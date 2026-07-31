'സ്ട്രോക്ക് ബാധിച്ചു, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം തെറാപ്പി പോലും മുടങ്ങി'; ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കാൻ ഉല്ലാസ് പന്തളം വീണ്ടും- അഭിമുഖം
നടനും മിമിക്രി കലാകാരനുമായ ഉല്ലാസ് പന്തളം തന്റെ ജീവിതത്തിലെ കയ്പേറിയ നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ചും കരിയറിനെ കുറിച്ചും ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 3:50 PM IST
മിമിക്രി വേദികളിലൂടെയും ടെലിവിഷൻ ഷോകളിലൂടെയും പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച കലാകാരനാണ് ഉല്ലാസ് പന്തളം. കോവിഡിന് ശേഷം മിമിക്രി കലാകാരന്മാർ ജീവിതം വീണ്ടും കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭഗീരത പ്രയത്നത്തിനിടയിൽ ഉല്ലാസ് പന്തളത്തിന് വില്ലനായി ആരോഗ്യം മാറി. സ്ട്രോക്ക് ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായി, മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനും ഇടയിലുള്ള പോരാട്ടം. തുടർച്ചയായ ചികിത്സയിലൂടെ സംസാരശേഷിയും നടക്കാനുള്ള കഴിവും വീണ്ടു കിട്ടി. ചെറിയൊരു ബിസിനസ് സംരംഭം ഇതിനിടയിൽ ആരംഭിച്ച് വീണ്ടും ജീവിതം മുന്നോട്ട്. സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും പിന്തുണയോടെ പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുത്തു. ഇനി വീണ്ടും വേദിയിലേക്ക്. പഴയതുപോലെ വേദിയിൽ തീപ്പൊരി പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ഇപ്പോൾ തനിക്ക് ആകില്ല എന്ന് ഉല്ലാസ് പന്തളത്തിന് നന്നായി അറിയാം. പക്ഷേ ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് വേദിയിലെത്തി ഒരുപാട് പേർക്ക് മാതൃകയാകാനും ജീവിതം വീണ്ടും കെട്ടിപ്പടുക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം. ഉല്ലാസ് പന്തളം തന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
"അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇടവേള സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരോഗ്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വസ്തു. അത് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ്. കോവിഡ് കാലത്തിനുശേഷം ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ മിമിക്രി കലാകാരന്മാർ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്നവർ സെലിബ്രിറ്റികളായി. ഞങ്ങളെപ്പോലെ വർഷങ്ങളായി മിമിക്രി വേദിയിലും ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും പ്രവർത്തിച്ച് പേരുണ്ടാക്കിയവർ വീട്ടിലുമായി. ആ ഒരു സാഹചര്യം മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ ആയിരുന്നു സ്ട്രോക്ക് ബാധിച്ചത്. ഒന്നരവർഷമായി ചികിത്സ തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരു ഇടവേള സംഭവിച്ചു. ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വീണ്ടും സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം വേദിയിൽ എത്താനാണ് തീരുമാനം. ആ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു സീസൺ ചികിത്സ നേടണം. ഇപ്പോഴുള്ള അവശത ആ ചികിത്സയോടുകൂടി മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു", ഉല്ലാസ് പന്തളം തന്റെ ജീവിതം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.
ഒന്നരവർഷത്തിനുശേഷം വേദികളിലേക്ക്…
"ഓണം, ഉത്സവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേജ് കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിർണായകമായ കാലഘട്ടമാണ്. ഒന്നര വർഷമായി വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഓണക്കാലത്ത് കുറച്ചു വേദികളിൽ ഒരു ഷോ ചെയ്താലോ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സാമ്പത്തികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടേണ്ടതായി കൂടിയുണ്ട്. നിലവിൽ നാലു വേദികളിലാണ് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുക. കുറച്ചുകൂടി വേദികൾ വന്നു ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഉല്ലാസ് പന്തളം പറഞ്ഞു. ഒരു ഇടവേളക്കുശേഷം വീണ്ടും വേദിയിൽ എത്തുന്നത് മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യം തന്നെ. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണമാണ് തെറാപ്പി മുടങ്ങിയത്. ഇതിനിടയിൽ ബാങ്ക് ലോണുകളും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരെ അടുത്ത് അറിഞ്ഞിട്ട് നാളെറെയായി. സംഗീതം, തമാശ,ഫിഗർ ഷോ, ടാലന്റ് ഷോ തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഷോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടരമണിക്കൂറാണ് പരിപാടിയുടെ ദൈർഘ്യം. പാൻ ഇന്ത്യൻ കോമഡി ത്രില്ലർ എന്നാണ് പരിപാടിയുടെ പേര്", ഉല്ലാസ് വിശദീകരിച്ചു.
"പുതിയകാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം എല്ലാവരുടെയും വിരൽത്തുമ്പിൽ തന്നെ ചിരിക്കാനുള്ള കോണ്ടന്റുകൾ ലഭ്യമാണ്. മൊബൈലിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപടി മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് പലരും ഞങ്ങളുടെ ഷോകൾ കാണാൻ വരുന്നത്. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാർ മാറണം. പുതിയ തരം പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തമാശകളും സാഹചര്യങ്ങളും കണ്ടെത്തണം. എത്രയോ വർഷമായി ഈ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നു. കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാറ്റം എത്രയോ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കലാകാരൻ. അങ്ങനെ സ്വയം മിനുക്കി തന്നെയാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.", ഉല്ലാസ് പന്തളം പറഞ്ഞു.
"പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഷോകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ചിലർ അപ്പോൾ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നീട് ഒരു വേദിയിൽ ഈ ഷോ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പുതുമ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. വേദിയിലെ ഷോകൾ കാണാൻ വരുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു സ്വയം തിരിച്ചറിവ് വേണം. നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും വിശപ്പും ദാഹവും ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗ്ഗമാണിത്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഷോകൾ ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്നെപ്പോലുള്ള നിരവധി കലാകാരന്മാരുടെ വയറ്റത്തടിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരുതരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധവും ചെയ്യാനാകില്ല. ഷോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആരൊക്കെ മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനും സാധിക്കില്ല. മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാതെ വേണം വേദിയിലേക്ക് കയറാൻ എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാനും സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ അന്നം മുടക്കുകയാണ് എന്ന സ്വയം തിരിച്ചറിയുക", ഉല്ലാസ് പ്രതികരിച്ചു.
വേദിയിലേക്ക് വീണ്ടുമെത്തുമ്പോള്
"മനുഷ്യർക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ഒന്നാണ് ഹാസ്യം. അത്തരത്തിൽ കഥകളും സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഉദ്യമം ആണെന്ന് കൂടി ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം", മിമിക്രി കലാകാരന് പറഞ്ഞു.
"പാൻ ഇന്ത്യൻ കോമഡി ത്രില്ലറിൽ സഹകരിക്കുന്ന മറ്റു കലാകാരന്മാർ എല്ലാവരും പ്രഗൽഭരാണ്. ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോകളിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന അനീഷ് ബാലെ. ബിൽബിൻ, സതീഷ് വെട്ടിക്കവല അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം നല്ല കലാകാരന്മാർ ഇത്തവണ എന്നോടൊപ്പം വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്", കലാകാരന് പറഞ്ഞു.
"നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സന്തോഷമാണ്. പക്ഷേ വയ്യായ്മ ഒരു പരിമിതിയായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. എന്റെ വയ്യായ്ക പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു കല്ലായി തോന്നാതെ നന്നായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കണേ എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്", ഉല്ലാസ് പറഞ്ഞു.
അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച ബിസിനസ്
"കഴിഞ്ഞദിവസം ഏതോ ഒരു മാധ്യമത്തോട് ഈയൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ ഒരു നാവു പിഴ സംഭവിച്ചു. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ ഭക്ഷണശാല പന്തളത്ത് ആരംഭിച്ചത്. പ്രധാന റോഡിൽ നിന്ന് മാറിയാണ് ആ പ്രസ്ഥാനം നിൽക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞദിവസം അറിയാതെ ഞാൻ ആ പ്രസ്ഥാനം പൊളിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പ്രധാന റോഡിൽ നിന്നും മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു തന്നെ എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിച്ച ലാഭം ലഭിക്കുന്നില്ല. ചെറിയ നഷ്ടം എന്നതിനെ പൊളിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു. പ്രസ്ഥാനം ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ്. അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല", ഉല്ലാസ് പന്തളം പ്രതികരിച്ചു.
സിനിമകൾ...
"ഒരു സിനിമാനടൻ ആകണമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. ഒരു സിനിമാ നടൻ എന്ന പേര് എടുത്തിട്ട് മരിക്കണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കിടപ്പിലായി.സാമ്പത്തികമായി പ്രശ്നം നേരിട്ടതിന്റെ ഒരു ധർമ്മസങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ തകർന്നു പോയില്ല. ജീവിതത്തെ എപ്പോഴും നർമ്മത്തിൽ തന്നെ ചാലിച്ച് കാണണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം", ഉല്ലാസ് പറഞ്ഞു.
"രോഗശയ്യയിൽ ആയാലും ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടനൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. നർമ്മം കലർന്ന രീതി. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കാൻ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ എനിക്കില്ല. സാമ്പത്തികം ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ വല്ലാതെ തളർത്തും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സും ശരീരവും തളർന്നു പോകാതെ കാത്തത് അവരാണ്. അന്നും ഇന്നും എന്നും അവർ ഒപ്പമുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ", കലാകാരന് പറഞ്ഞു.
ഇനിയുള്ള കലാജീവിതം
"വേദിയിൽ എത്തിക്കുന്ന പാൻ ഇന്ത്യൻ കോമഡി ത്രില്ലർ വലിയ വിജയം ആകണം. ആരോഗ്യ മെച്ചപ്പെട്ട തുടർച്ചയായി പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. മിമിക്രിയും അഭിനയവും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ജോലിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ജോലി ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യാം. അതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. കലാമേഖലയിൽ സജീവമായി മരണം വരെ നിലനിൽക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.", ഉല്ലാസ് പന്തളം പ്രതികരിച്ചു.