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മമിത വിഷമിച്ചു നിന്ന ആ ദിവസം! വലിയ സ്റ്റാറായതിൽ അഭിമാനം; ആദ്യ ചിത്രമാകേണ്ടിയിരുന്ന ബെത്‌ലഹേമിനെക്കുറിച്ച് ഗിരീഷ് എ.ഡി- അഭിമുഖം

നിവിന്‍ പോളിയും മമിത ബൈജുവും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിന്‍റെ' വിശേഷങ്ങളും തന്‍റെ സിനിമാ യാത്രയെ കുറിച്ചും സംവിധായകന്‍ ഗിരീഷ് എ. ഡി. ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

DIRECTOR GIRISH AD NIVIN PAULY AND MAMITHA BAIJU BETHLEHEM KUDUMBA UNIT GIRISH A D INTERVIEW
Director Girish A D (Photo: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2026 at 10:47 AM IST

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സി. വി. സിനിയ

'തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ' മുതൽ 'സൂപ്പർ ശരണ്യ', 'പ്രേമലു', ‘ഐ ആം കാതലൻ’ വരെ മലയാള സിനിമയിൽ സ്വന്തമായൊരു ഇടം കണ്ടെത്തിയ സംവിധായകനാണ് ഗിരീഷ് എ.ഡി. യുവത്വത്തിന്‍റെ സ്‌പന്ദനങ്ങളും നർമവും പ്രണയവും സ്വാഭാവികതയോടെ സിനിമയിലേക്ക് പകർത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഓരോ ചിത്രവും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വേറിട്ട സ്വീകാര്യത നേടിയവയാണ്. കരിയറിലെ ആദ്യ ചിത്രമായി ഒരിക്കൽ സ്വപ്‌നം കണ്ടിരുന്ന ‘ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ ഇപ്പോള്‍ ഓണം റിലീസായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. നിവിന്‍ പോളിയും മമിത ബൈജുവും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിന്‍റെ' വിശേഷങ്ങളും തന്‍റെ സിനിമാ യാത്രയെ കുറിച്ചും സംവിധായകന്‍ ഗിരീഷ് എ. ഡി. ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകള്‍

"ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് നല്ല പടമായിരിക്കും. എന്‍റെ മുന്‍പത്തെ സിനിമകളെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഫീല്‍ ഗുഡ് സിനിമയായിരിക്കും ഇത്. പ്രണയകഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. നായകനും നായികയും തമ്മിലുള്ള പ്രായവ്യത്യാസമാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഘടകം. ഞാന്‍ നിവിന്‍ ചേട്ടനു(നിവിന്‍ പോളി)മായി ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പടമാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വലിയ സ്റ്റാറിനെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി സിനിമ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ താരതമ്യേന ചെറിയ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റുകളായിട്ടാണ് ചെയ്‌തിരുന്നത്. അവരൊക്കെ ഇപ്പോള്‍ വലിയ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റുകളായി. അതില്‍ നിന്ന് മാറി മുന്‍നിര താരവുമായി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണിത്", സംവിധായകന്‍ ഗിരീഷ് എ.ഡി. പറഞ്ഞു.

DIRECTOR GIRISH AD NIVIN PAULY AND MAMITHA BAIJU BETHLEHEM KUDUMBA UNIT GIRISH A D INTERVIEW
Bethlehem Kudumba Unit (Photo: Movie Poster)

"പ്രേമലു സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം നഗരമാണെങ്കില്‍ ഇത് പക്കാ നാട്ടിന്‍പുറമാണ്. അങ്കമാലിയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥാപരിസരം. ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കത്തോലിക്ക ബാക്ക്ഡ്രോപ്പിലാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഞാന്‍ ചെയ്‌തതില്‍ ഏറ്റവും ബഡ്‌ജറ്റ് കൂടിയ പടമാണിത്. നിവിന്‍ പോളിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ പേര് ജസ്റ്റിന്‍ എന്നാണ്. കാറ്ററിംഗ് ഒക്കെയായി നടക്കുന്ന ഒരാളണ് ജസ്റ്റിന്‍. 38 വയസ് പ്രായമുണ്ട്. ആഷ്‌ലി എന്നാണ് മമിതയുടെ കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ പേര്. ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡന്‍റാണ്. കുറച്ച് മ്യൂസിക്കും ബാന്‍ഡുമൊക്കെയായി നടക്കുന്ന ഒരു മിഡില്‍ ക്ലാസ് പെണ്‍കുട്ടിയാണ് ആഷ്‌ലി", സംവിധായകന്‍ തന്‍റെ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

സിനിമയുടെ പേരിന് പിന്നിലെ പ്രത്യേകത

" സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്ന പേരുകളല്ല . ഇപ്പോൾ 'തണ്ണീർമത്തന്‍ ദിനങ്ങളും' 'സൂപ്പർ ശരണ്യ'യുമൊക്കെ എങ്ങനെയോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്ന പേരുകളാണ്. 'പ്രേമലു' മാത്രമാണ് ഞാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കാത്ത പേര്. ആ പേര് നിര്‍ദേശിച്ചത് ശ്യാമേട്ടനാണ് (ശ്യാം പുഷ്‌കരന്‍). 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിന്‍റെ' പേര് ആദ്യമേ മനസിലുണ്ടായിരുന്നു. കഥയുണ്ടാകുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ ഈ പേരിട്ടിരുന്നു", സംവിധായകന്‍ വിശദീകരിച്ചു..

"ഈ കുടുംബ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പള്ളിയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഇടവകയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള കുടുംബങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി പല പല യൂണിറ്റുകളായി തിരിക്കും. അതിന് ഓരോ പേരുകള്‍ നല്‍കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേരാണ് 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. നമ്മുടെ നാട്ടിന്‍പുറത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അതുകണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്കായ ഒരു പേരാണത്", സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

DIRECTOR GIRISH AD NIVIN PAULY AND MAMITHA BAIJU BETHLEHEM KUDUMBA UNIT GIRISH A D INTERVIEW
Bethlehem Kudumba Unit (Photo: Movie Poster)

"പള്ളിയുടെ വിവിധ യൂണിറ്റുകള്‍ തമ്മിലുള്ള പൂക്കള മത്സരവും വടം വലിയും മാസാവസാനമുള്ള മീറ്റിംഗുമെല്ലാം ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. ഈ ചിത്രം പക്കാ നാട്ടിന്‍പുറത്ത് നടക്കുന്ന കഥയാണ്. എറണാകുളത്തിനോട് ചേര്‍ന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിന്‍പുറം. അങ്കമാലിയാണത്. അങ്കമാലി ടൗണിനോട് ചേര്‍ന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത്. അവിടെയാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത്. എനിക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഈ ചിത്രം.", ഗിരീഷ് എ.ഡി പറഞ്ഞു.

ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിന്‍റെ പിറവി

"എന്‍റെ ആദ്യ സിനിമയായ 'തണ്ണീര്‍ മത്തന്‍ ദിനങ്ങള്‍' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് മുന്‍പ് തന്നെ 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' മനസിലുണ്ട്. ഇതിലെ ജസ്റ്റിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമാണ് ആദ്യം മനസില്‍ തെളിഞ്ഞത്", സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

DIRECTOR GIRISH AD NIVIN PAULY AND MAMITHA BAIJU BETHLEHEM KUDUMBA UNIT GIRISH A D INTERVIEW
Director Girish A D (Photo: Special Arrangement)

"ആദ്യ സിനിമയായ 'തണ്ണീര്‍ മത്തന്‍ ദിനങ്ങള്‍ക്ക്' മുന്‍പേ ഇതിന്‍റെ കഥയുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങള്‍ മാത്രമേ മനസില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. പിന്നെ കാലക്രമേണ പതുക്കെ പതുക്കെ വികസിപ്പിച്ചതാണ്", സംവിധായകന്‍ തുടര്‍ന്നു.

"ബെത്ലഹേം പെട്ടെന്ന് എടുത്ത ഒരു സിനിമയല്ല. ഏഴ് വര്‍ഷം കൊണ്ട് ഒരു കഥയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കാതെ തന്നെ പതുക്കെ വികസിച്ചു വന്ന ഒരു സിനിമയാണത്. അങ്ങനെ ഈ സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് കിരണ്‍ ജോസി ഇതിലേക്ക് വന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ഈ കഥയ്ക്ക് ഒരു രൂപമുണ്ടായി. തുടര്‍ന്ന് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഞാനും കിരണ്‍ ജോസിയും ചേര്‍ന്ന് എഴുതുകയായിരുന്നു", സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

നിവിന പോളിയുമായി ആദ്യം

" കഥ രൂപപ്പെടുമ്പോള്‍ തന്നെ നിവിന്‍ പോളി മനസില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാന്‍ 'പ്രേമലു'വിന്‍റെ കഥ പറയാന്‍ പോകുമ്പോള്‍ ശ്യാമേട്ടനോടും പോത്തേട്ട(ദിലീഷ് പോത്തന്‍)നോടും ഈ കഥയുടെ ആശയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് തിരക്കഥയൊന്നും ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 'പ്രേമലു'വിന്‍റെ തിരക്കഥ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടു കഥയും അവര്‍ക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രേമലുവിന്‍റെ തിരക്കഥ പൂര്‍ത്തിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം അത് ചെയ്‌തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പടം ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു. നിവിന്‍ പോളിയെ തന്നെയായിരുന്നു നായകനായി മനസില്‍ കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 'പ്രേമലു' കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം. പിന്നീട് 2025 ജനുവരിയിലാണ് നിവിന്‍ ചേട്ടനെ കണ്ട് കഥ പറയുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നതും", സംവിധായകന്‍ ഓര്‍ത്തു.

DIRECTOR GIRISH AD NIVIN PAULY AND MAMITHA BAIJU BETHLEHEM KUDUMBA UNIT GIRISH A D INTERVIEW
Nivin Pauly and Girish A D (Photo: Special Arrangement)

"ആ സമയം 'പ്രേമലു 2' വിന്‍റെ ചര്‍ച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിവിന്‍ ചേട്ടനോട് കഥ പറഞ്ഞതോടെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമോയെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പക്ഷേ 'പ്രേമലു 2' ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയുണ്ടെന്നും അത് മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണെങ്കില്‍ ആ സമയത്ത് ചെയ്യാം എന്നും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും 'പ്രേമലു 2' പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് 'ബെത്ലഹേം' ഓഗസ്റ്റില്‍ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റുകളെ ഡേറ്റ് പ്രശ്‌നം വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡിസംബറിലേക്ക് മാറ്റി. പിന്നീടത് ജനുവരി 2 നാണ് ആരംഭിച്ചത്", സംവിധായകന്‍ ഗിരീഷ്. എ.ഡി വ്യക്തമാക്കി.

മമിത ബൈജു വീണ്ടും

"മമിത ബൈജു മികച്ചൊരു നടിയാണ്. മമിതയുടെ കൂടെ 100 പടം ചെയ്യാനും എനിക്ക് ഇഷ്‌ടമാണ്. ഞാന്‍ 'സൂപ്പര്‍ ശരണ്യ' ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മമിതയെ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് പരിചയം മാത്രമേയുള്ളു. മുന്‍പേ തന്നെ 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിന്‍റെ' കഥ മനസില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ! ആ സമയം മമിതയെ ഈ റോളിലേക്ക് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിന്‍റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയില്‍ ഇങ്ങനെയൊരു കഥയുണ്ട്, നമുക്ക് പടം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ മമിതയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് 'പ്രേമലു'വാണ് സംഭവിച്ചത്. അതു കഴിഞ്ഞ് നസ്‌ലിന്‍റെ 'ഐ ആം കാതലന്‍' സംഭവിച്ചു. ഇതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഈ ചിത്രം വരുന്നത്. അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം മമിതയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഓര്‍മയുണ്ടായിരുന്നു", ഗിരീഷ് എ ഡി ഓര്‍ത്തു.

DIRECTOR GIRISH AD NIVIN PAULY AND MAMITHA BAIJU BETHLEHEM KUDUMBA UNIT GIRISH A D INTERVIEW
Mamitha Baiju (Photo: Special Arrangement)

"എനിക്ക് മമിത ഒരു കംഫര്‍ട്ടബിള്‍ ആക്ടര്‍ ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നസ്‌ലിനും മമിതയ്ക്കുമൊക്കെ എന്‍റെ പടം എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ അവര്‍ അതില്‍ നല്ല രീതീയില്‍ എന്‍ജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്‍വോള്‍വ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസിലാകുമല്ലോ. മമിതയോടൊപ്പം വര്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. വേറെ ഒരാളുമായിട്ട് ഇത്രയും കംഫര്‍ട്ടബിള്‍ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല", സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

"മമിതയെ ഞാന്‍ ആദ്യമായി കാണുമ്പോള്‍ അവള്‍ ഒഡിഷന് വരുമ്പോള്‍ ആ ഭയങ്കര എനര്‍ജി ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് മമിതയെ ആളുകള്‍ക്ക് അധികം അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്വാതന്ത്യം അവര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ വലിയ സ്റ്റാര്‍ അല്ലേ. മമിതയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വളര്‍ച്ചയില്‍ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. അവളുടെ കഴിവ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോള്‍ മമിതയെ അധികം കാണാറില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോഴും ആ പഴയ മമിത തന്നെയാണ്", സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

സ്‌കൂള്‍ പശ്ചാത്തലം മുതല്‍ കുടുംബ കഥ വരെ

"തുടക്കം തന്നെ സ്‌കൂള്‍ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരു ചിത്രം വരുന്നു (തണ്ണീര്‍ മത്തന്‍ ദിനങ്ങള്‍) പിന്നീട് സൂപ്പര്‍ ശരണ്യ (കോളജ് പശ്ചാത്തലം) പിന്നീട് ജോലി (പ്രേമലു) ഇപ്പോള്‍ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ (ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്) ഈ സിനിമകളൊക്കെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി വന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഇതൊന്നും പ്ലാന്‍ ചെയ്‌ത് വന്നതല്ല", സംവിധായകന്‍ ഓര്‍ത്തു.

DIRECTOR GIRISH AD NIVIN PAULY AND MAMITHA BAIJU BETHLEHEM KUDUMBA UNIT GIRISH A D INTERVIEW
Director Girish A D (Photo: Special Arrangement)

"ആദ്യ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അടുത്ത സിനിമ എന്താണ് എന്നൊന്നും മനസില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ രണ്ടാമത്തെ പടമായി 'സൂപ്പര്‍ ശരണ്യ' വന്നതാണ്. പിന്നീട് 'പ്രേമലു'വിന്‍റെ ഐഡിയ വന്നു. അതിന് മുന്‍പ് തന്നെ 'ഐ ആം കാതലന്‍' മനസിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 'സൂപ്പര്‍ ശരണ്യ'യ്ക്ക് ശേഷം റിലീസായത് 'പ്രേമലു'വാണ്. അതു കഴിഞ്ഞാണ് 'ഐ ആം കാതലന്‍' വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ യാദൃശ്ചികമായി ഓര്‍ഡറില്‍ വന്നതാണ്", ഗിരീഷ് എ.ഡി. തന്‍റെ ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു.

മറക്കാന്‍ പറ്റാത്ത അനുഭവം

"ഇതൊരു സാധാരണ സംഭവമാണ്. അത് അങ്ങനെ ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ സെറ്റില്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ പണ്ട് മമിത ബൈജുവിനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. വഴക്ക് പറഞ്ഞതല്ല അങ്ങനെ ആ കുട്ടി തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ്. 'സൂപ്പര്‍ ശരണ്യ'യുടെ സെറ്റിലായിരുന്നു അത്. ആ സമയത്ത് മമിത വെറെ സിനിമകളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ സെറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്", സംവിധായകന്‍ തുടര്‍ന്നു.

DIRECTOR GIRISH AD NIVIN PAULY AND MAMITHA BAIJU BETHLEHEM KUDUMBA UNIT GIRISH A D INTERVIEW
Super Saranaya (Photo: Movie Poster)

"അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്‍റെ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു 'സൂപ്പര്‍ ശരണ്യ'യിലും അഭിനയിച്ചിരുന്നത്. പക്കാ ഒരു സിനിമാ ആക്ടിങ് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അത്. ആ സമയം ഒരു സംവിധായകന്‍ അഭിനേതാക്കളോട് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ രീതിയില്‍ ഞാന്‍ മമിതയോട് പറഞ്ഞു 'നീ ഈ സിനിമാ പരിപാടി വിട് എന്നിട്ട് നോര്‍മല്‍ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കൂവെന്ന്'. ആ സമയം മമിത വിചാരിച്ചത് 'സിനിമാ പരിപാടിയേ വിടൂ' എന്നാണ് ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നാണ്. അങ്ങനെ അവള്‍ ആകെ വിഷമിച്ചു. പക്ഷെ ആ കുട്ടി ആകെ വിഷമത്തിലാണെന്ന കാര്യം ഞാന്‍ അറിഞ്ഞില്ല . പിന്നീട് ഒരു എ ഡി വന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങള്‍ അറിയുന്നത്. ഉടന്‍ തന്നെ ഞാന്‍ മമിതയുടെ അടുത്തെത്തി. ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു. അത് ഇപ്പോഴും മമിതയ്ക്ക് ഓര്‍മയുണ്ട്", സംവിധായകന്‍ ഗിരീഷ് എ.ഡി. ഓര്‍ത്തു.

ഹിറ്റ് സംവിധായകനും സിനിമയുടെ സമ്മര്‍ദ്ദവും

"സിനിമയോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും സമ്മര്‍ദ്ദമൊക്കെ വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മള്‍ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. നമുക്ക് എന്താണോ കഴിയുന്നത് അത് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഒരു കഴിവുണ്ടല്ലോ കഴിവിന്‍റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും പോകാന്‍ പറ്റില്ല. എന്‍റെ സിനിമകള്‍ അങ്ങേയറ്റം അത് നന്നാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൽ പണം മുടക്കുന്നവരോടാണ് എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം. കാരണം അവർക്കൊരു നഷ്‌ടം വരരുതെന്ന് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്", സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പല ജോണറിലുമുള്ള സിനിമകള്‍

DIRECTOR GIRISH AD NIVIN PAULY AND MAMITHA BAIJU BETHLEHEM KUDUMBA UNIT GIRISH A D INTERVIEW
Bethlehem Kudumba Unit (Photo: Movie Poster)

"പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകള്‍ മാത്രമല്ല അതിന് ഈക്വല്‍ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഡിപ്രസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകള്‍ എടുക്കാന്‍ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഒരു ഡാര്‍ക്ക് പടം എടുക്കാമെന്ന് കരുതി എടുക്കാറില്ല. അതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാലേ പറ്റുകയുള്ളു. എപ്പോഴും സിനിമയുടെ ഐഡിയ വരുമ്പോള്‍ അതൊരു എന്‍റര്‍ടെയ്നര്‍ ആയിരിക്കണം ഫുള്ളി പാക്‌ഡ് പടം ആയിരിക്കണം എന്ന ചിന്തയാണ് ആദ്യമുണ്ടാവുക. എനിക്ക് ഇതും ചെയ്യാന്‍ കഴിയും എന്ന് കാണിച്ചുകൊടുക്കാന്‍ വേണ്ടി പടം ചെയ്താല്‍ എവിടെയും എത്തില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്", സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

" ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്‍ എന്‍റെ പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു പടമായിരുന്നില്ല 'ഐ ആം കാതലന്‍'. എന്‍റെ സുഹൃത്ത് സജിന്‍ ആണ് ഇതിന്‍റെ കഥ പറയുന്നത്. അത് 'തണ്ണീര്‍ മത്തന്‍ ദിനങ്ങള്‍'ക്കൊക്കെ മുന്‍പാണ്. 2018 ലാണെന്ന് തോന്നുന്നു 'ഐ ആം കാതലന്‍റ' കഥ പറയുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങള്‍ കുറേ ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തിരുന്നു. പിന്നീട് സ്റ്റക്കായി. അങ്ങനെ അത് വിട്ടു. വീണ്ടും കോവിഡ് കാലത്താണ് സജിന്‍ അതിനെ പൊടിതട്ടിയെടുത്ത് അതിനെ സജീവമാക്കുന്നത്. പിന്നീട് അതില്‍ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്‌തത്. അതുപോലെയൊക്കെ കഥ വരികയാണെങ്കില്‍ ഉറപ്പായും ചെയ്യും.അതിപ്പോള്‍ വാണിജ്യ വിജയത്തെ കുറിച്ചൊന്നും നോക്കില്ല. എനിക്ക് ഹൊറര്‍ സിനിമകള്‍ വരെ ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത്തരം സിനിമകള്‍ കാണാനും ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ആക്ഷന്‍ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാല്‍ വലിയ സ്റ്റാര്‍ അല്ലാതെ പടം ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ", സംവിധായകന്‍ വിശദീകരിച്ചു.

DIRECTOR GIRISH AD NIVIN PAULY AND MAMITHA BAIJU BETHLEHEM KUDUMBA UNIT GIRISH A D INTERVIEW
Iam Kathalan (Photo: Movie Poster)

"മാസ് എന്ന കണ്‍സപെറ്റിനോടൊന്നും എനിക്ക് താത്പര്യമില്ല, ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലല്ലോ. താരാരധനയല്ല, നമ്മള്‍ ബോളിവുഡ് സിനിമകളൊക്കെ കാണുമ്പോള്‍ ആ താരത്തിനെ ചിലപ്പോള്‍ നമുക്ക് അറിയുമാരിക്കും. പക്ഷേ നാം ആരാധിക്കുമോ, അത് അടിപൊളി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അല്ലാതെ ആരോടും ഇമോഷണല്‍ ബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലല്ലോ. ആ ക്രാഫ്‌റ്റ് ഇഷട്പ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സിനിമ വേറെയൊരു സ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ അവര്‍ താരങ്ങളെയൊന്നുമായിരിക്കില്ല നോക്കുന്നത്. ആ പടത്തിന്‍റെ മികവിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും", സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോള്‍ മലയാള പടമൊക്കെ എല്ലാവര്‍ക്കും കാണാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിന്‍റെ മികവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ പടങ്ങളൊക്കെ വലിയ വിജയങ്ങളായി മാറുന്നില്ലേ. അതിന് സിനിമ കാണാന്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഒടിടിയുണ്ട് സബ് ടൈറ്റില്‍ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളിലേക്ക് പടം എത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്", സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

ദിലീഷ് പോത്തനും ശ്യാം പുഷ്‌കരനും

" പോത്തട്ടന്‍റെ കൂടെയും ശ്യാമേട്ടന്‍റെ കൂടെയും വര്‍ക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഭയങ്കര റിലാക്‌സ്ഡ് ആണ്. നമുക്ക് മുകളില്‍ ഒരു സംരക്ഷണ കവചം ഉള്ളത് പോലെ തോന്നും. ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസര്‍മാരാണ് അത്. ഭയങ്കര കംഫര്‍ട്ടബിള്‍ ആണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്യാന്‍ ഒരാളില്ലാത്ത പോലെ തോന്നാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോള്‍ ജസ്റ്റിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രം മനസിലുണ്ടായപ്പോള്‍ തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശ്യാമേട്ടനോട് ചോദിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ അവര്‍ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു തരും. ചിലത് നിര്‍ദേശിക്കും. ഒരു തിരക്കഥ പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ അവരെ നമ്മള്‍ വായിച്ചു കേള്‍പ്പിക്കും. അതില്‍ കൃത്യമായ നിര്‍ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അവര്‍ നല്‍കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോള്‍ ചില സീന്‍ ഇങ്ങനെ വന്നാല്‍ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും", സംവിധായകന്‍ വിശദീകരിച്ചു.

DIRECTOR GIRISH AD NIVIN PAULY AND MAMITHA BAIJU BETHLEHEM KUDUMBA UNIT GIRISH A D INTERVIEW
Dileesh Potehen, Girish A d and Shaym Pushkaran (Photo: Special Arrangement)

"ഉദാഹരണത്തിന് 'പ്രേമലു'വിലെ നായകന്‍റെ ആദ്യത്തെ ലവ് റിജക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. സിനിമയില്‍ ആ സീന്‍ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. റിജക്ഷന്‍ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ആ സമയം പോത്തേട്ടനാണ് പറഞ്ഞത് അത് സീനായിട്ട് വന്നാല്‍ നന്നായിരിക്കുമെന്നൊക്കെ. ആ ക്യാരക്‌ടറിനെ കുറച്ചു കൂടി കാണിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നൊക്കെ. ഞാന്‍ പറഞ്ഞു വന്നത് ഗുണപരമായിട്ട് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന രണ്ടുപേരാണ് ശ്യാമേട്ടനും പോത്തേട്ടനും. അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ", സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

തണ്ണീര്‍ മത്തന്‍ ദിനങ്ങള്‍ മുതല്‍ ബെത്ലഹേ കുടുംബ യൂണിറ്റ് വരെ

DIRECTOR GIRISH AD NIVIN PAULY AND MAMITHA BAIJU BETHLEHEM KUDUMBA UNIT GIRISH A D INTERVIEW
Thanneer Mathan Dinangal (Photo: Movie Poster)

"തണ്ണീര്‍ മത്തന്‍ ദിനങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്തായിരുന്നു എന്‍റ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അതിരപ്പള്ളിക്കടുത്താണ് എന്‍റെ വീട് ആ സമയത്ത് ഞാനും ഭാര്യയും കൂടി ബൈക്കില്‍ തിരിച്ചു വരുമ്പോള്‍ അവിടെ 'കമല' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അജു വര്‍ഗീസിനെ അവിടെ വച്ചു കണ്ടു. ഞാന്‍ ബൈക്ക് നിര്‍ത്തി അജുവിനോട് സംസാരിച്ചു. അതിന് ശേഷം അജു എന്‍റെ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാന്‍ ഇപ്പോഴും ബൈക്കിലൊക്കായാണ് പോകുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ ഞാന്‍ 'സൂപ്പര്‍ ശരണ്യ' കഴിഞ്ഞിട്ടും ബൈക്കില്‍ തന്നെയായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് കാറൊക്കെ വാങ്ങിയത്. പറഞ്ഞുവന്നത് ഒരു സംവിധായകനാണ് എന്ന ബോധമൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നതാണ്. അല്ലാതെ സാധാരണക്കാരനായിട്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. എന്നാല്‍ എന്‍റെ സിനിമകള്‍ പ്രേഷകര്‍ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോള്‍ അഭിമാനവും സന്തോഷവുണ്ട്", ഗിരീഷ് എ.ഡി പറഞ്ഞു.

ഇനിയുള്ള സ്വപ്‌നം

"സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ രീതിയിൽ ഒരു പടം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. 10,000 സ്ക്രീനിലൊക്കെ വരുന്ന സിനിമ അതാണ് ആഗ്രഹം. അതുപോലെ മറ്റു ഭാഷകളിലും സിനിമ ചെയ്യാന്‍ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. 'പ്രേമലു' റിലീസിന് ശേഷം എസ്. എസ്. രാജമൗലി സാറിനെ കണ്ടിരുന്നു. വലിയ എക്‌സൈറ്റ്മെന്‍റായിരുന്നു ആ സമയം. അന്ന് തെലുഗുവില്‍ 'പ്രേമലു' പോലെയൊരു സിനിമ സംഭവിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ തെലുഗുവിലും സിനിമ ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷേ തെലുഗു ഓഡിയന്‍സ് നമ്മുടെ പടത്തെ കാണുന്നത് വേറെയൊരു രീതിയിലാണ്, ഭയങ്കര എക്‌സ്പ്രസീവ് ആണ്. 'പ്രേമലു' കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ തമിഴില്‍ നിന്നും തെലുഗുവില്‍ നിന്നൊക്കെയായി കുറേ അവസരങ്ങള്‍ വന്നിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ഒരു അപരിചിത്വമുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഇന്‍ഡസ്‌ട്രി എങ്ങനെയാണ് ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ അവിടെ പോയി ഒരു പടം ചെയ്യാന്‍ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇതോടൊപ്പം മുന്‍പോട്ടുള്ള പുതിയ പ്രൊജക്‌ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്". സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

DIRECTOR GIRISH AD NIVIN PAULY AND MAMITHA BAIJU BETHLEHEM KUDUMBA UNIT GIRISH A D INTERVIEW
Director Girish A D and Wife Chippy (Photo: Special Arrangement)

സിനിമയോടുള്ള തന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളും പുതിയ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും പങ്കുവെച്ച ഗിരീഷ് എ.ഡി.യുടെ വാക്കുകളിൽ ‘ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകര്‍ക്കും ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചിത്രമായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് അദ്ദേഹം വാക്കുകള്‍ പറഞ്ഞു നിര്‍ത്തിയത്.

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DIRECTOR GIRISH AD
NIVIN PAULY AND MAMITHA BAIJU
BETHLEHEM KUDUMBA UNIT
GIRISH A D INTERVIEW
INTERVIEW WITH DIRECTOR GIRISH AD

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