെ വലിയ തമാശ ഗായിക മഞ്ജരിയെ ലിബിൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലയെന്നതാണ്. ഫോണിലൂടെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോന്നും സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്തായാലും പലരെയും മറച്ചു ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം തന്നെയായിരിക്കും ഈറൻ മുടിയിലേത്...