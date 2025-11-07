ETV Bharat / entertainment

ചിരിയും ചിന്തയും നിറച്ച് 'ഇന്നസെന്‍റ്'; കിലി പോളിനെ കൊണ്ടുവന്ന സാഹചര്യം വെളിപ്പെടുത്തി സംവിധായകൻ

ചിരിയുമായി പ്രേക്ഷകരെ കയ്യിലെടുത്ത മഴവിൽ മനോരമയിലെ ജനപ്രിയ പരമ്പരയായ 'മറിമായം'-ത്തിന്‍റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് 'ഇന്നസെന്‍റി'ന്‍റെ അമരത്തും.

Innocent Movie Poster
Published : November 7, 2025 at 12:29 PM IST

അക്കി വിനായക്

അൽത്താഫ് സലീം, അനാർക്കലി മരക്കാർ എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി, സതീഷ് തൻവി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമാണ് 'ഇന്നസെന്‍റ്'. ജോമോൻ ജ്യോതിർ ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സർജി വിജയൻ, ഷിഹാബ് കരുനാഗപ്പള്ളി എന്നിവർ തൂലിക ചലിപ്പിച്ച ചിത്രത്തിന്‍റെ ആശയം സംവിധായകനിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പ്രശസ്ത കോമഡി താരമായ റിയാസ് നർമകലയാണ്.

ചിരിയുമായി പ്രേക്ഷകരെ കയ്യിലെടുത്ത മഴവിൽ മനോരമയിലെ ജനപ്രിയ പരമ്പരയായ 'മറിമായം'-ത്തിന്‍റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് 'ഇന്നസെന്‍റി'ന്‍റെ അമരത്തും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചിത്രത്തിൽ മികവുറ്റ തമാശകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലർ, ഈ ചലച്ചിത്രം പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുമെന്ന സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

SATHEESH THANVI

ചിത്രം ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സംവിധായകൻ സതീഷ് തൻവി ദുബായിൽ നിന്ന് ഇ.ടി.വി. ഭാരതിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ:

സിനിമയിലേക്കുള്ള പ്രയാണമെന്ന സ്വപ്നയാത്ര

വർഷങ്ങളോളം മലയാള ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സിനിമയായിരുന്നു എന്‍റെ മനസിൽ. "സിനിമ ലക്ഷ്യം വച്ചിറങ്ങുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാനും നേരിട്ടത്. പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് തന്നെ സഞ്ചരിച്ചു. എങ്ങനെയെങ്കിലും സിനിമ എത്തിപ്പിടിക്കണമെന്ന ഒരു 'ഫയർ' ആയിരുന്നു ഉള്ളുനിറയെ."

അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് 'മറിമായം' എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളായ ഷിഹാബ് പങ്കുവെച്ച ഒരു ആശയം റിയാസ് നർമകല തന്നോട് പറയുന്നത്. "നല്ലൊരു സിനിമയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ആ കഥയിൽ ഞാൻ കാണുന്നു എന്നാണ് റിയാസ് ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത്." പിന്നീട് തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളായ ഷിഹാബിനെയും സർജിയെയും കണ്ടു കഥ കേട്ടു. "കഥ കേട്ട മാത്രയിൽ തന്നെ എനിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമായി. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഥ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ തിരക്കഥ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി. അതാണ് 'ഇന്നസെന്‍റ്' എന്ന സിനിമയായി ഇന്ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്," സംവിധായകൻ പറയുന്നു.

Innocent Movie Poster

ഇത് വിനോദ് എന്ന യുവാവിന്‍റെ കഥ

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഓഫീസറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന വിനോദ് എന്ന യുവാവിന്‍റെ കഥയാണ് 'ഇന്നസെന്‍റ്' പറയുന്നത്. വിനോദിന്‍റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രധാന ആശയം. കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഫാമിലി സറ്റയർ ആയാണ് ചിത്രം അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്നസെന്‍റ് സിനിമയില്‍ നിന്ന്

കഥയുടെ ആശയം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നടനും സംവിധായകനുമായ അൽത്താഫ് സലീം ചിത്രവുമായി സഹകരിക്കാമെന്ന് വാക്ക് നൽകി. 'മറിമായം' ടീം പിന്നിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കഥയിലും തമാശ രംഗങ്ങളിലും അതിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ആശയങ്ങളും സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്.

സൗഹൃദത്തിന്‍റെ ലൊക്കേഷൻ

"ഞാൻ ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിനിമയിലെ താരങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു ഫാമിലി റീ യൂണിയൻ പോലെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ലൊക്കേഷൻ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് സതീഷ് തൻവി പറയുന്നു. അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, നോബി മാർക്കോസ്, മിഥുൻ രമേശ്, അനാർക്കലി തുടങ്ങി ഒട്ടുമിക്ക കലാകാരന്മാരുമായും അദ്ദേഹം ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

Innocent Movie Set

നായികനായ അൽത്താഫ് സലീമിൽ നിന്നും ചിത്രീകരണ സമയത്ത് വലിയ സംഭാവന ലഭിച്ചു. "അദ്ദേഹം ഒരു സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനും കൂടിയായതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും സീനിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നിർദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തു. ചില ഡയലോഗുകൾ ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്തായിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കുക. അതൊക്കെ ഒരു മാറ്റവും കൂടാതെ ഞങ്ങൾ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്."

ഹിറ്റ് സിനിമ റെഫറൻസുകളും വിവാദങ്ങളും

മലയാളത്തിലെ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ റെഫറൻസുകൾ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രസിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്.

Innocent Movie Poster

ലാലേട്ടന്റെ പ്രശസ്തമായ 'ഞാനിപ്പോൾ യൂണിഫോമിലാണ് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ...' എന്ന ഡയലോഗ് ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിലെ രംഗവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് 'ഞാനിപ്പോൾ എന്‍റെ ടാഗ് ഇട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്‍റെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റു നിന്നേനെ..' എന്ന് അൽത്താഫിന്‍റെ കഥാപാത്രം പറയുന്ന രീതിയിൽ റീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ അരുൺകുമാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തമാശ രംഗവും സിനിമയിലുണ്ട്. മാധ്യമസ്ഥാപനത്തിന്‍റെ ഡി.എസ്.എൻ.ജി. വാനിലേക്ക് എത്തിനോക്കി കൊണ്ട് അസീസ് നെടുമങ്ങാട് "മറ്റേ മൊട്ട ഇതിനകത്ത് ഇല്ലേ" എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് കടന്നുവന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും, അരുൺകുമാർ ഈ തമാശകൾ ആസ്വദിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും സംവിധായകൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കിലി പോൾ: ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സർപ്രൈസ്

പ്രശസ്ത ടാൻസാനിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർ കിലി പോളിനെ ചിത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും സതീഷ് വിശദീകരിച്ചു. രഹസ്യമായി കൊണ്ടുവരാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണെന്ന് മനസിലാക്കി.

Kili Paul

"അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ സംഘര്‍ഷം ആരംഭിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് മറ്റൊരു രാജ്യക്കാരന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിസ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടും. കിലി പോളിന്‍റെ കാര്യത്തിലും അതുതന്നെ സംഭവിച്ചു." ഒടുവിൽ ടാൻസാനിയൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറുടെ പ്രത്യേക ഇടപെടലുകളോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചത്.

SATHEESH THANVI

കിലി പോളുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിത്തന്നത് നടനും അവതാരകനുമായ മിഥുൻ രമേശ് ആയിരുന്നു. ദുബായിലെ ഹിറ്റ് എഫ്.എം-ൽ മിഥുൻ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കിലി പോൾ അതിഥിയായി എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. കിലി പോളിന്‍റെ സാന്നിധ്യം പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിക്കൂടി ആയിരുന്നെന്ന് സംവിധായകൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ചലച്ചിത്രത്തിന്‍റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും, അത് പ്രേക്ഷകർ തിയേറ്ററിൽ കണ്ട് മനസിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

സംഗീതത്തിന് പ്രാധാന്യം, എട്ട് ഗാനങ്ങൾ

'പച്ചപരിഷ്കാരി' എന്ന ഒറ്റ ഗാനത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംഗീതസംവിധായകൻ ജെ. സ്റ്റെല്ലർ ആണ് സിനിമയ്ക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയത്. സിനിമയിൽ ഉടനീളം എട്ട് ഗാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് (ഒരെണ്ണം പ്രൊമോഷണൽ ട്രാക്ക്). "ഏഴ് പാട്ടുകൾ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സിനിമയുടെ കഥാഗതിയെ കൂടുതൽ എലിവേറ്റ് ചെയ്യാനും രസമുള്ളതാക്കാനും വേണ്ടിയാണ്. കഥാവഴിയുമായി വളരെയധികം ഇഴുകിച്ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ സിനിമയിലെ പാട്ടുകളെന്നും സതീഷ് തൻവി വ്യക്തമാക്കി.

'അൽത്താഫ്-ജോമോൻ' കോമ്പോ ശ്രദ്ധേയം

അൽത്താഫ് സലീം-അനാർക്കലി മരയ്ക്കാർ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നത് 'മന്ദാകിനി'-യുടെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയത്തിന് ചിത്രം റിലീസ് ആകുന്നവരെയുള്ള ആയുസേ ഉണ്ടാകൂ.

"വീണ്ടുമൊരു മന്ദാകിനി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമമല്ല. ജോമോൻ ജ്യോതിർ ആണ് ഈ സിനിമയിലെ മറ്റൊരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം. ജോമോന്‍റെയും അൽത്താഫിന്‍റെയും കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയെ വാസ്തവത്തിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നത്." "ഈ ചലച്ചിത്രം കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ മോഹൻലാൽ-ശ്രീനിവാസൻ, ദിലീപ്-ഹരിശ്രീ അശോകൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ അൽത്താഫ് സലീം-ജോമോൻ ജ്യോതിർ കൂട്ടുകെട്ടിനെ പ്രശംസിക്കും."

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ചുവടുറപ്പിച്ച താരമാണ് ജോമോൻ ജ്യോതിർ. "ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ടൈമിംഗ് ഉള്ള നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ജോമോൻ. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കോമഡിയിലുള്ള ടൈമിംഗ് അസാമാന്യമാണ്. വെറുമൊരു കോമഡിയായി അദ്ദേഹത്തെ എഴുതിത്തള്ളേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒരു തികഞ്ഞ ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രകടനവും ഇന്നസെന്‍റ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ ജോമോൻ കാഴ്ച വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സതീഷ്.

ഇന്നസെന്‍റ് സിനിമയില്‍ നിന്ന്

"തമാശ സിനിമകൾ എഴുതുന്നത് പുതിയകാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ റിസ്കുള്ള പരിപാടിയാണെന്നും സംവിധായകൻ. "തമാശയെ തമാശയായി കാണാൻ പ്രേക്ഷകർ മറന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു കഥാപാത്രം പറയുന്ന ഡയലോഗിന് പിന്നിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്ട്നസിനെ കുറിച്ച് തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനും നൂറ് തവണ ചിന്തിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്."

എങ്കിലും, 'ഇന്നസെന്‍റ്' എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ജെനുവിനായി പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. "തമാശ രംഗങ്ങളിൽ അഭിനേതാക്കളുടെ ഇമ്പ്രവൈസേഷൻ അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എഴുതിപ്പൂർത്തിയാക്കിയ തിരക്കഥയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് ഒരു കാര്യവും പോകാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സതീഷ് പറഞ്ഞു.

