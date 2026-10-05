ജസ്റ്റിന്റെയും ആഷ്ലിയുടെയും പ്രണയം കണ്ടപ്പോൾ ജോര്ജിനേയും മലരിനേയും ഓര്മ വന്നോ? ശ്രദ്ധ നേടി IMDb പോസ്റ്റ്
നിവിന് പോളിയുടെ റൊമാന്റിക് കോമഡി സിനിമകളെ കുറിച്ച് ഐ എം ഡി ബി (IMDb) പങ്കുവച്ച ഒരു പോസ്റ്റാണ് ജനപ്രീതി നേടുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 5:08 PM IST
മലയാള സിനിമയിലെ പ്രണയകഥകൾക്ക് എന്നും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട്. വലിയ സംഭാഷണങ്ങളോ അമിതമായ റൊമാന്റിക് രംഗങ്ങളോ ഇല്ലാതെ തന്നെ, ചില ചെറിയ നോട്ടങ്ങളിലൂടെയും ഓർമ്മകളിലൂടെയും ബന്ധങ്ങളിലൂടെയും പ്രണയം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസിൽ ഇടം നേടിയ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളാണ് നിവിൻ പോളിയുടെ സിനിമകളിലൂടെയും എത്തിയത്.
ഇപ്പോഴിതാ ഐ എം ഡി ബി (IMDb) പങ്കുവച്ച ഒരു പോസ്റ്റാണ് ജനപ്രീതി നേടുന്നത്. ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടന്റെയും ആഷ്ലിയുടെയും പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ പലർക്കും ഓർമ്മ വന്നിരിക്കുന്നത് നിവിൻ പോളിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ജനപ്രിയ റൊമാന്റിക് ചിത്രമായ ‘പ്രേമം’ ആണ്.
നിവിൻ പോളിയുടെ റൊമാന്റിക് സിനിമകൾക്ക് ഇന്നും ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതയും ഇതിലൂടെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാകുകയാണ്. ഒരു തലമുറയുടെ പ്രണയസിനിമയായി മാറിയ ‘പ്രേമം’ ഇന്നും പല രംഗങ്ങളിലൂടെയും പുതിയ സിനിമകളുടെ ചർച്ചകളിലൂടെയും പ്രേക്ഷകരുടെ ഓർമ്മയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോർജ്–മലർ പ്രണയകഥയിലെ നൊമ്പരമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിൻ –ആഷ്ലി ബന്ധത്തിലെ ഓർമ്മകളാണോ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ സ്പർശിച്ചത്? നിവിൻ പോളിയുടെ ഏത് റൊമാന്റിക് സിനിമയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം? ‘പ്രേമം’ ആണോ, അതോ മറ്റേതെങ്കിലും നിവിൻ പോളി റൊമാന്റിക് ചിത്രം ആണോ എന്നാണ് ഐ ഡിബിയുടെ ചോദ്യം.
‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ സിനിമ പുരോഗമിക്കുമ്പോള് ആഷ്ലിയുടെ മനസിലൂടെ ചിത്രത്തിന്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്കാണ് സിനിമ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റിനും ആഷ്ലിയും ഒരുമിച്ച് പങ്കിട്ട നിമിഷങ്ങൾ, പറയാതെ പോയ വാക്കുകൾ, ബന്ധത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ—ഇവയെല്ലാം കഥാപാത്രത്തിന്റെ മനോഭാവം പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് സീക്വൻസുകളാണ് ‘പ്രേമം’ സിനിമയിലെ ജോർജിന്റെയും മലരിന്റെയും പ്രണയകാലത്തെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് ചില പ്രേക്ഷകരെ എത്തിച്ചത്.
‘പ്രേമം’ എന്ന സിനിമയിൽ ജോർജിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രണയം കടന്നുപോകുന്നത്. മലരുമായി ഉണ്ടായ അടുപ്പവും പിന്നീട് ആ പ്രണയത്തിന്റെ ഓർമ്മകളും സിനിമയുടെ വൈകാരികതയിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രണയം അവസാനിച്ചാലും അതിനോടൊപ്പമുള്ള ഓർമ്മകൾ മനസിൽ അവശേഷിക്കുമെന്ന ആശയം വളരെ ലളിതമായി അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു ‘പ്രേമം’. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റി’ലെ ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടന്റെ ഫ്ലാഷ്ബാക്കുകൾക്കും സമാനമായൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
നിവിൻ പോളിയുടെ കരിയറിലെ റൊമാന്റിക് കഥാപാത്രങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവയാണ്. ‘പ്രേമ’ത്തിലെ ജോർജായാലും ‘നേര’ത്തിലെ മ്യാത്യുവായാലും, പ്രണയം, സൗഹൃദം, നഷ്ടം, ഓർമ്മകൾ തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ‘പ്രേമം’ പുറത്തിറങ്ങിയ കാലത്ത് ജോർജും മലരും മലയാളികളുടെ പോപ് കൾച്ചറിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായി മാറിയിരുന്നു.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റി’ലെ ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടന്റെ ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് രംഗങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിലും ചർച്ചയാകുമ്പോൾ ‘പ്രേമം’ റഫറൻസ് ഉയരുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. ഒരു കഥാപാത്രം തന്റെ പഴയ പ്രണയത്തെ ഓർത്ത് നിൽക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ സ്വന്തം പ്രണയ ഓർമ്മകളെയും ഉണർത്താറുണ്ട്. അതാണ് ഇത്തരം രംഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത.
‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ ഒരു കുടുംബകഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിരവധി ബന്ധങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയാണ്. അതിനിടയിൽ ജസ്റ്റിന്റെയും ആഷ്ലിയുടെയും ബന്ധം നൽകുന്ന വൈകാരികത ചിത്രത്തിന് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവരുടെ പഴയ നിമിഷങ്ങൾ ഫ്ലാഷ്ബാക്കിലൂടെ കാണിക്കുമ്പോൾ, കഥാപാത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അടുപ്പവും പിന്നീട് സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങളും പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.