'അക്കയിലെ ഭവാനി സാധാരണ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ അല്ല! ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സിനിമകളെക്കുറിച്ച് കുടുംബത്തിന് അറിയില്ല'; കീര്ത്തി സുരേഷ്
'അക്ക'യിൽ അഭിനയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങളും കഥാപാത്രത്തിനായി നടത്തിയ തയ്യാറെടുപ്പുകളും കരിയറിലെ നിർണായക സിനിമകളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം കീര്ത്തി സുരേഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
By Seema Sinha
Published : October 29, 2026 at 4:20 PM IST
മലയാളത്തിൽനിന്ന് തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്കും അവിടെനിന്ന് ബോളിവുഡിലേക്കും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച നടിയാണ് കീർത്തി സുരേഷ്. വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടം നേടിയ താരം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ പുതിയ സീരീസായ 'അക്ക'യിലൂടെയാണ്. രാജകീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഗ്യാങ്സ്റ്ററായ ഭവാനിയെയാണ് കീർത്തി സീരീസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ലോകവും രണ്ട് ശക്തരായ സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷവും പ്രമേയമാകുന്ന 'അക്ക'യിൽ അഭിനയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങളും കഥാപാത്രത്തിനായി നടത്തിയ തയ്യാറെടുപ്പുകളും കരിയറിലെ നിർണായക സിനിമകളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് താരം.
വ്യത്യസ്തമായ ലോകം, ശക്തരായ സ്ത്രീകള്
വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയവും ശക്തമായ സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സീരീസാണ് 'അക്ക'. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തുന്ന പീരിയഡ് ക്രൈം ത്രില്ലറായ ഈ സീരീസിൽ കീർത്തി സുരേഷിനൊപ്പം രാധിക ആപ്തെയും പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ധർമരാജ് ഷെട്ടി രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന സീരീസ് യാഷ് രാജ് ഫിലിംസിന്റെ വൈ ആര് എഫ് എന്ര്ടെയ്ന്മെന്റാണ് നിർമിക്കുന്നത്.
മാതൃാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ് 'അക്ക'യുടെ പ്രധാന പ്രമേയം. സാങ്കൽപ്പിക രാജ്യമായ പെരുനൂരിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തരായ സ്ത്രീകളുടെ കഥയാണ് സീരീസ് പറയുന്നത്. സാധാരണ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ സിനിമകളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സ്ത്രീകളുടെ അധികാരവും സ്വാധീനവും ബന്ധങ്ങളും പ്രമേയമാകുന്ന കഥയാണ് തന്നെ ഈ പ്രോജക്ടിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതെന്ന് കീർത്തി സുരേഷ് പറയുന്നു.
"ഈ സീരീസിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ലോകവും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പ്രമേയവുമാണ് എന്നെ ആദ്യം ആകർഷിച്ചത്. മാതൃാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം എന്ന ആശയം വളരെ അപൂർവമാണ്. സംവിധായകൻ ധർമരാജ് ഷെട്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടും ശക്തരായ സ്ത്രീകൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതിയുമെല്ലാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷമായി ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ ലോകം തന്നെ വളരെ ആവേശകരമാണ്," കീർത്തി പറഞ്ഞു.
ഭവാനി എന്ന കഥാപാത്രമാണ് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചതെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്ററെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിലുപരി, രാജകീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ വ്യക്തിത്വം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് 'അക്ക' നൽകുന്നതെന്ന് കീർത്തി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
"ഭവാനി ആരാണ്, അവളുടെ വ്യക്തിത്വം എന്താണ് എന്നതൊക്കെയാണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചത്. അവൾ ഒരു സാധാരണ ഗ്യാങ്സ്റ്ററല്ല. രാജ്ഞിമാരുടെ കുടുംബത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവളുടെ പ്രവർത്തനരീതിയും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സമീപനവും വ്യത്യസ്തമാണ്. സാധാരണ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ സിനിമകളിൽ കാണുന്നതുപോലെ തോക്കുകളും പുകയും മാത്രമുള്ള ലോകമല്ല ഇത്. ഒട്ടേറെ ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അവർക്കുവേണ്ടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഭവാനി. ഒരു രാജാവോ രാജ്ഞിയോ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതുപോലെയാണ് അവളുടെ സ്ഥാനവും. ആദ്യ എപ്പിസോഡ് കേട്ടപ്പോൾത്തന്നെ ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു," താരം വ്യക്തമാക്കി.
ശാന്തതയും നിയന്ത്രണവും; ഭവാനി സാധാരണ ഗ്യാങ്സ്റ്ററല്ല
ശാന്തതയും ആത്മനിയന്ത്രണവും രാജകീയ പ്രൗഢിയും നിറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വമാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റേത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭവാനിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ അനുഭവമായിരുന്നുവെന്ന് നടി പറയുന്നു.
"ഭവാനി എങ്ങനെയാണ് ശാന്തത നിലനിർത്തുന്നത് എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന വെല്ലുവിളി. അവൾ വളരെ നിയന്ത്രിതമായ വ്യക്തിത്വമുള്ള ആളാണ്. സാധാരണ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ സിനിമകളിൽ കാണുന്നതുപോലെ അമിതമായി വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രമല്ല അവൾ. അതിനാൽ കഥാപാത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും അവളുടെ ശരീരഭാഷയും പെരുമാറ്റവും ഉൾക്കൊള്ളാനും സമയം ആവശ്യമായിരുന്നു," കീർത്തി പറഞ്ഞു.
കഥാപാത്രത്തിന്റെ രൂപഭാവങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന ഘട്ടം മുതൽ തന്നെ അഭിനയത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി.
"ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്ററെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എവിടെനിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് പലപ്പോഴും അറിയില്ല. കഥാപാത്രത്തിന്റെ ലുക്ക് പരീക്ഷിക്കുന്ന ഘട്ടം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് മേക്കപ്പോടെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുതന്നെ മാറും. കഥാപാത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ജോലിയുടെ 20 ശതമാനം പൂർത്തിയായതുപോലെയാണ്. പിന്നീട് തിരക്കഥ വായിക്കുകയും നിരവധി രംഗങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സംവിധായകൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകും", നടി തുടര്ന്നു.
"ആദ്യമായി കണ്ണാടിയിൽ എന്നെത്തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ലഭിച്ചു. അതുവരെ ഈ കഥാപാത്രം എങ്ങനെയാകുമെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആദ്യ ലുക്ക് നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷ വളരെ വലുതാണ്. കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പല സംശയങ്ങൾക്കും അതിലൂടെ ഉത്തരം ലഭിക്കും," താരം പറഞ്ഞു.
രാധിക ആപ്തെയ്ക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചത്
'അക്ക'യിൽ രാധിക ആപ്തെയ്ക്കൊപ്പമാണ് കീർത്തി സുരേഷ് അഭിനയിക്കുന്നത്.
"ആർക്കാണ് കൂടുതൽ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശങ്കയോ ഉത്കണ്ഠയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ വളർച്ചയാണുള്ളത്. രണ്ടും ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്.", കീര്ത്തി വ്യക്തമാക്കി.
"രാധികയെ ഞാൻ എപ്പോഴും അഭിനന്ദിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ നിരവധി സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊപ്പം സ്ക്രീൻ പങ്കിടാൻ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് വലിയ കാര്യമാണ്. രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും സങ്കീർണതകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഞാൻ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ രാധികയുടെ കഥാപാത്രത്തെ എതിർകഥാപാത്രമായി വിശേഷിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ എന്റെ കഥാപാത്രത്തിനും ചാരനിറങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് കഥാപാത്രത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് കഥയെ കാണുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അത്. ഞങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ കെമിസ്ട്രി വളരെ ശക്തമായാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്," കീർത്തി വ്യക്തമാക്കി.
ബോളിവുഡിലേക്ക് ചുവടു വച്ചത്
2024ൽ വരുൺ ധവാനൊപ്പം അഭിനയിച്ച 'ബേബി ജോൺ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് കീർത്തി സുരേഷ് ഹിന്ദി സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. എന്നാൽ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും സിനിമയുടെ ഭാഗമായതിൽ ഖേദമില്ലെന്നാണ് താരം പറയുന്നത്.
"'ബേബി ജോൺ' പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ ഞാൻ 'അക്ക'യിൽ അഭിനയിക്കാൻ കരാറൊപ്പിട്ടിരുന്നു. എന്റെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായ അറ്റ്ലിയും പ്രിയയും ചേർന്നാണ് 'ബേബി ജോൺ' നിർമിച്ചത്. തമിഴിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായതിനാൽ അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു", കീര്ത്തി വിവരിച്ചു.
"നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിനിമകളും വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ നടക്കണമെന്നില്ല. എനിക്ക് ഖേദങ്ങളൊന്നുമില്ല. സുഹൃത്തുക്കൾക്കുവേണ്ടിയോ ബന്ധങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയോ ചെയ്ത സിനിമയായാലും അതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്", താരം പറഞ്ഞു.
"ചില കാര്യങ്ങളിൽ സമയത്തിനും അതിന്റേതായ പങ്കുണ്ട്. എന്റെ ആദ്യ ഹിന്ദി പ്രോജക്ടായി മാറേണ്ടിയിരുന്നത് 'അക്ക'യായിരുന്നു. എന്നാൽ 'ബേബി ജോൺ' ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. 'അക്ക'യ്ക്ക് അതിന്റെ രൂപം കൈവരിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തു. ഹിന്ദി സിനിമയിലേക്കുള്ള എന്റെ അരങ്ങേറ്റം നേരത്തെ സംഭവിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി മുന്നോട്ടുപോകട്ടെയെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്," കീർത്തി പറഞ്ഞു.
ബോളിവുഡിൽ ഒരു സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി തിരക്കിട്ട് പ്രോജക്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളുള്ള നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
'മഹാനടി' മാറ്റിയെടുത്ത കരിയർ
കീർത്തി സുരേഷിന്റെ അഭിനയജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ചിത്രമാണ് നാഗ് അശ്വിൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'മഹാനടി'. ഇതിഹാസ നടി സാവിത്രിയുടെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി 2018ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തെലുഗു ചിത്രത്തിൽ കീർത്തി നടത്തിയ പ്രകടനം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും താരത്തെ തേടിയെത്തി.
'മഹാനടി'ക്ക് മുമ്പ് പുരുഷകഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകളിലൂടെയാണ് താൻ വിജയം നേടിയിരുന്നതെന്ന് കീർത്തി പറയുന്നു. എന്നാൽ സാവിത്രിയെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി. അതിനുശേഷം വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെ തേടിയെത്തിയെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
"'മഹാനടി'യാണ് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രം ലഭിച്ച ആദ്യ സിനിമ. അതിനുമുമ്പ് പുരുഷകഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകളിലൂടെയാണ് ഞാൻ വിജയങ്ങൾ നേടിയിരുന്നത്. 'മഹാനടി' ആളുകൾക്ക് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റി. അതിനുശേഷം എനിക്ക് ലഭിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലും ആ മാറ്റം പ്രകടമായിരുന്നു. എന്റെ കരിയറിലെ വലിയൊരു മുന്നേറ്റമായിരുന്നു അത്", കീര്ത്തി സുരേഷ് ഓര്ത്തു.
" 'മഹാനടി' ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചറായിരുന്നു. അതിനുശേഷം വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. എന്നെ സമീപിച്ചവർ പോലും പുതിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് കഥാപാത്രങ്ങളുമായി എത്തിയത്," കീർത്തി പറഞ്ഞു.
"വലിയ വാണിജ്യ സിനിമകളുടെയും ഭാഗമാകാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. 'സർക്കാർ', 'ദസറ' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. നിരൂപക പ്രശംസ നേടുന്ന സിനിമകളും വാണിജ്യ സിനിമകളും തമ്മിൽ നല്ലൊരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ ജോണറുകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്.
" അഭിനയത്തിന് മാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകളിൽ ഒതുങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വലിയ വാണിജ്യ സിനിമകളിലും പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കണം. വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയ്ക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന 'റൗഡി ജനാർദൻ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമകളിലൂടെ അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ തേടുന്നത്. ഇനിയും ചില പ്രോജക്ടുകളുണ്ട്," താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കുറഞ്ഞ സ്ക്രീൻ സ്പേസ്; പക്ഷേ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം: 'ഡൊറോത്തി'
'മഹാനടി'യിലൂടെ മികച്ച അഭിനേത്രിയെന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ കീർത്തി സുരേഷിന്റെ കരിയറിൽ മറ്റൊരു നിർണായക അധ്യായമാണ് കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഡൊറോത്തി'. 1990കളിലെ ഗ്രാമീണ തമിഴ്നാടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങിയ ചിത്രം.
ചിത്രത്തിൽ ടൈറ്റിൽ കഥാപാത്രമായ ഡൊറോത്തിയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കീർത്തി തയ്യാറായത് വളരെ കുറച്ച് സ്ക്രീൻ സമയമുള്ള വേഷമായിരുന്നിട്ടും ശ്രദ്ധേയമായി. ഏകദേശം 20 മുതൽ 25 മിനിറ്റ് വരെ മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള കഥാപാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിലും സിനിമ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന സാമൂഹിക സന്ദേശമാണ് താരത്തെ ആകർഷിച്ചത്.
"ഡൊറോത്തിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. ഈ സിനിമ എന്റെ കരിയറിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കി. കഥാപാത്രത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത്തെയും സ്ക്രീൻ സമയത്തെയും കുറിച്ച് നിരവധി പേർ ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും സമൂഹം അറിയേണ്ടതുമായ കഥകളുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നു", കീര്ത്തി പറഞ്ഞു.
"എന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരു അഭിനേത്രി അത്തരമൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തമായാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. സിനിമയുടെ ആത്മാവായി മാറാൻ കഴിയുന്ന കഥാപാത്രമാണിതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി," കീർത്തി പറഞ്ഞു.
ബോളിവുഡിൽ തിരക്കിട്ട് മുന്നോട്ടുപോകാനില്ല
തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുള്ള കീർത്തി സുരേഷ് ഹിന്ദി സിനിമാരംഗത്തും സ്വന്തം ഇടം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. എന്നാൽ ബോളിവുഡിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നേടുന്നതിനായി തിരക്കിട്ട് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നാണ് താരം പറയുന്നത്.
"ഹിന്ദി സിനിമാരംഗത്ത് ഒരു സ്ഥാനം നേടാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് വലിയ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്", താരം പറഞ്ഞു.
"ഞാൻ തിരക്കിലല്ല. ഒന്നിനും പിന്നാലെ ഓടുകയുമല്ല. വളരെ പതുക്കെ മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് ആഗ്രഹം. നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യുകയും ഇതുവരെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. രാജ്കുമാര് റാവുവിനൊപ്പം 'റഫ്താർ' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്," കീർത്തി പറഞ്ഞു.
സിനിമയെ സമീപിക്കുന്നത്
"ചിത്രീകരണത്തിന് മുമ്പ് തിരക്കഥ വായിക്കുന്നതുമുതൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഇത്രയും വിശദമായ തിരക്കഥാവായന പതിവില്ല. അതിനാൽ എനിക്ക് ഇത് പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു. ആ രീതി ഞാൻ ഏറെ ആസ്വദിച്ചു", കീര്ത്തി സുരേഷ് പറഞ്ഞു.
" 'ഡൊറോത്തി'യുടെ ചിത്രീകരണത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം കണ്ടുമുട്ടിയ അഭിനേതാക്കളുമായി തിരക്കഥാവായനാ സെഷനുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമായും തത്സമയമായുമാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പിന്തുടരാറില്ല എന്നല്ല, ചിലപ്പോൾ മുഴുവൻ പ്രക്രിയകളിലൂടെയും കടന്നുപോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് സിനിമ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും".
"രണ്ട് രീതികളും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. സ്വാഭാവികമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അതേസമയം, മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ചിട്ടയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയും നല്ലതാണ്," കീർത്തി പറഞ്ഞു.
"ഒരിക്കൽ ഹോട്ടലിൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നാസർ സാറിനെ കണ്ടുമുട്ടി. ഞാൻ അവിടെ എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഒരു സീരീസിന്റെ ജോലിക്കായും തിരക്കഥാവായനയ്ക്കായുമാണ് എത്തിയതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, 'അതാണല്ലോ യഥാർഥത്തിൽ പിന്തുടരേണ്ട രീതി, നമ്മൾ അത് പിന്തുടരാറില്ലല്ലോ' എന്നായിരുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു," കീർത്തി പറഞ്ഞു.
സ്വന്തം വഴിയിലൂടെ താരം
പ്രമുഖ സിനിമാ കുടുംബത്തിൽനിന്നാണ് കീർത്തി സുരേഷ് എത്തുന്നത്. മലയാളത്തിലെ നിർമാതാവും സംവിധായകനുമായ ജി. സുരേഷ് കുമാറാണ് പിതാവ്. മലയാളം, തമിഴ് സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ മുൻകാല നടി മേനകയാണ് മാതാവ്. സിനിമ കുടുംബത്തിൽ വളർന്നെങ്കിലും സ്വന്തം കരിയറിലെ തീരുമാനങ്ങൾ സ്വയം എടുക്കാനാണ് താൽപര്യമെന്ന് കീർത്തി പറയുന്നു.
"ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ ഒരു സ്വതന്ത്രയാണ്. കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്വന്തമായി തീരുമാനിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സിനിമകളെക്കുറിച്ച് കുടുംബത്തിന് പലപ്പോഴും അറിയാറില്ല. എന്റെ എല്ലാ സിനിമകളും അവർ കാണുന്നത് റിലീസ് ദിവസം മാത്രമാണ്", കീര്ത്തി വ്യക്തമാക്കി.
ഒക്ടോബർ 30ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ 'അക്ക'
വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയവും ശക്തരായ സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളും രാജകീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ലോകവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സീരീസാണ് 'അക്ക'. ഭവാനി എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പുതിയൊരു അഭിനയാനുഭവമാണ് കീർത്തി സുരേഷ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കുന്നത്.
ധർമരാജ് ഷെട്ടി രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച 'അക്ക' YRF എന്റർടെയ്ൻമെന്റിന്റെ നിർമാണത്തിൽ ഒക്ടോബർ 30ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തും.