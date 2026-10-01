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'കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ ആരാധിച്ചിരുന്ന സംഗീത ഇതിഹാസം മുന്നില്‍'! ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തില്‍ എ.ആര്‍.റഹ്മാനൊപ്പം ആദ്യ ഗാനം; അമൃത രാജന്‍ അഭിമുഖം

എ. ആര്‍. റഹ്മാന്‍ സംഗീത പകര്‍ന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം ‘രാമായണ’യിലെ ‘ജയ് ജയ് റാം’ എന്ന ഗാനം ആലപിച്ചത് പെരുമ്പാവൂരുകാരിയായ അമൃത രാജനാണ്. തന്‍റെ സംഗീതയാത്രയെ കുറിച്ച് ഗായിക ഇടിവി ഭാരതിനോട് തുറന്നു പറയുന്നു.

AMRITHA RAJAN INTERVIEW SINGER AMRITHA RAJAN MUSIC RAMAYANA MOVIE SONG
Singer Amritha Rajan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2026 at 11:26 AM IST

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സി. വി. സിനിയ

കുട്ടിക്കാലം മുതൽ മനസില്‍ കൊണ്ടുനടന്ന ഒരു വലിയ സ്വപ്‌നമുണ്ടായിരുന്നു അവള്‍ക്ക്. സംഗീത ഇതിഹാസം എ. ആർ. റഹ്മാനെ ഒരിക്കലെങ്കിലും നേരിൽ കാണണം. സ്വപ്‌നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര ദൂരെയെന്ന് തോന്നിയിരുന്ന ആ ആഗ്രഹം, ഒരുനാൾ സഫലമാകുമെന്ന് അവൾ മനസില്‍ ഉറപ്പിച്ചു. പിന്നീടുള്ള സംഗീതയാത്രയിലെ ഓരോ ചുവടിലും അവൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചത് റഹ്മാന്‍റെ സംഗീതമായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സംഗീതത്തില്‍ പിറന്ന ഗാനം പാടാനായി അവള്‍ക്കൊരു ഫോണ്‍ കോളെത്തി. അതും ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാ പ്രേമികള്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ'യിലെ ഗാനത്തിനായി. കേട്ടപ്പോള്‍ വിശ്വസിക്കാനായില്ല, ആ സന്തോഷം പുലരും വരെ ചിരിച്ചും കരഞ്ഞുമൊക്കെ അവള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചു. എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് സംഗീതത്തിന്‍റെ വലിയ വേദികളിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നെത്തിയ അമൃത രാജന്‍ എന്ന ഗായികയ്ക്ക് ഒരു പാട്ടിനപ്പുറം വര്‍ഷങ്ങളായി ഹൃദയത്തില്‍ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച സ്വപ്‌ന സാക്ഷാത്ക്കാരമായിരുന്നു അത്. മലയാളം പതിപ്പില്‍ ഹരിചരണിനൊപ്പം പാടിയ 'ജയ് ജയ് റാം' എന്ന ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകമാണ് തരംഗമായി മാറിയത്. 'രാമായണ'യിലെ തന്‍റെ ആദ്യ പിന്നണി ഗാനം പാടിയതിന്‍റെ സന്തോഷവും അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതിന്‍റെ അപ്രതീക്ഷിത വഴിത്തിരിവുകളെ കുറിച്ചും തന്‍റെ സംഗീത യാത്രയെ കുറിച്ചുമൊക്കെ അമൃത രാജന്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ് തുറക്കുന്നു.

സ്വപ്‌ന തുല്യമായ ആഗ്രഹം

" ഞാന്‍ 'ഇന്ത്യൻ ഐഡൽ റിയാലിറ്റി' ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബംഗാളി ഗാനം പാടി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. ആ ഗാനം കേട്ടതിന് ശേഷം എ. ആര്‍. റഹ്മാൻ സാർ എന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്‌തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പിതാവ് ആർ.കെ. ശേഖർ സാറിന്‍റെ 50ാം ചരമവാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന അനുസ്‌മരച്ചടങ്ങിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ആർ.കെ. ശേഖർ സാർ സംഗീതം നൽകിയ ഗാനം എ. ആര്‍. റഹ്മാന്‍ സാറിന്‍റെ മുന്നില്‍ പാടാന്‍ അവസരം ലഭിച്ചു", അമൃത രാജന്‍ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

AMRITHA RAJAN INTERVIEW SINGER AMRITHA RAJAN AMRITHA RAJAN MUSIC RAMAYANA MOVIE SONG
Singer Amritha Rajan (Photo: Special Arrangement)

"അന്ന് ഞാൻ ദുബായിൽ ഒരു ഷോ കഴിഞ്ഞ് ചെന്നൈയിലെത്തിയതായിരുന്നു. പരിപാടിക്കിടയില്‍ റഹ്മാൻ സാറിന്‍റെ സൗണ്ട് എൻജിനീയർ എന്‍റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു, “അമൃത, ഇന്ന് തന്നെ തിരിച്ചുപോകുകയാണോ?” എന്ന് ചോദിച്ചു. മറ്റൊരു സംഗീത പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഖത്തറിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. "പോയി തിരിച്ചുവരൂ", എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്താണ് കാര്യം എന്ന് തിരക്കിയെങ്കിലും ആ സമയത്തൊന്നും പാട്ടിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു സൂചനയും നല്‍കിയിരുന്നില്ല", അമൃത തുടര്‍ന്നു.

"ഖത്തറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് റഹ്മാന്‍ സാറിന്‍റെ ടീമില്‍ നിന്ന് എനിക്ക് കോൾ വന്നത്. സിനിമയിലേക്ക് പാടാനുള്ള അവസരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീടാണ് 'രാമായണ' സിനിമയിലേക്കാണെന്ന് അറിഞ്ഞത്. ഈ ചിത്രത്തില്‍ റഹ്മാന്‍ സാര്‍ എന്നെ തന്നെ പാടിപ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നറിഞ്ഞു. ആദ്യം എനിക്ക് അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഉറക്കെ കൂവി, പിന്നെ കുറേ നേരം കരഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമയുടെ ഭാഗമായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അവസരം എനിക്ക് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്", പിന്നണി ഗായികയിലേക്കുള്ള ആ യാത്രയെ കുറിച്ച് അമൃത വിവരിച്ചു തുടങ്ങി.

"ചെന്നൈയില്‍ റഹ്മാന്‍ സാറിന്‍റെ 'പഞ്ചതന്‍' സ്റ്റുഡിയോയില്‍ വച്ചായിരുന്നു 'രാമായണ'യിലെ 'ജയ് ജയ് രാമ' എന്ന ഗാനത്തിന്‍റെ റെക്കോര്‍ഡിങ്. അത് ഹരിചരണ്‍ സാറിനൊപ്പമാണ് പാടിയത്. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് പാട്ട് ലഭിച്ചത്. അതിന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ശ്രേയ ഘോഷാല്‍ മാമിന്‍റെ വേര്‍ഷന്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാട്ട് നന്നായി കേട്ടു. അതില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പാടിയത്", അമൃത തുടര്‍ന്നു.

" പാട്ട് കിട്ടിയാല്‍ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സമ്മര്‍ദ്ദമൊന്നും തോന്നിയില്ല. ഞാന്‍ ആ നിമിഷം ആസ്വദിച്ചാണ് പാടിയത്. കാരണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും നാളായി പ്രയത്‌നിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന തോന്നലായിരുന്നു എന്‍റെ മനസില്‍", ഗായിക ആ സ്വപ്‌നം സഫലമായതിനെ കുറിച്ച് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു.

പാട്ടിന്‍റെ മലയാളം പതിപ്പിന്‍റെ വരികള്‍ രചിച്ചത് വിനായക് ശശികുമാറാണ്. മലയാളത്തിന്‍റെ ഭാവങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചാണ് ഗാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലയാളത്തില്‍ അമൃതയ്‌ക്കൊപ്പം പാടിയിരിക്കുന്നത് ഹരിചരണാണ്. ശ്രേയ ഘോഷാലും ചിന്മയിയുമാണ് മറ്റ് ഭാഷകളിൽ പാടിയിരിക്കുന്നത്.

റഹ്മാന്‍ സാറിനെ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോള്‍

"കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ മനസില്‍ ഒളിപ്പിച്ച ആഗ്രഹമായിരുന്നു എ. ആര്‍. റഹ്മാനെ കാണണമെന്നത്. പണ്ടുമുതലേ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പാട്ടുകള്‍ കേട്ടിരുന്നു. കോളജ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എ.ആര്‍. റഹ്മാന്‍റെ പാട്ടുകളോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്‌ടമുണ്ടാകുന്നത്. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ നേരില്‍ കാണുമെന്ന് ഞാന്‍ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആ വിശ്വാസം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു", അമൃത പറഞ്ഞു.

AMRITHA RAJAN INTERVIEW SINGER AMRITHA RAJAN AMRITHA RAJAN MUSIC RAMAYANA MOVIE SONG
Singer Amritha Rajan (Photo: Special Arrangement)

"ആദ്യമായി എ. ആര്‍.റഹ്മാനെ കണ്ടത് ആര്‍.കെ. ശേഖര്‍ സാറിന്‍റെ അനുസ്‌മരണ ചടങ്ങിലായിരുന്നു. അവിടെ വച്ച് കണ്ടപ്പോള്‍ എനിക്ക് ശരിക്കും സംസാരിക്കാന്‍ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോള്‍ ഞാന്‍ വെറുതെ ഒന്നും സംസാരിക്കാന്‍ കഴിയാതെ നിന്നുപോയി. അപ്പോൾ സാർ എന്നെ നോക്കി “Finally!” എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എനിക്ക് വളരെ വലിയൊരു മൊമന്‍റായിരുന്നു. സത്യത്തില്‍ അത് ഞാനായിരുന്നു പറയേണ്ടിരുന്നത്", സ്വപ്‌നതുല്യമായി ആ നിമിഷത്തെ കുറിച്ച് ഗായിക വിവരിച്ചു.

"അന്ന് ആ സമയത്ത് ഞാന്‍ ഒരു പാട്ടു പാടി ഒരു റീല്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. അത് സാര്‍ കണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാല്‍ രണ്ടാമത് കണ്ടപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ കുറേ സംസാരിച്ചു", അമൃത രാജന്‍ ഓര്‍ത്തു.

"റഹ്മാന്‍ സാര്‍ എന്നും എന്‍റെ മുന്നില്‍ ഒരു വെളിച്ചമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ '99 സോങ്സ്' കവര്‍ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എനിക്കും അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഒട്ടേറെ പേര്‍ പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിൽ റഹ്‌മാൻ സർ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യ പത്തുപേരിൽ ഒരാളാവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഞാന്‍ 'ഇന്ത്യന്‍ ഐഡലി'ല്‍ പങ്കെടുത്ത സമയത്താണ് ബംഗാളി ഗാനം പാടി ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു. ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം എന്നെ ഫോളോ ചെയ്‌തത്. അതും മറക്കാനാവാത്തതാണ്", അമൃത ഓര്‍ത്തു.

സംഗീതമാണ് വഴി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം

"സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ചെറിയ മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു. കേരള സ്‌കൂള്‍ കലോത്സവത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കോളജില്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഗീതത്തെ സീരിയസായി കാണാന്‍ തുടങ്ങിയത്. ഇതാണ് എന്‍റെ വഴി, ഇതിലൂടെയാണ് ഞാന്‍ എന്നെ കണ്ടെത്തുന്നത്, എന്‍റെ സമാധാനം കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നൊരു തോന്നല്‍ ആ സമയത്താണ് എന്‍റെയുള്ളിലുണ്ടായത്", അമൃത തന്‍റെ സംഗീത വഴിയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കി.

"കോളജ് കാലത്താണ് എന്‍റെയൊരു ഹോബിയായിരുന്നു സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും സ്‌മ്യൂള്‍ ആപ്പുകളിലൊക്കെ പാടുകയെന്നത്. അതില്‍ കരോക്കെ കിട്ടും. മനസറിഞ്ഞ് പാടുകയെന്ന രീതിയായിരുന്നു അത്. അവിടെ നിന്ന് പാടി പാടി ഒരു പോയന്‍റില്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല്‍ ആളുകളെ പരിചയപ്പെടണം, കാണണം എന്നൊക്കെ മനസില്‍ തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കില്‍ റിയാലിറ്റി ഷോകളിലേക്ക് പോകണം എന്ന് മനസിലായി. അതിനുള്ള വഴി ഞാന്‍ തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്.", അമൃത തുടര്‍ന്നു.

"മുംബൈയിലേക്ക് റിയാലിറ്റി ഷോയിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് വീട്ടിലറിഞ്ഞപ്പോള്‍ സ്വഭാവികമായും വീട്ടില്‍ നിന്ന് എതിര്‍പ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു. “നീ ഇതിന് റെഡിയല്ല”, “നീ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്”, “മുംബൈ പോലൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ പോകും?”, എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ആശങ്ക", ഗായിക കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

AMRITHA RAJAN INTERVIEW SINGER AMRITHA RAJAN AMRITHA RAJAN MUSIC RAMAYANA MOVIE SONG
Singer Amritha Rajan (Photo: Special Arrangement)

"പക്ഷേ അവരെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായ ആശങ്കയായിരുന്നു. ഞാൻ അത് പ്രൂവ് ചെയ്‌ത് കാണിക്കേണ്ടത് എന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു. പോയി തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ അവർക്കും മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോടെയാണ് എന്നെ കാണുന്നത്", അമൃത പറഞ്ഞു.

"സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പഠനത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. എന്‍റെ സ്‌കൂള്‍ ടോപ്പറായിരുന്നു ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ആരും നിർബന്ധിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ബി.ഫാം ഞാൻ തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അന്ന് ഒരു പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്‌സ് എന്ന നിലയിലാണ് അത് എടുത്തത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നാണ് ബി.ഫാം ബിരുദം നേടിയത്. കോളജില്‍ പഠിക്കുമ്പോഴും പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു. പ്രൊഫസർമാരുടെയും ടീച്ചർമാരുടെയും വളരെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ബാച്ച്മേറ്റ്സും പിന്തുണച്ചു", അമൃത രാജന്‍ ഓര്‍ത്തു.

"കോളേജിലെ വിവിധ പരിപാടികളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിന്‍റെ പരിപാടികളിലും ഞാൻ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ എന്‍റെ കോളേജും അവിടുത്തെ സുഹൃത്തുക്കളും ആ പെർഫോമൻസുകളുമൊക്കെയാണ് എന്നിൽ ഒരു സംഗീതജ്ഞനാകാനുള്ള ഫയർ വളർത്തിയത് എന്ന് പറയാം", അമൃത രാജന്‍ പറഞ്ഞു.

ശ്രേയ ഘോഷാല്‍ നല്‍കിയ 'ക്യൂന്‍' എന്ന വിളിപ്പേര്

ഹിന്ദി ടെലിവിഷന്‍ റിയാലിറ്റിഷോയായ 'ഇന്ത്യന്‍ ഐഡിലി'ലൂടെയാണ് അമൃത രാജന്‍ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ആ ഷോയിലെ വിധികര്‍ത്താക്കളായ ശ്രയാ ഘോഷാലിനെയും വിശാല്‍ ദദ്ലാനിയേയും ബാദ്ഷായെുമൊക്കെ ഞെട്ടിച്ച ഗായികയാണിത്.

" റിയാലിറ്റി ഷോയ്ക്ക് പോയ ദിവസമൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ഓർമ്മയുണ്ട്. മൂന്ന് ദിവസമായാണ് ഓഡിഷൻ ഷൂട്ട് നടന്നത്. ദിവസം മുഴുവന്‍ ഷൂട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ രണ്ടാം ദിവസമായപ്പോഴേക്കും മിക്കവരും തളര്‍ന്നിരുന്നു. എന്‍റെ ഷൂട്ട് മൂന്നാം ദിവസമായിരുന്നു, അതും അവസാനത്തേത്. അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരേസമയം സമ്മര്‍ദ്ദവും ആകാംക്ഷയുമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയം പരമാവധി ഞാന്‍ എന്നെ തന്നെ പുഷ് ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഓര്‍മയുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ ഐഡില്‍ ശ്രേയ ഘോഷാൽ, വിശാൽ ദദ്‌ലാനി, ബാദ്ഷാ തുടങ്ങിയവരുക്കെയുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് 'ഓ മൈ ഗോഡ്, ഞാൻ ഈ ഇതിഹാസ താരങ്ങളെ കാണാൻ പോകുകയാണ്. ഞാൻ ദേശീയ ടെലിവിഷനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്!', എന്നൊക്കെ മനസില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു", ഗായിക തുടര്‍ന്നു.

"പക്ഷേ അതിനിടയിലും ഓരോ നിമിഷവും ഞാന്‍ ഓരോ കാര്യവും നിരീക്ഷിച്ച് ആസ്വദിച്ചാണ് അവിടെ നിന്നത്. ആ ദിവസം എനിക്ക് ഒരു സ്വപ്‌നം പോലെയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആ യാത്രയില്‍ വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെയെല്ലാം ഞാന്‍ അതിജീവിച്ചു എന്നേ പറയൂ", അമൃത രാജന്‍ തന്‍റെ സംഗീതയാത്രയെ കുറിച്ചു വെളിപ്പെടുത്തി.

AMRITHA RAJAN INTERVIEW SINGER AMRITHA RAJAN AMRITHA RAJAN MUSIC RAMAYANA MOVIE SONG
Singer Amritha Rajan (Photo: Special Arrangement)

" 'ഇന്ത്യന്‍ ഐഡലി'ല്‍ നിന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ച ഐഡന്‍റിറ്റിയാണ് 'ക്യൂന്‍' എന്ന പേര്. എനിക്ക് സ്വന്തമായൊരു ബാന്‍ഡ് ഉണ്ട്. അതിന്‍റെ പേരും 'ക്യൂന്‍' എന്ന് തന്നെയാണ്. റിയാലിറ്റി ഷോയില്‍ പോയപ്പോള്‍ ഗായിക ശ്രേയ ഘോഷാല്‍ മാം ആണ് ആ പേര് എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ ഷോയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് ഞാന്‍ ആ കുഞ്ഞുകിരീടം ധരിക്കാറുണ്ട്. ആളുകള്‍ക്ക് അതൊക്കെ ഇഷ്‌ടമാണ്. റിലായിറ്റി ഷോയില്‍ ഞാന്‍ സ്ഥിരമായി ഞാന്‍ പച്ച ക്രോക്‌സ് ധരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആളുകള്‍ക്ക് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്", ഗായിക വെളിപ്പെടുത്തി.

"ഇന്ത്യൻ ഐഡലിൽ' വന്ന ആ അമൃതയെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിലനിര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. ആ ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവുമൊക്കെയുള്ള അമൃതയെ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.", ഗായിക തുടര്‍ന്നു.

ആര്‍.കെ ശേഖരന്‍ അനുസ്‌മരണച്ചടങ്ങ്

"റഹ്മാന്‍ സാറിന്‍റെ പിതാവിന്‍റെ ആര്‍.കെ. ശേഖര്‍ ഗാനാഞ്ജലിയില്‍ പങ്കെടുത്തത് എനിക്ക് വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ആര്‍.കെ. ശേഖറിന്‍റെ അനുസ്‌മരണ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. തയാറെടുപ്പിനായി വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളു. ആ ക്ഷണം എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു. ഞാന്‍ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഇതിഹാസ തുല്യരായ പലരേയും അവിടെ വച്ച് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാന്‍ സാധിച്ചു", അമൃത പറഞ്ഞു.

നടി അഭിരാമി മാം, ശ്വേത ചേച്ചി, വിജയ് യേശുദാസ് ചേട്ടന്‍ എന്നിവരൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു. അവര്‍ സ്റ്റേജിന്‍റെ പിന്നില്‍ നിന്ന് സൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും റിഹേഴ്‌സല്‍ ചെയ്യുന്നുമൊക്കെ ഞാന്‍ നോക്കുമായിരുന്നു. അവരില്‍ നിന്നെല്ലാം പഠിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. പരിപാടിക്കിടെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താതെ തന്നെ അഭിരാമി മാം 'ഞാന്‍ അമൃതയുടെ ആരാധികയാണ്', എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അത് അനുഗ്രീത നിമിഷമായിരുന്നു. 'എന്‍റെ കുട്ടിയാണ്', എന്നാണ് സുജാത മാം എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഉണ്ണി മേനോന്‍ സാറും പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം സൺഷൈൻ ഓർക്കസ്ട്രയുടെ കൂടെ വേദി പങ്കിടാൻ സാധിച്ചു.", ഗായിക അമൃത രാജന്‍ ആ നിമിഷത്തെ അനുസ്‌മരിച്ചു.

പെരുമ്പാവൂകാരിയായ സാധാരണ പെണ്‍കുട്ടി

എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂര്‍ സ്വദേശിനിയാണ് അമൃത രാജന്‍. ബിസിനസുകാരനായ രാജന്‍റെയും ജയയുടെയും രണ്ടുമക്കളില്‍ ഇളയ കുട്ടി. ഒരു സഹോദരനുമടങ്ങുന്നതാണ് അമൃതയുടെ കുടുംബം. മൂളിപാട്ടല്ലാതെ മറ്റു പാട്ടുകളോ സംഗീത കുടുംബമോ അല്ല തന്‍റേതെന്ന് അമൃത പറയുന്നു.

AMRITHA RAJAN INTERVIEW SINGER AMRITHA RAJAN AMRITHA RAJAN MUSIC RAMAYANA MOVIE SONG
Singer Amritha Rajan (Photo: Special Arrangement)

"ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതല്‍ കര്‍ണാടിക് സംഗീതം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്‍റേത് സംഗീത പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു കുടുംബമല്ല. സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് ഗൈഡ് ചെയ്യാനോ ആരെയൊക്കെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാനോ കഴിയുന്ന ഒരു സംഗീത കുടുംബമല്ല അത്. പക്ഷേ ചെറുപ്പം മുതല്‍ തന്നെ ഞാന്‍ പാടുമായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് പാട്ടിനോട് വലിയ ഇഷ്‌ടമാണ്. അമ്മയാണ് എന്നെ സംഗീതം പഠിക്കാന്‍ ചേര്‍ത്തത്. ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതല്‍ പെരുമ്പാവൂരിലെ രാജലക്ഷ്‌മി അശോകന്‍ എന്ന ടീച്ചറുടെ അടുത്താണ് കര്‍ണാടിക് സംഗീതം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത്", ഗായിക അമൃത രാജന്‍ പറഞ്ഞു.

"പെരുമ്പാവൂരില്‍ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തി നില്‍ക്കുന്ന എന്‍റെ സംഗീത യാത്രയെ ഒറ്റവാക്കില്‍ പറയുകയാണെങ്കില്‍ ഞാന്‍ അതിജീവനത്തിന്‍റെ കഥ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതിനെ ഞാന്‍ വിജയം എന്നുവിളിക്കില്ല. ഞാന്‍ ഇപ്പോഴും എന്‍റെ വഴികള്‍ തേടികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതിനായി കുറച്ച് സമയം എടുത്തു. ഈ വയസിലാണ് ഞാന്‍ ആദ്യമായി സിനിമയില്‍ പാടുന്നത്. പക്ഷേ അത് വൈകിയതായി ഞാന്‍ കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷത്തെ ഞാന്‍ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഞാന്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരാളുടെ സംഗീതത്തില്‍ ഇത്രയും വലിയൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായി എന്‍റെ സിനിമാ അരങ്ങേറ്റം നടത്താന്‍ കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ഞാന്‍ പ്രോസസ് ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്", അമൃത വിവരിച്ചു.

"പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഞാന്‍ എന്നെ കാണുന്നത്. എന്‍റെ കഥ വിജയത്തിന്‍റേതല്ല. അത് ഒരു അതിജീവനത്തിന്‍റേതാണ്. എന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് ആ അനുഭവങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എല്ലാം സംഗീതത്തില്‍ നിന്നും പഠിക്കാനാണ് ഞാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്", അമൃത പറഞ്ഞു.

AMRITHA RAJAN INTERVIEW SINGER AMRITHA RAJAN AMRITHA RAJAN MUSIC RAMAYANA MOVIE SONG
Singer Amritha Rajan (Photo: Special Arrangement)

"വെല്ലുവിളികള്‍ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ട്. എന്‍റെയും ജീവിതത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെ ഞാൻ വെല്ലുവിളികളായി മാത്രം കാണുന്നില്ല. എന്നെ തന്നെ മോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗങ്ങളായാണ് കാണുന്നത്", അമൃത കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മറക്കാനാവാത്ത പ്രശംസ

"എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശംസയും ഒരുപോലെയാണ്. ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണോ സാധാരണക്കാരാണോ എന്ന വ്യത്യാസം ഞാന്‍ കാണാറില്ല. ആരെങ്കിലും 'അഭിമാനമാണ് നീ' എന്ന് പറയുന്നത് പോലും എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ്. ചിലര്‍ മെസജ് അയച്ച് പറയാറുണ്ട്. കാൻസർ രോഗികളായ ചിലർ ബെഡിൽ കിടന്ന് എന്‍റെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാറുണ്ടെന്നും അത് അവർക്ക് ഹീലിങ് ആണെന്നും അത് എന്നെ വളരെ അധികം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരുപക്ഷേ അവരെയൊക്കെ ഒരിക്കലെങ്കിലും നേരിൽ കാണണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്", ഗായിക തുടര്‍ന്നു.

"എന്‍റെ ഷോകളിൽ വരുന്നവർക്കായി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പെയിന്റിങ്ങുകൾ വരച്ച്, അതിന്‍റെ പുറകിൽ ഒരു വിഷ് എഴുതി, എന്‍റെ ഒപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നീട് ചിലർ മെസേജ് ചെയ്‌ത് പറയാറുണ്ട്, "എനിക്ക് ആ സമയത്ത് വേണ്ടിയിരുന്ന കൃത്യമായ വിഷ് ആയിരുന്നു അത്", എന്ന്. അത്തരം പ്രതികരണങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത്", ഗായിക അമൃത രാജന്‍ പറഞ്ഞു.

പാട്ടില്‍ ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്

"പാട്ടില്‍ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ റഹ്മാന്‍ സാറിന്‍റെ പാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ അത് 100 ശതമാനം ആത്മവിശ്വാസമാണ്. അങ്ങനെയാണ് അതിന്‍റെ ഔട്ട് വരുന്നത്. മറ്റൊരു പാട്ട് ആണെങ്കില്‍ സ്വഭാവികമായും ആദ്യം കേള്‍ക്കും. പാട്ടിന്‍റെ മെലഡിയാണ് ആദ്യം എന്നെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്. ആ പാട്ട് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ നമുക്കൊരു ഫീല്‍ വരുമല്ലോ. പലപ്പോഴും മുഴുവനായും ആ ഗാനം ആദ്യം തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല. മെലഡി കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ അതിന്‍റെ സങ്കീര്‍ണതയും ലാളിത്യമൊക്കെ മനസിലാവും", അമൃത വ്യക്തമാക്കി.

AMRITHA RAJAN INTERVIEW SINGER AMRITHA RAJAN AMRITHA RAJAN MUSIC RAMAYANA MOVIE SONG
Singer Amritha Rajan (Photo: Special Arrangement)

"കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ ഞാന്‍ എല്ലാത്തരം സംഗീതവും കേള്‍ക്കുന്ന ഒരാളാണ്. മലയാളത്തിലെ എല്ലാ സംഗീത സംവിധായകരുടെയും ഗായകരുടെയും പാട്ടുകള്‍ കേട്ടാണ് വളര്‍ന്നത്. അതില്‍ എന്നെ കൂടുതല്‍ സ്വാധിച്ചവരില്‍ ചിത്ര ചേച്ചിയും സുജാത ചേച്ചിയുമൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ അവരില്‍ മാത്രമല്ല എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സംഗീതവും കേള്‍ക്കുകയും മറ്റുകലാകാരന്മാരെ നോക്കി പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു", അമൃത പറഞ്ഞു.

"എനിക്ക് ഒരുപാട് സംഗീത സംവിധായകരോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ ഗോവിന്ദ് വസന്ത, ഗോപി സുന്ദർ, ജി. ഭരത്, സുഷിൻ ശ്യാം എന്നിവരുടെ സംഗീതം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. തമിഴിൽ സന്തോഷ് നാരായണൻ, ഇളയരാജ സാർ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഹിന്ദിയിൽ എ.ആർ. റഹ്മാൻ സാറിന് പുറമെ അമിത് ത്രിവേദി, പ്രീതം, വിശാൽ-ശേഖർ തുടങ്ങിയവരുടെ സംഗീതവും ഇഷ്ടമാണ്. പേരെടുത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്", അമൃത പറഞ്ഞു.

ഇനിയുള്ള സ്വപ്‌നം

"എന്‍റെ ഇന്‍ഡിപെന്‍ഡന്‍റ് ട്രാക്കാണ് അടുത്ത ഇനി എന്‍റെ സ്വപ്‌നം. അത് പുറത്തിറക്കുകയെന്നതാണ്. അടുത്ത മാസം 'അപ്പൂപ്പന്‍താടി' എന്ന എന്‍റെ മലയാളം സ്വതന്ത്ര സംഗീതം പുറത്തിറക്കാന്‍ പദ്ധതിയുണ്ട്.ഏകദേശം എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയ വരികളാണ് അതിലുള്ളത്. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഗാനത്തിന് സംഗീതം നല്‍കിയിരിക്കുന്നതും", അമതൃയുടെ സ്വപ്‌നത്തെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞു.

"എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുന്നവർക്ക്, ജീവിതത്തിൽ സ്റ്റക്കായി ആയി നിൽക്കുന്നവർക്ക്, ഉള്ളിൽ വലിയൊരു പാഷന്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ശക്തി പകര്‍ന്നു നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാട്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു", ഗായിക തുടര്‍ന്നു.

"പിന്നെ എനിക്ക് സ്വന്തമായി ബാന്‍ഡുണ്ട്. ഷോകളെക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒക്ടോബര്‍ 10 ന്അബുദാബിയില്‍ ഒരു ഷോയുണ്ട്. അതുകഴിഞ്ഞ് യു എസ് ടൂര്‍ വരുന്നുണ്ട്. വെഡ്ഡിങ് ഇവന്‍സ്റ് ഉണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് യു എസ് ഡി ഗ്ലോബല്‍ ഹരിചരണ്‍ സാറിനൊപ്പം പെര്‍ഫോം ചെയ്യാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്", അമൃത പറഞ്ഞു.

AMRITHA RAJAN INTERVIEW SINGER AMRITHA RAJAN AMRITHA RAJAN MUSIC RAMAYANA MOVIE SONG
Singer Amritha Rajan (Photo: Special Arrangement)

" ഒരു ഗായിക എന്നതിലുപരി എന്ന മ്യുസിഷന്‍ എന്ന് വിളിക്കണം, അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. അതിലുപരി ഒരു വനിത സംരംഭക എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാനും ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് യാത്രകള്‍ ചെയ്യണം. ആ ആ യാത്രകളിലൂടെ പുതിയ പുതിയ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാകണം. പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ സംഗീതമായി മാറണം. അങ്ങനെയൊക്കെ", പിന്നണി ഗായിക അമൃത രാജന്‍ സന്തോഷത്തോടെ തന്‍റെ സ്വപ്‌നങ്ങളെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിര്‍ത്തി.

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SINGER AMRITHA RAJAN
MUSIC
RAMAYANA MOVIE SONG
INTERVIEW WITH SINGER AMRITHA RAJAN

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