ETV Bharat / entertainment

പ്രതീക്ഷകള്‍ തകര്‍ന്നു; ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓസ്‌കര്‍ എൻട്രി ചിത്രം ‘ഹോംബൗണ്ട്’ നോമിനേഷന്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് പുറത്ത്

നീരജ് ഗയ്‌വാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് കരൺ ജോഹർ നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രമാണ് ഹോംബൗണ്ട്.

HOMEBOUND INDIA OSCAR ENTRY HOMEBOUND NEERAJ GHAYWAN HOMEBOUND OSCARS 2026 NOMINATION LIST OUT
India's official Oscar 2026 entry Homebound ((Photo: Getty/ Film Poster))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 22, 2026 at 7:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ത്തവണത്തെ ഓസ്‌കര്‍ അവാര്‍ഡ് നോമിനേഷന്‍ പ്രഖാപിക്കുന്നത് കണ്ണും കാതും നട്ടാണ് ലോക സിനിമാ പ്രേമികള്‍ കാത്തിരുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാരെ നിരാശരാക്കികൊണ്ട് 2026 ലെ ഓസ്‌കറിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയായ ഹോംബൗണ്ട് അന്തിമ നോമിനേഷൻ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.

അന്താരാഷ്‌ട്ര ഫീച്ചര്‍ ഫിലിം വിഭാഗത്തിലാണ് ഹോംബൗണ്ട് മത്സരിച്ചത്. ലിയോനാര്‍ഡോ ഡിക്രാപ്രിയോയുടെ വണ്‍ ബാറ്റില്‍ ആഫ്റ്റര്‍ അനദര്‍ ആണ് സാധ്യതകളില്‍ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്. ജനുവരി 22 വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഓസ്‌കര്‍ അവാര്‍ഡ് നോമിനേഷന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

നീരജ് ഗയ്‌വാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് കരൺ ജോഹർ നിർമ്മിച്ച 'ഹോംബൗണ്ട്' ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രമാണ് ഹോംബൗണ്ട്. അവസാന അഞ്ച് സിനിമകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും,അവസാന നിമിഷം പുറത്താവുകയായിരുന്നു.

അന്താരാഷ്‌ട്ര ഫീച്ചര്‍ ഫിലിം വിഭാഗത്തില്‍ ഇടം പിടിച്ച ചിത്രങ്ങള്‍

  • ദി സീക്രട്ട് ഏജന്‍റ് (ബ്രസീല്‍)
  • ഇറ്റ് വോസ് ആന്‍ ആക്‌സിഡന്‍റ് (ഫ്രാന്‍സ്)
  • സെന്‍റിമെന്‍റല്‍ വാല്യൂ( നോര്‍വേ)
  • സിരാറ്റ് (സ്പെയ്ന്‍)
  • ദി വോയ്സ് ഓഫ് ഹിന്ദ് രാജാബ് (ടുനീഷ്യ)

98-ാമത് ഓസ്‌കര്‍ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ക്കായി പരിഗണിക്കുന്ന 201 സിനിമകളുടെ പട്ടികയിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയും ഉള്‍പ്പെട്ടത്.

മികച്ച ചിത്രത്തിനായുള്ള 98–ാമത് ഓസ്കർ അവാർഡിന്‍റെ പ്രഥമ പരിഗണന പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നത് ആറ് ഇന്ത്യന്‍ സിനിമകളായിരുന്നു. ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ ‘കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1’, അനുപം ഖേർ ചിത്രം ‘തൻവി ദ ഗ്രേറ്റ്, ആനിമേറ്റഡ് ചിത്രം 'മഹാവതർ നരസിംഹ', അഭിഷാൻ ജീവിന്തിന്റെ 'ടൂറിസ്റ്റ് ഫാമിലി എന്നീ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നത്.

നേരത്തെ, 'ലാപറ്റ ലേഡീസ്', 'സന്തോഷ്' എന്നിവ 2025 ലെ ഓസ്‌കാർ നോമിനേഷൻ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കിരൺ റാവുവിന്റെ ചിത്രം ആദ്യ റൗണ്ട് വോട്ടെടുപ്പിൽ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായി.

ഓസ്‌കാറിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ നീണ്ട ചരിത്രം:

  • ഗാന്ധി (1982): വസ്ത്രാലങ്കാരത്തിന് ഓസ്കാർ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിയായി ഭാനു അതയ്യ മാറി.
  • ലഗാൻ (2001): മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഫീച്ചർ ഫിലിമിനുള്ള നോമിനേഷൻ നേടി. 'മദർ ഇന്ത്യ', 'സലാം ബോംബെ' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമാണിത്.
  • സ്ലംഡോഗ് മില്യണയർ (2008): ഇതൊരു ബ്രിട്ടീഷ് ചിത്രമാണെങ്കിലും, ഇന്ത്യൻ കലാകാരന്മാരും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലവും ഒന്നിലധികം ഓസ്‌കാർ അവാർഡുകൾ നേടിയതിനാൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന നേട്ടമാണിത്.
  • 'ജയ് ഹോ' എന്ന ഗാനത്തിന്റെ രചയിതാവിന് ഗാനരചയിതാവ് ഗുൽസാർ എ.ആർ. റഹ്മാനൊപ്പം അവാർഡ് പങ്കിട്ടു.
  • 2023-ൽ, 'നാട്ടു നാടു' എന്ന ഗാനം മികച്ച ഒറിജിനൽ ഗാന വിഭാഗത്തിൽ ഓസ്കാർ നേടി.
  • 2023-ൽ, മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വ വിഷയത്തിനുള്ള അവാർഡ് ദി എലിഫന്റ് വിസ്പറേഴ്‌സ് നേടി.

'ഹോംബൗണ്ട്' എന്ന സിനിമയുടെ കഥ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ യാത്രയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാകണമെന്ന് ഷോയിബ് (ഇഷാൻ ഖട്ടർ), ചന്ദൻ (വിശാല്‍ ജേത്വ) എന്നിവർ സ്വപ്നം കാണുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ സൗഹൃദം ജാതി, മതം, അതിജീവനത്തിനായുള്ള നിരന്തരമായ പോരാട്ടം എന്നിവയാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പകർച്ചവ്യാധിയുടെ സമയത്ത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഈ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥ ഇതിനകം പലരും പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സിനിമയിൽ, സുധ ഭാരതിയെ ജാൻവി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അവർക്ക് അവരുടേതായ പോരാട്ടമുണ്ട്. സാമൂഹിക അനീതിയുടെയും വിവേചനത്തിന്റെയും കഥ ഈ സിനിമയുടെ ഓരോ തലത്തിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കരൺ ജോഹർ, അപൂർവ മേത്ത, അദാർ പുനെവാല, സോമെൻ മിശ്ര എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

Also Read:ഓസ്‌കര്‍ നോമിനേഷന്‍ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്; ഇന്ത്യന്‍ പ്രതീക്ഷ ഹോംബൗണ്ടില്‍! എപ്പോള്‍ എവിടെ കാണാം

TAGGED:

HOMEBOUND
INDIA OSCAR ENTRY HOMEBOUND
NEERAJ GHAYWAN HOMEBOUND
OSCARS 2026 NOMINATION LIST OUT
OSCARS 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.