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സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാൻ്റസി ത്രില്ലറുമായി നവാഗതൻ മനോജ് ജെയിംസ്; 'ഇൻസൈറ്റ്' ന് തുടക്കം

കോട്ടയം നസീർ, സാജു നവോദയ, മീനാക്ഷി തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുക

Pashanam Shaji Returns in Lead After Break; Insight Pooja Held in Kochi
ഇൻസൈറ്റ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പൂജാ ചടങ്ങില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 12:47 PM IST

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ഹയാത്ര ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ നവാഗതനായ മനോജ് ജെയിംസ് എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമാണ് ഇൻസൈറ്റ്. ചിത്രത്തിൻ്റെ പൂജയും സ്വിച്ച് ഓൺ കർമവും ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം കൊച്ചിയിൽ നടന്നു.

സഹയാത്ര ഫിലിംസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ശിവദാസൻ പണ്ടികശാല ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി സിനിമയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതനായ സാജു നവോദയ എന്ന പാഷാണം ഷാജിക്ക് ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയുടെ കോപ്പി വേദിയിൽ കൈമാറി. കോട്ടയം, എരുമേലി ഭാഗങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ. കോട്ടയം നസീർ, സാജു നവോദയ, മീനാക്ഷി തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുക. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാള സിനിമയിൽ തിളങ്ങിനിന്ന പാഷാണം ഷാജി ഒരു ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ഇൻസൈറ്റ്. സീനിയർ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരുപിടി പുതുമുഖങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ ഭാഗമാകുന്നു.

'ഇൻസൈറ്റ്' ന് തുടക്കം (ETV Bharat)
ചലച്ചിത്ര സംവിധാന സംരംഭവുമായാണ് സാജു നവോദയ ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇടവേള എടുക്കുന്നത്. തൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയ്ക്കുള്ള ജോലികൾ അണിയറയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇൻസൈറ്റ് എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. മലയാള സിനിമയിൽ അടുത്തിടെ കണ്ടു പരിചയം ഇല്ലാത്ത കഥാ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇൻസൈറ്റ്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ആശയം അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എന്നും സംവിധായകൻ മനോജിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യത്യസ്തമാണെന്നും സാജു നവോദയ പറഞ്ഞു. ഇൻസൈറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിന് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ്റെ പിൻബലം ഉണ്ട്. സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാൻ്റസി ത്രില്ലർ ജോണറിൽ ആണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുക. പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ ചിത്രം ആവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ സമാനരീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ധാരാളം മലയാളത്തിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പൂജാ ചടങ്ങിൽ വ്യക്തമാക്കി.
Pashanam Shaji Returns in Lead After Break; Insight Pooja Held in Kochi
ഇൻസൈറ്റ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പൂജാ ചടങ്ങില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
പൂർണമായും പുതുമുഖങ്ങളെ വച്ച് ഒരു ചിത്രമാണ് ഇതെന്ന് സംവിധായകൻ മനോജ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പരീക്ഷണാത്മകമായ ഒരു ആശയം തിയേറ്ററിൽ പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കാൻ സീനിയർ അഭിനേതാക്കളുടെ പിൻബലം അത്യാവശ്യമാണ്. ഏകദേശം ആറു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ഈ സിനിമയുടെ ആശയം തന്നെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായതെന്നും ഏറെ കഠിനാധ്വാനത്തിനു ശേഷമാണ് ചിത്രം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള അവസരം മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ അവസാന വാരം അഭിനേത്രി ഹിമാശങ്കരി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അഭിനയ കളരി നടക്കുന്നു. സിനിമാമോഹം ഉള്ളവർക്ക് അഭിനയ കളരിയിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. അഭിനയ കളരിയിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രാഗല്ഭ്യം തെളിയിക്കുന്നവർക്ക് ഇൻസൈറ്റ് എന്ന സിനിമയിൽ അവസരവും കരുതിവച്ചിരിക്കുന്നതായി അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കി.

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