'സഞ്ജുവിന് പകരക്കാരനായി വന്നതല്ല ഹാഷിര്‍'! അതിരടി സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് സംവിധായകന്‍ അരുണ്‍ അനിരുദ്ധന്‍- അഭിമുഖം

'അതിരടി' എന്ന ചലച്ചിത്രത്തെ ഇരുകൈയും നീട്ടിയാണ് മലയാളി പ്രേക്ഷകര്‍ സ്വീകരിച്ചത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ വിശേഷങ്ങള്‍ ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് സംവിധായകന്‍ അരുണ്‍ അനിരുദ്ധന്‍.

thiradi director Arun Anirudhan talks about working with the cast and crew of the film.
Published : May 19, 2026 at 4:07 PM IST

അക്കി വിനായക്

ബേസിൽ ജോസഫ്- ടോവിനോ തോമസ് പ്രൊ ഷോ 'അതിരടി' തിയേറ്ററുകളിൽ തരംഗം തീർക്കുകയാണ്. പടയോട്ടം, മിന്നൽ മുരളി തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് അരുൺ അനിരുദ്ധനാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധാനം. പൂർണ്ണമായും ഫെസ്റ്റിവൽ മൂഡിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ഷാൻ റഹ്മാനും റിയൽ കഥാപാത്രങ്ങളായി തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

'അതിരടി' എന്ന ചലച്ചിത്രത്തെ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച മലയാളി പ്രേക്ഷകരോട് ആദ്യം തന്നെ നന്ദിയറിയിക്കുകയാണ് സംവിധായകന്‍. പ്രേക്ഷകർക്ക് പരമാവധി ആസ്വാദനം തരുന്ന ഒരു ചിത്രം ഒരുക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു.

"ഫിലോസഫിക്കൽ ആംഗിളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ സംഭവിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടും ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു സിനിമ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല. അതിരടി എന്ന ചിത്രത്തിനു മുൻപ് മറ്റൊരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു ഞാൻ. പക്ഷേ അത് സംഭവിച്ചില്ല. ഭാഗ്യവും കഠിനാധ്വാനവും കൂട്ടായ്മയും പിന്തുണയും അങ്ങനെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല സിനിമ ജനിക്കുന്നത്. ഒപ്പം പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണയും", അരുൺ അനിരുദ്ധൻ പറഞ്ഞു.

"അതിരടി എന്ന ചിത്രത്തിൽ അണിനിരന്നിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ മുൻനിര താരങ്ങളാണ്. ടോവിനോ തോമസ് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ, ഷാൻ റഹ്മാൻ എന്നിവരൊക്കെ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമായത് ബേസിൽ ജോസഫ് എന്ന ഒറ്റ പേരിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പേരെയൊക്കെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ഒരു സിനിമ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ബേസിൽ ജോസഫ് ഈ സിനിമയുടെ നിർമ്മാണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് അതിരടി എന്ന ചിത്രം വളരെ എളുപ്പം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത്", സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

"വളരെ വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ആണ് അതിരടി എന്ന ചിത്രം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി ഒരു സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചു തീർക്കണമെങ്കിൽ ആ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അടിമുടി കാര്യങ്ങൾ അതിപ്പോൾ ചെറുതായാലും വലുതായാലും കൃത്യമായ പ്രീ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിരടി എന്ന ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി ഓരോ സീനിനും ഓരോ ഷോട്ടിലും ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം കുറച്ചധികം സുഗമമാക്കുകയും, ചിത്രീകരണത്തിന് മുൻപ് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എക്സൈസ്മെന്റ് ചിത്രീകരണം സമയത്തും തുടരാൻ കാരണമായി. ഒരു സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനം തിരക്കഥ തന്നെയാണ്. വ്യക്തമായ തിരക്കഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സീൻ വർക്കാകും ഏതൊക്കെ സീൻ തിയേറ്ററിൽ വർക്ക് ആകില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ധാരണയും നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതിരടി എന്ന സിനിമയുടെ പ്രീപ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തിയേറ്ററിൽ വർക്കാകുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സീനുകളും റിലീസിനു ശേഷം പ്രേക്ഷകർക്ക് വർക്കാവുകയും നല്ല കയ്യടി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു സിനിമയിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് കൃത്യമായി കണക്ട് ആകുമ്പോൾ ഒരു ക്രിയേറ്ററിന് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം എന്താണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്നു", സംവിധായകന്‍ അരുണ്‍ അനിരുദ്ധന്‍ പറഞ്ഞു.

അതിരടി പിറന്നത്

"ഒരു കോളേജ് സബ്‌ജക്‌ടിന് വേണ്ടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു സിനിമ ചെയ്യാം എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അതിരടി സംഭവിക്കുന്നത്. സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്‍റെ കോറൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പോൾസണോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു കോളജ് സബ്‌ജക്‌ട് എടുക്കുമ്പോൾ പതിവായി കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ ശൈലികളും സ്വഭാവങ്ങളും മാറ്റിവച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരു കഥ സൃഷ്ടിക്കാൻ. ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കോളേജ് സബ്‌ജക്‌ടുകള്‍ക്കും ഒരു സ്ഥിരം ടെമ്പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. അത് പൊളിക്കണം. കോളേജ് സബ്‌ജക്‌ട് ആയാൽ ക്ലാസ് റൂമുകളും ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിലെ വിശേഷങ്ങളും ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ ആകാത്ത ഘടകങ്ങളാണ്. അത് വേണ്ട എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അത് റെഡി എന്ന സിനിമയിൽ അങ്ങനെയുള്ള രംഗങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അതുപോലെതന്നെ കലാലയത്തിന്‍റെ ഭംഗി, പ്രണയം, സീനിയർ ജൂനിയർ അത്തരം ടെമ്പ്ലേറ്റുകളും വേണ്ട എന്ന് വച്ചു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോളേജ് സബ്‌ജക്‌ട് അവതരിപ്പിക്കുക.? ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതിന് ഒരു മുൻ മാതൃക മലയാളത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് സംഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. പൂമരം എന്നാണ് ആ സിനിമയുടെ പേര്. കോളേജ് കലോത്സവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ആ ചിത്രം ഒരുങ്ങിയത്. അപ്പോൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ആ സിനിമ കണക്ട് ആവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതേ രീതിയിൽ അല്ല എങ്കിലും, ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസിലെ രണ്ടുദിവസത്തെ കഥ പറയാനാണ് അതിരടി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. ഇന്‍റര്‍ കോളജ് ഫെസ്റ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള, ടെക് ഷോകൾ ഉണ്ട്, അതിന്റെയൊക്കെ പ്രധാന ഘടകം പ്രോ ഷോകളാണ്. കേരളത്തിൽ ധാരാളം എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികൾ ഉണ്ട്, ബിരുദധാരികൾ ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വളരെ എളുപ്പം കണക്ട് ആവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ടെക് ഷോകൾ. ഒരു എൻജിനീയറിങ് കോളജിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ആഘോഷത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് രണ്ടുദിവസം കൊണ്ട് കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അതിരടി എന്ന സിനിമയുടെ പ്ലോട്ട് ഒരുക്കിയത്", സംവിധായകന്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

"അതിരടി എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ആഘോഷ ചിത്രമാണെന്ന് മാത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അതെ തിയേറ്ററിൽ ആഘോഷിക്കാനുള്ള വക തന്നെയാണ് അതിരടി. പക്ഷേ ആഘോഷത്തോടൊപ്പം ഇമോഷനും സിനിമ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബ്രദർഹുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പിന്‍റെ ഭംഗി കൂടി ചിത്രത്തിൽ വരച്ചു കാട്ടുന്നു. ഇതിനു പുറമേ കോമഡിയുടെ അകമ്പടിയും ചിത്രത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നു. എന്ത് ആശയമാരുന്നാലും അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നതാണ് അവസാനത്തെ കാര്യം. അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംതൃപ്തനാണ്", സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സിനിമയിലെ വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍റെ പ്രോ ഷോ

"ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വളരെ റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി കേരളത്തിലെയും കേരളത്തിന് പുറത്തെയും കോളജുകളിൽ പ്രൊ ഷോ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്‍റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കേരളത്തിലെ ഏതോ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിന്‍റെ കോൺവോക്കേഷൻ ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം പ്രോ ഷോ ചെയ്തിരുന്നു. സിനിമയിൽ അങ്ങനെയൊരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഒരു കാരണവശാലും അതിഭാവുകത്വവും ഇല്ല. ഒരു കോളജ് ഫെസ്റ്റ് എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും എനിക്കും ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായ പോൾസണും നടൻ ബേസിൽ ജോസഫിനും ഒക്കെ കൃത്യമായി അറിയാം. ഞങ്ങളും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കോളജ് യൂണിയന്‍റെ ഭാരവാഹികൾ ആയിരുന്നു. കോളേജിൽ ഒരു ഇവന്‍റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രഷറും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സ്പോൺസേഴ്സിനെ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഓട്ടവും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭാവനയുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ സിനിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പലകാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് എഴുതിയതാണ്. അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതിരടി എന്ന സിനിമയിൽ ഉടനീളം ഞങ്ങൾ വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്", അരുണ്‍ പറഞ്ഞു.

വാഴ ടൂവിനു ശേഷം ഹാഷറിന്‍റെ സർപ്രൈസ് എൻട്രി

"ഒരു സിനിമയെ ആസ്വാദനത്തിന്‍റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ എത്തിക്കാൻ പലതരം സർപ്രൈസ് എലമെന്റുകളും സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും ഒളിച്ചു വയ്ക്കും. അത്തരത്തിൽ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ബൂസ്റ്റ് മൊമെന്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഹാഷിറിന്റെ എൻട്രി. പക്ഷേ ആ രംഗങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ചിലർ തിയേറ്റർ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് പകർത്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തടയിടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സാഹചര്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ടെക്ക് ടീം പരമാവധി വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരാളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിൽ എത്രത്തോളം നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. ഹാഷിർ എന്ന എലമെന്റ് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ സിനിമ രണ്ടാമത് കയറി കണ്ടവരുണ്ട്. സിനിമയിലെ ഹാഷറിന്റേതായുള്ള സീനുകൾ പകർത്തി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കണ്ടിട്ടും അതിരടി എന്ന ചിത്രം കാണാൻ തീയേറ്ററിലെത്തിയ പ്രേക്ഷകരുണ്ട്", സംവിധായകന്‍ തുടര്‍ന്നു.

"ഒരു സിനിമ കാണാനിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നീതികേട് തന്നെയാണ് സീനുകൾ പകർത്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ അത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ ഒക്കെ പലപ്പോഴും നിഷ്പ്രഭമായി പോകുന്നുമുണ്ട്. അതിരടി എന്ന സിനിമയുടേതായി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ പലതും ഞങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഹാഷിറിന്റെ സീൻ അതിരടി എന്ന സിനിമയിൽ വളരെയധികം വർക്ക്ഔട്ട് ആയി. ഒരുപാട് പേർ അത്തരം അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

അതിരടി എന്ന സിനിമയിലുള്ള ഹാഷറിന്‍റെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസനെ അഭിനയിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചതെന്ന് സംവിധായകൻ അരുണ്‍ വ്യക്തമാക്കി.

"സഞ്ജുവിന് പകരക്കാരനായി വന്ന കഥാപാത്രമല്ല ഹാഷിറിന്‍റേത്. അങ്ങനെയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഹാഷറിന്‍റേതു പോലെയുള്ള മറ്റൊരു കാമിയോ ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് സഞ്ജുവിനെ സമീപിച്ചത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് സിനിമ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു", അരുണ്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

ബേസിൽ ജോസഫും ടോവിനോ തോമസും

"മിന്നൽ മുരളി എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ സമയത്താണ് ഇരുവരുമായും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത്. ടൊവിനോ തോമസിനേക്കാള്‍ ബേസിൽ ജോസഫിനോട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു അടുപ്പവും ആത്മബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെയധികം കംഫർട്ടബിൾ ആയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മിന്നൽ മുരളി വർക്ക് ചെയ്തത്. രണ്ടുപേരുടെയും അഭിനയത്തിന്‍റെ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ടോവിനോ തോമസിനെ ശ്രീക്കുട്ടൻ വെള്ളായണി എന്ന കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാനും ബേസിൽ ജോസഫിനെ സാംകുട്ടി ആക്കാനും വളരെയധികം എളുപ്പമായിരുന്നു. ഇവരുടെ ശരിക്കുമുള്ള വേർഷൻ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ വേർഷനിൽ നിന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാൽ മതിയാകും. എന്‍റെ സ്വദേശം തിരുവനന്തപുരമാണ്. അവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ രൂപവും ഭാവവും ആണ് ശ്രീക്കുട്ടൻ വെള്ളായണിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ശ്രീക്കുട്ടൻ വെള്ളായണിക്ക് സമാനമായ വസ്ത്രധാരണവും സംഗീതത്തോടുള്ള അഭിനിവേശവും ഒക്കെയുള്ള ചേട്ടന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമുണ്ട്. ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബാലൻ എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് ടോവിനോ തോമസ് ശ്രീക്കുട്ടൻ വെള്ളായണി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹോം വർക്കുകൾ ചെയ്തത്. തിരുവനന്തപുരം സ്ലാങ്ങിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഡയലോഗുകൾ ഓഡിയോ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചുകൊടുത്തു. സ്ലാങ്ങിന്റെ രീതി പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്", സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.
"ബേസിൽ ജോസഫിന് ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന നിർബന്ധം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് കഠിനമായ ഡയറ്റും വർക്കൗട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഭാരം കുറച്ച് ഒരു കോളേജ് പയ്യന്‍റെ ലുക്കിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരുപക്ഷേ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വലിയ രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടത്തുന്നത് അതിരടി എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. ഗൗതം വാസുദേവൻ മേനോൻ സംവിധാനം ചെയ്ത വാരണം ആയിരം എന്ന സിനിമയിലെ സൂര്യയുടെ കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിലെ രൂപമാണ് ബേസിൽ ജോസഫിന്‍റെ സാംകുട്ടി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് പ്രചോദനമായത്. പക്ഷേ ആ ലുക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ കാലഘട്ടത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു. പല്ലിൽ കമ്പി ഒക്കെ ഇട്ട് മുടിയൊക്കെ വളർത്തി തെറിച്ചു നടക്കുന്ന പയ്യൻ. സാംകുട്ടിക്ക് സമാനമായ ഒരുപാട് സഹപാഠികൾ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.", അരുണ്‍ അനിരുദ്ധന്‍ പറഞ്ഞു.

"ടോവിനോ തോമസ് ആണെങ്കിലും ബേസിൽ ജോസഫ് ആണെങ്കിലും വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താണ് അതിരടി എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറിയത്", അരുണ്‍ ഓര്‍ത്തു.

സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന പ്രൊ ഷോ

"തിരക്കഥ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് രംഗത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികം പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം 22 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ ക്ലൈമാക്സ് രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. ഓരോ ദിവസവും ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്ലാനിങ് കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഷോയിൽ കാണികളായി ഏകദേശം രണ്ടായിരം പേർ വേണമെന്നുള്ളത്. 22 ദിവസവും 2000 പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു ദിവസമാണ് 2000 പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 200 -300 പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ചിത്രീകരണം നടന്നിരിക്കുന്നത്", സംവിധായകന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതിരടിയെ കുറിച്ച് കുപ്രസിദ്ധ നിരൂപകന്‍റെ നെഗറ്റീവ് പോയന്‍റ്

"കലാമൂല്യത്തിന് അപ്പുറം അതിരടി എന്ന സിനിമ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യാവസാനം ചിരിച്ച് ആസ്വദിച്ച് കാണാവുന്ന 100% എന്റർടൈനർ എന്നതുതന്നെയാണ്. സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ തീരുന്നതുവരെ ആഘോഷിക്കാനുള്ള വക തരുന്ന കോളജ് സബ്‌ജക്‌ട്. ആഘോഷത്തിന് അപ്പുറം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഇമോഷണൽ ഡ്രാമയും ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ചെയ്തത്. ഒരുപാട് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും, കോളജ് ഓർമ്മകൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരും ഈ സിനിമ വളരെയധികം റിലേറ്റ് ആയി എന്നുള്ള എനിക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയച്ചു. എന്റെ കോളേജ് കാലഘട്ടം ഓർമ്മ വന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളും ധാരാളമാണ്. അതിനർത്ഥം ഞങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത ഓഡിയൻസിലേക്ക് ഈ സിനിമ എത്തി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കോളേജിൽ പഠിച്ചാലും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും അത്തരം പഴയ ഓർമ്മകളെ മുഖവിലക്കെടുക്കാത്തവർക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഈ സിനിമ കണക്ട് ആകില്ല. കോളജിൽ എന്ത് പ്രൊ ഷോ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ സിനിമ പാരലൽ വേൾഡ് ആയി തോന്നാം. അവർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. കോളേജ് ജീവിതവും അവിടെ നടന്നിരുന്ന ഫെസ്റ്റ് കളും ജീവിതത്തിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ഈ സിനിമ കണ്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ആകാനാണ്", സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

"ഇത്തരത്തിൽ കണക്ട് ആകാത്തവർ ഈ സിനിമ വർക്കായില്ല എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കയറി പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പേരിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ പിന്മാറി എന്നു വരും. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ അഭിപ്രായം കണ്ട് പിന്മാറിയവർ പിന്നീട് സിനിമ കാണുമ്പോൾ നഷ്ടബോധം തോന്നുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള മുൻകാല മാതൃകകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ", സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സച്ചി എന്ന വലിയ മനുഷ്യന്‍

"സംവിധായകൻ സച്ചി ചേട്ടന്‍റെ സഹസംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്‍റെ സിനിമ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത്. സിനിമാ മോഹം ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലൂടെ പതുക്കെ ആളിക്കത്തിച്ചു തുടങ്ങി. എന്‍റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് സച്ചി ചേട്ടൻ ഒപ്പം നിർത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അനാർക്കലി എന്ന സിനിമയിൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ സഹ സംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചത്. അദ്ദേഹം എന്നും എന്‍റെ മുന്നിൽ തുറന്നിട്ട വാതിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മനസ്സിനെ ഞാൻ ഉപമിച്ചതാണെങ്കിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വീട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായി പോകുമ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ വാചകം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു. വീടിന്‍റെ മുൻഗേറ്റും വാതിലുകളും ജനലുകളും മലർക്കെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. സധൈര്യം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അടുത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലാം. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വീട് പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മനസ്സും. അതങ്ങ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്", അരുണ്‍ അനിരുദ്ധന്‍ ഓര്‍ത്തു.

"നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അപ്പോൾ സച്ചി ചേട്ടൻ ഇടപെടും. മനസ്സ് തുറന്നു സംസാരിക്കാം. അതിപ്പോൾ എത്ര പാതിരാത്രി ആണെങ്കിലും. സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു മടിയുമില്ല. ഇത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമ ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഭാഗ്യം", അരുണ്‍ പറഞ്ഞു.

"മിന്നൽ മുരളി എഴുതുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ആ ചിത്രം മനോഹരമായി വരുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മിന്നൽ മുരളി കാണണമെന്ന
വലിയ ആഗ്രഹവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വിധി അതിന് അനുവദിച്ചില്ല. മിന്നൽ മുരളിയുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ അദ്ദേഹം വിടപറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ അവസാന ഓർമ്മ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിലിരുന്ന് വിലായത്ത് ബുദ്ധ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ എഴുതി തുടങ്ങുന്നതാണ", അരുണ്‍ ഓര്‍ത്തു.

"അതിരടി എന്ന സിനിമയുടെ തമിഴ് ഡബ്ബിങ് ഈ വാരം തിയേറ്ററിൽ എത്തും. സാധാരണ ഒരു സിനിമ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് ഡബിൾ ചെയ്യാൻ ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പതിവ്. പക്ഷേ അതിരടി എന്ന ചിത്രം തമിഴ് ഭാഷയിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റുന്നതിന് പ്രൊഫഷണലുകളെ കൊണ്ട് ഒറിജിനലായി ഡയലോഗുകൾ എഴുതിപ്പിച്ചു. അതായത് കൃത്യമായ മൊഴിമാറ്റമല്ല. ഏച്ചുകെട്ടൽ ഇല്ലാത്ത തമിഴ് ഡയലോഗുകൾ തന്നെയാകും അതിരടി എന്ന സിനിമയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. മാത്രമല്ല തമിഴ് സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലാണ് അതിരടി എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ പശ്ചാത്തലം. ഈ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് സിനിമ ജീവിത റഫറൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറാം തമ്പുരാൻ എന്ന സിനിമയിലെ ജഗനാഥൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ റഫറൻസ് ആണ് മലയാളം വേർഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തമിഴ് വേർഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ തേവർ മകൻ എന്ന സിനിമയുടെ റഫറൻസ് ആകും", സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

തമ്പി കീഴെ ഇറങ്.

"ടിവികെ യുടെ പ്രചാരണ വേളയിൽ വിജയ് പറഞ്ഞ തമ്പി കീലേ ഇറങ്ങ് എന്ന വാചകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിരുന്നു. അതിരടി എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ സംഭവം. പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ ഐഡിയ ആയിരുന്നു ആ റഫറൻസ് ചിത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത്. സിനിമാ പരമായും സാമൂഹികപരമായും കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരം റഫറൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാകും", സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

"ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സിനിമ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളുടെ റഫറൻസുകൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള സിനിമയാണെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഈ സിനിമ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കാണുമ്പോൾ ഇത്തരം റഫറൻസുകൾ ഒരുപക്ഷേ പല പ്രേക്ഷകർക്കും മനസ്സിലാകണം എന്നു പോലുമില്ല. ഇത് ആദ്യമായ് അല്ല ഇതുപോലെയുള്ള റഫറൻസുകൾ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ അടുത്തിടയ്ക്ക് വീണ്ടും പട്ടണപ്രവേശം എന്ന് ചലച്ചിത്രം കണ്ടു. ആ സിനിമയിൽ അന്നത്തെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളുടെ വലിയ റഫറൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നത് തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപാട് കണക്ട് ചെയ്യാനും ചിരിക്കാനും സാധിച്ചിരിക്കണം", സംവിധായകന്‍ അരുണ്‍ അനിരുദ്ധന്‍ പറഞ്ഞു നിര്‍ത്തി.

