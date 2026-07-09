താളനിബദ്ധമായ ഒരുത്സവം, ജിജ്ഞാസയില് പടുത്തുയര്ത്തിയ ഒരു ബാന്ഡ്
തൈക്കൂടം ബ്രിഡ്ജിന്റെ പരിപാടികള്ക്ക് പ്രവചന സ്വഭാവം ഇല്ലെന്നതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത
Published : July 9, 2026 at 12:14 PM IST
മിക്ക ബാന്ഡിന്റെയും സംഗീത നിശകള്ക്ക് ഒരു പ്രവചനാത്മക സ്വഭാവമാകുമുള്ളത്. നിങ്ങള് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ ഈയൊരു മുന്വിധിയോടെ ആകും. നിങ്ങള്ക്ക് എന്താകും വേദിയില് നിന്ന് കിട്ടാന് പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങള്ക്കറിയാം. ബാന്ഡ് വേദിയിലെത്തുന്നു. ഹിറ്റ് പാട്ടുകള് അരങ്ങേറുന്നു, അല്പ്പം ഇടവേള എടുക്കുന്നു. ഇതിന് ശേഷം തിരിച്ച് വരുമ്പോള് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കേവര്ക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം. പരിപാടി കഴിയുന്നു. ശ്രോതാക്കള് എല്ലാം സന്തോഷമായി പിരിയുന്നു.
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എന്നാല് തൈക്കൂടം ബ്രിഡ്ജിന്റെ പരിപാടികള്ക്ക് ഈയൊരു പ്രവചന സ്വഭാവം ഇല്ലെന്നതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇത്തരം തീര്പ്പുകളിലൊന്നും അവര്ക്ക് യാതൊരു താത്പര്യവും ഇല്ല. യഥാര്ത്ഥത്തില് അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാലും അവര്ക്ക് അങ്ങനെ കഴിയാറുമില്ല.
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നിരവധി ഗായകരും ഗിത്താര്, വയലിന്, കീബോര്ഡ്, ബാസ്, ഡ്രംസ് കലാകാരന്മാരുമുള്ള വലിയ ബാന്ഡാണിവര്. എന്നാല് എല്ലാ രാത്രിയിലും ഒരേ പരിപാടി തന്നെയല്ല ഇവര് ഒരുക്കുന്നത്. ഇവരുടെ സംഗീതം കര്ണാടക രാഗങ്ങളിലൂടെ കയറി റോക്ക്, നാടന്ശീലുകളിലൂടെ ലോക സംഗീതത്തിലേക്ക് കത്തിപ്പടരും. അതിന് മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും അവരുടെ സ്വന്തം കയ്യൊപ്പും അവര് ചാര്ത്തിയിരിക്കും.
ഇത് തന്നെയാണ് ബെംഗളുരുവിലെ രണ്ട് ദിവസത്തെ സംഗമം താള ഉത്സവ് 2026ല് ഇവര് ഭാഗമാകാന് കാരണവും. ഭാരതീയ സജീവ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും താളപാരമ്പര്യവും ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവമാണിത്. ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രീയ-നാടന് സംഗീത കലാകാരന്മാരായ സിദ്ദാര്ത്ഥ ബെല്മന്നു. ചാരുലത മണി, അനൂര് എന്നിവര്ക്കൊപ്പം ലയലാവണ്യ, തൈക്കൂടം ബ്രിഡ്ജ് എന്നിവരും ഇന്ത്യന് സംഗീത പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ആധുനിക വ്യാഖ്യാനങ്ങള് വേദിയിലെത്തിക്കും.
ഇതൊരു സാംസ്കാരികോത്സവം ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാന്ഡ് യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും വരുത്തുന്നില്ല. എല്ലാ കച്ചേരികളെയും തങ്ങള് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ബാന്ഡിലെ ബാസിസ്റ്റായി വിയാന് ഫെര്ണാണ്ടസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ സദസ്യരുണ്ടാകുന്നത് ഞങ്ങള്ക്ക് അഭിമാനകരമാണ്. പുത്തന് ശ്രോതാക്കള്, പുത്തന് ആരാധകര് ഇവരൊക്കെയാണ് തൈക്കൂടം ബ്രിഡ്ജിനെ കണ്ടെത്തുന്നത്.
ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി പ്രേക്ഷകർ അവരെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ അതോ കൗതുകത്താൽ ഉത്സവത്തിലേക്ക് അലഞ്ഞുനടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമല്ല. “പഴയ ശ്രോതാക്കൾ അനുഭവത്തിനായി തിരിച്ചുവരുന്നു,” അദ്ദേഹം പറയുന്നു. “പുതിയ ശ്രോതാക്കൾ അതേ ഊർജ്ജവും അതേ ഷോയും അർഹിക്കുന്നു!” ഇത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു ജനാധിപത്യ തത്ത്വചിന്തയാണ്. ചുരുക്കിയ പതിപ്പ് ആരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
പ്രേക്ഷകർ മാറി
ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതവുമായും പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങളുമായും എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുള്ള ശ്രോതാക്കളെ സംഗമം പോലുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ആകർഷിക്കുന്നു. റോക്ക് ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അത്തരം പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കുമെന്ന് ഒരാൾക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും. വിയാന് പൂർണ്ണമായും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
“ആളുകൾ ഒരു സംഗീത പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ, “സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നതിനാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരിക്കും.” “എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ശ്രോതാക്കൾ വളരെയധികം ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നു.”അദ്ദേഹം പറയുന്നു,
സംഗീതത്തെ വ്യക്തമായ വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്ന പഴയ ശീലം ശ്രോതാക്കൾ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. കർണാടക ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാൾ പ്രോഗ്രസീവ് റോക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുപോലെ തന്നെ. ഒരു റോക്ക് ആരാധകൻ അത് തിരിച്ചറിയാതെ തന്നെ ഒരു രാഗം കണ്ടെത്തിയേക്കാം. “അവർ ആ അതിരുകൾ കടന്നിരിക്കുന്നു,” അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒരുപക്ഷേ സ്ട്രീമിംഗ് സേവനങ്ങൾക്ക് ചില അംഗീകാരങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ പ്രായം കുറഞ്ഞ ശ്രോതാക്കൾ പഴയ മുൻവിധികൾ പാരമ്പര്യമായി സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. എന്തായാലും, തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ് സംരക്ഷണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ജിജ്ഞാസയുള്ളതായി തോന്നുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കായി പാടുന്നു. “ഒരു സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ കർണാടക ഘടകങ്ങളുമായി കലർന്ന റോക്ക് സംഗീതം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു ട്രീറ്റ് തന്നെയാണ്,” വിയാൻ പറയുന്നു. “അവർ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് ഇപ്പോഴും ഒരു ട്രീറ്റ് തന്നെയാണ്!”
ഏഴ് ശബ്ദങ്ങള്, ഒരു ഗാനം
തൈക്കൂടം ബ്രിഡ്ജ് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാണുന്നത് അത്ഭുതകരമായി തോന്നാം, അവരുടെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യം മാത്രമല്ല, സംഗീതജ്ഞർ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനാലും. ഏഴ് ഗായകരെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച്, വ്യക്തമായ ചോദ്യം ഇതാണ്: ആർക്കാണ് എന്ത് പാടാൻ കഴിയുക? റിഹേഴ്സലുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ ഉത്തരം ലഭിക്കും. “ഗാനങ്ങൾ ഗായകനെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്,” വിയാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഓരോ ഗായകനും വ്യത്യസ്ത ശബ്ദവും ഘടനയും വ്യക്തിത്വവുമുണ്ട്. എല്ലാവരോടും ഒരു പാട്ടുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനുപകരം, ബാൻഡ് പലപ്പോഴും പാട്ട് പാടുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചുറ്റും വളരാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
“നമ്മൾ കൃഷ്ണനോ മാധവനോ വേണ്ടി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ,അവരുടെ ശൈലിയും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സ്വാധീനവും കാരണം ഗാനം സ്വാഭാവികമായും സങ്കീര്ണമായിത്തീരുന്നു.” ഇതേ തത്വം ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ സോളോകൾക്കും ബാധകമാണ്. ബാൻഡിൽ ഒരു വയലിനിസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം വയലിൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. റോക്ക് ബാൻഡുകൾക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ഗിറ്റാർ സോളോ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ആദ്യം മാനസികാവസ്ഥയെ സേവിക്കുന്നു. "രണ്ടും യോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ," വിയാൻ പറയുന്നു, "രണ്ടും സംഭവിക്കും." അത്തരമൊരു അഭിലാഷമുള്ള സംഘത്തിന് ഇത് ഒരു എളിമയുള്ള സമീപനമാണ്.
നിശ്ചലമാകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഗാനം
ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ബാൻഡിനും അതിന്റെ സ്രഷ്ടാക്കളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി പരിണമിക്കുന്ന ഒരു ഗാനമുണ്ട്. തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആ ഗാനം ഫിഷ് റോക്ക് ആണ്. "നമ്മൾ അത് പ്ലേ ചെയ്യണം," വിയാൻ ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കുന്ന പതിപ്പിന് യഥാർത്ഥ റെക്കോർഡിംഗുമായി ഒരു ചെറിയ സാമ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. "വർഷങ്ങളായി വളരെയധികം ഘടകങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്." അവർ ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നു.
ഇംപ്രൊവൈസേഷൻ ബാൻഡിന്റെ തത്സമയ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി തുടരുന്നു. ചിലപ്പോൾ അത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഉപകരണ ഭാഗമായിട്ടാണ് എത്തുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗായകൻ പെട്ടെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു മെലഡി എടുക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ നഗരം തന്നെ പ്രകടനം മാറ്റുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ് മുംബൈ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, മറാത്തി ഗാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും സെറ്റിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നു. മറ്റ് നഗരങ്ങളിൽ, വ്യത്യസ്തഭാഷകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.
ഇടയ്ക്കിടെ, പരിചിതമായ സിനിമാ ഗാനങ്ങളുടെ ശകലങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്ന് വീണ്ടും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. യഥാർത്ഥ ഗാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ കച്ചേരികളിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വഴക്കം തുടരുന്നു. മലേഷ്യയിലും സിംഗപ്പൂരിലും (മലയാളികളും തമിഴ് പ്രേക്ഷകരും ധാരാളമായി ഒത്തുചേരുന്നിടത്ത്) പ്രകടനങ്ങൾ വരുന്നതോടെ, സെറ്റ്ലിസ്റ്റ് വീണ്ടും അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടും. നഗരത്തിൽ നിന്ന് നഗരത്തിലേക്ക് പൂർത്തിയായ ഒരു പെയിന്റിംഗ് കൊണ്ടുപോകുന്നതുപോലെയല്ല, എല്ലാ വൈകുന്നേരവും പുതിയ ബ്രഷ്സ്ട്രോക്കുകൾ ചേർക്കുന്നതുപോലെയാണ് ഇത്.
റിഥം പ്രധാനമാണ്
സംഗമം താള ഉത്സവം അതിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ താളം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാൽ, റോക്ക്, ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരുപോലെ സുഖകരമായ ഒരു ബാൻഡിന് താളം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്. വിയാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, താളം നിറമാണ്. "ഒരു പാട്ടിന് നിറം നൽകുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണിത്." ബാൻഡിന്റെ നിർവചിക്കുന്ന രചനകളിൽ ഒന്നായ നവരസത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. അതിന്റെ വിപുലീകൃത താളാത്മക സമാപനം പാട്ടിനെ അവസാനിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. "റിഥം എല്ലാ വ്യക്തിയെയും സ്പന്ദനം അനുഭവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു." ഒരു ഗാനം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് മെലഡി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. താളം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ മുന്നോട്ട് വരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
ഏതൊരു വിജയകരമായ ലൈവ് ബാൻഡിനും ഏറ്റവും വലിയ അപകടം പരിചയമായിരിക്കാം. ഒരേ ഗാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്ലേ ചെയ്യുക, അവ പതിവുകളായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. ബാൻഡിനുള്ളിൽ, മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം ഉണർവോടെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിരവധി അംഗങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു. “മിഥുൻ, ഗോവിന്ദ്, അനീഷ് എന്നിവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്,” വിയാൻ പറയുന്നു. അനീഷ് ടി എൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത താളക്രമം അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം. ഗോവിന്ദ് ഒരു സോളോ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ പരിചിതമായ ഒരു വോക്കൽ വാക്യം ഒരേ രീതിയിൽ രണ്ടുതവണ പാടാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. “അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ,” വിയാൻ ചിരിക്കുന്നു, “ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം, 'അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു?' എന്നാണ്”
സംഘടിത പരസ്യത്തേക്കാൾ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത പൂർണത പോലെ തോന്നുന്നില്ല ഇത്. സംഗമം താള ഉത്സവത്തില് അതിന്റെ ആത്മാവ് വീട് പോലെ തന്നെ അനുഭവപ്പെടും.