ETV Bharat / entertainment

ഒടുവില്‍ അനുമോളുടെ വിജയം അംഗീകരിച്ച് തൊപ്പി; പാതിരാത്രി വിളിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞെന്ന അഖില്‍ മാരാരുടെ ചാറ്റ് പുറത്തുവിട്ട് ഇന്‍ഫ്ലുവന്‍സര്‍

അഖില്‍ മാരാരോട് തൊപ്പി മാപ്പു പറഞ്ഞോ? തന്നെ പാതിരാത്രി വിളിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞുവെന്ന് അഖില്‍ മാരാര്‍ പല അഭിമുഖങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞതായി തൊപ്പി. ഇതിന് പിന്നാലെ സത്യാവസ്ഥ വ്യക്‌തമാക്കി തൊപ്പിയും രംഗത്ത്.

THOPPI AKHIL MARAR AKHIL MARAR THOPPI APPOLOGY തൊപ്പി
Akhil Marar and Thoppi (Video screenshot)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 13, 2025 at 5:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ബിഗ് ബോസ് സീസണ്‍ 5 വിജയി അഖില്‍ മാരാരും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇന്‍ഫ്ലുവന്‍സര്‍ തൊപ്പിയുമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ ചര്‍ച്ച. ബിഗ് ബോസ് സീസണ്‍ 7ലെ ഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും തര്‍ക്കത്തിന് കാരണം. അനുമോളെ പിന്തുണച്ച് അഖില്‍ മാരാര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചതോടെയാണ് തൊപ്പിയുമായുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായത്.

ബിഗ് ബോസ് സീസണ്‍ 6ലെ വിജയിയായ ജിന്‍റോയുടെ പിആര്‍ ആയിരുന്നു അനുമോളുടെയും പിആര്‍ വിനു. തൊപ്പി കാശ് വാങ്ങി ജിന്‍റോയെ ജയിപ്പിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് തൊപ്പി-അഖില്‍ മാരാര്‍ പ്രശ്‌നം ഉടലെടുക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം താന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അഖില്‍ മാരാരും ഉറപ്പ് പറയുന്നു.

ഇതിന് പിന്നാലെ ഫേസ്‌ബുക്ക് ലൈവിലെത്തി തൊപ്പി അഖില്‍ മാരാരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ഇരുവരും തമ്മില്‍ കൊമ്പ് കോര്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇപ്പോഴിതാ തൊപ്പി പാതിരാത്രി വിളിച്ച് മാപ്പു പറഞ്ഞുവെന്ന് അഖില്‍ മാരാര്‍ പല ഇന്‍റര്‍വ്യൂകളില്‍ പറഞ്ഞതായും താന്‍ അങ്ങനെ ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തൊപ്പിയും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

"അഖില്‍ മാരാര്‍ പ്രശ്‌നമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അഖില്‍ മാരാര്‍ ഇന്‍റര്‍വ്യൂകളില്‍ കയറിയിറങ്ങി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനത്തെ ഒരു ഇന്‍റര്‍വ്യൂയില്‍ പറഞ്ഞു, തൊപ്പി പാതിരാത്രി എന്നെ വിളിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞുവെന്ന്. മാപ്പ് പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല മുത്തേ, കാര്യം ഞാന്‍ പറയാം. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, അഖില്‍ മാരാരിനോട് എനിക്കൊരു ദേഷ്യവും ഇല്ല. എന്‍റെ ഫുള്‍ ചാറ്റ് ഞാന്‍ കാണിച്ച് തരാം.

ഒരാളുമായിട്ടുള്ള പേഴ്‌സണല്‍ ചാറ്റ് കാണിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാന്‍ കേട്ടോ. പണ്ടേ ഞാന്‍ നിര്‍ത്തിയ പരിപാടിയാണ്. പക്ഷേ അഖില്‍ മാരാര്‍ ഇന്‍റര്‍വ്യൂകളില്‍ കയറിയിറങ്ങി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഞാന്‍, ഒരു മാന്‍ ടു മാന്‍ റെസ്‌പെക്‌ട് ഞാന്‍ അവിടെ കൊടുത്തു. അന്ന് അനീഷ് തോറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം ഞാന്‍ മൊത്തം ഡൗണ്‍ ആയി. ഞാന്‍ എന്‍റെ തോല്‍വി സമ്മതിച്ചു. ആണുങ്ങള്‍ അങ്ങനെയാണ്, തോറ്റുകഴിഞ്ഞാല്‍ തോല്‍വി സമ്മതിക്കണം.

ഞാന്‍ തോറ്റു, അഖില്‍ മാരാര്‍ ജയിച്ചു, അനീഷ് തോറ്റു, അനുമോള്‍ ജയിച്ചു എന്ന ആ ഒരു റിസള്‍ട്ട് വന്നതോട് കൂടി അഖില്‍ മാരാരുമായുള്ള ഫൈറ്റ് അവിടെ തീര്‍ന്നു. അപ്പോള്‍ രാത്രി ഞാന്‍ മെസേജ് അയച്ചു. അഖില്‍ മാരാരും എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മെസേജ് അയച്ചു" -തൊപ്പി പറഞ്ഞു.

വിനുവിന്‍റെ മാര്‍ക്കറ്റിംഗിന്‍റെ നമ്പര്‍ ചോദിച്ചത് ഉള്‍പ്പെടെ അഖില്‍ മാരാരുമായുള്ള ചാറ്റ് തൊപ്പി കാണിക്കുന്നു. "കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ജിന്‍റോയ്‌ക്ക് വോട്ട് ചോദിച്ചതെന്ന് ഞാന്‍ വീഡിയോയില്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തൊപ്പി, വ്യക്‌തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്‌ടമാണ്. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും വിഷയങ്ങളും മാത്രം ഒതുങ്ങി നില്‍ക്കട്ടെ..ഗുഡ് നൈറ്റ്." -ഇപ്രകാരമാണ് അഖില്‍ മാരാര്‍ മെസേജ് അയച്ചത്.

അന്ന് രാത്രി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടാ, പോടാ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നല്ലോ..ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഞാന്‍ ദേഷ്യത്തിന്‍റെ പുറത്ത് പെട്ടന്ന് എടാ എന്ന് വിളിച്ചല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഫോര്‍മലായിട്ട് ഞാനൊരു സോറി പറഞ്ഞു. മോശമായി പെരുമാറിയതിന് മാപ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിന് പുള്ളി മറുപടി അയച്ചത്, "എല്ലാം അനിയനും ചേട്ടനുമായുള്ള ഒരു സ്‌നേഹമായ വഴക്ക്." ഇങ്ങനെ വര്‍ത്തമാനം അതവിടെ നിര്‍ത്തി. അത് അവിടെ തീര്‍ന്നു. ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്.

അതിന് ഞാന്‍ കരഞ്ഞ് കാലുപിടിച്ച്, രാത്രി അനീഷ് തോറ്റപ്പോഴേക്കും ഞാന്‍ ഫുള്‍ കരഞ്ഞ് കാലുപിടിച്ച് മാപ്പു പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല. അതൊരു മാന്‍ ടു മാന്‍ റെസ്‌പെക്‌ടാണ്. പണ്ടത്തെ ഞാന്‍ ആണെങ്കില്‍ അതൊന്നും കാണിക്കൂല. പക്ഷേ ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ആരുമായിട്ടും ഒരു ലോംഗ് ടേം ഒരു ഗ്രഡ്‌ജ് വെച്ച് നടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല.

പിന്നെ വലിയ ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാല്‍, സാധരണയായി ഞാനുമായി ഫൈറ്റ് പിടിക്കുന്നവര്‍ നേരെ എടുത്ത് എന്‍റെ പേര്‍സണല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ഇടും. നിന്നെ വീട്ടില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കിയതല്ലേടാ. നിന്നെ സ്വന്തം വീട്ടുകാര്‍ക്ക് വേണ്ടല്ലോടാ. എന്തായാലും അങ്ങനെയൊന്നും അഖില്‍ മാരാര്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. അപ്പോള്‍ അത് അങ്ങനെ തീര്‍ന്നു.

ഞാന്‍ പറഞ്ഞല്ലോ എന്‍റെ തോല്‍വി ഞാന്‍ സമ്മതിക്കുന്നുവെന്ന്. നമ്മുക്ക് അടുത്ത കൊല്ലം നോക്കാം. ഫൈനല്‍ ആകുന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസം മുന്‍പ് തന്നെ ഒരാളെ ജയിപ്പിക്കാനായി അതിന് ഇറങ്ങണം. അതിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കണം. ഇത്തവണ ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയി.

വൈകിപ്പോയത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ നമ്മുടെ ഓഡിയന്‍സ് ബിഗ് ബോസ് കാണുന്നത് ഒരു 10% മാത്രമെ ഉള്ളു. ഈ അനുമോള്‍ ജയിച്ചത് എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിപ്പോയി. കാരണം, അത്രയും ഈ കുടുംബ പ്രേക്ഷകര്‍ ഈ കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാന്‍ അറിയുന്നത്. കാരണം, പണ്ട് മുതലുള്ള ഓളുടെ സ്‌റ്റാര്‍ മാജിക് ഓഡിയന്‍സ്, ടിവി സീരിയല്‍ ഓഡിയന്‍സ്..ഈ ടെലിവിഷന്‍ ഓഡിയന്‍സ് വേറെ തന്നെയാണ്. അത് ഭയങ്കര ഒരു റിയലൈസേഷന്‍ ആയിരുന്നു.

നമ്മളുടെ ഈ ജെന്‍ സി ഓഡിയന്‍സ് ഒന്നുമല്ല. ഇതെല്ലാം വളരെ കുറവാണ്. ടെലിവിഷന്‍ ഓഡിയന്‍സ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു നമ്പറാണ്. അവിടെ ഒന്നും നമ്മുക്കൊന്നും ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി" -തൊപ്പി പറഞ്ഞു.

Also Read: "തലച്ചോർ നശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യരെ, പിആര്‍ അല്ല ആ വിഡ്ഢികളാണ് അനുവിന് ഒരു കോടിയില്‍ അധികമുള്ള നേട്ടം സമ്മാനിച്ചതിന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥ അവകാശികൾ"; ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ച് അഖില്‍ മാരാര്‍

TAGGED:

THOPPI
AKHIL MARAR
AKHIL MARAR THOPPI APPOLOGY
തൊപ്പി
THOPPI AKHIL MARAR APPOLOGY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.