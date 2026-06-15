ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ 25 വര്ഷം; ഒട്ടേറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ; സിനിമാ യാത്രയുടെ വെള്ളിവെളിച്ചത്തിൽ പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടര്- അഭിമുഖം
25 വര്ഷത്തെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ ഉയർച്ചകളെയും താഴ്ചകളെയും കുറിച്ചും നടന് പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടര് ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 15, 2026 at 3:56 PM IST
ചില അഭിനേതാക്കൾക്ക് ആമുഖങ്ങൾ വേണ്ട. കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മേൽ പ്രതിഭയുടെ മാറ്റു ചേരുമ്പോൾ തിളക്കം പതിന്മടങ്ങാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയിൽ തിളക്കമേറുകയാണ് പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടറിന്. കരിയറിൽ 25 വർഷങ്ങൾ താരം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ ഇ ടി വി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖം വായിക്കാം.
നമ്മൾ മുതൽ മോളിവുഡ് ടൈംസ് വരെ 25 വർഷങ്ങൾ
ബിരുദത്തിനുശേഷം മീഡിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്തത് കൃത്യമായ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടു കൂടി തന്നെയായിരുന്നു, ഭാവി ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്തുതന്നെ. പക്ഷേ എവിടെ എങ്ങനെ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ട്. തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ്, സൂര്യ തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യ ചാനലുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അവസരങ്ങൾക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ തന്റെ ജീവിതവും കരിയറും വിശദീകരിച്ചു തുടങ്ങി.
"ഒരു തുടക്കക്കാരന്റെ ഭാഗ്യം ഒരുപാട് ലഭിച്ച ആളാണ് ഞാൻ. ടെലിവിഷനിൽ അവതാരകനായി അവസരം ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ ചവിട്ടുപടി. പരിപാടി ഹിറ്റായതോടെ ആദ്യ സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ആ ചിത്രമാണ് 'നമ്മൾ'. സിനിമയിൽ എനിക്കൊരു ഗോഡ് ഫാദർ ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തുടക്കക്കാരന് ലഭിച്ച ഭാഗ്യം എങ്ങനെ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ധാരണയില്ലാതെ പോയി. ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിച്ചെങ്കിലും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതോടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സിനിമകളിൽ ലഭിക്കുന്ന വേഷങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഞാൻ ഒതുങ്ങി തുടങ്ങി. എങ്ങനെയാണ് അവസരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി. സിനിമയിൽ വന്നതിനുശേഷം സംവിധായകരുമായും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളുമായും ഒക്കെ നല്ല സൗഹൃദം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞതോടെ അവർ സിനിമകൾ ചെയ്യാതെയായി. പുതിയൊരു തലമുറ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. അതിനിടയിൽ സിനിമ ഫിലിമിൽ നിന്നും പൂർണമായി ഡിജിറ്റൽ ആയി. ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ പോലും വയ്യാത്ത സാഹചര്യം. അതോടെ പൂർണമായി അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യവും ജീവിതത്തിലുണ്ടായി", പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടര് പറഞ്ഞു.
"സിനിമ തന്നെയാണ് എന്റെ ജീവിതം എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സിനിമ തന്നെയാണോ ഇനി എന്റെ ജീവിതം എന്താ സംശയം പതുക്കെ ഉടലെടുക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. പക്ഷേ സിനിമയില്ലാതെ മറ്റൊരു ജോലിയും തനിക്ക് അറിയില്ല എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് അധികം വൈകാതെ തന്നെയുണ്ടായി. പിന്നെ സിനിമകളിലെ അവസരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള കഠിനാധ്വാനമായിരുന്നു. പുതിയ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെയും സിനിമകളെയും പഠിക്കുകയും വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. 'ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു' പോലുള്ള സിനിമകൾ സംഭവിച്ചതോടെ ഇനി സംശയിക്കേണ്ട ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ തന്നെ തുടരാം എന്ന് ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിനിമയിൽ ഭാഗ്യം എന്നെ തുണച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എങ്ങനെ സിനിമയിൽ കൃത്യതയോടെ മുന്നോട്ടുപോകണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അറിവുണ്ടായില്ല. സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പറയുന്നതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വിജയത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ആത്മാർത്ഥ പരിശ്രമങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്", അഭിനേതാവ് പറഞ്ഞു.
ഓപ്പറേഷൻ ജാവയിലെ കൃത്യതയാർന്ന പോലീസ് കഥാപാത്രം
"ഒരു കഥാപാത്രം മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒബ്സര്വേഷന് അപ്പുറത്തേക്ക് സംവിധായകന്റെയും തിരക്കഥാകൃത്തിന്റെയും ഇൻപുട്ടിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. 'ഓപ്പറേഷൻ ജാവ' എന്ന സിനിമ തരുൺമൂർത്തിയുടെ ആദ്യ ചിത്രമാണ്. ആ ചിത്രവുമായിയുള്ള തരുണിന്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. ചിത്രത്തിലുള്ള പോലീസ് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഏതു കഥാപാത്രത്തെ വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തരുൺ എനിക്ക് നൽകിയിരുന്നു. 'ഓപ്പറേഷൻ ജാവ' സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് വളർന്നിട്ടില്ല. കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വലിപ്പം ഒന്നും എനിക്കപ്പോൾ ഇല്ല. പക്ഷേ തരുണ് മുര്ത്തി എനിക്ക് അന്ന് അങ്ങനെയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി. ഞാൻ തരുണിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏതു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം ആയിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബഷീർ എന്ന കഥാപാത്രം. ബഷീർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരണം തരുണിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരക്കഥ വായിച്ചു കേട്ടാൽ തന്നെ ആ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിനേതാവിന് യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടാകേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. ബഷീർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ.. അതായത് ആ കഥാപാത്രത്തിന് ആരോടും ആത്മാർത്ഥതയില്ല. ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസായി കിട്ടിയ ജോലിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വന്തം കഴിവിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. അല്ലാതെ വരുന്ന സഹപ്രവർത്തകരോട് പുച്ഛഭാവം. അത്യാവശ്യം ചൊറിയനാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പറേഷൻസിലും അയാളെ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഇതൊക്കെ തിരക്കഥയിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ലഭിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് കഥാപാത്രത്തെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുത്തും. നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ റഫറൻസുകൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ കഥാപാത്രത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കും. സംവിധായകനത്തരം കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ ഒഴിവാക്കുക. വേണ്ടതെന്ന് വേണ്ടാത്തത് എന്ത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുൺ മൂർത്തിയെ പോലൊരു സംവിധായകന് നന്നായി അറിയാം", അഭിനേതാവ് പറഞ്ഞു.
"ഇനി 'ഓപ്പറേഷൻ ജാവ' കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ ബാലുവിന്റെയും ലുക്മാന്റെയും കഥാപാത്രം എന്നോട് വന്ന് യാത്ര ചോദിക്കുന്നു. ആ ശരി എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ മുഖത്തുനോക്കി ചിരിക്കും. എന്നിട്ട് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ ചിരി പിൻവലിക്കും. ആ കഥാപാത്രങ്ങളോട് ബഷീർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സീനാണ്. ഈ സമാന സ്വഭാവമുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ വ്യക്തിയെ എനിക്കറിയാം. എന്റെ കൂടെ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. പുള്ളിയുടെ വിചാരം പുള്ളി വലിയ നേതാവാണെന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തന്നെക്കാൾ ചെറിയ വ്യക്തികൾ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ ചിരി അങ്ങ് പിൻവലിക്കും. 'ഓപ്പറേഷൻ ജാവ' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പോലീസുകാരെ അല്ല ഞാൻ ഒബ്സര്വ് ചെയ്തത്. എന്റെ സുഹൃത്തായ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ ആയിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള ചൊറിയൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മാനറിസങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറ്റും", പ്രശാന്ത് ഓര്ത്തു.
പുരുഷ പ്രേതത്തിലെ നായക കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച്
"ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരു നടന്റെ സമൂഹത്തിൻ മേലും വ്യക്തികളിൻ മേലുമുള്ള ഒബ്സർവേഷനേക്കാള് സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ ചിന്തകളെയും നിരീക്ഷണ പാടവത്തെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ്. 'പുരുഷപ്രേതം' എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൈലി ടാലൻഡഡ് ആയ കൃഷാന്ത് എന്ന സംവിധായകൻ തന്നെയാണ് പ്ലസ് ഫാക്ടർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിലെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു നടനും മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരക്കഥയിൽ ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല വളരെ നന്നായി ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അദ്ദേഹം നൽകും. തിരക്കഥയിൽ എല്ലാം എഴുതിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചേട്ടാ അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പഞ്ച് വേണം ഇവിടെ ഒരു ഫൺ ഡയലോഗ് വേണം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയും. കൃഷാന്ത് എല്ലാവർക്കും തന്റെ സിനിമയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകും. സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പല സ്വഭാവത്തിലും പല വിഭാഗത്തിലുമുള്ള ആളുകളാണ്. ചിലർ വ്യത്യസ്ത ക്രിയാത്മക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവർ. ചിലരുടെ ചിന്ത അന്ന് ലഭിക്കുന്ന ബാറ്റയെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും. ചിലർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഒരു സിനിമ കൂടി വർക്ക് ചെയ്തുതീർത്താൽ മതി എന്ന് ചിന്താഗതിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും. അവരെയൊക്കെ കൃത്യമായി കോഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സിനിമ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ കൃഷാന്തിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളും കഥാപാത്രങ്ങളും ആകർഷകമാക്കാൻ കാരണം. തരുൺ മൂർത്തി ആണെങ്കിലും പ്രശാന്ത് ആണെങ്കിലും സിനിമയിൽ മനുഷ്യത്വമുള്ളവരുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. ഒരു സിനിമ നന്നാക്കാനുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലഭിച്ചാലും ഇവരൊക്കെ സ്വീകരിക്കും. പലപ്പോഴും ഒരു സിനിമ നന്നാകുമ്പോൾ അതിന്റെയൊക്കെ അഭിനന്ദനം ലഭിക്കുന്നത് നടന്മാർക്ക് മാത്രമാകും. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് സംവിധായകരുടെതുതന്നെയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ പോലീസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംവിധായകരുടെ കൂടി മിടുക്കാണ്. ഞാനൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല. വിവിധ തരത്തിലുള്ള പോലീസ് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എനിക്ക് പരിചയവുമില്ല", നടന് പറഞ്ഞു.
മോളിവുഡ് ടൈംസിലെ അച്ഛൻ കഥാപാത്രം
"ഒരു അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംവിധായകന്റെ സിനിമ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ സംവിധായകനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ 'മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി അസോസിയേറ്റ്' എന്ന ചിത്രം കണ്ട് അഭിനവ് സുന്ദർ നായിക്കിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വളരെ എളുപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ചിത്രത്തിൽ തന്നെ സാധിച്ചു. സമാന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സംവിധായകരുടെ സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് സത്യം അന്തിക്കാട് സാറിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ഇതുവരെ ലഭിച്ചില്ല. അതുപോലെതന്നെ അമൽ നീരത് അൻവർ റഷീദ് തുടങ്ങിയവരുടെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നേ നിമിഷം വരെ അത് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലൊരു സംവിധായകനാണ് ദിലീഷ് പോത്തൻ. ഇവരുടെയൊന്നും സക്സസ് സിനിമകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. അവർ ഒരു അഭിനേതാവിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി വേറൊരു തരത്തിലാണ്. ഇവരുടെയൊക്കെ സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് മികച്ചത് ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്ന ചിന്തയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ", നടന് പറഞ്ഞു.
"മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ തോന്നി ഇതൊരു വ്യത്യസ്ത സിനിമ ആണല്ലോ. അഭിനവ് തൊട്ടടുത്ത ചിത്രത്തിൽ എന്നെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നു. മോളിവുഡ് ടൈംസ് എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥ എന്ന് പൂർണമായി സംവിധായകൻ എന്നോട് വിശദീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഡബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ സിനിമയുടെ കഥാഗതിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലായിരുന്നു. ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില പ്രത്യേക ഡയലോഗുകൾ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സംവിധായകനോട് ചോദിക്കും എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നത് എന്ന്. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറയും ചേട്ടാ ഈ ഒരു മോഡലേഷനിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഒരു കള്ള ചിരിയും ചിരിക്കും. സിനിമ റിലീസ് ആയതിനുശേഷം ആണ് ഈ സിനിമ എന്താണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത്. സ്വന്തം സിനിമയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുള്ള ആളാണ് അഭിനവ്. സംവിധായക പ്രതിഭകളിലെ വ്യത്യസ്തൻ", പ്രശാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.
സ്പാ എന്ന സിനിമയിലെ ക്ലൈമാക്സിൽ താങ്കളുടെ കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകന് നൽകിയ ചിരി
"പണ്ടത്തെ സിനിമകളിലാണ് ഈ ഓവർ ദ ടോപ്പ് തമാശകൾ ഒക്കെ ഉള്ളത്. പുതിയകാലത്തെ റിയലിസ്റ്റിക് കഥപറച്ചിൽ ഒരല്പം ഓവറായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സിനിമയെ തന്നെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കില്ലേ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 'സ്പാ' എന്ന ചിത്രവും മലയാള സിനിമ കണ്ട ഒരു മികച്ച സംവിധായകന്റെ ചിത്രമാണ്. എബ്രിഡ് ഷൈൻ.. എന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് തല്ല് കിട്ടി. മുറിവിൽ അങ്ങനെയൊരു പ്രാകൃതമായ വച്ചുകെട്ട് വേണോ? ഇത് കുറച്ചു ഓവർ അല്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത എബ്രിഡ് ഷൈന്റെ സിനിമയിൽ വേണ്ട. ഓവർ ആണെന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷൈൻ ഒരു കാര്യവും തന്റെ സിനിമയിൽ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല. സിനിമയുടെ മീറ്റർ അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എബ്രിഡ് ഷൈനെ പോലൊരു സംവിധായകൻ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. ആ സീൻ എടുക്കുന്ന ദിവസം മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ സെറ്റിലുള്ള ഒന്നു രണ്ടു പേർ എന്നെ കണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ ഷൈൻ പറഞ്ഞു ബ്രോ കറക്റ്റ് മീറ്റർ ആണ്. ഇതൊരു പക്ഷേ വേറൊരു സംവിധായകന്റെ ചിത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചേനെ അണ്ണാ ഇത്രയും വേണോ? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ വർക്ക് ആകുമോ.
എന്തായാലും എന്റെ കഥാപാത്രം തീയേറ്ററുകളിലും ഇപ്പോൾ ഓടിടിയിലും ചിരി പടർത്തുന്നു. സിനിമ ഒരു സംവിധായകന്റെ കലയാണ്. അയാൾക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയുടെ മീറ്റർ.
കഥാപാത്രത്തെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന രീതി
"കരിയറിൽ ഇതാ ഈ നിമിഷം വരെ മനപ്പൂർവമായി അഭിനയത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനൊക്കെ അഭിനയ ജീവിതം തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുന്നത് വരെ എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും യാതൊരു ധാരണയും ഉണ്ടാകില്ല. തിരക്കഥയൊക്കെ നേരത്തെ കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്നത് ഈ കാലത്താണ്. പണ്ടൊക്കെ ഒരു സിനിമ ലഭിച്ചു കഥാപാത്രം ഇന്നതാണ് എന്നൊരു ബോധ്യവും വച്ചാണ് അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണമായി പഠിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തതൊന്നും ഈ അടുത്ത കാലം വരെയും സിനിമ ലൊക്കേഷനുകളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് 'ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു' എന്ന ചിത്രത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ വേഷം. അതെങ്ങനെ മനോഹരമായ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാലേട്ടൻ പറയുന്നതുപോലെ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയങ്ങ് സംഭവിച്ചു പോയതാണ്. 'ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായപ്പോഴും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയി ചെയ്തു എന്നൊരു ധാരണ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എബ്രിഡ് ഷൈൻ ആണെങ്കിൽ അധികമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ എന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുമില്ല. അതുവരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാണ് 'ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു'വിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാം നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് സംവിധായകൻ പറയുന്നു. നമ്മളാണെങ്കിൽ അഭിനയിച്ച് തകർക്കാനായി അങ്ങോട്ട് ചെന്നതാണ്. സംവിധായകൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല. വളരെയധികം നിരാശയോടെയാണ് ആ സിനിമ അഭിനയിച്ചു തീർത്തത്. സിനിമ സിങ്ക് സൗണ്ട്( തൽസമയം ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി) ആയിരുന്നെങ്കിലും ചില ഭാഗങ്ങൾ ഡബ്ബ് ചെയ്യേണ്ടതായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് ശെടാ ഇത് ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നിയത്. എന്റെ പ്രകടനം കണ്ടിട്ട് ഡബ്സ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ തുള്ളി ചാടി. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ തന്നെയാണോ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. സന്തോഷവും എക്സൈറ്റ്മെന്റും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ. ഒരുപാട് അഭിമുഖങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 'ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു' എന്ന സിനിമ എന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലൊരു വെളിച്ചം വീശൽ ആയിരുന്നു. 'ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു' എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ പരമാവധി ഞാൻ നാച്ചുറലായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. എങ്കിലും ഓരോ പുതിയ സിനിമ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുമ്പോഴും കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംവിധായകനോടും തിരക്കഥാകൃത്തിനോടും മീറ്റർ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കും. എല്ലാ സിനിമയിലും ഈ നാച്ചുറൽ പരിപാടി വർക്ക് ആകില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് 'ആട്' എന്ന സിനിമ എടുക്കാം. അവിടെ നമ്മൾ നാച്ചുറലായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ നമ്മുടെ കഥാപാത്രം താഴെ പോവുക തന്നെ ചെയ്യും", പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടര് ഓര്ത്തു.
ചൊറിയൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും..പോലീസുകാരനും
"ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്നത് അതായത് ഒരേ ശൈലിയിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമകൾക്ക് ഗുണകരമായിരുന്നു. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ആക്ടറെ പിടിച്ചിട്ടാൽ മതിയാകും. പക്ഷേ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിങ്ങിന് ഒട്ടും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരു ആക്ടറിന് ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ കഥാപാത്രം കൊണ്ട് കരിയറിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണം ലഭിക്കണമെന്ന് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒരു പ്രത്യേക കഥാപാത്രം സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതുവരെ അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ അത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ധാരണ പുതിയകാലത്തെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് ഉണ്ട്",നടന് വ്യക്തമാക്കി.
"പക്ഷേ ആക്ഷൻ 'ഹീറോ ബിജു' എന്ന സിനിമ കഴിഞ്ഞ ശേഷം രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അല്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ചൊറിയൻ സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ മറ്റു സിനിമകളിൽ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. 'മധുര രാജ' എന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയക്കാരനും 'ആക്ഷൻ ഹീറോ' എന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയക്കാരനും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. 'മധുര രാജ' എന്ന സിനിമയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ കഥാപാത്രം നല്ലവനും ശുദ്ധനും മണ്ടനുമാണ്. പക്ഷേ 'ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു' എന്ന സിനിമയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഒരല്പം പ്രശ്നക്കാരനാണ്. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമകളിൽ ഒരേ തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ വീണ്ടും ലഭിച്ചാലും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ള പോലീസ് വേഷങ്ങളിൽ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ഒരു ഘടകവും ആണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരേ കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ആ കഥാപാത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും",പ്രശാന്ത് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ജഗതി ശ്രീകുമാർ ചേട്ടനുമായുള്ള അഭിനയം
"ജഗതിച്ചേട്ടനുമായി ഞാന് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമ, 'ടൂവീലർ' എന്നായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ പേര്. പക്ഷേ 'പ്ലേയേഴ്സ്' എന്ന പേരിലാണ് സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ജഗതി ചേട്ടന്റെ മകളുടെ കഥാപാത്രത്തെ പ്രേമിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായി ആണ് ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ വേഷമിട്ടത്. ഒരു അവനേതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജഗതി ശ്രീകുമാറിനെ പോലൊരു അഭിനേതാവുമായി സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുക വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ എന്റെ പ്രായം പരിഗണിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു തുടക്കക്കാരന്റെ ഭാഗ്യം എന്നതിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് എനിക്ക് 'നമ്മൾ' എന്ന സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം വിജിതമ്പി സംവിധാനം ചെയ്ത 'നമ്മൾ തമ്മിൽ' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ്. ആ സിനിമയിലും 'പ്ലെയേഴ്സ്' എന്ന സിനിമയിലും ഞാൻ ജഗതി ശ്രീകുമാറിനോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈന്റും അഡീഷണൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു തുടക്കക്കാരനായതുകൊണ്ടുതന്നെ സീനിയർ അഭിനേതാക്കളുടെ ഒരു മൂല്യം തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. നമുക്ക് ഒരു സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടു കൂടിയാണല്ലോ എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അവസരം കിട്ടിയാൽ നമ്മളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും എന്നൊരു മിഥ്യ ധാരണയും പിൻബലമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ വല്ലാത്ത കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ആരുടെയും സഹായം ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആരെയും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ സിനിമയ്ക്ക് നമ്മളെ ആരെയും ആവശ്യമില്ല. സിനിമയുടെ ഭാഗമായി നിലനിൽക്കുക. നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡായ ഒരു ഫാക്ടറായി നിലകൊള്ളുക എന്നൊക്കെയുള്ള ധാരണ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സീനിയർ താരങ്ങളുടെ മൂല്യം തിരിച്ചറിയുന്നത്. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ജഗതി ചേട്ടന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഡയലോഗുകൾ പറയും. അവരെയൊക്കെ അനുകരിക്കും. ഞാൻ ചെയ്ത പല കഥാപാത്രങ്ങളിലും ജഗതി ചേട്ടന്റെ അംശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലൊക്കെ ഉപരി ഇത്രയും കാലം എങ്ങനെ സിനിമയിൽ അവർ പിടിച്ചുനിന്നു എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ജഗതി ചേട്ടന് അപകടം പറ്റി മാറില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്രയൊക്കെ വലിയ കോമഡി താരങ്ങൾ വന്നാലും അന്നും ഇന്നും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ജഗതി ശ്രീകുമാർ ഒരു മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ആക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് സിനിമയെ വളരെയധികം സീരിയസ് ആയി കണ്ടു തുടങ്ങിയതിനുശേഷമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സിനിമ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനുശേഷം ആണ്", പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടര് ഓര്ത്തു.
ജഗദീഷ് ചേട്ടനുമായുള്ള സൗഹൃദം
"ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള അഭിനേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ജഗദീഷേട്ടൻ. ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉപരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതചര്യകളെ ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുതരത്തിലുള്ള ദുശീലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല. പുകവലിക്കില്ല, മദ്യപിക്കില്ല. കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങും. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എല്ലാ സൗഹൃദ സദസ്സുകളുടെയും ഭാഗമായിരുന്നു. സൗഹൃദ സദസ്സുകളെ ദൃഢപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മദ്യപാനം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു തുള്ളി തൊടില്ല. ദുശീലമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അത്തരം സൗഹൃദ സദസ്സുകളിൽ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരമായി മാറി. പിന്നീട് ഇടവേള സംഭവിച്ചു. ശക്തിയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുമായി വീണ്ടും മലയാളി മനസ്സുകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു. വളരെ നിശബ്ദമായി ജഗദീഷ് ചേട്ടനെപ്പോലുള്ളവരെ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ ജഗദീഷേട്ടനോടൊക്കെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത്തരം അഭിനേതാക്കളുടെ ജീവിതത്തിനും വിജയങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ഫോർമുല ഒന്നുമില്ല. മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അച്ചടക്കം രണ്ട് സിനിമയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം", നടന് പറഞ്ഞു.
കരിയറിലെ വഴക്കും ഇന്സള്ട്ടും
"എന്റെ ഓർമ്മയിൽ സംവിധായകന് വഴക്ക് പറഞ്ഞതായ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഇല്ല. ഇൻസൾട്ട് എന്നൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു തെറ്റിന് നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ ആ വ്യക്തി നമ്മുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ധാരണ എനിക്കുണ്ട്. അല്ലാത്ത തരത്തിൽ വഴക്ക് ലഭിച്ചാൽ അത് എന്റെ തെറ്റ് കൊണ്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബോധവും എനിക്കുണ്ട്. ഒരാൾ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ചെറുതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിന് ഞാൻ നിന്നു കൊടുക്കാറില്ല. ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അതിനെ ചെറുക്കാനും ഞാൻ ശ്രമിക്കും. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറയും. പതുക്കെ പതുക്കെയുള്ള എന്റെ കരിയർ വളർച്ചയ്ക്കും അതൊരു പ്രധാന കാരണമാണെന്ന ബോധ്യമുണ്ട്", അലക്സാണ്ടര് വ്യക്തമാക്കി.
"പക്ഷേ പുതിയകാലത്ത് വാക്കുകളിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എനിക്കിഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ അതിനെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കും. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുക. എനിക്ക് ഇൻസൾട്ടുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇൻസൾട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പുതിയകാലത്ത് അതിനെയൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവായി എടുക്കാനാണ് ഇൻസൾട്ട് കിട്ടിയവരോട് ഉപദേശിക്കാറുള്ളത്", നടന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മറ്റു ജോലിയും സിനിമാ സാക്ഷാത്കാരവും
"പണ്ടൊക്കെ എന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിത്തീരണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി സിനിമാധിഷ്ഠിതമായി തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ പുതിയകാലത്ത് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മറ്റൊരു മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ട് തന്നെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള നവീന മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. പക്ഷേ സിനിമയിൽ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പൂർണമായും സിനിമയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ഒരു തുടക്കം ലഭിക്കാൻ പൂർണമായി സിനിമയെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നമുക്കില്ല. ജീവിതം എന്ന ഘടകത്തെ മുൻനിർത്തി മറ്റൊരു മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് സിനിമ എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാം. പക്ഷേ അതൊരു ആദ്യ ചവിട്ടു പടിക്കുള്ള സഹായം മാത്രമായിരിക്കും. തുടർന്ന് പിടിച്ചുനിൽക്കാനാണ് മുഴുവൻ സമയ ശ്രദ്ധ ആവശ്യം", അഭിനേതാവ് പറഞ്ഞു.
സിനിമാമോഹികൾക്ക് താങ്കൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങള്
"സിനിമാമോഹികൾക്ക് താങ്കൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്ന താങ്കളുടെ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാല് അത്തരത്തിൽ പാഠ്യ വിഷയമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ സിനിമയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും എടുത്തു പറയാവുന്ന രണ്ടു മൂന്നു കഥാപാത്രങ്ങൾ 'ഓപ്പറേഷൻ ജാവ', ;പുരുഷ പ്രേതം', 'ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു' എന്നിവയൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ 'പുരുഷൻ പ്രേതം' എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തെ പരിശോധിച്ചാൽ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിന് ഹീറോയിസം ഉണ്ട് പ്രണയമുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലവിധ ഭാവങ്ങളുണ്ട്. കൃഷാന്ത് എനിക്കു നൽകിയ പുരുഷപ്രേതയും സംഭവവിവരണം നാലര സംഘത്തിലെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഞാനൊരിക്കലും എന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ മറ്റുള്ള അഭിനേതാക്കൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് റഫറൻസ് ആയി സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്. എന്റെ കഥാപാത്രം മറ്റൊരാൾക്ക് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ബ്ലാങ്ക് ആണ്", പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടര് പറഞ്ഞു നിര്ത്തി.