ETV Bharat / entertainment

ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കടുത്ത മത്സരം! ടോക്‌സിക്കിന്‍റെ റിലീസ് തിയതി മാറ്റാന്‍ ധുരന്ധര്‍ 2 കാരണമായോ?ഇതാണ് യഥാര്‍ഥ കാരണം

രണ്‍വീര്‍ സിങ് നായകനായി തിയേറ്ററില്‍ തീപ്പാറിച്ച ചിത്രമാണ് ധുരന്ധര്‍. ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗമായി ധുരന്ധര്‍:ദി റിവഞ്ച് മാര്‍ച്ച് 19 ന് തിയേറ്റകളിലെത്തും. ഇതേ ദിവസമാണ് ടോക്‌സിക്ക് റിലീസ് തിയതിയും നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.

DHURANDHAR 2 YASH TOXIC MOVIE UPDATE TOXIC MOVIE RELEASE DATE DHURANDHAR 2 RELEASE
Movie (Posters)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 12, 2026 at 11:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഗീതു മോഹന്‍ദാസിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ യഷ് നായകനാകുന്ന ചിത്രം ടോക്‌സിക്: എ ഫെയറി ടെയില്‍ ഫോര്‍ ഗ്രോണ്‍ അപ്‌സിന്‍റെ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചത് ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. മാര്‍ച്ച് 19 നായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.

എന്നാല്‍ പെട്ടെന്ന് ടോക്‌സിക്കിന്‍റെ റിലീസ് മാറ്റിവയ്ക്കാനുള്ള കാരണം രണ്‍വീര്‍ സിങ് നായകനായ ധുരന്ധര്‍ 2 റിലീസും ഇതേ ദിവസം നിശ്ചയിച്ചതായിരിക്കുമോയെന്ന് പലരിലും സംശയം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. അതിന്‍റെ യഥാര്‍ഥ കാരണത്തെ കുറിച്ച് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കെ വി എന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്‍റെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍.

1300 കോടി രൂപയിലധകം വരുമാനം നേടിയ ധുരന്ധറിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗവും ടോക്‌സിക്കും ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കടുത്ത മത്സരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആരാധകരുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. ടോക്‌സിക് റിലീസും ഇതേ ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതിനാല്‍ ധുരന്ധര്‍ 2 വിന്‍റെ റിലീസ് നീട്ടിവയ്ക്കുമോയെന്നായിരുന്നു ആരാധകരുടെ സംശയം.

എന്നാല്‍ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച തിയതിയില്‍ തന്നെ ധുരന്ധര്‍: ദി റിവഞ്ച് പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുമെന്ന് സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ടോക്‌സിക് റിലീസ് തിയതി മാറ്റിയത്. ഇതോടെയാണ് ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ തലപൊക്കിയത്.

ടോക്‌സിന്‍റെ ഇതിനോടകം പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസര്‍ വലിയ തരംഗമാണ് പ്രേക്ഷകരിലുണ്ടാക്കിയത്. ഇത്തവണ യുദ്ധം വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന സംഭാഷണം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പലരും പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇത് ധുരന്ധറിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണെന്നായിരുന്നു പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം. ഇത്തവണ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ പോകുന്നത് ടോക്‌സിക്കും ധുരന്ധറുമായിരിക്കുമെന്നത് ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആവേശമായിരുന്നു.

നാല് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് യാഷ ബിഗ് സ്ക്രീനില്‍ എത്തുന്നതെന്നതും ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷയും നല്‍കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍ ചിത്രം ധുരന്ധറിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗം ആരാധകര്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്.

എന്നാല്‍ റിലീസ് മാറ്റിവയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം മറ്റൊരു ചിത്രത്തിന്‍റെ കാരണമല്ലെന്ന് നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ കെ വി എന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സ് അറിയിച്ചു. ഇത്തരം ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയുകയാണ് കെവി എന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്‍റെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍.

" ഇന്ത്യ മുഴുവന്‍ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ലോകം മുഴുവന്‍ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രമെന്ന നിലയിലാണ് ടോക്‌സിക്കിന്‍റെ റിലീസ് തിയതി മാറ്റിവച്ചത്. ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഏഷ്യയിലുടനീളം ശക്തമായ ഒരു വിപണി ഈ സിനിമ സൃഷ്‌ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ഭാഷകളില്‍ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്‌താല്‍ അത് വലിയ ബിസിനസാണ്", അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

ധുരന്ധർ 2 കാരണമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ടീം പിന്മാറിയതെന്ന വാദവും അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. "ധുരന്ധർ 2 കാരണമല്ല ഞങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോകുന്നത്. യാഷിന്റെ ചിത്രത്തിന് വിദേശത്ത് വലിയൊരു വിപണിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് റിലീസ് തീയതി നീട്ടിവെക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്," അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം റിലീസ് മാറ്റിവയ്ക്കാന്‍ മറ്റുഘടകങ്ങളും ഉണ്ടാകാമെന്ന് സിനിമാ ട്രാക്കര്‍മാര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. ഐപി എല്‍ സീസണ്‍ വരാനിരിക്കുന്നത് കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ്. പല വമ്പന്‍ സിനിമകളും ഐ പി എല്‍ സീസണില്‍ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്ന് വ്യവസായ വിദഗ്‌ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

മറ്റൊരു കാരണം സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ്-പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികളാകാം. വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക ജോലികൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വമ്പന്‍ താരനിര അണിനിരക്കുന്ന ഈ ചിത്രമായതിനാല്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ആരാധകര്‍ക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയുടെ ജോലികള്‍ പൂര്‍ണമായും ചെയ്‌തു തീര്‍ക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയം ആവശ്യമാണെന്നതും ഒരു കാരണാമായി കാണുന്നുണ്ട്.

കന്നഡ, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ പതിപ്പുകളില്‍ ഒരേ സമയമാണ് ചിത്രം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലും ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങും. ഗീതു മോഹന്‍ദാസും യഷും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത്. യഷ് നിര്‍മാതാവ് എന്ന നിലയിലും ഈ ചിത്രത്തില്‍ പങ്കാളിയാണ്.

കിയാര അദ്വാനി, നയന്‍താര, രുക്‌മിണി വസന്ത്, താര സുതാരിയ, ഹുമ ഖുറേഷി, ടൊവിനോ തോമസ്, അക്ഷയ് ഒബ്റോയ് എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. ഈ വര്‍ഷം ജൂണ്‍ നാലിന് ആഗോളതലത്തില്‍ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും യാഷിന്റെ ബാനറായ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

Also Read:ധുരന്ധര്‍ 2 ടിക്കറ്റ് ചൂടപ്പം പോലെ വിറ്റഴിയുന്നു!; റെക്കോര്‍ഡ് സൃഷ്‌ടിച്ച് അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങ്, ടിക്കറ്റ് ഒന്നിന് 3,100 രൂപ വരെ

TAGGED:

DHURANDHAR 2
YASH TOXIC MOVIE UPDATE
TOXIC MOVIE RELEASE DATE
DHURANDHAR 2 RELEASE
TOXIC MOVIE RELEASE POSTPONEMENT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.