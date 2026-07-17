വിലക്കുകള് മറികടന്ന് സത്ലജ് ജനങ്ങളിലേക്ക്;'വ്യക്തിപരമായ താത്പര്യങ്ങള്ക്ക് കട്ടുകള് വരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാന് അത്തരത്തിലുള്ള ചലച്ചിത്രകാരനല്ല'- ഹണി ട്രെഹന്
തിയേറ്ററിലെത്തിയില്ല, പക്ഷേ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും സിനിമ എത്തി'; 'സത്ലജ്' യാത്രയെക്കുറിച്ച് സംവിധായകന് ഹണി ട്രെഹന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് അനുഭവങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
By Seema Sinha
Published : July 17, 2026 at 4:32 PM IST
ഹണിട്രെഹന് രചനയും സംവിധാനവും നിര്വഹിച്ച് ദില്ജിത്ത് ദോസജ്ഞ് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയ ഹിന്ദി ചിത്രമാണ് 'സത്ലജ്'. സെന്സര് ബോര്ഡ് പ്രദര്ശനാനുമതി നിഷേധിച്ചതിനാല് ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയില്ല. പകരം ഒടിടിയില് എത്തി. എന്നാല് പ്രദര്ശനം ആരംഭിച്ച് വെറും 48 മണിക്കൂറായപ്പോഴേക്കും സിനിമയ്ക്ക് വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തി. രണ്ടുദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ മികച്ച പ്രതികരണത്തോടെ ഒടിടിയില് മുന്നേറുന്നതിനിടയിലാണ് ചിത്രം പിന്വലിക്കപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോഴിതാ ഈ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ യാത്രയെ കുറിച്ചും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ് സംവിധായകന് ഹണി ട്രെഹന്.
സത്ലജ് എന്ന ചിത്രം പറയുന്നത്
പഞ്ചാബില് ഖലിസ്ഥാന് വാദികള്ക്കെതിരെ സര്ക്കാര് നടത്തിയ അടിച്ചമര്ത്തലുകള്ക്കിടയില് കാണാതായ സാധാരണക്കാരെ തേടിയുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്ത്തകനും ശിരോമണി അകാലി ദളിന്റെ നുഷ്യാവകാശ വിഭാഗത്തിന്റെ ജനറല് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ജസ്വന്ത് സിംഗ് ഖല്റയുടെ ജീവിതകഥയാണ്.
ഖലിസ്ഥാന് വാദം കത്തിനില്ക്കുന്ന സമയം 1980-1990 കളില് ഖലിസ്ഥാന് തീവ്രവാദികളോടൊപ്പം പൊലീസ് ഭീകരതയും പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങളില് വലിയ ഭയമാണുണ്ടാക്കിയത്. ഓരോ വീടുകളില് കയറി പൊലീസ് കണ്ടവരൊക്കെ പിടിച്ചിറക്കി കസ്റ്റഡിയില് വച്ച് മര്ദിക്കുമായിരുന്നു. ഇതില് ഒരുപാട് പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള് നദികളില് ഒഴുക്കുകയും കൂട്ടമായി കത്തിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാല് ഈ ഭരണകൂട ഭീകരതയും യഥാര്ഥ മുഖം യ ജസ്വന്ത് സിംഗ് ഖല്റ തുറന്നു കാട്ടി. ഒരുനാള് ജസ്വന്തിനെയും പൊലീസ് വീട്ടില് നിന്ന് ഇറക്കികൊണ്ടുപോയി. തുടര്ന്ന് ഭാര്യ ബല്വീന്ദര് കൗര് ഭര്ത്താവിനെ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയില് ഹേബിയസ് കോര്പസ് ഹരജി സമര്പ്പിച്ചു. കോടതി നിര്ദേശപ്രകാരം സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും ഖല്റയുടെ ഭൗതികശരീരം പോലും കണ്ടെത്താനായില്ല.
വിവാദങ്ങള്ക്കിടയിലും ഓരോ വീടുകളിലും എത്തിയ സത്ലജ്
ജസ്വന്ത് സിങ് ഖൽറയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ 'സത്ലജ്' (മുൻ പേര് 'പഞ്ചാബ് 95') സിനിമ വിലക്കുകളും വിവാദങ്ങളും മറികടന്ന് പഞ്ചാബിൽ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമായി മാറുകയാണെന്ന് സംവിധായകൻ ഹണി ത്രേഹാൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് സിനിമ അപ്രതീക്ഷിതമായി പിൻവലിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മത-സാമൂഹിക സംഘടനകളും ചേർന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലുമായി വലിയ എൽഇഡി സ്ക്രീനുകളിലും പ്രൊജക്ടറുകളിലുമായി സിനിമയുടെ പൊതുപ്രദർശനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്.
ഈ സിനിമ ഇന്ന് പഞ്ചാബിന് ഒരു "മരുന്ന്" പോലെയാണ്. ഹിന്ദുക്കളും സിഖുകാരും മുസ്ലിംകളും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും സമ്പന്നരും സാധാരണക്കാരുമെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ലംഗർ (ജാതിമത ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം) കഴിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമ കാണുകയും തുടർന്ന് ചരിത്രത്തിലെ വേദനാജനകമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ്.
ദിൽജിത് ദോസാഞ്ജാണ് ചിത്രത്തിൽ ജസ്വന്ത് സിങ് ഖൽറയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 2022 ഒരുങ്ങിയ ഈ ചിത്രം സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ (CBFC) ആവശ്യപ്പെട്ട 127 വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലുകൾ അംഗീകരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ തുടര്ന്നത്. ബോർഡിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടാത്തപ്പോൾ, ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാക്കൾ പേര് സത്ലജ് എന്ന് മാറ്റി", സംവിധായകന് സത്ലജിന്റെ യാത്രയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു തുടങ്ങി.
ഒടിടിയില് നിന്ന് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് പിന്വലിക്കപ്പെട്ട സിനിമ
"സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ZEE5-ൽ റിലീസ് ചെയ്തെങ്കിലും, വെറും 48 മണിക്കൂറിനകം കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ മന്ത്രാലയം ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ പിൻവലിക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. നിർബന്ധമായ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് ചിത്രം പുറത്തിറക്കിയതെന്നും ദേശീയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകളുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ആഗോളതലത്തിൽ ചിത്രം പിൻവലിക്കാൻ ZEE5-നോട് ഉത്തരവിട്ടത്", ഹണി ട്രെഹന് പറഞ്ഞു.
"മൂന്നര വര്ഷം സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിഷേധിച്ചു. ഈ സിനിമ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയില്ല. ഈ സിനിമ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ സർക്കാരിനോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ സിനിമ പഞ്ചാബിനെ മുഴുവന് ഒരു കുടക്കീഴില് കൊണ്ടുവന്നു. ജാതി, മതം എന്നിവയൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും സിനിമയെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. തീയേറ്ററിലോ ഒ.ടി.ടിയിലോ എല്ലാവർക്കും സിനിമ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് മിക്ക ഗ്രാമങ്ങളിലും ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് സിനിമ കാണുകയാണ്. ഇതിലും വലിയ വിജയം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കാനില്ല," ഹണി ട്രെഹന് പറഞ്ഞു.
"പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, സമ്പന്നര്, പാവപ്പെട്ടവര്, ഹിന്ദുക്കൾ, മുസ്ലീം… എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നു സത്ലജ് കാണുന്നു. എല്ലാ വീടുകളിലും സത്ലജ് എത്തുന്നു. തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, പലരും ഇത് കാണുമായിരുന്നില്ല:, ട്രെഹാൻ പറയുന്നു.
1980-1990 കളില് പഞ്ചാബിലെ കലാപ കാലഘട്ടത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ദുരൂഹമായ അപ്രത്യക്ഷതയും പൊലീസ് നടത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന നിയമവിരുദ്ധ ക്രൂരതകള് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന ജസ്വന്ത് സിങ് ഖൽറയുടെ അന്വേഷണമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് മാനേജരായിരുന്ന ഖൽറ, പൊലീസ് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ രേഖകൾ നഗരസഭാ രജിസ്റ്ററുകളിലും ശ്മശാന വിവരങ്ങളിലും നിന്ന് ശേഖരിച്ചാണ് സത്യങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്", സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
ദില്ജിത്തിന്റെ നിരാശ നിറഞ്ഞ പോസ്റ്റ്
"സീ5 ൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ദിൽജിത് ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചതോടെയാണ് ഗ്രാമങ്ങളില് സിനിമകളുടെ പ്രദര്ശനത്തിന്റെ തുടക്കം. പക്ഷേ ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നുവെന്ന് ദിൽജിത്ത് നിരാശ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെ നാട്ടുകാർ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എൽഇഡി സ്ക്രീനുകളും പ്രൊജക്ടറുകളും എത്തിച്ച് "തിയേറ്റർ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു" എന്ന ആശയത്തോടെ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചിത്രം ഒരു വികാരമാണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു", ട്രെഹാൻ പറയുന്നു.
"ഒടിടി റിലീസിന് സിബിഎഫ്സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല, പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വളച്ചൊടിക്കലാണ്, അല്ലേ? പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല; നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയാൻ കഴിയില്ല… ഇതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയമാണ്. കോടതിക്ക് സിനിമയുമായി ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഞാൻ നിയമം അനുസരിക്കുന്ന ഒരു പൗരനാണ്; കോടതി പറയുന്നത് ഞാൻ പിന്തുടരും. സിബിഎഫ്സി 127 കട്ടുകൾ നിർദ്ദേശിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ കട്ടുകൾ വരുത്താൻ ഞാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നില്ല; കട്ടുകൾക്കുള്ള ന്യായമായ കാരണം മാത്രമാണ് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. കാരണം അറിയുക എന്നത് എന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമാണ്. എന്നാൽ കുറച്ച് ആളുകളുടെ വ്യക്തിപരമായ രാഷ്ട്രീയത്തെ സഹായിക്കാനും ചിലരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ആരെങ്കിലും ഈ കട്ടുകൾ വരുത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചലച്ചിത്രകാരനല്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഇതെല്ലാം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക, ഇത് ഇടുക... അത് സംഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സിനിമ നിർമ്മിക്കുക. 127 വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലുകൾ അംഗീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സിനിമയല്ല, ട്രെയിലർ മാത്രമേ ബാക്കിയാകുമായിരുന്നുള്ളൂ," എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം.
127 വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലുകള്ക്ക് നിര്ദേശിച്ച സെന്സര് ബോര്ഡ്
പ്രധാന എതിർപ്പുകൾ എന്താണെന്നും ഇത്രയധികം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലുകൾക്ക് പിന്നിലെ അജണ്ട എന്താണെന്നും ചോദിച്ചപ്പോൾ ട്രെഹാൻ പറയുന്നു, "ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ന്യായമായ ഒരു കാരണവും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സിബിഎഫ് സി ആവശ്യപ്പെട്ട വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലുകൾ യുക്തിരഹിതമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. "പഞ്ചാബ് എന്ന വാക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കരുത്, 'പഞ്ചാബ് പൊലീസ്' എന്ന് പറയരുത്, ഡൽഹി, രാജ്യം, സർക്കാർ, നിയമം, നീതിന്യായം, ജുഡീഷ്യറി തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കണം, ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ പേര് പോലും പറയരുത് എന്നായിരുന്നു നിർദേശങ്ങൾ. സിനിമയിൽ ഒരു വരിയുണ്ട്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോ മർരേ 11 സാൽ ഹോ ചുക്കേ ഹേ ഔർ പഞ്ചാബ് സർക്കാർ കോ ബന്നി തീൻ... (ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ചിട്ട് 11 വർഷവും പഞ്ചാബിൽ പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് മൂന്ന് വർഷവും). ഇത് വസ്തുതയാണ്... 1984-ൽ ശ്രീമതി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടു, അന്ന് പഞ്ചാബ് 95 എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട സത്ലജ് 1995-ൽ നടക്കുന്നതാണ് - ഖൽറയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയ വർഷം.
സിനിമ ആളുകളെ വിഭജിച്ചില്ല ഒന്നിപ്പിച്ചു
സിനിമ പ്രചാരണമാണെന്നും ഹിന്ദു-സിഖ് വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളും ഹണി ത്രേഹാൻ തള്ളി. "എന്റെ സിനിമ ആളുകളെ വിഭജിച്ചില്ല, മറിച്ച് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചു. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ പഞ്ചാബ്", സംവിധായകന് പ്രതികരിച്ചു.
ചിത്രം ജസ്വന്ത് സിങ് ഖൽറയുടെ സമ്പൂർണ ജീവചരിത്രമല്ലെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന അധ്യായത്തിലൂടെ 1990-കളിലെ പഞ്ചാബിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കി. ഏകദേശം 25,000 പേരുടെ ദുരൂഹമായ അപ്രത്യക്ഷത എന്ന കണക്ക് ഖൽറയുടെ സ്വന്തം പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നും ചിത്രത്തിൽ അത് "അനുമാനിത കണക്ക്" എന്ന രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഖൽറ സിഖുകാർക്കു വേണ്ടി മാത്രം പോരാടിയ വ്യക്തിയല്ല. ജാതിയോ മതമോ നോക്കാതെ കാണാതായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ശബ്ദമുയർത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോരാട്ടം മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു," എന്നും ഹണി ത്രേഹാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചിത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക റിലീസ് ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും, വിലക്ക് തന്നെ സിനിമയെ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാക്കിയെന്നാണ് സംവിധായകന്റെ വിലയിരുത്തൽ. "ഇന്ന് 'സത്ലജ്' ഒരു സിനിമ മാത്രമല്ല, ജനങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എന്റെ സിനിമ ആളുകൾ കാണുന്നതാണ് ഒരു സംവിധായകനെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം," എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.