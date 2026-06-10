മധുബാലയ്ക്കൊപ്പം 'ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ', 70-ാം വയസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്; വിശേഷങ്ങളുമായി ഇന്ദ്രന്സ്
ഷൂട്ടിങ് ഇടവേളയിലെ കുറച്ച് സമയത്തില് കൂടുതല് വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ഇന്ദ്രന്സ്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 10, 2026 at 6:49 PM IST
അക്കി വിനായക്
അടിമുടി മാറുന്ന മലയാള സിനിമയ്ക്കൊപ്പം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന പരകായപ്രവേശങ്ങളിലൂടെ തെന്നിന്ത്യ ഒട്ടാകെ വിസ്മയം തീർക്കുകയാണ് നടൻ ഇന്ദ്രൻസ്. അലക്കിത്തേച്ച വസ്ത്രങ്ങൾക്കപ്പുറം മനുഷ്യൻ്റെ പച്ചയായ ജീവിതഗന്ധിയായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് ഭാവപ്പകർച്ചയേകാൻ തനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
നീന്തൽ അറിയില്ല എന്ന് ഭയന്ന് പത്താൾ താഴ്ചയുള്ള വട്ടക്കായലിൽ ചാടാൻ മടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ... ഹാർമോണിയ പെട്ടിയിൽ വിരൽ മീട്ടി 'കണ്ണുംനട്ട് കാത്തിരുന്നിട്ടും' എന്ന വിഷാദം തുളുമ്പുന്ന വരികൾ നെഞ്ചുപൊട്ടി പാടി അഭിനയിച്ചിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ... ചിലപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻസ് മലയാള സിനിമയിലെ മുൻനിര വസ്ത്രാലങ്കാരകരിൽ ഒരാൾ മാത്രമായി മാറിപ്പോകുമായിരുന്നോ? ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിലുള്ള വിനയം നിറഞ്ഞ ചിരി മാത്രമായിരിക്കും.
താൻ അഭിനയിക്കുന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ഇടവേളയിൽ "കുറച്ചു സമയമേ ഉള്ളൂ, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയണം..." എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് ഇന്ദ്രന്സ് സംസാരിക്കുന്നു
പുതിയ കാലത്ത് പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണല്ലോ താങ്കളെ തേടിയെത്തുന്നത്?
അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ... നല്ല കുറെ സിനിമകൾ ലഭിക്കുന്നു. കിട്ടുന്ന സിനിമകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും പറഞ്ഞു തരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടേതായ ശൈലിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതൊക്കെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം.
അറിയാമല്ലോ, കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയരംഗത്ത് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. അതിനുമുൻപ് വസ്ത്രാലങ്കാര മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നല്ല കുറെ ഗൗരവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വഴിത്തിരിവായത് കഥാവശേഷൻ എന്ന സിനിമയാണ്. ദിലീപിനൊപ്പം ചെയ്ത ചിത്രം. അതിലെ കള്ളൻ്റെ വേഷം ഞാൻ അതുവരെ ചെയ്തുവന്നിരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.
ആ സിനിമയിൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രം പാടുന്ന 'കണ്ണുംനട്ട് കാത്തിരുന്നിട്ടും' എന്ന ഗാനം ഇപ്പോഴും ആളുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആ സിനിമയിലെ കള്ളൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് ലെജന്ഡറി സംവിധായകൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ സാർ എന്നെ പരിഗണിച്ചത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം അതുവരെ ഞാൻ അധികം ക്യാരക്ടർ റോളുകൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആ സിനിമ നിർമിച്ചതും ദിലീപ് തന്നെയായിരുന്നു. കഥാവശേഷന് ശേഷമാണ് കുറച്ച് സീരിയസ് കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ എന്നെ തേടിവരാൻ ആരംഭിച്ചത്.
മധുബാലയ്ക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന 'ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ' എന്ന ചിത്രം റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണല്ലോ? ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞാലോ?
രസമുള്ള ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും അത്. വാരണാസിയിലാണ് ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസത്തെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണിത്. ആകെ രണ്ട് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിലൊന്ന് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന് മധുബാല മാം. സിനിമയുടെ പേരും ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയിലെ പാട്ടുമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇതൊരു പ്രണയ ചിത്രമാണെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്.
രണ്ട് അപരിചിതർ കണ്ടുമുട്ടുന്നു, തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന അവരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ സൗഹൃദം—അതിലപ്പുറം ഒന്നും ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ലളിതമായ ഒരു കവിത പോലെയുള്ള ചിത്രമാണത്.
മധുബാലയോടൊപ്പമുള്ള അഭിനയാനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു? വാരണാസിയിലെ ഷൂട്ടിങ്ങും?
മധുബാല മാം, അവരുമായി ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷനുകളാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. മധുബാല എന്ന അഭിനേത്രിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രേക്ഷകരോട് വിശദീകരിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അവർക്ക് സിനിമയോടുള്ള ആത്മാർഥത ശരിക്കും മാതൃകാപരമാണ്. അവരുടെ സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവുമെല്ലാം വളരെ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു.
ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാരണാസിയിലാണ്. നമ്മളെ വല്ലാത്ത ഒരു മാനസിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന സ്ഥലമാണത്. വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായാണ് വാരണാസി ലൊക്കേഷനായ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. അഭിനയിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ വാരണാസിയിൽ പോകുന്നതും ഇപ്പോഴാണ്.
അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഫാലിമി' എന്ന സിനിമ ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എനിക്ക് മുമ്പ് ജഗദീഷ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ ഒരുപാട് ദിവസം ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. ജഗദീഷേട്ടനും ഞാനും സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് വാരണാസിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ വാരണാസി എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ 'ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ' എന്ന സിനിമയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ മനസ്സിലേക്ക് വാരണാസിയും വരും. രണ്ടും കൂടെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ ഇടകലർന്നു പോയത് പോലെയാണ്. മനുഷ്യർ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വാരണാസിയിലേക്ക് വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഒരാൾക്ക് അവനവനിലേക്ക് തന്നെ സ്വയം നോക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് വാരണാസി സന്ദർശനം. ജീവിതം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ അവിടെച്ചെന്നാൽ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയും.
ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലും താരമാണല്ലോ?
അതേ. അതിൽ കറുപ്പ് എന്ന സിനിമയ്ക്കും അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യ സാറിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തമിഴ് സിനിമയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേർ വിളിച്ച് സന്തോഷവും സ്നേഹവും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തമിഴിൽ നിന്ന് സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. റോഡിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ കണ്ടാൽ ചിരിക്കുകയും കൈവീശി കാണിക്കുകയും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തമിഴ് ജനതയുടെ കൂടി സ്നേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സാധിച്ചു.
സൂര്യയോടൊപ്പമുള്ള അനുഭവം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു?
ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിലും വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിലും എൻ്റെ മനസ്സ് നിറച്ചു വച്ചിരുന്ന ആളാണ് സൂര്യ സാർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തു കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് കറുപ്പ് എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ വച്ചായിരുന്നു. സൂര്യ സാറിനെ കാണുന്ന നിമിഷം വരെ ഞാൻ ഭയന്നാണ് നിന്നിരുന്നത്. ഒരുമിച്ചുള്ള സീനുകളിലൊക്കെ എങ്ങനെ അഭിനയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു.
ഇത്രയും സീനിയർ ആയ മലയാള സിനിമയിലെ മുൻനിര താരമായ താങ്കൾക്ക് ഭയം?
(ചിരിക്കുന്നു..) അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ സത്യമാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ സൂര്യ സാർ എൻ്റെ അടുത്തുവന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു. എന്തു ലളിതമായ സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ. പരിചയപ്പെട്ട നിമിഷം തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സമ്മർദങ്ങളെ ഒരു ബലൂണിലെ കാറ്റഴിച്ചു വിടുന്നത് പോലെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടു.
വാസ്തവത്തിൽ കറുപ്പ് എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതല്ല. ഒരുപാട് മലയാള സിനിമകൾ ചെയ്തുതീർക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഈ അവസരം വന്നപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷേ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിരന്തരം വിളിക്കുമായിരുന്നു. നല്ലൊരു കഥാപാത്രമാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. പിന്നീട് എപ്പോഴോ ലഭിച്ച അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന് കരുതി കുറെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റുകൾ ചെയ്താണ് കറുപ്പ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് തമിഴ് സിനിമകളിൽ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു മലയാള സിനിമ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വയ്യാത്തതു കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ പിടികൊടുക്കാതെ നിന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് മലയാള സിനിമകൾക്ക് തന്നെയാണ്. അത് മറ്റുള്ള സിനിമകളോട് ഇഷ്ടക്കുറവുള്ളതുകൊണ്ടല്ല. മലയാളം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മേഖലയാണ്, വഴങ്ങുന്ന ഭാഷയാണ്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവരുടെ ഭാഷയെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് ഭാഷയറിയാതെ സംസാരിച്ച് അവരുടെ ഭാഷയെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് അന്യഭാഷാ സിനിമകളെ ഞാൻ ബഹുമാനപൂർവമാണ് ഒഴിവാക്കാറുള്ളത്.
സ്ഫടികം എന്ന സിനിമയിൽ ഓടുന്ന ബോട്ടിൽ നിന്ന്, ആഴമുള്ള നടുക്കായലിലേക്ക് നീന്തൽ അറിയാത്ത താങ്കൾ അന്ന് ചാടാൻ മടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന നടൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ?
താങ്കൾ ചോദിച്ചത് വളരെ ശരിയാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ വലിയ റിസ്കുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ തയാറാകുമല്ലോ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവനെക്കുറിച്ച് പോലും ചിന്തിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അന്ന് കായലിലേക്ക് എടുത്തുചാടിയത് അഭിനയത്തോടുള്ള ആഗ്രഹവും ആവേശവും കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ, അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തോൽവികൾ ഉണ്ടായില്ല. ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളെ ആരും മോശം പറഞ്ഞതുമില്ല. എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ കഠിനാധ്വാനവും ദൈവത്തിൻ്റെ കടാക്ഷവും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒന്നും എൻ്റെ മിടുക്ക് മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല.
എന്നാലും ഓടുന്ന ബോട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ പത്തിരുപത് ആൾത്താഴ്ചയുള്ള നടു കായലിലേക്ക് എടുത്തുചാടിയത്?
സ്ഫടികം നമ്മൾ ഒരു അഭിനേതാവ് എന്ന രീതിയിൽ കയറിവരുന്ന ആദ്യ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. ഭദ്രൻ സാറിൻ്റെ സംവിധാനം, മോഹൻലാൽ ചിത്രം. കിട്ടുന്ന റോൾ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു മനസ്സിൽ. സംവിധായകൻ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞശേഷം ബോട്ടിൽ നിന്ന് കായലിലേക്ക് എടുത്തുചാടാൻ നിർദേശം നൽകി. ചാടിയാൽ ഉടൻതന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആളുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പും തന്നു.
പക്ഷേ, എന്നാലും ഓടുന്ന ബോട്ടിൽ നിന്ന് കായലിൻ്റെ നടുക്ക് നീന്തൽ അറിയാതെ എടുത്തുചാടാൻ വലിയൊരു ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. ചാടിയാൽ ഉടൻതന്നെ പിടിക്കാൻ ആള് റെഡിയായി നിന്നിരുന്നെങ്കിലും ബോട്ട് വളരെ വേഗത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ എടുത്തുചാടിയാലും മറ്റുള്ളവർ നീന്തി എൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും. അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു. അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഷൂട്ടിങ് ഇടവേളയിലും നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്! (വീണ്ടും ആ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ ഇന്ദ്രൻസ് ചിരിക്കുന്നു).
സ്ഥിരമായി കോമഡി വേഷങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെയുള്ള കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നോ?
ഒരു പ്രത്യേക കഥാപാത്രം പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കരിയറിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അന്നും കിട്ടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ നല്ലതായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളോടൊപ്പം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം, നല്ല സംവിധായകരുടെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കണം—അങ്ങനെയാണ് അന്നും ഇന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെയും വന്ന് ഭവിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കരുതാറുള്ളത്.
പഴയതുപോലുള്ള കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?
അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, കാലം മാറി. അന്നത്തെതു പോലെ കോമിക് കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്ന തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും മറ്റും ഇപ്പോൾ സജീവമല്ല. അന്നത്തെ സിനിമയുടെ താളവും മേക്കിങ്ങുമൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ. ഇപ്പോഴുള്ളതുപോലെ വളരെ സമാധാനപരമായ കഥപറച്ചിലുള്ള സിനിമകൾ അന്ന് കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പഴയതുപോലെയുള്ള കോമിക് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
പക്ഷേ, അന്ന് ചെയ്തതുപോലെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങളോടെ ഇന്ന് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴയതിനേക്കാളും ഇരട്ടി ഊർജത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റിനാണ് ആഗ്രഹമില്ലാത്തത്!
തമിഴിൽ നിന്നല്ലാതെ കന്നഡയിൽ നിന്നും തെലുങ്കിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ഷണങ്ങൾ ലഭിക്കാറുണ്ടോ?
ഇപ്പോഴില്ല, എന്നാൽ മുൻപ് ഒരുപാട് ക്ഷണങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. 'അനിയൻ ബാവ ചേട്ടൻ ബാവ', 'ആദ്യത്തെ കണ്മണി' അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സിനിമകൾ തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച അതേ കഥാപാത്രം മറ്റ് ഭാഷകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവർ വിളിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാഷയുടെ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് പോയില്ല.
അന്നും ഇന്നും മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് സിനിമകൾക്ക് കുറവൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, നിന്ന് തിരിയാൻ പറ്റാത്തത്ര സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റു ഭാഷകളിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ഡയലോഗുകൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പ്രോംപ്റ്റിംഗ് എന്ന രീതിയോട് യോജിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഡയലോഗുകൾ അർഥവത്തായി മനസ്സിലാക്കി വച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിയർക്കും, അതിപ്പോ പരിചയമില്ലാത്ത ഭാഷയാണെങ്കിൽ വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും!
ഓരോ ഭാഷയിലും നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതികൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതൊക്കെ അതാത് ഭാഷ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. ചിലപ്പോൾ ഡയലോഗ് ഇല്ലാത്ത സീനുകൾ വരും, അപ്പോൾ ഭാഷ മനസ്സിലാകാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൃത്യമായി റിയാക്ഷൻ ഇടാൻ പറ്റും? പണ്ടൊക്കെ കൂടുതലും മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നത് കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. കോമഡി ചെയ്ത് ഫലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അന്നൊക്കെ എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ.
കറുപ്പ് എന്ന സിനിമയിലെ കോടതി രംഗം ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണല്ലോ. ആ സീനിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് അനുഭവം എങ്ങനയായിരുന്നു?
ആ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തുതീർത്ത ഒരു സീൻ അല്ല അത്. രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർത്തത്. ഷൂട്ടിങ്ങിനു മുൻപ് തന്നെ ആ സീനിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സംവിധായകൻ എനിക്ക് നൽകിയിരുന്നു. പിന്നെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടന്നു. ആ സീനിനു വേണ്ടി ഒരു അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു.
സംവിധായകൻ ആർ ജെ ബാലാജി സാർ ആ സീൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ട്, അത് എൻ്റെ ശൈലിയിൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു. നമ്മുടെ കൂടി ഇൻപുട്ടുകൾ ആ സീനിന് നൽകാൻ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അനുവാദം തന്നു. അങ്ങനെ പലപ്രാവശ്യം ചെയ്തു നോക്കിയ ശേഷമാണ് കറുപ്പിലെ കോടതി വിധി വന്നതിനുശേഷമുള്ള ആ രംഗം അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിച്ചത്.
പക്ഷേ, ആ സീൻ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ പൂർണ ക്രെഡിറ്റും ഞാൻ നൽകുന്നത് സംവിധായകൻ ആർ ജെ ബാലാജിക്കാണ്. ഇവിടെ താരങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതും അവർക്ക് മൂല്യം കൂട്ടുന്നതും സംവിധായകർ തന്നെയാണ്. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ സംവിധായകൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അവർ നൽകുന്ന കളത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത്.
ഒരു ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സംവിധായകൻ പറയും 'ഒന്നുകൂടി എടുക്കാം' എന്ന്. അങ്ങനെ പലപ്രാവശ്യം ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് ഒരു അഭിനേതാവിൻ്റെ പൂർണമായ കഴിവ് സംവിധായകർ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷേ, കഥാപാത്രം നന്നായാൽ സംവിധായകനേക്കാൾ അഭിനേതാവിനാണ് ഇവിടെ പേര് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്ത് നന്നായാൽ അതിൻ്റെ യഥാർഥ അടിസ്ഥാനം സംവിധായകൻ തന്നെയാണ്. അവരുടെ നിർദ്ദേശവും അവർ നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ് ഒരു അഭിനേതാവിന് തൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ ഭംഗിയായി മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രേരകമാകുന്നത്.
എഴുപതാം വയസ്സിലും എസ്എസ്എല്സി പാസ്സാവണം എന്ന വലിയൊരു ആഗ്രഹം ആർജവത്തോടെ കൊണ്ടുനടക്കുകയാണല്ലോ? ഈ പ്രായത്തിലും പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നിയതിന് പിന്നിലെ പ്രേരണ എന്താണ്?
ഒരുകാലത്ത് ജീവിതം ഒരല്പം പട്ടിണിയൊക്കെ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള അന്നം സിനിമ തന്നു. വയറിൻ്റെ വിശപ്പ് മാറിയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ മാറാത്ത ചില വിശപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. വയറിൻ്റെ വിശപ്പ് മാറിയ സ്ഥിതിക്ക്, മാറാത്ത ആ വിശപ്പിന് കൂടി ഒരു അറുതി വരുത്തിക്കൂടെ എന്ന് തോന്നി. സ്വയം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെത്തന്നെ സമാധാനപ്പെടുത്താനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി വേണം. അതാണ് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴോ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നുള്ള മോഹം.
എനിക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള അറിവുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും പകർന്നു ലഭിച്ചതാണ്. ജീവിതത്തിലെ പല തട്ടുകളിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറിവ് വർധിപ്പിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയാണ് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായത്. എനിക്ക് നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതണമെങ്കിൽ അതിനു മുൻപ് ഏഴാം ക്ലാസ് പാസ്സാവണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി എസ്എസ്എൽസിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങി.
വാസ്തവത്തിൽ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് തന്നെ ഇത് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ സിനിമയിലെ തിരക്കുകളാണ് പലപ്പോഴും പഠിക്കാനുള്ള സമയത്തിന് വിലങ്ങുതടിയാകുന്നത്. ഷൂട്ടിങ് ഇടവേളകളിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്താണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞാനൊക്കെ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഹിന്ദി ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഹിന്ദിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഒന്നേന്ന് പഠിക്കണം.
താങ്കൾ അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ പിന്നീട് തിയേറ്ററിലോ ടിവിയിലോ വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ എന്താണ് തോന്നാറുള്ളത്?
അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് സ്വന്തം പ്രകടനത്തിൽ ധാരാളം കുറ്റവും കുറവുകളും തോന്നും. അത് അങ്ങനെയേ തോന്നുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിജയിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം പിന്നീട് വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ, ആ ഭാഗം കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താമായിരുന്നു, ആ സീൻ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്നിങ്ങനെ കുറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു, ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നും.
ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകൾ പിന്നീട് കാണാറേയില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ എത്ര നല്ല കഥാപാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ പ്രകടനം ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നെത്തന്നെ അലോസരപ്പെടുത്താറുണ്ട്. കാരണം മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഉള്ളിൽ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ സിനിമ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വലിയ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
ഹോം എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയാതെ ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന നടന്റെ പുതിയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല
തീർച്ചയായും. ദേശത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടെയും അതിർത്തികടന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെയും പ്രേക്ഷകരെയും നേടിത്തന്ന ചിത്രമാണ് ഹോം. കൊറോണ കാരണം ലോകം മുഴുവൻ അടച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ആ സിനിമ എല്ലാവരും കാണുന്നത്. ഒരു മുറിയിൽ തന്നെ അടച്ചുപൂട്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് ഒരല്പം ആശ്വാസം പകരാൻ ഹോം എന്ന ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മാത്രമല്ല, ആ സിനിമ നൽകിയ വലിയ വിജയം കാരണം ക്യാരക്ടർ റോളുകൾ കൂടുതലായി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. എവിടെനിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് അന്ന് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും യാതൊരു ധാരണയുമില്ല. ഇത്രയും കാലത്തെ എൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹോം എന്ന ചിത്രം നേടിത്തന്നത്.
കറുപ്പ് എന്ന സിനിമയിലായാലും ഹോമിലായാലും താങ്കളുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒട്ടും അറിയില്ല. യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ദ്രൻസ് എങ്ങനെയാണ് സാങ്കേതികവിദ്യ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്?
ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ ജീവിതത്തിലും എനിക്ക് വലിയ വശമില്ല. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മകൻ തന്നെയാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നവരോട് സംസാരിക്കുന്നതും ഫോൺ വഴി ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുതരുന്നതും. എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഫോൺ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരിക്കൽ മമ്മൂക്കയുടെ (മമ്മൂട്ടി) നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഒരു ഫോൺ വാങ്ങാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു കോൾ വന്നാൽ എടുക്കാനും അത് കട്ട് ചെയ്യാനും അപ്പുറം മറ്റൊരു കാര്യവും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഫോണിൽ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. 'കറുപ്പ്' എന്ന സിനിമയിലെ ആ ഹിറ്റ് ഡയലോഗ് പോലെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സ്വന്തമായി ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യാനൊന്നും അറിയില്ലെന്നതാണ് സത്യം.
മമ്മൂക്ക തന്നെ പല വേദികളിലും പ്രശംസിച്ച കുട്ടൻ്റെ ഷിനിഗാമി പോലുള്ള ഒട്ടനവധി നല്ല ചെറിയ സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?
അത് വളരെ ചെറിയ ചിത്രങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പൊതുവിധിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് കുട്ടൻ്റെ ഷിനിഗാമി എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഒരുപാട് ചെറിയ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. നാട്ടിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം പോലെ പൈസ ലുബ്ധിച്ച് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ. ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരു മൂല്യം നൽകാൻ പലരും തയാറാകില്ല. ചെറിയ പൈസക്ക് ചെയ്ത ചിത്രമല്ലേ എന്നൊരു ചിന്താഗതിയാണ് അവർക്കൊക്കെ—അത് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെങ്കിലും ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്.
പല സിനിമകളും ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച മട്ടാണ്. അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന യാതൊരു ആഗ്രഹവും നിർമാതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകാറില്ല. സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ പോലും പിശുക്ക് കാണിക്കുന്ന നിർമാതാക്കൾ ഉണ്ട്. പലർക്കും തങ്ങളുടെ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അഞ്ച് തിയേറ്ററുകൾ പോലും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാറില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ വിസ്മൃതിയിലായിപ്പോകാറുണ്ട്. അതിലൊരുപക്ഷേ ഒരുപാട് മികച്ച ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് വാസ്തവം.
ഇവരെപ്പോലുള്ളവർ ആദ്യം സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ആവേശവും ബഹളവും ഒന്നും ചിത്രീകരണം അവസാനിക്കുന്നതോടെ കാണാറില്ല. എന്നിട്ട് ഒടുവിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റവും പറയും. ഇപ്പോൾ ഒടിടി എന്നൊരു സംവിധാനം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സിനിമകൾ ആളുകൾക്ക് കാണാൻ തന്നെ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ സിനിമകൾ വലിയ സിനിമകൾ എന്നൊന്നുമില്ല, നല്ല കഥയുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ചിത്രവും ഓടും.
സിനിമയിൽ ഒപ്പം സ്ക്രീനിൽ തിളങ്ങിനിന്ന സലിം കുമാർ അടക്കമുള്ള പല പ്രിയപ്പെട്ട സീനിയർ താരങ്ങളും വിട്ടുപോയല്ലോ
നോവുന്നുണ്ട്, ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് നോവുന്നുണ്ട്... ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ താളം തന്നെ മറന്നുപോയതുപോലെ. നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സിനിമയുമായി മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ട് കാലത്തിൻ്റെ ആ താളം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയാൽ വലിയ വേദനയാണ്. വിയോഗങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
ഇപ്പോൾ ആരുടെയും പേര് എടുത്ത് പറഞ്ഞ്, അവരുടെ ഓർമകൾ വീണ്ടും ഓർത്തെടുത്ത് സ്വയം വേദനിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും പറയട്ടെ, വിട്ടുപോയവരൊക്കെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ എൻ്റെയും പ്രേക്ഷകരുടെയും ഒക്കെ ജീവിതത്തെ അത്രമേൽ സ്വാധീനിച്ച വലിയ കലാകാരന്മാരാണ്.
താങ്കളുടെ കരിയറിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ കോമഡി ഹിറ്റായ മാനത്തെ കൊട്ടാരം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ആ പ്രശസ്തമായ സീൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? "ആരോ കാലിൽ പിടിച്ചുവലിക്കുന്നു..." എന്ന് കരഞ്ഞുവിളിക്കുന്ന ആ സീൻ?
(ചിരിക്കുന്നു ). ഓർക്കുന്നുണ്ട്, നന്നായി ഓർക്കുന്നുണ്ട്! മാനത്തെ കൊട്ടാരം സിനിമയിൽ അന്തരിച്ച ബാലണ്ണനോടൊപ്പം (എൻ എൽ ബാലകൃഷ്ണൻ) ഉള്ള സീനാണത്. ശരിക്കും ആ പാട്ടൊന്നും ആദ്യം തിരക്കഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ. ഷൂട്ടിങ് സ്പോട്ടിലെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് സംവിധായകനും സെറ്റിലുള്ള മറ്റുള്ളവരും കൂടെ ചേർന്ന് അവിടെ പെട്ടെന്ന് പാടാൻ വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് ആലോചിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. അത് പിൽക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഹിറ്റായി മാറുമെന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും ഒട്ടും കരുതിയിരുന്നില്ല!
മറ്റുള്ള അഭിനേതാക്കൾ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ടോ?
സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ആരെയും അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. നമ്മളെ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശൈലിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവർ എഴുതിയ കഥാപാത്രത്തിന് അനുയോജ്യമാണെന്ന് കണ്ടിട്ടാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സേഫ് ആണ്. സംവിധായകനെ അനുസരിച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അഭിനയത്തിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല.
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