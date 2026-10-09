'ദേവദൂതൻ' മുതൽ 'തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്' വരെ; പഴയ സിനിമകളെ മിനുക്കിയെടുക്കുന്ന റീസ്റ്റോറേഷന് മാജിക്- അജിത്ത് രാജന് അഭിമുഖം
സിനിമ റീസ്റ്റോറേഷന് പിന്നിലെ മാജിക്കിനെ കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് 'മാറ്റിനി നൗ'വിന്റെ സാരഥി അജിത് രാജന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 5:19 PM IST
അക്കി വിനായക്
സോഷ്യൽ മീഡിയ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായത് ലോക്ക് ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ആണെന്ന് പറയാം. ലോകം മുഴുവൻ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും സമയം ചിലവഴിച്ച് ലോക്ക്ഡൗണിനെ നേരിട്ടു. അക്കാലത്ത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നായിരുന്നു മലയാളത്തിലെ പഴയ ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ സീനുകളും പാട്ടുകളും റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് 'മാറ്റിനി നൗ' എന്ന ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. ഫിലിമിന്റെ നോയിസും, മങ്ങിയ ദൃശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമകളെ പുതിയ സിനിമകളേക്കാൾ നിലവാരത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ സിനിമകളുടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോസസ് എന്നതിന് വലിയ ജന സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായി. പിന്നീട് പഴയ സിനിമകൾ വീണ്ടും റീ റിലീസ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ 'മാറ്റിനി നൗ' അതിന്റെയൊക്കെ നെടുംതൂണും ആയി. 'ദേവദൂതൻ' എന്ന സിനിമയായിരുന്നു 'മാറ്റീ നൗവി'ന്റെ പിന്തുണയോടെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ ആദ്യചിത്രം. ചിത്രത്തിലെ ഓരോ ഫ്രെയിമും ഓരോ പെയിന്റിംഗ് പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇരുണ്ടതും, മങ്ങിയതുമായ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ സിനിമയുടെ ഒറിജിനൽ രൂപത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്കാലൊരു അനുഭവമായി. പിന്നീട് തുടർച്ചയായി സിനിമകൾ 'മാറ്റിനി നൗവി'ന്റെ പിന്തുണയോടെ തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തി. ഇപ്പോഴിതാ മോഹൻലാൽ -പ്രിയദർശൻ കൂട്ടുകെട്ടിലെ 'തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്' എന്ന ചിത്രവും തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
സിനിമകളുടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ വളരെയധികം എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ഒരുപാട് സമയവും പണവും അധ്വാനവും അതിന് ആവശ്യമാണ്. സിനിമ റീസ്റ്റോറേഷന് പിന്നിലെ മാജിക്കിനെ കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരത് പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് 'മാറ്റിനി നൗ'വിന്റെ സാരഥി അജിത് രാജന്.
"റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത പഴയ സിനിമകളുടെ പാട്ടുകളും ദൃശ്യങ്ങളും തരംഗമാകുന്നത് ലോക്ക് ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ആരംഭിച്ചതായി അജിത് കുമാർ പറഞ്ഞു. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് യൂറോപ്പിൽ വച്ച് സിനിമ റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കണ്ടറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. 60കളിലും 70കളിലും ഇറങ്ങിയ സിനിമകളെ പുതിയ സിനിമകളോട് ഇടപിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ മികച്ചതാക്കുന്ന ആ രീതിയോട് എനിക്ക് കൗതുകം തോന്നി. ഒരു ബിസിനസ് ചിന്താഗതി എന്നതിലുപരി മലയാളത്തിലെ ഹിറ്റ് സിനിമകളെ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു സിനിമ റീസ്റ്റോറേഷൻ. അത് ചെയ്തു വിജയിച്ചു 'മാറ്റിനി നൗ' ജനപ്രിയമായി.", മാറ്റിനി നൗവിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും കോ ഫൗണ്ടറുമായ അജിത് രാജന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.
ആരംഭം…
"2014 തന്നെ സിനിമ റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഗൗരവപരമായി ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ഈയൊരു പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ സാങ്കേതികവിദ്യ മാത്രം മതിയാകില്ല. സിനിമകളുടെ കോപ്പി റൈറ്റ് വലിയൊരു കടമ്പയാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പ്രോസസ് കേരളത്തിലെ ടിവി ചാനലുകൾ, സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റുഡിയോകൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യം ആരംഭിച്ചാൽ അത് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പലരും എന്നെ ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്മാറി", അജിത് രാജന് വിവരിച്ചു.
"പിന്നീട് ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിന്റെ ശക്തമായ കടന്നുവരവ് സംഭവിച്ചു. അതിനോടൊപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ കാലവും. മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത അവസ്ഥ. പഴയ സ്വപ്നം പൊടിതട്ടിയെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള വിജയവും നേടാനായി", അജിത് രാജന് പറഞ്ഞു.
"മാറ്റിനി നൗ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കോ- ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ സോമൻ പിള്ള എന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി മലയാള സിനിമയിൽ നിർമാതാവായും വിതരണക്കാരനായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല സിനിമയുടെ മറ്റു മേഖലകളിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തി പരിചയം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ 800 ഓളം സിനിമകളുടെ കോപ്പിറൈറ്റ് അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പരസ്പരം ഒന്നിച്ച് 'മാറ്റിനി നൗ' എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാം എന്നും, പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നും തീരുമാനിച്ചു", അജിത് രാജന് പറഞ്ഞു.
ആദ്യ സംരംഭം
"ആദ്യം റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത ചിത്രം 'ദേവദൂതൻ' ആയിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ ഒറിജിനൽ നെഗറ്റീവ് ലഭ്യമായിരുന്നു. അതിന്റെ സീനുകളും പാട്ടുകളും യൂട്യൂബിൽ ഹിറ്റായതോടെ തുടർച്ചയായി ഇതേ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ തുടർന്നു. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പഴയ മലയാള സിനിമകളെ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ രൂപത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. ജന സ്വീകാര്യതയും പിന്തുണയും കൺസിസ്റ്റന്റായി ലഭിച്ചതിനുശേഷം ആണ് ഈയൊരു കാര്യത്തിന്റെ ബിസിനസ് സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്", മാറ്റിനി നൗവിന്റെ സ്ഥാപകന് പറഞ്ഞു.
"യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോകൾക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചതോടെ ചില സിനിമകളുടെ തീയേറ്ററിൽ റിലീസുകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ച ആദ്യത്തെ സിനിമയായിരുന്നു 'മണിച്ചിത്രത്താഴ്'. 'ദേവദൂതന്റെ' പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നിർമ്മാതാവാണ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ വീഡിയോ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് 'രാവണപ്രഭു' തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തി. 'ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ'യും നിർമാതാവ് തന്നെയാണ് മുൻകൈയെടുത്ത് വീണ്ടും തീയറ്ററുകളിൽ എത്തിച്ചേർത്ത്. ആ സിനിമയുടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ ജോലികൾ ചെയ്തത് ഞങ്ങളായിരുന്നു. 'വടക്കൻ വീരഗാഥ'യുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചതു കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത്", സിനിമയുടെ റീസ്റ്റോഷേനെ കുറിച്ച് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര് അജിത് രാജന് പറഞ്ഞു.
സാങ്കേതികവിദ്യ
"വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് സിനിമകളുടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ. പഴയ സിനിമകളുടെ ലഭ്യമായ ഡി വി ടേപ്പുകളോ, ഡിജിറ്റൽ ഫയലുകളോ ഒന്നും ഈയൊരു പ്രവർത്തനത്തിന് മതിയാകില്ല. സിനിമകളുടെ ഒറിജിനൽ നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് പ്രിന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം. അത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഏതു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആണോ ഒരു സിനിമ പ്രോസസ് ചെയ്തത് അവിടെ അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും പല സിനിമകളുടെ നെഗറ്റീവ് പ്രിന്റും നശിച്ചു പോയിരുന്നു. പിന്നീട് പല സിനിമകളുടെയും പോസിറ്റീവ് പ്രിന്റ് കണ്ടെത്തിയാണ് ജോലികൾ ചെയ്തത്. ഇതിനോടകം നൂറിലധികം സിനിമകൾ ഞങ്ങൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തു", അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു.
"ആദ്യദൗത്യം റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിനിമയുടെ മാസ്റ്റർ കോപ്പി പോസിറ്റീവ് പ്രിന്റ് ആയോ നെഗറ്റീവ് പ്രിന്റ് ആയോ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പിന്നീട് ആ ഫിലിം മാഗസിനെ കെമിക്കൽ പ്രോസസിലൂടെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കും. തുടർന്ന് ആ ഫിലിം മാഗസിനെ ഒരു ഫിലിം സ്കാനറിലൂടെ ഓരോ ഫ്രെയിമായി സ്കാൻ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 24 ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര ചിത്രങ്ങൾ. രണ്ടര മണിക്കൂർ സിനിമയിൽ അത്രയധികം ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാകും നമുക്ക് ലഭിക്കുക", അജിത് രാജന് വിശദീകരിച്ചു.
"ഒരു സെക്കൻഡിൽ 24 ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിനു മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആണ് അത് ചലിക്കുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രൊജക്ടറുടെ ഓടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫിലിം സ്കാനറിലൂടെ ഓടുന്നു. ഫിലിമിലെ ചിത്രങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ ഫയലായി ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കിലേക്ക് സേവ് ആകും. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഫിലിം സ്കാനറുകൾ ഉള്ളത്. ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്കാനറുകൾ മുംബൈയിലും ഇവിടെ പ്രസാദ് ലാബിലും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ പ്രസാദ് ലാബിന്റെ പിന്തുണയിലാണ് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത്", അജിത് രാജന് വിവരിച്ചു.
"ഡിജിറ്റലായി കൺവർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഫിലിമിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഓരോ ചിത്രങ്ങളായി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യും. ഫിലിമിന്റെ നോയിസ് ആദ്യം നീക്കണം. പിന്നീട് കളറിംഗ്. ഡാവിഞ്ചി റിസോർവ് പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റി ഗുണനിലവാരം ഉള്ളതാക്കാൻ നിരവധി സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. പക്ഷേ മാറ്റിനി നൗ വിന് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ ശേഖരം ഉണ്ട്", അജിത് രാജന് പറഞ്ഞു.
"അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞങ്ങൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഗുണനിലവാരം അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോസസിന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ജോലിയും നടക്കുക", അജിത് രാജന് പറഞ്ഞു.
പ്രതിസന്ധികൾ...
"പഴയ മാസ്റ്റർ ഫിലിം സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കളർ ചാനലുകൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാണ് ലഭിക്കുക. ചുവപ്പ്, പച്ച, നീല എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങളുടെ സമുന്വയമാണ് ഓരോ ഫ്രെയിമും. ചില ഫിലിമുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നീല ചാനൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. ചിലതിൽ ചുവപ്പ് ഉണ്ടാകില്ല. മൂന്നു വർണ്ണങ്ങളും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഫ്രെയിം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കാലപ്പഴക്കവും കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യാത്തതും കൊണ്ടാണ് പ്രിന്റുകൾ ഡി കമ്പോസ് ആകുന്നത്", അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു.
"ഓരോ ഫ്രെയിമിന്റെയും നിറം തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോക്സിമേഷൻ ആൽഗോരിതത്തിലൂടെ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും. പഴയ സിനിമകളുടെ പ്രിന്റിൽ മോണോ ഓഡിയോ ആയിരിക്കും. തിയേറ്റർ റിലീസിനാണ് ആ സിനിമ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് എ ഐ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് വോയിസ് മാത്രം വേർതിരിച്ചെടുക്കും. ബാഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും മറ്റ് ശബ്ദ സംവിധാനവും എല്ലാം ഒറിജിനൽ ക്രിയേറ്ററെ കൊണ്ട് രണ്ടാമത് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. സൗണ്ട് എഫ്എക്സ് അടക്കം രണ്ടാമത് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് എന്ന സിനിമ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറം റീ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫോളിയും ബാഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും എല്ലാം മരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് എസ് പി വെങ്കിടേഷ് സാർ ആദ്യം മുതൽ ചെയ്തതാണ്", അജിത് രാജന് പറഞ്ഞു.
" വെള്ളാനകളുടെ നാട് എന്ന ചിത്രം റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ കോപ്പി റൈറ്റും ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ സിനിമയുടെ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രിന്റ് ലഭ്യമല്ല. ഒരുപാട് പരതിയിരുന്നു ലഭിച്ചില്ല. ഇപ്പോഴും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രിന്റ് കിട്ടിയാൽ വെള്ളാനകളുടെ നാട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത പ്രേക്ഷകർക്കും മുന്നിലെത്തും",അജിത് രാജന് വ്യക്തമാക്കി.
32 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്
"തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് എന്ന സിനിമയുടെ പോസിറ്റീവ് പ്രിന്റാണ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്. പല ഭാഗങ്ങളിലും ചിത്രത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ നിറം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു. എന്താണോ ആ സിനിമയുടെ ക്രിയേറ്റർ ഒറിജിനലായി ചെയ്തുവച്ചത് അതു തന്നെ വേണം പുനസൃഷ്ടിക്കാൻ. ഒരു വർണ്ണം പോലും കൂടാനോ കുറയാനോ പാടില്ല. ഓരോ നിറത്തിന്റെ ചാനലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എടുത്തതാണ് ഡിജിറ്റലി വർക്ക് ചെയ്തത്. ഏകദേശം 8 മാസം എടുത്താണ് തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് എന്ന സിനിമയുടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത പ്രോജക്ടും ഇതായിരുന്നു", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"പ്രിയദർശൻ സാറിനോടൊപ്പം സിനിമയുടെ പ്രിവ്യൂ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മേലെയാണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നത്. ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ട് പ്രിയദർശൻ സാർ സംതൃപ്തനായി. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ മാറ്റിനി നൗ ടീമിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു. പ്രിയദർശൻ സാറിന്റെ സൂപ്പർ വിഷനോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ 'തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്' എന്ന സിനിമയുടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്തത്. ഓരോ ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പാലിച്ചു", പ്രിയദര്ശനോടൊപ്പം സിനിമ കണ്ടതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു.
''ഒറിജിനൽ ക്രിയേറ്ററിനോട് നീതിപുലർത്തണമെന്നത് ഞങ്ങളുടെ വലിയ വിഷനറിയാണ്. 'തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്' കളറിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു. ഛായാഗ്രഹകൻ കെ വി ആനന്ദ് സാറിന് ദേശീയ പുരസ്കാരം കിട്ടിയ സിനിമയാണിത്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജീവനോടെ ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് കൂടിയാണ് 'തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്' എന്ന സിനിമയുടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ. അദ്ദേഹം അന്ന് എന്താണോ ചെയ്തു വച്ചത് അതു തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുന സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്", അജിത് രാജന് പറഞ്ഞു.
സിനിമ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ചിലവ്
"ഒരു സിനിമ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ചിലവ് അത് പ്രിന്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. ഒരുപാട് കേടുപാടുകളുള്ള പ്രിന്റ് ആണെങ്കിൽ ചിലവ് കൂടും. നല്ലൊരു മാസ്റ്റർ പ്രിന്റ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ 50 മുതൽ 70 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ സിനിമ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞങ്ങളൊരു ടീമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈയൊരു തുകയ്ക്ക് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇൻഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ മേന്മ," അജിത്ത് കുമാര് വ്യക്തമാക്കി.
"ചില സിനിമകളുടെ റീസ്റ്റോറേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് 'കാലാപാനി'. ദൃശ്യം മാത്രമല്ലല്ലോ ശബ്ദവും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. 'കാലാപാനി'യുടെ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് രാജാ സർ സിംഫണി ഒക്കെ ചെയ്താണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ പുനസൃഷ്ടിക്കുക എന്നാൽ വളരെയധികം പണച്ചെലവുള്ള കാര്യമാണ്", അജിത് രാജന് വ്യക്തമാക്കി.
മാറ്റിനി നൗ ടീം..
"ഞങ്ങൾ ഒരു എട്ടു പേര് അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ്. സിനിമകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പ്രസാദ് ലാബുമായി ഞങ്ങൾ കൈകോർത്തു. ഇൻഹൗസ് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ സിനിമകളും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ചില കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ റണ്ടർ ചെയ്യാൻ വർക്കുകൾ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില രംഗങ്ങൾ റണ്ടർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വലിയ സർവർ ഫാമുകളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. അത്തരം ഒരു പ്രോസസ് ഇവിടെ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ ചില കമ്പനികളുമായി കൈകോർക്കും. പ്രധാനമായും തിയേറ്റർ റിലീസ് സിനിമകളുടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോസസ് സമയത്താണ് റണ്ടർ ചെയ്ത് ഔട്ട് എടുക്കാൻ വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ കമ്പനികളുമായി കൊളാബ്രറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്", അജിത് രാജന് പറഞ്ഞു.
" തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് എന്ന സിനിമയുടെ റീ റിലീസ് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ തുടർച്ചയായി പഴയ സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തും. 'വെട്ടം', 'കാലാപാനി' തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. 'കലാപാനി' വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ പണച്ചിലവുള്ള വർക്കാണ്. അതുപോലെതന്നെ വാണിജ്യ വിജയം വലിയ രീതിയിൽ നേടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സിനിമകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇത്തരം റീസ്റ്റോറേഷൻ സിനിമകളുടെ ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിഖ്യാതരായ ചലച്ചിത്രകാരന്മാരെ ആദരിക്കുക എന്നതാണ് അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്", അജിത് രാജന് വ്യക്തമാക്കി.
35 എം എം 4k ലേക്ക് മാറുമ്പോള്
"ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളും 35 എംഎമ്മിൽ തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചില സിനിമകൾക്ക് ഫ്ലാറ്റ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും. കാലഘട്ടം മാറിയപ്പോൾ സിനിമാസ്കോപ്പ് ലെൻസുകൾ വന്നു. പക്ഷേ അക്കാലത്തെ ഒട്ടുമിക്ക തീയറ്ററുകളുടെയും സ്ക്രീനുകളും ഫ്ലാറ്റ് റേഷ്യോ ആയിരുന്നു. സിനിമാസ്കോപ്പ് ലെൻസുകൾ വന്നപ്പോഴാണ് വൈഡ് സ്ക്രീനുകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ഹൈമാക്സ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് കുത്തനെ ഉയരമുള്ള സ്ക്രീനുകളുടെ വലിയ തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടായത്", അജിത് രാജന് പറഞ്ഞു.
"മണിച്ചിത്രത്താഴ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ, വൈഡ് സ്ക്രീനിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു എന്നും സ്ക്രീനിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ചതുരാകൃതിയിലാണ് സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്നും ചിലർ പറഞ്ഞു. ആ റേഷ്യോയിലാണ് ക്രിയേറ്റർ ഒറിജിനൽ ആയി മണിച്ചിത്രത്താഴ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൈഡ് സ്ക്രീനിന് വേണ്ടി മാറ്റിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഫ്രെയിമിന്റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും ഒരല്പം ക്രോപ്പായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിക്സൽ,ഐമാക്സ് പോലെയുള്ള വലിയ സ്ക്രീനുകളിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന സിനിമയുടെ യഥാർത്ഥ ഭംഗി മികച്ചതായി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അന്ന് ഞങ്ങൾ മണിച്ചിത്രത്താഴ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അല്ല റീസ്റ്റോർ ചെയ്തതെന്ന് ഈ കാരണം കൊണ്ട് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം തെറ്റായ ധാരണ കൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"മണിച്ചിത്രത്താഴ് സിനിമ സ്കോപ്പ് ആക്കാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ യഥാർത്ഥ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടും. ഫ്രെയിമിലെ വശത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കട്ടായി പോകും. അത് ആ സിനിമയുടെ ഛായ ഗ്രാഹകനോടും സംവിധായകനോടും കാണിക്കുന്ന നീതികേടാണ്", അജിത് രാജന് വിശദമാക്കി.
"ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടത് 'വടക്കൻ വീരഗാഥ' എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. ആ സിനിമയുടെ മാസ്റ്റർ കോപ്പി സ്കാൻ ചെയ്ത് എടുത്തപ്പോൾ ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും വ്യക്തതയിലായിരുന്നു. റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതിയത്. പക്ഷേ അവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അഭിമാനമാണ്. അതുപോലെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയ ഒരു സിനിമ 'ദേവദൂതൻ' ആണ്", അജിത് രാജന് വിവരിച്ചു.
"നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ചിത്രത്തിന്റെ ഓരോ ഫ്രെയിമും ഓരോ പെയിന്റിങ് പോലെയാണ്. മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ റീസ്റ്റോറേഷനും ആ സിനിമയായിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ ഒറിജിനൽ നെഗറ്റീവ് പ്രിന്റ് ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ മികച്ച ഗുണനിലവാരത്തിൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. വളരെയധികം വൈബ്രേന്റ് കളർ ആയിരുന്നു ആ ചിത്രത്തിന്. അതുപോലെതന്നെ 'താഴ്വാരം', 'യവനിക' തുടങ്ങിയ സിനിമകളും റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നി. യവനിക പോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ട്", അജിത് രാജന്പറഞ്ഞു.
"ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികളും ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ചശേഷം പിന്മാറുകയാണ് മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പലപ്പോഴും കാര്യക്ഷമമായി സൂക്ഷിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഈ സിനിമ പ്രോസസ് ചെയ്ത ലാബിൽ ഈ സിനിമയുടെ ഒക്കെ പ്രിന്റ് സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ്. പക്ഷേ എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങളാൽ പലതും ഡി കമ്പോസ് ആയി പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്", അജിത്ത് കുമാര് വ്യക്തമാക്കി. "സിനിമകളുടെ മാസ്റ്റർ കോപ്പി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കൾ കൂടുതൽ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സിനിമകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ സിനിമ വാൾട്ടുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എൻ എഫ് ഡി സി ഈ ദൗത്യം വിജയകരമായി ചെയ്യുന്നു. കാര്യക്ഷമമായി സിനിമകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ലേറ്റായി. ആശ്രമം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പല സിനിമകളുടെ പ്രിന്റും നഷ്ടപ്പെട്ടു. നിലനിൽക്കുന്ന സിനിമകളുടെ പ്രിന്റ് എല്ലാം റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് മാറ്റിനി നൗവിന്റെ ആഗ്രഹം.", അജിത് രാജന് പ്രതികരിച്ചു.
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