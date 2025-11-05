ETV Bharat / entertainment

ചിരിയും പേടിയുമായി ഒറിജിനൽ വെബ് സീരീസ്; 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി

നവംബർ 14 മുതൽ സീ5 വഴി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ സീരീസ്, ഭയവും ചിരിയും സസ്‌പെൻസും ഒരുപോലെ കോർത്തിണക്കിയ ഒരു ദൃശ്യാനുഭവമായിരിക്കുമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ

Inspection Bungalow Web Series
ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ് (ETV Bharat)
കേരളത്തിലെ വെബ് സീരീസ് ലോകത്ത് പുതിയൊരധ്യായം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഹൊറർ-കോമഡി വെബ് സീരീസ് 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' എത്തുന്നു. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ സീ5 മലയാളം ഒറിജിനൽ സീരീസിൻ്റെ ട്രെയിലർ ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപ് പുറത്തിറക്കി.

നവംബർ 14 മുതൽ സീ5 വഴി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ സീരീസ്, ഭയവും ചിരിയും സസ്‌പെൻസും ഒരുപോലെ കോർത്തിണക്കിയ ഒരു ദൃശ്യാനുഭവമായിരിക്കുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഉറപ്പുനൽകുന്നത്. സൈജു എസ് എസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹൊറർ-കോമഡി വെബ് സീരീസീൽ നായകനായി എത്തുന്നത് ശബരീഷ് വർമയാണ്. വീണ നായർ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ബാനറിൽ, വീണ നായർ നിർമിക്കുന്ന സീരീസിൻ്റെ കഥയും തിരക്കഥയും രചിച്ചിരിക്കുന്നത് സുനീഷ് വരനാടാണ്.

ഒരു പാരനോർമൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലർ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താവുന്ന ചിത്രത്തിൽ ആധിയ പ്രസാദ്, ഷാജു ശ്രീധർ, സെന്തിൽ കൃഷ്ണ രാജാമണി എന്നിവരും വേഷമിടുന്നു. കമ്മട്ടം എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് സീരീസിന് ശേഷം ഭയത്തിൻ്റെയും ഹാസ്യത്തിൻ്റെയും പുതിയ കഥയുമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുകയാണ് സീ5.

ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്. ഭയം മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ച ഒരു പൊലീസുകാരനായ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറിനെ നാട്ടുകാർ 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാറ്റാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു സാധാരണ സ്ഥലമാറ്റം എന്ന നിലയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ,കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭീതിജനകമായ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നു.

'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' വെറും ഭയത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതല്ല, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത്തിരി ചിരിയും ചിന്തയും സസ്‌പെൻസും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ സൈജു പറഞ്ഞു. വിഷ്ണു എന്ന കഥാപാത്രം താൻ ഇതിനുമുമ്പ് ചെയ്തതിൽനിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥാപാത്രമാണെന്നും പ്രേക്ഷകർ ഇരു കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ശബരീഷ് വർമ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹൊറർ-കോമഡി വെബ് സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ശബരീഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കമ്മട്ടത്തിന് ലഭിച്ച മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒടിടി വീഡിയോ സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ സീ5 മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് മികച്ച ഉള്ളടക്കം എത്തിക്കുന്നതിൽ എന്നും മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് സീ5ൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ് സൗത്ത് വിഭാഗത്തിലെ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് (തമിഴ് & മലയാളം) ബിസിനസ്സ് ഹെഡ് ആയ ലോയിഡ് സി സേവ്യർ പറഞ്ഞു.

