'ഇത് എന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ഗ്രേയായ കഥാപാത്രം! ഷൂട്ടിങ്ങിന് ശേഷം ശാരീരികമായി പോലും തളർന്നുപോകുന്ന അനുഭവം'; കരീന കപൂര് അഭിമുഖം
'ദായ്റ'യിലെ പൊലീസ് വേഷത്തെ കുറിച്ചും പൃഥ്വിരാജുമായുള്ള അഭിനയത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള വിശേഷങ്ങള് കരീന കപൂര് ഖാന് ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
By Seema Sinha
Published : September 17, 2026 at 2:49 PM IST
സ്ക്രീനിൽ കരീന കപൂർ ഖാന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഊർജവും പ്രകടമായ മുഖഭാവങ്ങളും പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതമാണ്. എന്നാൽ മേഘ്ന ഗുൽസാറിന്റെ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ക്രൈം ത്രില്ലറായ 'ദായ്റ'യില് അതിന് നേർവിപരീതമായ അഭിനയശൈലിയാണ് കരീന സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശാന്തയും നിയന്ത്രിതയും വായിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവളുമായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായി അഭിനയിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ‘ബേബോ ജോഷ്’ പോലും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടിവന്നുവെന്നാണ് താരം പറയുന്നത്.
ചിത്രത്തിൽ ഡിസിപി അജൂനി കോഹ്ലി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് കരീന അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സങ്കീർണവും ക്രൂരവുമായ ഒരു കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന, നിയമത്തിന്റെ അതിരുകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്ന, വികാരങ്ങളെ പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് അജൂനി. കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഈ നിയന്ത്രിത സ്വഭാവം തന്റെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിലൊന്നായിരുന്നുവെന്നും ഷൂട്ടിങ്ങിന് ശേഷം ശാരീരികമായി പോലും തളർന്നുപോകുന്ന അനുഭവമായിരുന്നുവെന്നും കരീന പറയുന്നു. ഈ ചിത്രത്തില് മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പര്സ്റ്റാര് പൃഥ്വിരാജും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. 'ദായ്റ' എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ചും പൃഥ്വിരാജിനൊപ്പമുള്ള അഭിനയത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ കരീന കപൂര് ഖാന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
കരിയറിലെ ഏറ്റവും ഗ്രേ ആയ കഥാപാത്രം
അജൂനി കോഹ്ലിയെ തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായാണ് കരീന വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കഥാപാത്രത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ തുറന്നുപ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം കണ്ണുകളിലൂടെയും ചെറിയ ഭാവമാറ്റങ്ങളിലൂടെയും മാത്രമാണ് അജൂനിയെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നത്.
"എന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ഗ്രേ ആയ കഥാപാത്രമാണിത്. അജൂനി ശാന്തയാണ്, അവളെ വായിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെയും ആളുകളെയും അവൾ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന തരത്തിൽ തുറന്നുകാട്ടുന്നു. ഇത് വളരെ തീവ്രവും ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്നതുമായ അനുഭവമായിരുന്നു. എനിക്ക് എല്ലാം കണ്ണുകളിലൂടെ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. അത് ശരിക്കും വളരെ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു", ദായ്റ എന്ന ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് കരീന കപൂര് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.
അജൂനിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് ആവശ്യമായ നിയന്ത്രിതമായ ശരീരഭാഷയും മുഖഭാവങ്ങളും കരീനയുടെ പതിവ് അഭിനയശൈലിയിൽനിന്ന് വലിയ മാറ്റമായിരുന്നു. ഛായാഗ്രാഹകൻ സൗരഭ് ഗോസ്വാമിയുടെ ദൃശ്യഭാഷയിൽ മുഖത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കരീന പറയുന്നു. ചിത്രത്തിലെ പല രംഗങ്ങളിലും ക്യാമറ തന്റെ മുഖത്തോട് വളരെ അടുത്തായിരുന്നുവെന്നും അതിനാൽ ഓരോ ചെറിയ ഭാവമാറ്റവും നിർണായകമായിരുന്നുവെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
"എന്റെ മിക്ക ഷോട്ടുകളിലും ക്യാമറ എപ്പോഴും എന്റെ മുഖത്തായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്റെ കാലുകൾ എപ്പോഴും വിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ‘ബേബോയുടെ ആ എക്സ്പ്രഷൻ എപ്പോഴാണ് വരിക?’ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ മേഘ്ന പറയും, ‘വേണ്ട’ എന്ന്.”, കരീന പറഞ്ഞു.
"എന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഊർജസ്വല അഭിനയശൈലിയെ നിയന്ത്രിച്ച് ഇത്തരമൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് വ്യക്തിപരമായും ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു", കരീന കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കരീനയും പൃഥ്വിരാജും
കരീന കപൂർ ഖാനൊപ്പം മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പർതാരം പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന് ഡിസിപി രമൺ കുമാർ എന്ന കഥാപാത്രമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അജൂനി നിയമത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കും പാലിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോൾ രമൺ കുമാറിന്റെ നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സമീപനം കൂടുതൽ തീവ്രവും വികാരപരവുമാണ്. അന്വേഷണത്തിനിടെ ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സമീപനങ്ങളാണ് ഇരുവരെയും പരസ്പരവിരുദ്ധമായ ‘യിങ് ആൻഡ് യാങ്’ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കുന്നത്.
പഞ്ചാബിലെ ചനയും കേരളത്തിലെ മട്ടണും എന്നാണ് പൃഥ്വിരാജുമായുള്ള തന്റെ ഓൺ-സ്ക്രീൻ കൂട്ടുകെട്ടിനെ രസകരമായ ഭാഷയില് കരീന വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
"പഞ്ചാബ് കാ ചോലെ ആൻഡ് കേരള കാ മട്ടൺ" എന്ന് അവര് രസകരമായി പറഞ്ഞു. പൃഥ്വിയുമായി അഭിനയിക്കുമ്പോള് വ്യത്യസ്ത ഭാഷായിലെ സിനിമാ മേഖയിലുള്ളവരാണെന്നത് തങ്ങള്ക്ക് തടസമല്ലായിരുന്നു. ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും പ്രാദേശികവുമായ ചലച്ചിത്ര വ്യവസായങ്ങള് പ്രശ്നമല്ല. കാരണം അവരെല്ലാം അഭിനേതാക്കാളാണ്", കരീന പറഞ്ഞു.
"മേഘ്ന ഇത്തരമൊരു ഫ്രഷ് പെയറിങ് ചിന്തിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ പരസ്പരം അറിയാത്ത രണ്ട് അഭിനേതാക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. മേഘ്നയും ഞാനും പൃഥ്വിരാജും തമ്മിലുള്ള ഈ പുതിയ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും വളരെ ആവേശത്തിലാണ്. ചിലപ്പോൾ ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് വിധിയാണ്. വടക്ക്, തെക്ക്, കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് എന്നൊന്നുമില്ല... നമ്മളെല്ലാം കലാകാരന്മാരാണ്.", കരീന കപൂര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മേഘ്ന ഒരു ടാസ്ക്മാസ്റ്ററാണ്
മേഘ്ന ഗുല്സാറിനൊപ്പം പ്രവര്ത്തിച്ച അനുഭവം വിവരിക്കുമ്പോള് സംവിധായികയെ ടാസ്ക്മാസ്റ്റര് എന്നാണ് കരീന വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ കർശനമായ സമീപനത്തിനൊപ്പം സ്നേഹവും കരുതലും മേഘ്നയ്ക്കുണ്ടെന്നും താരം പറയുന്നു. അജൂനിയുടെ വേഷത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പോലും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മേഘ്ന തന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നതായി കരീന ഓർത്തെടുത്തു.
"ഞാൻ മേഘ്നയോട് ചോദിക്കും, 'വസ്ത്രങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റ് ആക്കാമോ? കാരണം അവ വളരെ ലൂസാണ്?' എന്ന്. അപ്പോൾ അവൾ പറയും, 'ഇല്ല, അവളുടെ ശരീരഘടനയിൽ ഒന്നും കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല' എന്ന്. വസ്ത്രധാരണം മുതൽ അഭിനയത്തിന്റെ ഓരോ വിശദാംശവും മേഘ്ന സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു", കരീന പറഞ്ഞു.
"അവൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനം മാത്രമല്ല, വസ്ത്രം, സ്ലീവുകൾ... എല്ലാം പരിശോധിക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അവൾക്കറിയാം. അവൾ സ്നേഹവും കരുണയുമൊക്കെയുണ്ട് എന്നാല് സെറ്റിൽ അവൾക്ക് ആജ്ഞാശക്തിയുണ്ട്", നടി ഓര്ത്തു.
"എന്റെ 26 വർഷത്തെ കരിയറിൽ നിരവധി സംവിധായകരോടൊപ്പം ഞാൻ പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേഘ്നയ്ക്കൊപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും, ജാഗ്രത പാലിച്ചിരിക്കണം എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു. മേഘ്നയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്താന് പാടില്ലെന്ന് കരുതി ഞാൻ സെറ്റിൽ അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ എത്തുമായിരുന്നു.", അഭിനേത്രി പറഞ്ഞു.
"ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ തോന്നല് ഉണ്ടാകാന് കാരണം ഞാന് ഒരു പുതുമുഖ നടിയെപ്പോലെ തോന്നി. അതാണ് അഭിനയ ജീവിതത്തില് തനിക്ക് ആവേശം പകര്ന്നത്", കരീന കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മേഘ്ന ഗുൽസാർ സിനിമകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ചും കരീന വാചാലയായി.
"വളരെ കുറച്ച് സംവിധായകരാണ് ഇത്തരമൊരു ലോകവും അന്തരീക്ഷവും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു മേഘ്ന ഗുൽസാർ സിനിമയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സ്വയം അവൾക്ക് സമർപ്പിക്കണം, അതിൽ മുഴുകണം, അതിന്റെ ഭാഗമാകണം."
സിനിമകളിൽ വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകളിൽനിന്ന് അജൂനി വ്യത്യസ്തയാണെന്നും കരീന പറയുന്നു. തോക്കുമായി നടക്കുന്ന, പുരുഷസമാനമായ ശരീരഭാഷയുള്ള, ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ സജീവമായ വനിതാ പൊലീസുകാരിയാണ് സാധാരണ സിനിമകളിൽ കാണുന്ന മാതൃകയെന്ന് കരീന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ‘ദായ്റ’യിലെ അജൂനി അത്തരമൊരു കഥാപാത്രമല്ല.
"ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിക്കൽ ധാരണയുണ്ട്. അവൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള നടത്തമുണ്ടാകും, കുറച്ചൊക്കെ പുരുഷസമാനമായിരിക്കും, തോക്കുമായി നടക്കും, ആക്ഷൻ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ സിനിമയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കണക്കിലെടുത്ത്, മേഘ്നയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയായ വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെയായിരുന്നു.", നടി കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു.
"സ്ത്രീത്വമുള്ള ഒരാൾ. ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടുന്ന, എന്നാൽ അതേസമയം വളരെ കർശനമായ ഒരാൾ, എല്ലാം ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ. അജൂനി റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നതിൽ പോലും അത് കാണാം.", കരീന വിശദീകരിച്ചു.
ഗുൽസാറിനൊപ്പം ‘ഫുൾ സർക്കിൾ’ അനുഭവം
‘ദായ്റ’യിലെ ഏക ഗാനമായ 'സച് കാ ദായ്റ'യുടെ വരികൾ മുതിർന്ന ഗാനരചയിതാവ് ഗുൽസാറാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അമിത് ത്രിവേദിയാണ് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി പ്രാക്കാണ്. ഗുൽസാറുമായി തന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും കരീന സംസാരിച്ചു. തന്റെ അമ്മായിയമ്മ ശർമിള ടാഗോർ ഗുൽസാറിനൊപ്പം നിരവധി സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ ഗുൽസാറിന്റെ മകൾ മേഘ്നയ്ക്കൊപ്പം തനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും കരീന പറഞ്ഞു.
"എന്റെ അമ്മായിയമ്മ ശർമിള ജി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിരവധി സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾക്കൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതോടെ ആ സര്ക്കിള് പൂർണമാകുകയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു ഫുൾ സർക്കിളാണ്.", കരീന കപൂര് ഓര്ത്തു.
ഇനിയുള്ള യാത്ര മികച്ച സംവിധായകരെ തേടി
കരിയറിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച സംവിധായകരോടും തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളോടും ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് കരീന വ്യക്തമാക്കി.
"നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഫോർമുലയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച്, അഞ്ച് പേരോളം മികച്ച സംവിധായകരുണ്ട്. മേഘ്ന അവരിൽ ഒരാളാണെന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനാൽ ഇനി തിരക്കഥകൾക്കായി അന്വേഷിക്കണം. എന്നാൽ അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ സന്തോഷവതിയാണ്.",കരീന പറഞ്ഞു.
കരീനയുടെ കരിയറിൽ ഗ്ലാമറസ് നായിക എന്ന ഇമേജിനപ്പുറം നിരവധി വ്യത്യസ്ത സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇതിനകം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'ഉഡ്താ പഞ്ചാബി'ല് മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ പോരാടുന്ന ഗൗരവമുള്ള ഡോക്ടർ ഡോ. പ്രീത് സാഹ്നി, ‘ജാനേ ജാൻ’യിലെ നിയന്ത്രിതവും സംഘർഷഭരിതവുമായ സിംഗിൾ മദർ മായ ഡിസൂസ, 'ദി ബക്കിംഗ്ഹാം മർഡേഴ്സ്’യിലെ കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വേദനയുമായി ജീവിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ്-ഇന്ത്യൻ ഡിറ്റക്ടീവ് ജസ്മീത് ഭാംറ തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
അഭിനേതാവിനെ ഒരു ബോക്സിലും ഒതുക്കരുത്
തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഇമേജിൽ മാത്രം ഒതുക്കരുതെന്നാണ് കരീന പറയുന്നത്.
"ഒരു അഭിനേതാവിനെയും ഒരു തരത്തിലുള്ള ബോക്സിൽ ഒതുക്കരുത്. ഒരു ഗ്ലാമറസ് ഇമേജിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ആളുകൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇമേജ് രൂപപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു കലാകാരിയെന്ന നിലയിൽ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ‘ചമേലി’ മുതൽ ഞാൻ അത് എപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ‘റഫ്യൂജി’ പോലുള്ള ഒരു പരമ്പരാഗതമല്ലാത്ത കഥാപാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തതിലൂടെയും", കരീന വ്യക്തമാക്കി.
കരീനയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായ ‘ജബ് വീ മെറ്റ്’യിലെ 'ഗീതി'നെക്കുറിച്ചും താരം സംസാരിച്ചു. ഇന്നും പോപ്പ് കൾച്ചറിൽ ഗീതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും ഹൃദയത്തെ പിന്തുടരുന്ന സ്വഭാവവും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കരീന അംഗീകരിക്കുന്നു.
"തീർച്ചയായും, അത് എന്നും എന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും. ഒരു അഭിനേത്രിയെന്ന നിലയിൽ എന്റെ റെപ്പർട്ടറിയുടെ ഭാഗമാണ് ഗീത്. എന്നാൽ ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അളവിനേക്കാൾ ഗുണനിലവാരത്തിനാണ് ഞാൻ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ഒരു മേഘ്ന സിനിമ കാലത്തെ അതിജീവിക്കും. ഞാൻ ഉടൻ വിരമിക്കാനൊന്നും പദ്ധതിയിടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാനുണ്ട്.",കരീന കപൂര് കരിയറിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കി.
വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട്
ഗ്ലാമർ ഇമേജിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ, കരിയറിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കരീനയ്ക്ക് ‘ദായ്റ’ മറ്റൊരു പുതിയ പരീക്ഷണമാണ്. അജൂനി കോഹ്ലിയിലൂടെ വലിയ ആക്ഷൻ പ്രകടനങ്ങളേക്കാൾ നിശബ്ദതയും നിയന്ത്രണവും കണ്ണുകളിലെ ഭാവങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് താരം കഥാപാത്രത്തെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നത്.
നിയമത്തിനുള്ളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന അജൂനിയും നീതിയെ കൂടുതൽ വികാരപരമായി സമീപിക്കുന്ന രമൺ കുമാറും തമ്മിലുള്ള അന്വേഷണമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന്. അതിനൊപ്പം മേഘ്ന ഗുൽസാറിന്റെ കർശനമായ സംവിധാനവും കരീന-പൃഥ്വിരാജ് കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ പുതുമയും ‘ദായ്റ’യെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു.
‘ബേബോ ജോഷ്’ ഒതുക്കിവെച്ച് കണ്ണുകളിലൂടെ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന കരീനയുടെ അജൂനി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതാണ് ഇനി പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം.